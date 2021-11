–

Para trabajar productivamente, ya no es m谩s necesario hacerlo con las propias manos: basta, ahora, con ser un 贸rgano del trabajador colectivo, ejecutar cualquiera de sus subfunciones (Marx, El capital, Libro II).

1. El proletariado intermitente global

En plena era del capitalismo informacional-digital, bajo una rigurosa hegemon铆a financiera, un n煤mero incalculable de trabajadores y trabajadoras se encuentran en situaciones cada vez m谩s inestables y precarias de trabajo y contribuyen a ampliar el subempleo y la desocupaci贸n.[2] Y, paralelamente a esta ampliaci贸n del contingente global de trabajadores y trabajadoras en lucha por la b煤squeda de trabajo, hay una reducci贸n monumental de los empleos. Cuando encuentran alguna labor, lo hacen en los trabajos ocasionales, intermitentes, sea en el call center, telemarketing, hoteler铆a, hipermercados, fast-food, el gran comercio, f谩bricas flexibles y empresas en general. Lejos de aquello que el ideario dominante pomposamente denomina “la nueva clase media”, lo que se expande explosivamente por el mundo son los precarios, los intermitentes globales, los superfluos, que corroboran las tesis de la precarizaci贸n estructural del trabajo.

Voy a dar aqu铆 solamente algunos ejemplos emblem谩ticos de esta precarizaci贸n estructural. En Portugal, en marzo de 2011, explot贸 el descontento de la “gera莽茫o 脿 rasca“.[3] Millares de manifestantes, j贸venes e inmigrantes, precarizados y precarizadas, desocupados y desocupadas, calificados o no, imprimieron a sus revueltas movimientos como el de los Precari@s inflexibles. Simult谩neamente, en Espa帽a deflagr贸 el movimiento de los indignados, j贸venes luchando contra las altas tasas de desocupaci贸n que les imped铆an cualquier perspectiva de vida digna. Estudiando o no, son candidatos preferenciales para el desempleo o, en la mejor de las hip贸tesis, al trabajo precario.

En el mismo a帽o, en Inglaterra, sucedi贸 un fuerte levantamiento social que se inici贸 despu茅s de que un trabajador taxista negro fuera asesinado por la polic铆a. J贸venes pobres, negros, inmigrantes, desocupados/as, inicialmente en los barrios de Tottenham y Brixton, se sublevaron y fueron responsables de la primera gran explosi贸n social en Inglaterra despu茅s del Poll Tax, revuelta que sepult贸 el gobierno de Thatcher.

En los EEUU, casi simult谩neamente, floreci贸 el movimiento de masas Occupy Wall Street, denunciando la hegemon铆a de los intereses del capital financiero, con sus nefastas consecuencias sociales: el aumento de la desocupaci贸n y del trabajo precarizado que alcanz贸 a煤n m谩s duramente a las condiciones de vida de las mujeres, de los negros y de los inmigrantes.

En Italia, anteriormente, con la eclosi贸n conocida como MayDay en Mil谩n en 2001, floreci贸 la revuelta del precarizado, luchando por derechos y por una representaci贸n aut贸noma de los j贸venes, inmigrantes, calificados o no calificados, desprovistos de derechos (ver San Precario, http://www.precario.org/). En N谩poles se desencaden贸 tambi茅n un movimiento similar al del “precariato”), el Clash City Workers. Seg煤n su definici贸n: “Clash City Workers es un colectivo de trabajadores y trabajadoras, desocupados y desocupadas, denominados ‘j贸venes precarizados’. La traducci贸n de nuestro nombre significa algo as铆 como ‘trabajadores de la metr贸polis en lucha’. Nacido a mediados de 2009, somos activos particularmente en N谩poles, Roma, Florencia, Padua, Mil谩n y B茅rgamo…”. De ah铆 la denominaci贸n de “precariato” (en italiano) que se torna cada vez m谩s visible y global (http://clashworkers.org/chi-siamo.html).

驴De d贸nde surgen las ra铆ces de estos movimientos?

Ellos son expresi贸n de un mosaico social perverso, del cual el zero hour contract (contrato de cero horas) es emblem谩tico. Se trata de una movilidad de trabajo que florece en el Reino Unido y en otros pa铆ses donde los contratos no tienen determinaci贸n en horas. Trabajadoras y trabajadores (siempre tambi茅n en femenino, dada la divisi贸n socio-sexual del trabajo) de las m谩s diversas actividades quedan a disposici贸n esperando on line una llamada. Y, cuando la reciben, cobran estrictamente por lo que hicieron y no reciben nada por el tiempo que estuvieron a la espera. Y los capitales inform谩ticos de la era financiera, en una ingeniosa forma de esclavitud digital, se valen cada vez m谩s de esa pragm谩tica de flexibilizaci贸n total del mercado del trabajo. En el Reino Unido, seg煤n los sindicatos, ellos ya totalizan m谩s de un mill贸n de trabajadores y trabajadoras, especialmente en el sector de servicios.

Uber es otro ejemplo m谩s que emblem谩tico: trabajadores y trabajadoras, con sus instrumentos de trabajo (autos), pagan sus gastos de seguro, manutenci贸n, alimentaci贸n, etc茅tera. Mientras tanto, la “aplicaci贸n”, en verdad, una corporaci贸n global practicante del trabajo flexible, se apropia del sobretrabajo generado por los servicios de los conductores, sin preocuparse con relaci贸n a las obligaciones laborales. La diferencia principal en relaci贸n con el “contrato de cero horas” es que Uber no puede rechazar trabajo. Si as铆 lo hiciera, despu茅s de algunas llamadas, estar谩 definitivamente descartado.

El sistema de “metas” y los ritmos intensificados de trabajo, impuestos cotidianamente en el universo del trabajo, acarrean el aumento de los acosos, enfermedades, depresiones y suicidios. Los acosos que ocurrieron recientemente, a fines de 2017, en la empresa Uber, asumieron tal dimensi贸n que llev贸 incluso a la renuncia de su CEO.

Es por eso que, en este mundo del trabajo digital y flexible, el diccionario empresarial no para de “innovar”. V茅ase nuestro ejemplo brasile帽o: ocasionales, intermitentes y flexibles en las m谩s distintas actividades de servicios, como electricistas, trabajo de care (cuidadoras), m茅dicos, abogados, profesores, bancarios, etc茅tera. Existen tambi茅n los “emprendedores”, un ejemplo de propietarios y proletarios de s铆 mismos, para recordar las pistas seminales de Marx, cuando trat贸 en El capital, del pago de salario por pieza.

Otro ejemplo reciente de estas formas disfrazadas de explotaci贸n del trabajo encontramos en Italia, donde se desarroll贸 hasta 2017 una modalidad de trabajo ocasional, el trabajo pago por voucher. Los asalariados cobraban un voucher por las horas de trabajo efectivas seg煤n el salario m铆nimo (hora) oficial. Por si no bastase ese desprecio (que podr铆amos denominar como “precariato legal”, ya que esta modalidad de trabajo era “legalizada”), el empresariado ofrec铆a tambi茅n trabajos excedentes por valor inferior al voucher, expandiendo la variante de “precariato ilegal”. Y, al hacerlo, demostraba que el proceso de precarizaci贸n del trabajo es ilimitado para los capitales globales. No fue por otro motivo que esa modalidad de trabajo fue repudiada por la clase trabajadora, que exigi贸 un plebiscito sobre el tema. Sabiendo que ser铆a derrotado, el gobierno de “sinistra” Matteo Renzi decidi贸 suspender esa modalidad de pago a inicios de 2017. Por eso, adem谩s de los movimientos m谩s aut贸nomos de representaci贸n de los precarizados que indicamos anteriormente, esta corrosi贸n de los derechos del trabajo ha generado tambi茅n nuevas formas de representaci贸n sindical para este nuevo contingente m谩s precarizado del proletariado, como es el caso de la Confederaci贸n Unitaria de Base (CUB) y m谩s recientemente de la NIdiL (Nueva Identidad del Trabajo) vinculada a la CGIL (Confederaci贸n General Italiana del Trabajo).

As铆, movida por esa l贸gica destructiva, se expande a escala global lo que podemos denominar como uberizaci贸n del trabajo, que se convirti贸 en el nuevo elixir del mundo empresarial. Como el trabajo on line hizo desmoronar la separaci贸n entre el tiempo de vida en el trabajo y fuera de 茅l, podemos presenciar el crecimiento exponencial de una era de esclavizaci贸n digital.

En la empresa “moderna” liofilizada, el trabajo que los capitales financieros exigen es aquel flexible: sin jornadas preestablecidas, sin remuneraci贸n fija, sin actividades predeterminadas, sin derechos, ni siquiera el derecho de organizaci贸n sindical. Y hasta el sistema de “metas” es flexible: aquella determinada para el d铆a siguiente debe ser siempre mayor que la del d铆a anterior (Antunes, 2018).

Con los servicios cada vez m谩s “comoditizados”, con las tecnolog铆as de informaci贸n y comunicaci贸n a ritmo intenso, la divisi贸n sectorial existente entre agricultura, industria y servicios est谩 m谩s interrelacionada e integrada (como la agroindustria, servicios industriales e industria de servicios) y tambi茅n subordinada a la l贸gica de la mercanc铆a y del valor, importando poco si 茅ste es el resultante de trabajos predominantemente materiales o inmateriales.

Contra la “rigidez” vigente en las f谩bricas del siglo del autom贸vil, la era del celular digital ampl铆a todav铆a m谩s su tr铆ada destructiva en relaci贸n con el trabajo. Tercerizaci贸n, informalidad y flexibilidad se convirtieron en partes inseparables del l茅xico de la empresa corporativa, su nuevo leimotiv. Se expande el trabajo intermitente: hoy hay trabajo por algunas horas y ma帽ana se evapora. Las grandes corporaciones se enriquecen y el trabajo se empobrece. “Voluntariado” se convierte en un consuelo impuesto de modo casi compulsivo y “emprendedurismo” es el nuevo elixir de una vida desprovista de sentido, visible cuando el mito se desvanece.

En la contracara real, los enormes contingentes de inmigrantes globales, en sus nuevo flujos migratorios ampl铆an todav铆a m谩s los bolsones de trabajadores sobrantes, descartables, subempleados y desocupados en amplitud planetaria (Basso/Perocco, 2008). China, India y otros pa铆ses asi谩ticos mundializaron el “discreto encanto de la burgues铆a” que, algunas d茅cadas atr谩s, era trazo distintivo de Am茅rica Latina.

Pero es bueno recordar que el trabajo on line y digital que produce Iphone, Ipad y similares no puede existir sin el trabajo que extrae el mineral. El trabajo digital, entonces, no se concreta sin el peor de los trabajos manuales.[4]. Es ese, entonces, el “nuevo esp铆ritu del tiempo”: por un lado, la disponibilidad perpetua para el trabajo, facilitada por la expansi贸n del trabajo on line. Por otro, se propaga la flexibilidad total. Florecen entonces, los nuevos esclavos intermitentes globales.

2. La tragedia brasile帽a

En Brasil, recientemente la prensa inform贸 que la Municipalidad de Ribeir茫o Preto, ciudad del interior del estado de San Pablo, pretend铆a contratar a profesores sueltos, sin derechos, una especie de “Uber de la educaci贸n”, o, como fue denominado por los docentes de all谩, Professor Delivery. No est谩 de m谩s recordar que una de las m谩ximas de la contrarreforma laboral del gobierno de Temer, bajo imposici贸n de los capitales financieros e industriales, era garantizar la legalizaci贸n del trabajo intermitente, que se sum贸 a la aprobaci贸n de la “Ley de Tercerizaci贸n Total”, aprobada anteriormente.

El principal resultado es la explosi贸n de contrataci贸n de trabajadores y trabajadoras ocasionales en grandes corporaciones que act煤an en Brasil; se destacan particularmente los servicios en restaurantes, fast-food, comercio, hoteler铆a, etc茅tera, como se desprende de tantos anuncios de empresas en busca de esta “nueva” modalidad perversa de trabajo. Y el trabajo flexible, informal e informacional, ampl铆a e intensifica todav铆a m谩s el proceso de precarizaci贸n. Es por eso que los diversos mecanismos de flexibilizaci贸n del trabajo han constituido un importante instrumental utilizado por las empresas para imponer las “nuevas” condiciones de trabajo, destruyendo la legislaci贸n social existente y que fue el resultado de d茅cadas de luchas obreras.

Podemos citar tambi茅n a las empresas de call center y telemarketing, de las llamadas tecnolog铆as de la informaci贸n y comunicaci贸n (TIC), que son cada d铆a m谩s imprescindibles para la reducci贸n del tiempo de circulaci贸n del capital. La expansi贸n de este sector viene generando el florecimiento de un nuevo proletariado de servicios, el infoproletariado (Antunes/Braga, 2009) o el cybertariat (Huws, 2003 y 2014).

As铆, en plena era del trabajo informacional, que se expande en el universo maquinal-digital, viene sucediendo tambi茅n un proceso marcado por el aumento del trabajo informal, presente en la ampliaci贸n de los tercerizados, subcontratados, flexibilizados, en tiempo parcial, intermitentes, teletrabajadores, ampliando el universo del trabajo precarizado. La flexibilizaci贸n productiva, las desregulaciones, las nuevas formas de gesti贸n del capital, la ampliaci贸n de las tercerizaciones y de la informalidad, termin贸 dise帽ando una nueva fase del capitalismo. Las nuevas modalidades de explotaci贸n intensificada del trabajo, combinadas con un relativo avance tecnol贸gico en un pa铆s dotado de un enorme mercado consumidor, se convirtieron en elementos centrales de la producci贸n capitalista en Brasil y en tantos otros pa铆ses del Sur.

La articulaci贸n compleja existente entre financiarizaci贸n de la econom铆a, neoliberalismo extremado, aumento de las imposiciones, inicialmente en el Norte, de la llamada Industria 4.0, con la exponencial expansi贸n de las tecnolog铆as digitales (la “internet de las cosas” y sus profundas consecuencias en el espacio micro-c贸smico del trabajo) no podr铆an dejar de afectar todav铆a m谩s a la clase trabajadora.

Dado el car谩cter profundamente destructivo del capital financiero, se ampl铆a entonces, a escala planetaria, la imposici贸n del trabajo cada vez m谩s flexible, sin derechos, incluso sin el derecho de organizaci贸n sindical. No es coincidencia que la contrarreforma laboral de los gobiernos de Temer, Macri y de Macron sucedieran casi simult谩neamente. Y es as铆 que el capitalismo informacional y digital de la era financiera viene perfeccionando su ingenier铆a perversa de dominaci贸n y de explotaci贸n.

Es este el escenario que tiende a acentuarse y agravarse con la denominada Industria 4.0. Propuesta que naci贸 en Alemania en 2011, concebida para generar un nuevo y profundo salto tecnol贸gico en el mundo productivo, estructurado a partir de las nuevas tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n que se desarrollan aceleradamente, ella significar谩 la intensificaci贸n de los procesos productivos automatizados en toda la cadena generadora de valor, de modo que la log铆stica empresarial ser谩 controlada digitalmente en su totalidad.

Su principal consecuencia para el mundo del trabajo ser谩 la ampliaci贸n del trabajo muerto, tendiendo al maquinismo digital – la “internet de las cosas”- como dominante y conductor de todo el proceso fabril, y la consecuente reducci贸n del trabajo vivo, a trav茅s de la sustituci贸n de las actividades tradicionales y m谩s manuales por herramientas automatizadas y robotizadas, bajo el comando informacional-digital.[5] Como consecuencia de esto, m谩s robots y m谩quinas digitales invadir谩n definitivamente la producci贸n, y las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n (TIC) ser谩n comandantes de esta nueva fase de subsunci贸n real del trabajo al capital que convirti贸 tambi茅n al sector de servicios como potencialmente productivo y, por lo tanto, capaz de valorizar el capital.

Eso porque la Industria 4.0 tiene como objetivo, seg煤n sus formuladores, desarrollar al l铆mite una nueva fase de automatizaci贸n que se diferencia tanto de la revoluci贸n industrial del siglo XVIII, como tambi茅n del salto de la industria automovil铆stica del siglo XX y tambi茅n de la reestructuraci贸n productiva que se desarroll贸 a partir de la d茅cada de 1970. A estas tres fases anteriores, suceder谩 una nueva (por eso denominada 4.0), que consolidar谩, siempre seg煤n la propuesta empresarial, la hegemon铆a informacional-digital en el mundo productivo, con los celulares, tablets, smarphones y semejantes controlando, supervisando y comandando esta nueva fase de la cyberindustria del siglo XXI.

Como consecuencia del proceso que estamos aqu铆 indicando, las/los trabajadores y trabajadoras intermitentes globales (estrato del proletariado que se expande aceleradamente) tienden a ampliarse todav铆a m谩s, en sus polos m谩s calificados informacionalmente, al mismo tiempo en que el proceso tecno-informacional digital eliminar谩 de forma creciente una cantidad incalculable de fuerza de trabajo que se tornar谩 superflua y sobrante, sin empleos, sin seguridad social y sin ninguna perspectiva de futuro.

No es dif铆cil anticipar que la divisi贸n internacional del trabajo entre Norte y Sur, entre centro y periferia, tender谩 a profundizarse todav铆a m谩s, siguiendo un movimiento que, siendo desigual y combinado, alcanzar谩 de forma diferenciada a la totalidad de los pa铆ses, profundizando la expulsi贸n de fuerza de trabajo en un nivel todav铆a mayor que el actual. Y, para amenizar la tragedia social todav铆a mayor que se avecina, el nuevo diccionario “corporativo” no hace otra cosa sino resignificar (en verdad adulterar) el aut茅ntico contenido de las palabras, transform谩ndolas en vulgares y mistificadoras en el dialecto empresarial: “colaboradores”, “socios”, “sinergia”, “resiliencia”, “responsabilidad social”, “sustentabilidad”, “metas”. Es ilimitada la capacidad de falsificaci贸n ideol贸gica del capital de las corporaciones globales.

Y, con la ampliaci贸n de los vaciamientos (lean production), de las reestructuraciones, de las “innovaciones tecnol贸gicas resultado de la Industria 4.0″, en fin, de las reorganizaciones comandadas por los que hacen la “gesti贸n de la personas” y los que formulan las tecnolog铆as del capital, lo que tendremos es cada vez m谩s precarizaci贸n, informalidad, subempleo, desocupaci贸n, intermitentes, m谩s eliminaci贸n de puestos de trabajo, menos personas trabajando preservando sus derechos.

Lo que de hecho se expande explosivamente por el mundo son los precarios, los intermitentes globales, los superfluos que comprenden una parcela importante del nuevo proletariado, especialmente en los servicios. Y es ese el fundamento estructural de lo que vengo denominando esclavitud digital. Proletarios que, exactamente por estas condiciones, tambi茅n se rebelan.

Es evidente, entonces, que estas profundas metamorfosis que afectaron al mundo productivo del capital encontraron enorme incentivo a partir de la expansi贸n capitalista del sector de servicios, especialmente a partir del ciclo de privatizaci贸n impuesto por el neoliberalismo y su comando financiero.

El resultado principal de este proceso es que, si los servicios eran considerados en gran parte improductivos (para el capital) en los siglos XIX y XX, en esta nueva fase del capitalismo informacional-digital, los servicios est谩n cada vez m谩s sometidos a la l贸gica de la mercantilizaci贸n (o comoditizaci贸n). Y si es de hecho este el dise帽o del capitalismo de nuestro tiempo, es preciso comprender los nuevos mecanismos de valor desencadenados por la expansi贸n exponencial de los servicios capitalistas. Y es aqu铆, una vez m谩s, que Marx resurge de las cenizas…

3. Servicios, circulaci贸n y valor: las indicaciones seminales de Marx

Fue en el libro II de El capital donde Marx ofreci贸 pistas emp铆ricas y anal铆ticas para comprender (y actualizar) la teor铆a del valor trabajo (Marx, 2014), toda vez que el mundo productivo, en sentido amplio, viene ampliando las nuevas formas generadoras del valor, aunque frecuentemente bajo la apariencia de no valor y de la invisibilidad del trabajo.

Pero como el capital no puede hacerse efectivo sin alguna modalidad interactiva entre trabajo vivo y trabajo muerto, 茅l crea y recrea, produce y destruye, genera nuevos espacios productivos, reespacializa y tambi茅n desespacializa, de modo 铆ntimamente articulado con la generaci贸n de plusvalor. Con el mundo maquinista-informacional-digital todo qued贸 m谩s f谩cil para el capital y todos los espacios posibles son potencialmente convertidos en generadores de plusvalor.

Y si es claro para Marx que el plusvalor nace en la esfera de la producci贸n (El capital, Libro I), 茅l tambi茅n agrega que la producci贸n es tambi茅n distribuci贸n, cambio/circulaci贸n y consumo (Marx, 2014). Y fue, como indicamos arriba, en el Libro II que Marx discurri贸 de manera amplia sobre el proceso de circulaci贸n del capital.

Ante la imposibilidad de desarrollar m谩s detalladamente el complejo recorrido marxiano, nuestro objetivo aqu铆 es tan solamente indicar algunas pistas anal铆ticas que consideramos seminales y, por esto, un punto de partida imprescindible para avanzar en la reflexi贸n contempor谩nea.

Una primera formulaci贸n puede ser presentada as铆: como el objetivo central del capital es su valorizaci贸n, la reducci贸n del tiempo de circulaci贸n se convierte en un imperativo de la acumulaci贸n. Y como el tiempo global de capital depende tanto del tiempo de producci贸n como del tiempo de circulaci贸n, disminuir la diferencia en su tiempo global es uno de los desaf铆os cotidianos de la ingenier铆a del capital.

As铆, por cuanto la mercanc铆a, sea ella material o inmaterial, no es producida y posteriormente consumida, no se efectiviza la realizaci贸n plena del plusvalor creado en la producci贸n. De este modo, el tiempo de circulaci贸n, aunque necesario, se convierte en un limitador del tiempo de producci贸n. Urge, entonces, reducirlo al m铆nimo, con vistas a acortar el tiempo de rotaci贸n total del capital, que es dado por el tiempo de producci贸n m谩s el de circulaci贸n. As铆, cuanto m谩s se aproxima a cero el tiempo de circulaci贸n del capital, mayor es su productividad. Y es exactamente por eso que Marx indica que, en situaciones particulares, como en la industria de transportes, de almacenamiento y de comunicaciones, aunque no tenga lugar un aumento de la cantidad material producida, hay tambi茅n creaci贸n de plusvalor. En sus palabras:

Cuanto m谩s las metamorfosis de la circulaci贸n del capital son solo ideales, esto es, cuanto m谩s el tiempo de curso es = 0, o pr贸ximo de cero, tanto m谩s act煤a el capital y tanto mayor se torna su productividad y autovalorizaci贸n. […] Por lo tanto, el tiempo de curso del capital limita, en general, su tiempo de producci贸n y, por consiguiente, su proceso de valorizaci贸n (Marx, 2014: 204 y s.).[6]

As铆, la hip贸tesis marxiana puede ser resumida as铆: las industrias de transportes, de almacenamiento y de comunicaciones, entre otras, son expresi贸n de producci贸n inmaterial, toda vez que no producen materialmente ninguna mercanc铆a y que se insertan centralmente en la esfera de la circulaci贸n. Pero aun as铆 son imprescindibles para la concreci贸n de la producci贸n material y de la efectivizaci贸n del plusvalor.

Naturalmente, esta excepci贸n formulada por Marx no significa que el plusvalor se origine centralmente fuera de la esfera de la producci贸n. Mas su excepcional percepci贸n indica que hab铆a tambi茅n, en algunas ramas especiales en pleno siglo XIX, un proceso de producci贸n que se desarroll贸 dentro del proceso de circulaci贸n. Y esto por causa del car谩cter perecedero de las mercanc铆as. Seg煤n Marx:

Cuanto m谩s transitoria sea una mercanc铆a y, por consiguiente, cuanto m谩s inmediatamente, despu茅s de su producci贸n, deba ella ser consumida y, por lo tanto tambi茅n vendida, tanto menos ella puede distanciarse de su lugar de producci贸n, tanto m谩s estrecha es su esfera espacial de circulaci贸n y m谩s local es la naturaleza de su mercado de salida (Marx, 2014: 207).

El car谩cter perecedero de estas actividades, por lo tanto, termin贸 de generar una transformaci贸n de los servicios de transporte, convirti茅ndolos en un tramo productivo y confiri茅ndoles una substancia particular. En sus palabras:

Pero lo que la industria del transporte vende es el propio desplazamiento de lugar. El efecto 煤til obtenido est谩 indisolublemente vinculado al proceso de transporte, esto es, al proceso de producci贸n de la industria de los transportes. Hombres y mercanc铆as viajan en un medio de transporte, y su viaje, su movimiento espacial, es justamente el proceso de producci贸n efectuado. El efecto 煤til solo puede ser consumido durante el proceso de producci贸n; 茅l no existe como una cosa 煤til diferente de ese proceso, como algo que solo funciona como art铆culo comercial, solo circula como mercanc铆a despu茅s de ser producido. Pero el valor de cambio de ese efecto 煤til es determinado, como el de toda y cualquier mercanc铆a, por el valor de los elementos de producci贸n en 茅l consumidos (fuerza de trabajo y medios de producci贸n), incrementado por el plusvalor creado por el plustrabajo de los trabajadores ocupados en la industria de los transportes (Marx, 2014: 133 y s.; las bastardillas son m铆as.)

Es por esto que, seg煤n la formulaci贸n marxiana, el valor generado en este ramo es determinado de manera similar a los de m谩s ramos industriales, como se puede concluir de la afirmaci贸n siguiente:

As铆, el capital productivo invertido en esa industria adiciona valor a los productos transportados, en parte por medio de la transferencia de valor de los medios de transporte, en parte por medio del aumento de valor generado por el trabajo de transporte. Esta 煤ltima adici贸n de valor se descompone, como en toda producci贸n capitalista, en reposici贸n de salario y plusvalor (Marx, 2014: 229; las bastardillas son m铆as).

Aqu铆 aflora, entonces, nuestra segunda formulaci贸n: Marx concibe a la industria del transporte como una rama donde se desarrolla un proceso de producci贸n dentro del proceso de circulaci贸n. Y esta formulaci贸n ofrece, seg煤n nuestro modo de ver, pistas seminales para pensar el mundo de los servicios que contin煤an ampli谩ndose sin parar en el capitalismo contempor谩neo.

Esto tambi茅n nos posibilita hacer una tercera indicaci贸n: Marx desarrolla (no solo en el volumen II de El capital, sino tambi茅n en los Grundrisse) una concepci贸n ampliada de industria, presente en el ramo de los transportes (mar铆timo y ferroviario), en el almacenamiento, en las comunicaciones, en la industria del gas, de entre otras ramas indicadas por el autor en El capital. Y esto ocurre, seg煤n nuestro entendimiento, porque estos sectores comprenden un proceso de producci贸n incluso aun cuando de 茅l no resulte ning煤n producto material, como es el caso de la industria del transporte y otras citadas por Marx.

En el cap铆tulo VI del Libro II de El capital (Los costos de la circulaci贸n), Marx agrega que la industria de transporte, por ser un ramo aut贸nomo de la producci贸n, se convierte en una esfera particular de empleo de capital productivo que da continuidad al proceso de producci贸n dentro del proceso de circulaci贸n. En sus palabras: “La industria del transporte constituye, por un lado, una rama independiente de la producci贸n, y, por consiguiente, una esfera especial de inversi贸n del capital productivo. Por otro lado, ella se distingue por el hecho de aparecer como una continuaci贸n de un proceso de producci贸n dentro del proceso de circulaci贸n y para el proceso de circulaci贸n. (Marx, 2014: 231)

Ante la imposibilidad de avanzar en estas indicaciones (algo que s铆 pudimos hacer en nuestro libro O Privil茅gio da Servid茫o) queremos solamente presentar algunas formulaciones seminales de Marx que nos parecen decisivas para una mejor comprensi贸n de las similitudes existentes, contempor谩neamente, entre la producci贸n material que predomina en la industria y la producci贸n inmaterial que se da especialmente (aunque no solamente) en ciertos sectores de servicios privatizados, una vez que en estos sectores se da la vigencia de procesos de producci贸n dentro de procesos de circulaci贸n.

A doscientos a帽os del nacimiento de Marx, no es preciso ir mucho m谩s adelante para percibir que hay un punto de partida f茅rtil para intentar ofrecer una mejor comprensi贸n del papel de las tecnolog铆as de la informaci贸n (TIC), de los nuevos servicios en gran medida mercantilizados y de la creciente importancia del trabajo digital, “on line” y de la llamada producci贸n inmaterial en el proceso de creaci贸n y valorizaci贸n del capital.

Especialmente si recordamos que para Marx, conforme aparece, por ejemplo, en el cap铆tulo XIV (Vol. I) de El capital y tambi茅n en el seminal cap铆tulo VI, conocido tambi茅n como cap铆tulo in茅dito, cuando present贸 otra distinci贸n que se torn贸 cada vez m谩s presente en nuestros d铆as, al tratar del trabajo manual y material:

Para trabajar productivamente, ya no es necesario hacerlo con sus propias manos; basta ahora con ser un 贸rgano del trabajador colectivo, ejecutar cualquiera de sus subfunciones. La definici贸n original del trabajo productivo […] deriva de la propia naturaleza de la producci贸n material, contin煤a v谩lida para el trabajador colectivo, considerado en su conjunto. Aunque ya no es v谩lida para cada uno de sus miembros, tomados aisladamente. (Marx, 2013: 578; las bastardillas son m铆as).

Y agrega:

La producci贸n capitalista no es solo producci贸n de mercanc铆as, es esencialmente producci贸n de plusvalor […]. Solo es productivo el trabajador que produce plusvalor para el capitalista o sirve a la autovalorizaci贸n del capital. Si nos fuera permitido escoger un ejemplo fuera de la esfera de la producci贸n material, diremos que un maestro de escuela es un trabajador productivo si no se limita a trabajar con la cabeza de los ni帽os, sino que se exige a s铆 mismo hasta el agotamiento, a fin de enriquecer al patr贸n […]. As铆, el concepto de trabajador productivo no implica de modo alguno solamente una relaci贸n entre actividad y efecto 煤til, entre trabajador y producto del trabajo, sino tambi茅n un relaci贸n de producci贸n espec铆ficamente social, surgida hist贸ricamente y que estampa en el trabajador el r贸tulo de medio directo de valorizaci贸n del capital. Ser trabajador productivo no es, por lo tanto, una suerte; s铆 es un azar. (Marx, 2013: 578; las bastardillas son m铆as).

Por lo tanto, Marx percibi贸 tempranamente y de modo seminal esta tendencia que hoy est谩 siendo tambi茅n desarrollada intensamente por el capitalismo, caracterizada por la ampliaci贸n de las actividades productivas inmateriales (no materiales), que se integran en las cadenas productivas de valor, cuya materialidad es por cierto prevalente, especialmente cuando se toma la totalidad de la producci贸n social, incluy茅ndose por lo tanto a China, Corea del Sur, India y tantos otros pa铆ses asi谩ticos, a ejemplo tambi茅n de Brasil, M茅xico y Argentina en Am茅rica Latina, de Rusia y pa铆ses del Este europeo, o incluso 脕frica del Sur, en el continente africano.

4. Putting-out, outsourcing y tercerizaci贸n: la reinvenci贸n destructiva del capital

En las m谩s distintas formas de apropiaci贸n de valor, el capitalismo viene demostrando una enorme capacidad de crear y recuperar un instrumental vigoroso de explotaci贸n del trabajo: el putting-out y el outsourcing en la 茅poca de Marx y la tercerizaci贸n en la era de la financierizaci贸n.

Y esta 煤ltima, la tercerizaci贸n, ha sido una pr谩ctica que se expande en casi todas las ramas y sectores productivos, convirti茅ndose, por eso, en una modalidad de gesti贸n que asume cada vez m谩s centralidad en la estrategia patronal, toda vez que las relaciones sociales establecidas entre capital y trabajo son disfrazadas de relaciones interempresas, basadas en contratos por tiempo determinado, flexibles, de acuerdo con los ritmos productivos de las empresas contratantes y que desestructuran todav铆a m谩s a la clase trabajadora, su tiempo de trabajo y de vida, sus derechos, etc茅tera (Antunes/Druck, 2014; Druck, 2011).

Y, con la ampliaci贸n global de la tercerizaci贸n, este proceso se fortalece, beneficiando y ampliando todav铆a m谩s la producci贸n de plusvalor en los sectores de servicios que anteriormente eran predominantemente p煤blicos y, por eso, considerados improductivos para el capital. En un universo en que la econom铆a est谩 bajo la hegemon铆a del capital financiero, las empresas (desde las corporaciones globales hasta las m谩s microc贸smicas) buscan garantizar sus altas ganancias transfiriendo a los trabajadores/as la presi贸n por la maximizaci贸n del tiempo, por las altas tasas de productividad, por la reducci贸n de los costos con la fuerza de trabajo y por la flexibilizaci贸n creciente de los contratos de trabajo.

En este contexto, la enorme expansi贸n de las empresas tercerizadas, en pr谩cticamente todas las actividades que interesan al capital y su proceso de valorizaci贸n, se convirti贸 en importante elemento propulsor y generador de plusvalor. Lo que en el pasado reciente era realizado por empresas estatales prestadoras de servicios p煤blicos sin fines lucrativos, con el neoliberalismo, la financierizaci贸n y la privatizaci贸n se tornaron cada vez m谩s part铆cipes directos o indirectos en el proceso de valorizaci贸n del capital, incrementando y ampliando las modalidades de extracci贸n de sobre-trabajo.

Y, al actuar en la esfera de servicios, de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n, en la esfera de la circulaci贸n del capital, el nuevo proletariado de servicios que act煤a en el call-center y telemarketing, en los hipermercados, en el comercio, en los bancos, en los trabajos intermitentes, en las empresas de tercerizaci贸n, etc茅tera, se integran de alguna manera en la cadena de valor, tanto por la agilizaci贸n del tiempo de circulaci贸n del capital y consecuente reducci贸n del tiempo global de la producci贸n, como tambi茅n por la conversi贸n de la informaci贸n en mercanc铆a cada vez m谩s productiva.

Es por esto que ese nuevo proletariado de servicios, que trabaja en este nuevo universo laboral, padece jornadas de trabajo m谩s prolongadas, con ritmos intensificados, soportando los m谩s altos niveles de rotatividad (turnover), percibiendo salarios reducidos, en condiciones de inseguridad, insalubridad, cada vez m谩s graves, de entre tantas otras consecuencias que caracterizan al cotidiano del trabajo de este nuevo proletariado de servicios.[7]

En el plano de la organizaci贸n de la clase trabajadora, parece necesario enfatizar que la tercerizaci贸n, y tambi茅n los dem谩s mecanismos presentados a lo largo de este art铆culo, acarrean un pulverizaci贸n todav铆a mayor de los sindicatos; sucede muchas veces que, en una misma empresa, los diferentes sectores tercerizados tengan representaci贸n sindical diferenciada, fragmentando todav铆a m谩s las posibilidades de organizaci贸n sindical, de uni贸n, solidaridad y resistencia de clase.

Pero, a pesar de estas adversidades, estos nuevos contingentes de la clase trabajadora vienen desempe帽ando un papel destacado (no solo en la agilizaci贸n de la circulaci贸n de informaciones, vital para la reproducci贸n del capital), sino tambi茅n en el desencadenamiento de nuevas luchas sindicales, sociales y pol铆ticas. Menos que parte integrante de la nueva clase media, lejos de constituirse como una nueva clase, este nuevo y creciente contingente asume la expresi贸n del nuevo proletariado de servicios, parte constituyente de la clase trabajadora en su nueva morfolog铆a, cada vez m谩s precarizada, informalizada, informatizada e intermitente (Antunes, 2018).

As铆, tenemos el desaf铆o de comprender las nuevas modalidades de la ley del valor que se vienen ampliando significativamente en el capitalismo de nuestro tiempo. Y las indicaciones seminales presentadas por Marx, vale repetir, son un momento preciso del cual debemos partir para mejor comprender no solo la complejidad de la teor铆a del valor hoy, as铆 tambi茅n como las potencialidades de revuelta y rebeli贸n abiertas por la expansi贸n de esta nueva parcela del proletariado que no para de expandirse. Confiriendo vigencia a las tesis de Marx, as铆 como abriendo caminos para su venganza. Dos siglos despu茅s de su nacimiento.

—-

Bibliografia

Antunes, R. / Braga, R., Infoprolet谩rios (Degrada莽茫o Real do Trabalho Virtual). San Pablo: Boitempo, 2009.

-, O Privil茅gio da Servid茫o. San Pablo: Boitempo, 2018.

– / Druck, G., A epidemia da terceiriza莽茫o. En: Antunes, R. (comp.), Riqueza e Mis茅ria do Trabalho. Vol III. San Pablo: Boitempo, 2013.

Basso, P. / Perocco, F. Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte. 3. ed. Mil谩n: Angeli, 2008.

Clash City Workers, Dove Sono i Nostri: Lavoro, classe e movimenti nell’It谩lia della crisi. Lucca: La Casa Usher, 2014.

Druck,G., “Trabalho, Precariza莽茫o e Resist锚ncias”. Caderno CRH (UFBA) 24 (2011)

Huws, Ursula, The Making of a Cybertariat (Virtual Work in a Real World), Nueva York, Londres: Monthly Review Press / The Merlin Press, 2003.

-, Labor in the Global Digital Economy: The Cybertariat Comes of Age. Nueva York, Londres: Monthly Review Press/ The Merlin Press, 2014

Marx, K., Grundrisse. Libro I. San Pablo: Boitempo, 2011.

-, O Capital. Libro I. San Pablo: Boitempo, 2013.

-. O Capital, Livro II. San Pablo: Boitempo, 2014.

Notas

* Profesor Titular de Sociolog铆a del Trabajo en la UNICAMP.

[2] Este art铆culo es parte de nuestro proyecto de investigaci贸n, junto al CNPQ (O Uno e o M煤ltiplo: Desenhando a Nova Morfologia do Trabalho), presenta tesis e ideas que est谩n desarrolladas en nuestro reciente libro O Privil茅gio da Servid茫o (Boitempo, 2018). El 铆tem 1, en especial, retoma puntos que fueron parcialmente publicados en Hemisferio Izquierdo (Uruguay) y en Monthly Review (EEUU).

[3] La traducci贸n literal ser铆a “generaci贸n en dificultades”, o bien “generaci贸n sin dinero o necesitada”, se mantiene el portugu茅s para no quitarle fuerza a la expresi贸n [N. de T].

[4] En la Muestra Contempor谩nea Internacional de la Ecofalante, en 2017 en San Pablo, se present贸 una espectacular fotograf铆a del trabajo precario global: Behemoth, de Zhao Liang (China/Francia, 2015), Machines, de Rahul Jain (脥ndia/ Alemania/ Finlandia, 2016); Consumed, de Richard Seymour (Reino Unido, 2015); Brumaire, de Joseph Gordillo (Francia, 2015); What We Have Made, de Fanny Tondre (Francia, 2016) y Factory Complex, de Heung-Soon Im (Corea del Sur, 2015)

[5] De acuerdo con Antunes (2018)

[6] Ver especialmente, en el Libro II, los cap铆tulos 5 y 6.

[7] Cf. Huws (2003 y 2014); Antunes (2018 y 2013) y Antunes/Braga (2009).

www.herramienta.com.ar. Traducci贸n de Ra煤l Perea.