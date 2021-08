–

Las personas pueden decirse a sí mismas que no vieron hacia dónde se dirigían las cosas durante los últimos 17 meses, pero lo hicieron. Vieron todas las señales en el camino. Todos los letreros estaban escritos en letras grandes y en negrita, algunos de ellos en escritura germánica de aspecto aterrador. Ellos leen … “ESTE ES EL CAMINO AL TOTALITARIANISMO”.

Cualquiera que sepa algo sobre la historia del totalitarismo, cómo transforma gradualmente a la sociedad en una monstruosa imagen especular de sí misma, ha sabido desde el principio qué es la “Nueva Normalidad”, y hemos estado gritando desde los tejados al respecto. Hemos visto cómo la Nueva Normalidad transformó nuestras sociedades en distopías paranoicas, patologizadas y autoritarias donde la gente ahora tiene que mostrar sus “papeles” para ver una película o tomar una taza de café y mostrar públicamente su conformidad ideológica para entrar a un supermercado y comprar sus productos. comestibles. Hemos visto como la Nueva Normal transformó a la mayoría de las masas en turbas histéricas y borrachas de odio que están persiguiendo abiertamente a “los no vacunados”, los “Untermenschen” oficiales de la ideología de la Nueva Normalidad. Hemos visto cómo la Nueva Normalidad ha hecho precisamente lo que todos los movimientos totalitarios de la historia han hecho antes.

Sin embargo, voy a documentar dónde estamos en este momento y cómo llegamos aquí … para que conste, para que las personas que les dirán más tarde que “no tenían ni idea de adónde iban los trenes” entiendan por qué Ya no confiamos en ellos, y por eso los consideramos cobardes y colaboradores, o peor. Sí, eso es duro, pero esto no es un juego. No es una diferencia de opinión. El sistema gobernante capitalista global está implementando una nueva estructura de sociedad y un método de gobierno más abiertamente totalitarios. Están revocando nuestros derechos constitucionales y humanos, transfiriendo el poder de gobiernos soberanos e instituciones democráticas a entidades globales que no rinden cuentas y que no tienen ninguna lealtad a ninguna nación o pueblo. Eso es lo que está sucediendo… ahora mismo. No es un programa de televisión. De hecho está sucediendo.

El tiempo para que la gente “despierte” ha terminado. En este punto, o te unes a la lucha para preservar lo que queda de esos derechos y esa soberanía, o te rindes a la “Nueva Normalidad”, al totalitarismo capitalista global. No me importa lo que creas sobre el virus, sus variantes mutantes o las “vacunas” experimentales. Este no es un argumento abstracto sobre “la ciencia”. Es una lucha… una lucha política, ideológica. Por un lado está la democracia, por el otro está el totalitarismo. Elige un maldito bando y vive con él. De todos modos, aquí es donde estamos en este momento, y cómo llegamos aquí, solo a grandes rasgos.

Es agosto de 2021 Alemania ha prohibido oficialmente las manifestaciones contra la ideología oficial de la “Nueva Normalidad”. Otras asambleas públicas, como la demostración de Christopher Street Day, hace una semana, todavía están permitidas. La ilegalización de la oposición política es un sello clásico de los sistemas totalitarios. También es un movimiento clásico de las autoridades alemanas, que les dará el pretexto que necesitan para desatar mañana a los escuadrones de matones de la Nueva Normalidad contra los manifestantes.

En Australia, se ha desplegado a las fuerzas armadas para hacer cumplir los decretos gubernamentales… cierres, rituales obligatorios de obediencia pública, etc. En otras palabras, es la ley marcial de facto. Este es otro sello clásico de los sistemas totalitarios.

En Francia, los propietarios de restaurantes y otros negocios que sirven a “los no vacunados” ahora serán encarcelados, al igual que, por supuesto, “los no vacunados”. El chivo expiatorio, la demonización y la segregación de “los no vacunados” está ocurriendo en países de todo el mundo. Francia es solo un ejemplo extremo. El chivo expiatorio, la deshumanización y la segregación de las minorías, en particular de los oponentes políticos del régimen, es otro sello clásico de los sistemas totalitarios.

En el Reino Unido, Italia, Grecia y muchos otros países de todo el mundo, también se está introduciendo este sistema de segregación social pseudomédico, con el fin de dividir las sociedades en “buenas personas” (es decir, obedientes) y “malas” (es decir, no conforme). Las autoridades y los medios corporativos están dando licencia y animando a la “buena gente” a desatar su ira contra los “no vacunados”, a exigir nuestra segregación en los campos de internamiento, a amenazar abiertamente con asesinarnos brutalmente. Este es también un sello distintivo de los sistemas totalitarios.

Y ahí, amigos míos, es donde estamos. No llegamos aquí de la noche a la mañana. Estos son solo algunos de los signos inconfundibles en el camino hacia el totalitarismo que he señalado durante los últimos meses.

Conclusión

Y ahora, aquí estamos, adonde nos hemos estado dirigiendo todo el tiempo, clara e inequívocamente dirigiéndonos… directamente a La Tormenta que se Acerca , o posiblemente a una guerra civil global. Este no es el final del camino hacia el totalitarismo, pero estoy bastante seguro de que estamos en la recta final. Parece que las cosas están a punto de ponerse feas. Muy feas. Extremadamente feas. Aquellos de nosotros que luchamos para preservar nuestros derechos, y una apariencia básica de democracia, somos superados en número, pero aún no hemos tenido nuestra última palabra… y somos millones, y estamos bien despiertos.

Así que elige un lado, si aún no lo has hecho. Pero, antes de hacerlo, tal vez mire hacia atrás en la historia de los sistemas totalitarios, que, por alguna razón, nunca parecen funcionar para los totalitarios, al menos no a largo plazo. No soy un filósofo profesional ni nada por el estilo, pero sospecho que eso podría tener algo que ver con el inextinguible deseo de libertad de algunas personas y nuestra voluntad de luchar por ella, a veces hasta la muerte.

