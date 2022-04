–

Después de más de 10 años atendiendo miles de consultas laborales privadas de trabajadores, creíamos que ya nada nos sorprendería de los empresaurios y de sus “asesorías Pepe”. Hemos conocido casos de trabajadores “internos” en el campo que trabajan siempre que no estén durmiendo. Hemos conocido casos de limpiadoras de oficina con contrato de empleada de hogar en la vivienda del empresaurio. Hemos visto contratos temporales con la cláusula de temporalidad en blanco. Hemos visto cientos de contratos con jornada “de lunes a domingo”. Hemos conocido casos de trabajadores a los que los empresaurios les dieron de hostias al salir del acto de conciliación por no querer aceptar un acuerdo a la baja. Hemos visto muchos casos de “asesorías Pepe” que procesan las reducciones voluntarias de jornada ante la SS como si fueran contratos de jornada parcial o simplemente bajando el salario pero sin bajar la jornada, porque no tienen ni p… idea de hacerlo bien. Hemos conocido casos de trabajadores a los que les dicen que no pueden salir del despacho sin firmar el finiquito. Hemos visto muchísimos finiquitos hechos por las “asesorías Pepe” como si fueran de baja voluntaria pero eran para una excedencia, demostrando no saber distinguir una finalización de contrato de una suspensión de contrato. Hemos visto fotos de partes de baja puestos por la empresa en el tablón de anuncios para que los vean el resto de trabajadores. Pero no nos esparábamos el “truco” que algunos creen haber descubierto para no aplicar la reforma laboral de Yolanda Díaz y que no hace más que demostrar otra vez el grado de incompetencia e ignorancia de los empresaurios y especialmente de sus “asesorías Pepe”.

Recordemos que el principal efecto de la última reforma laboral es la reducción de la temporalidad. Por un lado ya no se pueden hacer contratos temporales por las mismas causas que se podían hacer antes e incluso ha desaparecido totalmente la posibilidad de hacer contratos temporales por obra. Por otro lado, y mucho más importante, las sanciones de inspección de trabajo por hacer contratos temporales incorrectos llegan a 10.000€ y sobre todo se multiplican por el número de afectados. Por tanto, en la inmensa mayoría de casos en los que las empresas quieren contratar o renovar a un trabajador, ya no pueden hacerle contrato temporal sin exponerse a la sanción multiplicada y sin que el trabajador se transforme en indefinido aunque el contrato diga que es temporal.

Pero las empresas quieren seguir haciendo contratos temporales como sea. Sobre todo son las “asesorías Pepe” las que quieren seguir haciéndolos. El negocio de las “asesorías Pepe” no es hacer las cosas bien, porque eso es más difícil y se tarda más que haciéndolas como siempre y cobrando más barato. Además de que parte del negocio de las “asesorías Pepe” es vender que gracias a ellas las empresas tienen trabajadores temporales permanentes en vez de indefinidos, que gracias a ellas les pagan menos porque se “equivocan” de convenio, que gracias a ellas pagan menos cotizaciones porque les meten salario en falsas dietas o porque son falsos autónomos y un larguísimo etcétera que todos los laboreros conocéis. Para hacer las cosas bien no hacen falta las “asesorías Pepe”, sino las buenas asesorías o contratar directamente a un administrativo contable, dependiendo del número de trabajadores de la empresa. Por eso, la reforma laboral de Yolanda Díaz ataca al barco de las “asesorías Pepe” en su línea de flotación; por lo que parece que algunos Pepes consideran necesario encontrar el truco maravilloso que permita seguir haciendo temporal a todo el mundo y sin que el cliente corra el riesgo de una sanción de decenas o centeneras de miles de euros y que el cliente podría repercutir contra su asesoría por su responsabilidad civil por negligencia profesional.

Pues bien, en Laboro ya hemos visto el nuevo truco. Al parecer Pepe el de la asesoría Pepe se puso a pensar: ¿cómo puedo ayudar a levantar España haciéndole un contrato temporal a Porfirio el mecánico para trabajar en el taller de Paco sin que pase nada por culpa de los sociocomunistas liberticidas? Vamos a ver, el problema es que no puedo, no sea que luego el marrón me lo coma yo o Paco se enfade y se cambie de aseoría… Jolín qué difícil… ¡Ya sé! Le hacemos indefinido pero sin que firme el contrato y a él le decimos que es temporal. Menudo truco. Si es que soy un p.. genio. Ya me lo decía el de la academia cuando aprendí a sumar columnas del Excel sin escribir fórmulas.

Pepe ha pensado que si al trabajador le dicen que es temporal y no firma el contrato, no va a saber que es indefinido, y luego le podrán decir que se le ha acabado el contrato y echarle sin pagarle el despido. De los creadores del gran éxito “No hace falta que los trabajadores firmen el contrato”, ahora viene la secuela “Hazle indefinido sin que se entere”. Está en Netflix. Qué prodigio. Incluso no cabría descartar que hubiera Pepes que tampoco le dijeran a la empresa cliente que hubieran hecho un contrato indefinido en vez de uno temporal. Nunca les han dicho a los clientes que los contratos temporales puedan estar en fraude, ni que no se pueden “acoger” al convenio que prefieran, ni que sea ilegal cruzarse facturas falsas entre empresas para reducir impuestos; conque callarse o inventarse una cosa más no tiene por qué ser un problema para los Pepes. Pero como en Laboro no queremos dejarles que levanten España, vamos a analizar los efectos legales de esta superchapuza, para que los trabajadores sepan lo que podrían hacer muy fácilmente cuando los Pepes se lo pusieran a huevo con su nuevo truco.

Es obvio que las posibilidades básicas para contratar trabajadores son tres. La primera es hacer el contrato indefinido cuando corresponda, como ordena la nueva reforma laboral. La segunda es la de toda la vida: hacer un contrato temporal en fraude, que lo firme el trabajador y darle de alta en la SS como temporal. La tercera es la nueva superchapuza: hacerle indefinido y darle de alta en la SS como indefinido, pero sin que firme el contrato y diciéndole que le han hecho temporal.

Las consecuencias de la primera opción, que es la legal, son que cuando la empresa tuviera causas justificadas (económicas, organizativas, etc.) para echar al trabajador, le tendría que pagar una indemnización de 20d/año. Mientras que con un contrato temporal sería de 12d/año. No parece que la diferencia sea para arruinarse y además solo se paga si se echa al trabajador. Curiosamente, si no echan a un indefinido no tienen que pagarle despido, mientras que como temporal le tienen que estar pagando 12d/año cada vez que le finalicen un contrato. A medio y largo plazo, hacer las cosas bien es mejor negocio para las empresas. Para quien es peor negocio es para las “asesorías Pepe”.

Las consecuencias de la segunda opción, que es la de toda la vida, serían que al trabajador lo podrían echar pagándole la indemnización de 12d/año. Pero si el trabajador se informara, por ejemplo en sitios liberticidas como Laboro, descubriría que su contrato temporal no era correcto, podría presentar demanda por despido, incluso sin pagar abogado, y podría presentar denuncia ante Inspección de Trabajo. Con lo que le tendrían que pagar la indemnización de 33d/año, no solo de 20, y además tendrían que pagar la posible nueva sanción de la Inspección multiplicada por tantos trabajadores como hubiera habido en la empresa con contratos temporales en fraude, aunque no fueran el trabajador denunciante.

Las consecuencias de la tercera opción, que es el nuevo truco de las “asesorías Pepe”, serían las mismas que las de la segunda opción; pero además la empresa y/o la asesoría podrían haber cometido un presunto delito de estafa contra el trabajador, al menos en grado de tentativa: “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro”. El engaño sería decirle que le habían hecho contrato temporal y el lucro sería ahorrarse la indemnización de despido. Por tanto, el trabajador no solo podría demandar laboralmente su caso sino que también podría poner una denuncia penal gratuita.

Por tanto, el nuevo truco de las “asesorías Pepe” no solo es peor que actuar legalmente, sino que hasta es peor que su truco anterior de los contratos temporales en fraude de toda la vida y encima puede ser delictivo. Unos genios, porque el trabajador puede saber que le han hecho indefinido simplemente mirando su vida laboral en la SS o los datos de su contrato en el SEPE, por ejemplo con los enlaces gratuitos antiespañoles de la sección de trámites oficiales de Laboro.