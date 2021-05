–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia May 14, 2021 60 puntos de vista





13 de mayo. La Direcci贸n de Att. Al Cliente comunica a las secciones sindicales la vuelta del servicio telef贸nico al lugar del que no debi贸 salir. El tel茅fono 900, que en junio cumplir谩 dos a帽os externalizado, ser谩 nuevamente atendido por agentes de FGV.

Nos alegramos de ello, c贸mo no, desde nuestra secci贸n sindical. Si por algo hemos luchado desde que echamos a andar, ha sido por cada una de las partes que, por peque帽as que fuesen, se estaban (y se est谩n) poniendo en peligro. Nuestro empe帽o en denunciar el desmantelamiento y la consecuente privatizaci贸n de servicios que nos pertenecen est谩 recogiendo algunos frutos.

Algo le debe importar a la Direcci贸n de FGV, cuando se dice a toda p谩gina de la Directora-Gerente en el Levante-EMV del 9 de mayo que 鈥淒efiende el car谩cter p煤blico de 谩reas esenciales como mantenimiento, se帽alizaci贸n o atenci贸n al cliente鈥.

Alg煤n m茅rito tendr谩 el tes贸n con que nos venimos empleando en defender, precisamente, esas 谩reas. Alguna relaci贸n con unos acuerdos a los que se lleg贸 por mantenernos firmes frente a las amenazas de alg煤n representante de la Direcci贸n y por la intervenci贸n de alg煤n pol铆tico que, en ese momento, reconoci贸 la dignidad de nuestro discurso.

Se revierte el Servicio 900. Dos a帽os perdidos sin que se haya implementado la tecnolog铆a ni la formaci贸n del personal. Volvemos a comenzar. Nuestra memoria no se pierde en la autocomplacencia porque para ello tenemos un l谩piz muy largo con el que apuntamos casi todo.

Se agradece el reconocimiento, por parte de la actual direcci贸n, de que, cualitativamente, este servicio no ha sido mejor desde que se externaliz贸. Y en cuanto a lo cuantitativo, pues seguiremos trabajando para que se dote de medios y del personal suficiente para que no sea peor.

Tenemos claro que, estos dos a帽os, han supuesto tambi茅n un coste econ贸mico a las arcas p煤blicas que no deber铆a obviarse desde un gobierno que tenga vocaci贸n de transparencia y buena gesti贸n.

13 de mayo, una peque帽a rendija por la que se ha colado algo bueno. Mucho por delante para trabajar por ese pilar tan 鈥渇undamental鈥 en los discursos que es la 鈥淎tenci贸n al Cliente鈥. Desde CGT seguiremos reclamando la atenci贸n a las usuarias como un servicio esencial basado en el derecho a la movilidad que le pertenece a la Ciudadan铆a y que queremos P煤blico, Social, Accesible y de Calidad.

Se abre una rendija por la que deber铆amos colar el poner definitivamente sobre la mesa esa contradicci贸n existente entre el valor que se le da al Cliente y el que se le da a quienes son la cara visible de FGV y que los atiende.

Sirva este comunicado tambi茅n para congratularnos de las acciones que a trav茅s del Comit茅 de Empresa se han realizado para aunar esfuerzos dirigidos a reclamar que se cumplan los acuerdos alcanzados por las diferentes secciones sindicales; tambi茅n de la nuestra.

Seguimos caminando. Vamos despacio porque vamos lejos. No llevamos la mochila cargada de pesados egos. Seguimos. Ah铆 est谩 Se帽alizaci贸n, Talleres 鈥a lo dice la Directora-Gerente. No vamos a discutir por qui茅n lo dijo antes, lo 煤til son los hechos.

隆Salud, Lucha y Dignidad!

SECCI脫 SINDICAL FGV-VAL脠NCIA

EL N脷MERO 900 TORNA

13 de Maig. La Direcci贸 d鈥橝tt. Al Client comunica a les seccions sindicals el retorn del servei telef貌nic al lloc del qual no hauria d鈥檋aver eixit. El tel猫fon 900, que en juliol complir脿 dos anys externalitzat, ser脿 de nou at茅s per agents de FGV.

Ens en alegrem, com no, des de la nostra secci贸 sindical. Si per alguna cosa hem lluitat des que comen莽脿rem a caminar, ha estat per cadascuna de les parts que, per xicotetes que foren, s鈥檈staven (i estan) posant en perill. El nostre inter茅s en denunciar el desmantellament i la conseq眉ent privatitzaci贸 de serveis que ens pertanyen est脿 arreplegant alguns fruits.

Alguna cosa ha d鈥檌mportar-li a la Direcci贸 de FGV, quan es diu a tota p脿gina de la Directora-Gerent al Levant-EMV del 9 de Maig que 鈥淒efensa el car脿cter p煤blic d鈥櫭爎ees essencials com manteniment, senyalitzaci贸 o atenci贸 al client鈥

Alg煤n m猫rit tindr脿 la tenacitat amb que hem defensat, precisament, aquestes 脿rees. Alguna relaci贸 amb els acords als quals es va arribar per mantindre`ns ferms enfront de les amenaces d鈥檃lgun rerpesentant de la Direcci贸 i per la intervenci贸 d鈥檃lgun pol铆tic que, en eixe moment, va recon茅ixer la dignitat del nostre discurs.

Retorna el Servei 900. Dos anys perduts sense que s鈥檋aja implementat la tecnologia ni la formaci贸 del personal. Tornem a comen莽ar. La nostra mem貌ria no es perd en l鈥檃utocomplaen莽a perqu猫 per a aix貌 tenim una llapissera molt llarga amb la qual apuntem quasi tot.

S鈥檃graeix el reconeiximent, per part de l鈥檃ctual direcci贸, que, qualitativament, aquest servei no ha sigut millor des qu猫 es va externalitzar. Pel que fa a all貌 quantitatiu, continuarem treballant per a qu猫 tinguen els mitjans i el personal suficient per a que millore.

Tenim clar que, aquests dos anys, han suposat tamb茅 un cost econ貌mic a les arques p煤bliques que no hauria d鈥檕bviar-se des d鈥檜n govern que tinga vocaci贸 de transpari猫ncia i bona gesti贸.

13 de Maig, una xicoteta escletxa per la qual s鈥檋a colat quelcom bo. Molt per davant per a treballar per eixe pilar tan 鈥渇onamental鈥 en els discursos com 茅s l鈥 鈥淎tenci贸 al Client鈥. Des de CGT seguirem reclamant l鈥檃tenci贸 a les usu脿ries com un servei essencial basat en el dret a la mobilitat que li pertany a la Ciutadania i que el volem P煤blic, Social, Accessible i de Qualitat.

S鈥檕bre una escletxa per la qual deur铆em colar el posar definitivament , blanc sobre negre, la contradicci贸 entre el valor que se li d贸na al Client i el que se li d贸na a qui s贸n la cara visible de FGV i que els at茅n.

Que aquest comunicat servisca tamb茅 per a congratular-nos de les accions que, mitjan莽ant el Comit茅 d鈥橢mpresa, s鈥檋an realitzat per tal d鈥檜nir esfor莽os dirigits a reclamar que es complisquen els acords aconseguits per part de les diferents seccions sindicals; tamb茅 la nostra.

Seguim caminant. Anem lent perqu猫 anem lluny. No portem la motxilla carregada de pesats egos. Seguim. Ahi est脿 Senyalitzaci贸, Tallers 鈥 ja ho diu la Directora 鈥 Gerent . No anem a barallar-nos per veure qui ho va dir abans. El que importa, el que ara ens 茅s 煤til, s贸n els fets.

Salut, Lluita i Digntat!

SECCI脫 SINDICAL FGV-VAL脠NCIA