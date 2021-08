–

En 1972 la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial y el Fondo de Poblaci贸n de las Naciones Unidas crearon un grupo de trabajo que seg煤n uno de sus integrantes, P. D. Griffin, ten铆a como misi贸n investigar 鈥渆l desarrollo de vacunas para el control de la natalidad鈥, claro eufemismo para referirse a la vacuna anti-fertilidad en la que la Fundaci贸n Rockefeller trabajaba desde 1960 adem谩s de financiar numerosos proyectos encaminados a lograr una reducci贸n dr谩stica de la poblaci贸n del planeta. Empe帽o al que en los 煤ltimos a帽os se ha sumado la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates con la colaboraci贸n de la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunizaci贸n de la que forman parte ambas fundaciones, el propio Banco Mundial y buena parte de la industria farmac茅utica.

芦Todos los ni帽os que nazcan por encima de los necesarios para mantener la poblaci贸n al nivel deseado deben perecer sin falta a menos que se les haga espacio por la muerte de otras personas. Por tanto debemos facilitar las acciones de la Naturaleza que provocan dicha mortalidad en vez de so帽ar torpe y vanamente con impedirlas; y si nos asusta la aparici贸n demasiado frecuente de horribles hambrunas debemos facilitar e impulsar diligentemente otras formas de destrucci贸n que proporcione la Naturaleza禄.

(Thomas Malthus. Ensayo sobre el principio de la poblaci贸n, 1798)

La Fundaci贸n Rockefeller financi贸 en la tercera d茅cada del pasado siglo XX una investigaci贸n de George Washington Corner que permiti贸 a 茅ste estudiar en monos el ciclo reproductivo descubriendo junto a Willard Myron Allen la progesterona y estableciendo su mecanismo de acci贸n en el ciclo menstrual y, por ende, su potencial para controlar la natalidad. Solo unos a帽os despu茅s -en el Informe anual de la fundaci贸n correspondiente a 1933- se apuntar铆a ya la posibilidad de aplicar aquellos estudios sobre reproducci贸n animal en los humanos. El entonces presidente de la misma, Max Mason, se hab铆a referido en m煤ltiples ocasiones al deseo de 芦su jefe禄 de conseguir una 芦anti-hormona禄 que permitiera reducir la fertilidad en el mundo. Mason pensaba que 芦la soluci贸n definitiva al problema (del control de la natalidad) pod铆a muy bien estar en los estudios sobre Endocrinolog铆a, particularmente en las antihormonas禄. Y de hecho el informe anual del a帽o siguiente fue mucho m谩s expl铆cito: 芦La Fundaci贸n Rockefeller ha decidido centrar sus actuales esfuerzos en ciencias naturales en el campo de la Biolog铆a experimental (鈥) El trabajo de investigaci贸n se centra en la fisiolog铆a de la reproducci贸n en monos, trabajo que se inici贸 en la Universidad John Hopkins en 1921 y que a partir de 1923 se continu贸 en la Universidad de Rochester. Incluye estudios experimentales y observaci贸n del ciclo reproductivo en ciertas especies de grandes primates en los que este ciclo es muy semejante al de la especie humana. Se est谩 estudiando el efecto de varias hormonas reproductivas interrelacionadas禄.

S茅pase por cierto que la Universidad de Rochester se ha beneficiado durante mucho tiempo de sustanciosas donaciones de la Fundaci贸n Rockefeller y que la Universidad John Hopkins 鈥揺n la que se halla la Escuela Bloomberg de Salud P煤blica, considerada la mayor escuela de salud publica del mundo con 530 profesores a tiempo completo y 620 a tiempo parcial- fue creada en 1916 por el patriarca de los Rockefeller y debe su nombre a las millonarias aportaciones del actual alcalde de Nueva York Michael Bloomberg. Pues bien, esos estudios con primates se convertir铆an en el germen de la investigaci贸n dirigida a producir vacunas anti-fertilidad, contragestacionales o abortivas en las que vamos a centrarnos en este art铆culo.

QU脡 SON Y C脫MO FUNCIONAN

Dentro de la l贸gica militarista de la Medicina Moderna -que contempla las enfermedades como una batalla entre microbios invasores y anticuerpos defensores- las vacunas anti-fertilidad vendr铆an a ser 鈥渢raidores鈥 que convencen a una parte de nuestro 鈥渆j茅rcito鈥 para que se vuelva contra nosotros; concretamente contra elementos claves de la reproducci贸n. Vacunas- siempre desde esa concepci贸n oficial de la Medicina- que utilizar铆an el sistema inmunitario para crear anticuerpos contra hormonas u otras mol茅culas asociadas al ciclo reproductivo, tanto masculino como femenino, aunque en la mayor铆a de los casos la investigaci贸n se ha centrado en las mujeres. 驴Y c贸mo se consigue que el sistema inmunitario act煤e contra el propio cuerpo y ataque hormonas que en realidad son claves para el mantenimiento de la salud y la reproducci贸n de la vida? Pues, simple y llanamente, 鈥渆nga帽谩ndolo鈥. Concretamente asociando la hormona o mol茅cula que se quiere convertir en blanco de los ataques a una mol茅cula extra帽a de modo que los anticuerpos act煤en contra el conjunto por considerarlo extra帽o.

Las primeras vacunas experimentadas actuaban contra mol茅culas de la superficie del espermatozoide y el 贸vulo adem谩s de la Gonadotropina Cori贸nica Humana (GCH), una hormona producida tras la concepci贸n por el embri贸n en desarrollo y posteriormente por la placenta cuya funci贸n consiste en asegurar el mantenimiento del llamado cuerpo l煤teo sin el cual no hay posibilidad de embarazo. Si esta hormona se bloquea desciende el nivel de progesterona y el blastocito -el 贸vulo fertilizado de 5 d铆as- es expulsado interrumpi茅ndose as铆 el embarazo. La vacuna consiste exactamente en un fragmento de la GCH unido a un vector bacteriano o viral que es el que induce la creaci贸n de anticuerpos. Asimismo se han realizado otros ensayos para bloquear la Hormona Liberadora de Gonadotropina (HLG) que se produce en el hipot谩lamo y que es donde se regula el flujo de esteroides.

La segunda generaci贸n de vacunas anti-embarazo ten铆a como blanco la capa externa del embri贸n, denominada trofoblasto, cuya funci贸n es ayudar al embri贸n a implantarse en el interior del 煤tero y formar posteriormente la placenta. Esta otra vacuna fuerza al cuerpo a identificar la cubierta del embri贸n como extra帽a y por tanto a destruirla; te贸ricamente sin alterar el ciclo menstrual y por tanto sin que la mujer siquiera note que se hab铆a quedado embarazada.



RIESGOS Y PELIGROS



Bueno, pues la evaluaci贸n realizada sobre ello en 1978 por la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) comenzaba diciendo: 芦No existen directrices para evaluar la seguridad de las vacunas reguladoras de la fertilidad禄. En los a帽os siguientes se hicieron esfuerzos para consensuar criterios pero, con directrices o sin ellas, el hecho es que numerosos informes y estudios publicados antes y despu茅s de ese documento identificar铆an una serie de efectos colaterales y riesgos. Para empezar nadie sabe c贸mo esas vacunas que vuelven 鈥渓oca鈥 la inmunidad pueden afectar al feto si finalmente la 鈥渧acuna鈥 falla y el embarazo contin煤a. Por otra parte, y debido a su mecanismo de acci贸n -que fuerza la inmunidad para que act煤e contra el propio organismo-, es l贸gico que existan muchas probabilidades de que se produzcan reacciones cruzadas y des贸rdenes autoinmunes; es decir, que los anticuerpos creados por la vacuna se vuelvan contra otras hormonas o mol茅culas semejantes. En el caso de la GCH, por ejemplo, hay al menos tres hormonas -la lutropina, la folitropina y la tiropina- que tienen elementos comunes de modo que los anticuerpos formados para la primera muy bien podr铆an atacar a las otras.

Tambi茅n se descubri贸 que la gl谩ndula pituitaria, ciertos tipos de c谩ncer de pulm贸n y otras partes del cuerpo a煤n desconocidas producen la GCH lo que podr铆a provocar reacciones imprevisibles no investigadas. Otros efectos a corto y medio plazo son reacciones de hipersensibilidad a los vectores bacterianos utilizados: toxina dift茅rica y tetanoespasmina, menopausia prematura con riesgo de osteoporosis, incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, fiebre, formaci贸n de abscesos est茅riles y dolor en el lugar de la inyecci贸n. Pero lo m谩s grave es su efecto a largo plazo debido a que no se sabe con seguridad si su acci贸n es reversible o puede provocar esterilizaci贸n. De ah铆 que sea l铆cito preguntarse si la esterilizaci贸n no es en realidad un efecto colateral sino 隆el objetivo principal de estas vacunas! 驴Podr铆a ser ello posible? Analic茅moslo retrocediendo en el tiempo -hasta finales del siglo XIX- a fin de conocer las claves del denominado 鈥渕ovimiento eugenista鈥 y sus conexiones con los personajes, instituciones, fundaciones y organizaciones relacionadas con las vacunas que estamos analizando. El lector entender谩 as铆 que tal hip贸tesis est谩 m谩s que justificada.



驴QU脡 ES EL MOVIMIENTO EUGENISTA?



La Eugenesia pretende b谩sicamente 鈥渓a mejora de la especie humana鈥 pero en realidad ha servido de justificaci贸n para proceder a todo tipo de discriminaciones, violaciones de derechos humanos, asesinatos y genocidios. Ciertamente a lo largo de la historia ha habido propuestas para 鈥渕ejorar鈥 la raza humana; las hicieron los atenienses, los espartanos y los romanos -que llegaron a sacrificar a los ni帽os m谩s d茅biles- siendo una de las m谩s antiguas esta conocida declaraci贸n de Plat贸n efectuada en su obra La Rep煤blica: 鈥淨ue los mejores cohabiten con las mejores tantas veces como sea posible y los peores con las peores鈥. El movimiento eugenista moderno se debe en cualquier caso a las ideas que Francis Galton apunt贸 en un art铆culo que public贸 en 1865 con el t铆tulo Talento y personalidad hereditarios y desarrollar铆a posteriormente en su obra -publicada cuatro a帽os despu茅s- El genio hereditario. Ideas que conectar铆an con los planteamientos de Thomas Malthus quien casi un siglo antes -en 1798- hab铆a publicado de forma an贸nima su famoso Ensayo sobre el principio de la poblaci贸n en el que incluy贸 frases como la plasmada al inicio de este art铆culo o esta otra: 芦En lugar de recomendarles higiene a los pobres debemos estimular los h谩bitos opuestos. En nuestras poblaciones debemos hacer m谩s estrechas las calles, hacinar m谩s gente en las casas y cortejar el retorno de la peste. En el campo debemos levantar las aldeas cerca de charcas estancadas y, sobre todo, alentar la colonizaci贸n de toda suerte de terrenos pantanosos e insalubres. Pero, por encima de todo, debemos reprobar los remedios espec铆ficos para enfermedades devastadoras y refrenar a esos hombres bienintencionados pero equivocados que creen hacerle un bien a la humanidad abrigando planes para extirpar por completo determinadas enfermedades禄.

En 1871, con la publicaci贸n de El origen del hombre de Charles Darwin, los eugenistas se sentir铆an arropados por lo que consideraban una 鈥渁rgumentaci贸n cient铆fica鈥; solo que sobre su 鈥渞igor鈥 puede cualquiera hacerse una idea leyendo estos p谩rrafos extra铆dos del cap铆tulo V: 鈥淓xiste en las sociedades civilizadas un obst谩culo importante para el incremento num茅rico de los hombres de cualidades superiores sobre cuya gravedad insisten Grey y Galton; a saber: que los pobres y holgazanes, degradados tambi茅n a veces por los vicios, se casan de ordinario a edad temprana mientras que los j贸venes prudentes y econ贸micos, adornados casi siempre de otras virtudes, lo hacen tarde a fin de reunir recursos con que sostenerse y sostener a sus hijos (鈥) Resulta as铆 que los holgazanes, los degradados y, con frecuencia, los viciosos tienden a multiplicarse en una proporci贸n m谩s r谩pida que los pr贸vidos y en general virtuosos (鈥) En la lucha perpetua por la existencia habr铆a prevalecido as铆 la raza inferior sobre la superior y no en virtud de sus buenas cualidades sino por sus graves defectos鈥.

Agregaremos que varios hijos de Darwin -sobrinos asimismo de Galton- fueron l铆deres del movimiento eugenista. Leonard Darwin fue por ejemplo presidente de la Eugenics Education Society -la sociedad eugenista londinense- y sus hermanos Horace, Francis y George formaron parte de otro grupo creado en Cambridge. De hecho fue precisamente el libro de Leonard Darwin 驴Qu茅 es la Eugenesia? -traducido a numerosos idiomas- el que contribuy贸 a la popularizaci贸n y difusi贸n internacional del eugenismo.



EUGENISMO USA: LOS ROCKEFELLER



Como es f谩cil suponer los planteamientos eugenistas fueron inmediatamente adoptados por las poderosas familias que se estaban enriqueciendo con el petr贸leo, el acero y los bancos -especialmente en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania- ya que supon铆an un refrendo 鈥渃ient铆fico鈥 para justificar que ellos, como 鈥渟eres superiores鈥, poseyeran grandes fortunas mientras decenas de millones de seres humanos se hallaban 鈥渕erecidamente鈥 en la miseria.

Las ideas eugenistas desembarcar铆an en Estados Unidos a finales del siglo XIX siendo uno de sus pioneros el inventor del tel茅fono, Alexander Graham Bell. Y ya en 1896 se aprobar铆a en Connecticut una ley matrimonial con criterios eugenistas: la prohibici贸n de casarse a los 芦epil茅pticos, imb茅ciles y d茅biles mentales禄 siguiendo r谩pidamente el ejemplo muchos otros estados. En 1898 el bi贸logo Charles Davenport -a quien se considera el 芦padre禄 del Eugenismo estadounidense- comenzar铆a a trabajar en el centro de investigaci贸n de Cold Spring Harbor gracias a los fondos aportados por la familia Carnegie a la que posteriormente se unir铆an los Rockefeller para financiar la Oficina de Registro de Eugenesia en la que se almacenaron genealog铆as y otros datos que sirvieron como base a diversas instituciones eugenistas que estaban proliferando por todo el pa铆s.

John Harvey Kellogg -el famoso inventor de los Corn Flakes鈥 tambi茅n crear铆a en esa 茅poca la Fundaci贸n para la mejora de la raza en su centro de operaciones de Battle Creek (Michigan, EEUU).Y entre sus propuestas estaban la segregaci贸n, el abandono de retrasados y minusv谩lidos e, incluso, el exterminio de criminales, pervertidos y otros. De hecho a partir de 1907 comenzar铆an a aprobarse en distintos estados norteamericanos leyes que permit铆an ya esterilizar a 芦idiotas, madres solteras, enfermos mentales, criminales y chicos con problemas de conducta禄 que en 1927 recibieron el visto bueno de la Corte Suprema. Llegando a escribir uno de los magistrados estadounidenses de mayor prestigio internacional, el juez Oliver Wendell Holmes, lo siguiente: 芦Es mejor para todo el mundo que en vez de esperar a que se ejecute a sus descendientes por los cr铆menes que puedan cometer o que mueran por su imbecilidad innata la sociedad impida que los manifiestamente inadecuados tengan descendencia禄. Unas declaraciones que ser铆an citadas por los nazis en su defensa durante los juicios de N眉remberg al igual que un informe sobre los resultados de las esterilizaciones en California publicado en 1929. El propio Adolf Hitler escribi贸 una carta al abogado estadounidense Madison Grant para decirle que su libro El paso de la gran raza -en el que 茅ste propon铆a eliminar a ni帽os defectuosos y esterilizar a los adultos sin valor para la comunidad- era 鈥渟u biblia鈥.

El impacto de las ideas eugenistas fue de hecho tal que en 1928 hab铆a 375 cursos universitarios a los que asist铆an m谩s de 20.000 estudiantes -algunos en escuelas l铆deres estadounidenses- que inclu铆an como asignatura la Eugenesia. Calcul谩ndose que desde la aprobaci贸n de la ley en 1927 hasta 1963 鈥揳帽o en que fue abolida- al menos 64.000 norteamericanos fueron esterilizados a la fuerza. Y las esterilizaciones continuaron despu茅s porque entre 1972 y 1976 se esteriliz贸 mediante enga帽os, manipulaci贸n y presiones a 3.400 mujeres de tribus indias.

EUGENISMO NAZI Y MUCHO M脕S

Como antes adelantamos algunos dirigentes nazis juzgados en N眉remberg tras la II Guerra Mundial justificaron las esterilizaciones masivas practicadas en Alemania aduciendo que se hab铆an inspirado en los eugenistas estadounidenses. Solo que los alemanes multiplicaron los 芦esfuerzos禄 estadounidenses para 鈥渕ejorar la especie鈥. Hasta el punto de que en un art铆culo publicado en Monash Bioethics Review se cita esta queja expresada por representantes del movimiento eugenista norteamericano: 芦隆Los alemanes nos est谩n ganando en nuestro propio juego!禄 Y al menos en lo que se refiere a cifras as铆 era: en julio de 1933 se aprobar铆a la Ley para la prevenci贸n de descendencia con enfermedades hereditarias que comenzar铆an a aplicar m谩s de doscientos tribunales eugen茅sicos creados especialmente con ese prop贸sito. Para lo cual se oblig贸 legalmente a los m茅dicos a denunciar a todo paciente que a su juicio sufriera un trastorno mental, epilepsia, ceguera, sordera o deformidades a fin de que fueran esterilizados mediante la aplicaci贸n de rayos X y la ablaci贸n de sus test铆culos u ovarios; lo que en la mayor铆a de los casos provoc贸 la muerte de los infortunados. En apenas tres a帽os las esterilizaciones ascendieron a unas 400.000.

Pero la devastaci贸n eugen茅sica no acabar铆a ah铆 porque pronto muchos otros pa铆ses aprobar铆an leyes similares. Canad谩 esterilizar铆a a miles de personas -hasta los a帽os setenta-, Suecia lo hizo con 62.000 鈥渆nfermos mentales鈥 y minor铆as 茅tnicas y raciales durante cuarenta a帽os y Jap贸n forz贸 abortos y esterilizaciones apoy谩ndose en una Ley de prevenci贸n de la lepra. A esos pa铆ses se sumar铆an luego Suiza, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Estonia, Checoslovaquia, China, la India 鈥搒olo en este pa铆s se esteriliz贸 a m谩s de ocho millones de personas entre 1976 y 1977- y Per煤 ayudados econ贸micamente para ello por la Agencia de Cooperaci贸n Internacional (USAID) estadounidense y el Fondo de Poblaci贸n de las Naciones Unidas (UNFPA). Hasta Winston Churchill aprob贸 en 1913 en Reino Unido una ley que posibilitaba la esterilizaci贸n forzosa que ser铆a abolida gracias a la campa帽a montada por el escritor G. K. Chesterton. Otros famosos escritores brit谩nicos, sin embargo, se declarar铆an eugenistas; como George Bernard Shaw o Herbert George Wells.

驴EL OBJETIVO? REDUCIR LA POBLACI脫N

Tras la II Guerra Mundial y los juicios de N眉remberg la Eugenesia qued贸 de tal forma unida a los horrores nazis que se produjo una retirada estrat茅gica en los discursos cient铆ficos y pol铆ticos; las sociedades eugen茅sicas cambiar铆an sus nombres y lo mismo hicieron las publicaciones que conten铆an ese t茅rmino en sus t铆tulos. Y los eugenistas se 鈥渞eciclar铆an鈥 como antrop贸logos, bi贸logos, genetistas鈥

La verdad, sin embargo, es que las ideas eugen茅sicas continuaron inspirando investigaciones y pol铆ticas; de hecho los programas de esterilizaci贸n se mantuvieron activos hasta bien entrados los a帽os setenta. Sin duda por el problema de la superpoblaci贸n que se convertir铆a en una de las preocupaciones claves de los estados del mundo desarrollado, muy en particular de Estados Unidos que en 1965 crear铆a la Comisi贸n sobre la Crisis de Poblaci贸n, rebautizada posteriormente como Acci贸n Internacional sobre Poblaci贸n (PAI), supuesta organizaci贸n no gubernamental que impulsar铆a la creaci贸n de otras organizaciones destinadas a jugar papeles claves en las pol铆ticas internacionales relacionadas con la poblaci贸n hasta el d铆a de hoy: el Fondo de Poblaci贸n de las Naciones Unidas (UNFPA), la Federaci贸n Internacional de Planificaci贸n Familiar (IPPF) y la Oficina de Asuntos de Poblaci贸n (OPA), integrada en la Agencia estadounidense para el desarrollo (USAID).

Dejemos pues que uno de sus propios dirigentes, Thomas Ferguson -de la OPA-, explique el sentido y los objetivos de las pol铆ticas que las mismas desarrollan: 芦Hay un 煤nico objetivo tras nuestro trabajo: reducir los niveles de poblaci贸n. As铆 que o los gobiernos lo hacen a su manera usando m茅todos limpios o se encontrar谩n con algo similar a lo ocurrido en El Salvador, Ir谩n o Beirut. La poblaci贸n es un problema pol铆tico que una vez fuera de control requiere gobiernos autoritarios -incluso el fascismo- para reducirla (鈥) Y para hacerlo r谩pidamente tienes que empujar a los machos a la guerra y matar a un n煤mero suficiente de hembras f茅rtiles禄. Sin comentarios.

Entre tanto los autodenominados 芦fil谩ntropos禄 intentaron poner en pr谩ctica esos 芦m茅todos limpios禄. El informe anual de la Fundaci贸n Rockefeller correspondiente a 1968 dec铆a: 芦Afrontamos el peligro de que en pocos a帽os estos dos m茅todos modernos (se refer铆a a la p铆ldora y al DIU) sean inviables para su uso a gran escala (鈥) Podremos tener m茅todos mucho mejores gracias a la investigaci贸n de alta calidad llevada a cabo desde aproximaciones diferentes (鈥) La fundaci贸n se esforzar谩 en ayudar a llenar este importante vac铆o de varias formas: proporcionando apoyo a universidades y centros de investigaci贸n en Estados Unidos y el extranjero en busca de m茅todos de control de la fertilidad (鈥),desarrollando m茅todos anticonceptivos en biolog铆a reproductiva con implicaciones para la fertilidad humana y su control (鈥) y apoyando programas de investigaci贸n y docencia en departamentos de Zoolog铆a, Biolog铆a y Bioqu铆mica禄. A帽adiendo: 芦Se estima en cinco millones la cantidad de mujeres pobres o cercanas a la pobreza que necesitan servicios de control de la natalidad. La fertilidad incontrolada de los indigentes contribuye a perpetuar la pobreza, la infraeducaci贸n y el subempleo禄.

Como puede verse los objetivos del clan Rockefeller no hab铆an variado a finales del siglo XX. Y en las d茅cadas siguientes se materializar铆an con la ayuda de numerosos gobiernos y organizaciones internacionales. Al menos cuatro informes gubernamentales -que ver铆an la luz entre 1972 y 1981- ofrecieron el caldo de cultivo para la puesta en marcha de operaciones de esterilizaci贸n a gran escala. Entre ellas las vacunas anti-fertilidad que estamos analizando.



EL INFORME ROCKEFELLER

Ya en julio de 1969 el expresidente Richard Nixon dirigi贸 al Congreso estadounidense un Mensaje especial sobre los problemas de crecimiento de la poblaci贸n en el que expuso los 芦peligros禄 a los que se enfrentaba Estados Unidos debido a ello proponiendo crear una Comisi贸n sobre el crecimiento de la poblaci贸n y el futuro de Am茅rica. Comisi贸n que presidir铆a John D. Rockefeller y que en su informe final incluir铆a entre sus recomendaciones desarrollar programas educativos para mentalizar a las nuevas generaciones del problema de la superpoblaci贸n, eliminar obst谩culos legales para poder acceder a los anticonceptivos, facilitar esterilizaciones voluntarias y abortos, dar prioridad total a la investigaci贸n sobre el control de la fertilidad buscando si fuera preciso capital privado, impulsar programas de planificaci贸n familiar, endurecer las restricciones a los inmigrantes, crear o implementar numerosas instituciones relacionadas con la poblaci贸n y dise帽ar un plan de 芦estabilizaci贸n de la poblaci贸n禄.

Ese mismo a帽o se crear铆a en el seno de la OMS el Programa de Reproducci贸n Humana (HRP) -entre cuyos socios se encuentra el Banco Mundial y las ya mencionadas UNFPA y IPPF- desde el que se coordinan las acciones internacionales relacionadas con el control de la poblaci贸n con la conveniente apariencia de organizaci贸n global bondadosa aunque en realidad se halla al servicio de las 茅lites que operan tras las fundaciones que controlan la OMS y las Naciones Unidas desde su misma creaci贸n. Veamos m谩s detalles de esta conexi贸n.



EL INFORME KISSINGER

Apenas transcurridos dos a帽os desde el Informe Rockefeller Nixon recibir铆a -unos meses antes de su renuncia por el caso Watergate鈥 el llamado Memor谩ndum de estudio para la seguridad nacional n潞 200 (NSSM 200). Implicaciones del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos y sus intereses en ultramar desclasificado por el Consejo de Seguridad Nacional el 3 de julio de 1989 y conocido desde entonces como Informe Kissinger en el que el que el Secretario de Estado y Consejero para la Seguridad Nacional Henry Kissinger -que dirigi贸 el panel sobre seguridad nacional del Proyecto de Estudios Especiales de la Fundaci贸n Rockefeller鈥 firm贸 cosas como 茅sta: 芦Creemos que se necesitar谩n algo m谩s que servicios de planificaci贸n familiar para motivar a las parejas a querer familias peque帽as鈥 Este factor lleva a la necesidad de desarrollar programas de informaci贸n, educaci贸n y persuasi贸n a gran escala dirigidos a disminuir la fertilidad禄. Y mencionaba claramente la estrategia a seguir v铆a instituciones internacionales: 芦Los programas de asistencia poblacional del Gobierno deben ser coordinados con los de las principales instituciones multilaterales, organizaciones de voluntarios (ONGs) y otros donantes bilaterales鈥.

El informe -que el presidente Gerald Ford oficializ贸 como pol铆tica gubernamental en 1975- tambi茅n dejaba muy claro por d贸nde deb铆a ir la investigaci贸n:鈥淓l esfuerzo para reducir el crecimiento poblacional requiere una variedad de m茅todos de control de natalidad que sean seguros, efectivos, baratos y atractivos tanto para los varones como para las mujeres. Los pa铆ses en desarrollo en particular necesitan m茅todos que no requieran de m茅dicos y que se puedan utilizar en 谩reas rurales remotas y primitivas o villas m铆seras urbanas por personas que tienen una motivaci贸n relativamente baja鈥.



LOS INFORMES GLOBAL 2000

A煤n aparecer铆an otros dos informes aunque ya con Jimmy Carter en la presidencia cuyos borradores se elaboraron en la OPA: el Global 2000 en 1980 y el Global Future: Time to Act (Futuro global: hora de actuar) un a帽o despu茅s. La idea fundamental que animaban esos informes -realizados con la colaboraci贸n del Consejo sobre calidad medioambiental integrado en la Oficina ejecutiva de la Presidencia y con fuertes lazos con la industria del petr贸leo- era reducir la poblaci贸n al precio que fuera. 驴Hasta d贸nde estar铆an dispuestos a llegar? Para valorarlo basta conocer la opini贸n de Robert McNamara quien fue presidente de la Ford, Secretario de Defensa durante ocho a帽os y presidente del Banco Mundial adem谩s de miembro del consejo directivo del Washington Post, diario del clan Rockefeller: 芦Para decirlo con sencillez: el crecimiento excesivo de la poblaci贸n es el mayor obst谩culo para el avance econ贸mico y social de las sociedades del mundo desarrollado. S贸lo hay dos formas posibles de evitar un mundo con diez mil millones de personas: o bajan r谩pidamente las tasas de natalidad o deber谩n subir las de mortalidad芦.

UNA COALICI脫N INTERNACIONAL CONTRA LA POBLACI脫N

Bueno, pues para conocer lo que finalmente se coci贸 no es preciso rebuscar en documentos secretos, prohibidos o censurados ni hacer arriesgadas suposiciones. Hay hoy en Internet suficientes documentos accesibles que permiten establecer la secuencia que demuestra la implicaci贸n de las principales instituciones internacionales en el empe帽o de los Rockefeller y otros por reducir la poblaci贸n mundial.

La propia Fundaci贸n Rockefeller reconoce en sus informes anuales -algunos ya citados- que durante la d茅cada de los sesenta dedic贸 ingentes cantidades de dinero a financiar la investigaci贸n de vacunas anti-fertilidad como continuaci贸n de las investigaciones que inici贸 a principios del siglo XX con primates.

A comienzos de los a帽os setenta el propio John D. Rockefeller dirigi贸 un informe gubernamental en el que se recomendaba la 鈥渆stabilizaci贸n de la poblaci贸n鈥. Pues bien, dos a帽os despu茅s su hermano Nelson Rockefeller se convertir铆a en Vicepresidente de Estados Unidos y poco despu茅s se crear铆a en la OMS el Programa sobre Reproducci贸n Humana cuyos socios son el Banco Mundial, UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros dos organismos cuya creaci贸n fue impulsada por la antigua Comisi贸n sobre crisis de poblaci贸n que financiaba o auspiciaba el clan Rockefeller: el Fondo de Poblaci贸n de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Federaci贸n Internacional de Planificaci贸n Familiar (IPPF), buque insignia del eugenismo, el racismo y la esterilizaci贸n forzada.

En 1972 se crear铆a asimismo el Programa Especial de la OMS de Investigaci贸n, Desarrollo y Capacitaci贸n en Reproducci贸n Humana cuyo objetivo era -seg煤n un informe publicado por la OMS en 1992- 芦coordinar, promover, dirigir y evaluar la investigaci贸n internacional sobre reproducci贸n humana禄 y que consider贸 como una de sus prioridades 芦investigar nuevos m茅todos de regulaci贸n de la fertilidad禄; a帽adiendo que 芦la investigaci贸n sobre vacunas reguladoras de la fertilidad es un 谩rea importante en la que trabaja el programa禄 que en agosto de 1992 se reuni贸 en G茅nova con el Comit茅 de Direcci贸n del Grupo sobre vacunas para la regulaci贸n de la fertilidad de la HRP y cient铆ficos de Australia, Europa, India y Estados Unidos. 驴Le extra帽ar谩 al lector a estas alturas saber que entre los financiadores del Programa se cita en varias ocasiones a la Fundaci贸n Rockefeller? De hecho las principales investigaciones coordinadas por ese Programa reciben fondos bien de instituciones ligadas al HRP, bien directamente de la Fundaci贸n Rockefeller y el Banco Mundial.

En las d茅cadas de los setenta y ochenta hubo m谩s de 650 cient铆ficos trabajando en 60 pa铆ses en el campo de la regulaci贸n de la fertilidad -vacunas y esterilizaci贸n incluidas-; y aparecen informes con los avances de la investigaci贸n valorando las ventajas e inconvenientes que ofrecen, empleando como criterio fundamental para esas valoraciones la adecuaci贸n de los hallazgos a prop贸sitos de distribuci贸n a gran escala: producci贸n a bajo costo, facilidad de almacenamiento, posibilidad de administraci贸n por parte de personal no m茅dico鈥 Y junto a eso, por supuesto, los efectos colaterales en algunos casos alarmantes; como la impotencia en hombres y la dudosa irreversibilidad en mujeres.

Sin embargo a partir de 1995 no se volvieron a tener noticias de esas 鈥渧acunas anti-fertilidad鈥. Siendo muy posible que fuera el fracaso de un estudio cl铆nico de fase II en Suiza que tuvo que ser suspendido ante las graves reacciones adversas que sufrieron seis mujeres lo que marcara el principio del fin de esas 鈥渧acunas鈥. En cualquier caso los objetivos de sus impulsores permanecen intactos. De hecho existen indicios que apuntan que se opt贸 por utilizar las hormonas desarrolladas en el marco de esa investigaci贸n 隆en vacunas convencionales! Una tesis que se apoya en algunos hechos constatados. En 1995, por ejemplo, el Gobierno peruano se vio obligado a suspender una campa帽a de vacunaci贸n antitet谩nica al descubrir que las vacunas eran abortivas; y lo mismo sucedi贸 en M茅xico, Filipinas y Argentina descubri茅ndose luego que vacunas contra el t茅tanos y la rubeola tambi茅n conten铆an GCH.

Desgraciadamente hoy la Eugenesia ha traspasado a煤n m谩s la l铆nea y ha decidido valerse de la ingenier铆a gen茅tica para lo cual los Rockefeller se han encargado de hacer creer al mundo que se trata de una ciencia exacta. Ciencia en cuya expansi贸n juega hoy papel protagonista otro 鈥渇il谩ntropo鈥 de nuevo cu帽o: William Henry Gates III, m谩s conocido como Bill Gates.

BILL GATES ENTRA EN ESCENA



Y es que el fundador de Microsoft pedir铆a en 1994 ayuda a su padre a fin de 芦utilizar sus recursos para promocionar la salud reproductiva e infantil en los pa铆ses en v铆as de desarrollo禄. Claro que su progenitor, William Henry Gates II, ten铆a experiencia en ese campo ya que hab铆a sido uno de los impulsores de la Federaci贸n Americana para la Planificaci贸n Familiar creada por la segregacionista y partidaria de la esterilizaci贸n Margaret Sanger, miembro destacado de la Sociedad Americana de Eugenesia junto con el abuelo de Bill: William Henry Gates I.

Ser铆a as铆 pues como padre e hijo crear铆an la Fundaci贸n William Henry Gates, germen de la actual Fundaci贸n Bill y Melinda Gates en la que el padre de Bill 芦conduce la visi贸n y la direcci贸n estrat茅gica禄 y comparte presidencia con su hijo y la esposa de 茅ste. Como cab铆a esperar la autopresentaci贸n de la fundaci贸n en su web tiene el habitual tono eufem铆stico y grandilocuente de este tipo de organizaciones creadas por los 鈥渁mos del mundo鈥 que se presentan como benefactoras de la humanidad: 芦Guiada por la creencia de que todas las vidas tienen el mismo valor la fundaci贸n trabaja para ayudar a todas las personas a conseguir una vida productiva y saludable禄. Palabras que cobran su significado real si recordamos que Bill se declar贸 admirador de Thomas Malthus y que durante su intervenci贸n en el TED Talks de 2010 dijo lo siguiente tras convertir en una ecuaci贸n matem谩tica el problema del crecimiento de la poblaci贸n: 芦Si hacemos un buen trabajo con nuevas vacunas, atenci贸n sanitaria y servicios de control de la reproducci贸n -un eufemismo para no decir abortos- quiz谩s podamos reducirla en un 10 o 15%芦.

Claro que a nadie deber铆a extra帽arle c贸mo materializa Bill Gates sus impulsos malthusianos porque durante a帽os ha dedicado cientos de millones de d贸lares a financiar proyectos para promocionar cultivos transg茅nicos, agroqu铆micos y pesticidas, ha aportado fondos al programa del Gobierno estadounidense Feed the Future para introducir ma铆z transg茅nico en 脕frica y ha colaborado con la Fundaci贸n Rockefeller para impulsar la Alianza para una Revoluci贸n Verde en 脕frica (AGRA). Es decir, para implantar en ese continente -como ya hicieron en Iberoam茅rica e India- el modelo industrial capitalista de agricultura que lleva a la pobreza y a la ruina a decenas de miles de agricultores poniendo la producci贸n agr铆cola en manos de unas pocas multinacionales; como Monsanto, empresa de la que Bill Gates es due帽o desde 2010 de medio mill贸n de acciones. Es m谩s, seg煤n La V铆a Campesina el 80% de las inversiones de Gates est谩n hoy relacionadas con la biotecnolog铆a, nuevo medio tecnol贸gico para desarrollar el Eugenismo siguiendo un camino que en realidad iniciaron los Rockefeller en 1943 con los primeros experimentos de modificaci贸n gen茅tica en el llamado 芦arroz de oro禄 (que, por cierto, fue un fracaso).

En cualquier caso el proyecto estrella de Bill Gates es la Alianza GAVI (Alianza Global para Vacunas e Inmunizaci贸n), proyecto que puso en marcha en el 2000 y en el que junto a la Fundaci贸n Rockefeller, el Banco Mundial, la UNICEF y la OMS tambi茅n participan gobiernos y centros de investigaci贸n as铆 como la Federaci贸n Internacional de la Industria del Medicamento (IFPMA) que agrupa a 55 asociaciones nacionales en pa铆ses desarrollados y en v铆as de desarrollo. Todos unidos con el objetivo de vacunar a cada ser vivo del planeta de buen grado, por la fuerza鈥 o mediante tecnolog铆as de 煤ltima generaci贸n como las nanopart铆culas. Lo que hace inferir que su proyecto de vacunas anti-fertilidad a gran escala acab贸 fracasando y de ah铆 su nuevo 鈥減royecto humanitario鈥.

Jes煤s Garc铆a Blanca