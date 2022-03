El objetivo del gobierno terrorista, que se instaló el 24 de marzo de 1976, fue dejarnos en manos de organismos como el FMI

Entrevista a Mar铆a del Carmen Verd煤 de CORREPI

El objetivo del gobierno terrorista, que se instal贸 el 24 de marzo de 1976, fue dejarnos en manos de organismos como el FMI

Mario Hernandez

-Hay varios temas que quiero poner en agenda contigo. A un a帽o de la desaparici贸n de Tehuel de la Torre, el joven trans de 22 a帽os que fue visto por 煤ltima vez cuando se dirig铆a a una entrevista de trabajo en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, nos seguimos preguntando d贸nde est谩.

-Esa es la pregunta fundamental y m谩s all谩 de que en coincidencia con este primer aniversario de su desaparici贸n hubo una noticia favorable que fue la decisi贸n judicial de elevar a juicio oral la causa contra las dos personas, los dos hombres que sabemos por evidencias que fueron encontrados en la casa, incluso una foto tomada donde aparecen los tres (Tehuel, Montes y Ramos) que fueron quienes estuvieron con Tehuel hasta el momento donde se produjo su desaparici贸n y, por tanto, son responsables de lo que fuera que le hubiere pasado, lo cierto es que m谩s all谩 de unos rastros f铆sicos como alguna mancha de sangre, alguna pertenencia quemada que se encontr贸 en cercan铆as de esta casa, no hay rastros de Tehuel y, por lo tanto, nuestra hip贸tesis y nuestro reclamo sigue siendo la aparici贸n con vida.

-Absolvieron a Morelia Colque, el Tribunal Oral Criminal 7 de Lomas de Zamora otorg贸 la absoluci贸n y libertad inmediata para la joven luego que la fiscal铆a retirara la acusaci贸n que reca铆a sobre ella por homicidio. De esta manera, Morelia queda en libertad tras haber pasado 4 a帽os detenida. Me gustar铆a que comentaras a nuestros oyentes el caso.

-Tambi茅n una buena noticia fue la absoluci贸n de Morelia. Precisamente el d铆a de hoy es importante hablarlo, ya que empez贸 en San Martin un juicio oral de caracter铆sticas similares que es el juicio contra la compa帽era Higui, una mujer lesbiana que tambi茅n est谩 acusada por homicidio. Que estuvo presa hasta que logramos la excarcelaci贸n con una enorme movilizaci贸n de todas las organizaciones que venimos acompa帽谩ndola desde el primer momento en una situaci贸n muy similar a la que padeci贸 Morelia, es decir, son dos mujeres que se defendieron.

Morelia se defendi贸 de su ex pareja, por eso estaba acusada de homicidio agravado por el v铆nculo porque tuvo que, para defenderse, terminar con la vida de quien hab铆a sido su marido que se hab铆a presentado en el marco de una situaci贸n de violencia en su casa.

En el caso de Higui fue una patota que la atac贸 en una serie de situaciones que ya se ven铆an produciendo de agresi贸n, de persecuci贸n por su condici贸n de g茅nero. Donde lo que quer铆a esta patota era violarla, lo que llamamos t茅cnicamente una violaci贸n correctiva, es decir, esa violaci贸n planteada no solo como el hecho de poder sobre el cuerpo de una mujer, sino, adem谩s, por su condici贸n de lesbiana.

El grito de guerra era 鈥榯e vamos a hacer sentir mujer, torta puta鈥. All铆 tambi茅n Higui se defendi贸, sufri贸 lesiones muy importantes, la ropa destrozada, lastimaduras de importancia y pese a eso fue encarcelada. Fue un acto de leg铆tima defensa, no hay otra definici贸n. Por eso el lema de la campa帽a por la libertad de Higui es 鈥榶o tambi茅n me hubiera defendido como Higui鈥. As铆 que esperemos que siga el mismo camino del juicio que liber贸 a Morelia despu茅s de estos 4 a帽os de lucha.[1]

Muertes en lugares de detenci贸n

-Muri贸 M贸nica Mego, v铆ctima del sistema penal. 驴Qu茅 nos pod茅s comentar al respecto?

-Estar preso o presa es la primera causa de muerte a manos del aparato estatal, as铆 surge con brutal claridad en nuestro Archivo de casos. Como lo denunci谩bamos en diciembre del a帽o pasado, cuando present谩bamos en Plaza de Mayo la actualizaci贸n 2021 del Archivo, en estos 煤ltimos a帽os se ha generado una desproporci贸n manifiesta que nunca se hab铆a evidenciado con tanta crudeza por el crecimiento exponencial que ha habido de muertes tras las rejas, de muertes en lugares de detenci贸n y, por supuesto, por lo que es la diferencia entre lo que es la poblaci贸n carcelaria y la poblaci贸n en comisar铆as la enorme mayor铆a son muertes en penales, en unidades carcelarias.

La cantidad de personas presas en comisar铆as es muy inferior y por ende tambi茅n las muertes. Aunque proporcionalmente es par en n煤meros brutos, es much铆simo mayor la cantidad de muertes en unidades penitenciarias.

Estas muertes que, adem谩s, tambi茅n afectan de manera desproporcionada a los sectores m谩s vulnerabilizados, como es el caso de las mujeres en general, la poblaci贸n travesti/trans, las personas migrantes. Se cobran vidas todos los d铆as, para que se entienda, estamos hablando de un total de alrededor de 400/500 casos por a帽o de muertes en general por todas las distintas modalidades: gatillo f谩cil, desapariciones forzadas, homicidios de uniforme y muertes en lugares de detenci贸n.

El 66% del total son muertes tras las rejas, dos tercios casi de la cantidad de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en los 煤ltimos dos a帽os estaban en situaci贸n de detenci贸n. Por eso ha sido uno de los ejes sobre los que m谩s hemos hecho hincapi茅 en este 煤ltimo tiempo.

Y, por supuesto, la situaci贸n de pandemia no es ajena a protegerse y defenderse del virus, sino tambi茅n porque a partir de aquella brutal campa帽a de carcelizaci贸n que se expres贸 con aquello de los titulares escandalizando a la se帽ora gorda que se hac铆a las u帽as en la peluquer铆a con aquello de la masiva liberaci贸n de presos que nunca fue. Lo habl谩bamos contigo al principio de la pandemia cuando mostr谩bamos los datos del propio Tribunal de Casaci贸n Penal de la provincia de Buenos Aires que ten铆a que salir a desmentir lo que sal铆an a decir funcionarios gubernamentales como Sergio Berni, por ejemplo, diciendo 鈥榤iren, hemos liberado menos gente en abril del 2020 que en abril del 2019 sin pandemia, porque justamente por la situaci贸n de emergencia sanitaria, los expedientes que normalmente tendr铆an que haber avanzado hacia excarcelaciones o libertades asistidas o condicionales est谩n paralizados鈥.

En estos dos a帽os no ha dejado de crecer esta cifra, por supuesto, sin olvidar los hechos directamente derivados de situaciones de represi贸n por parte del Servicio penitenciario. Pero tambi茅n el resto de esas muertes que se producen por enfermedades que no hubiesen causado el fallecimiento extramuros es alt铆simo y es responsabilidad estatal.

Hoy mismo est谩bamos difundiendo un comunicado de la Comisi贸n por la libertad de Facundo Molares, compa帽ero que est谩 detenido en la c谩rcel de Ezeiza por la extradici贸n requerida por el gobierno terrorista de Colombia, que tiene una muy delicada situaci贸n de salud desde hace mucho tiempo y que ha tenido una descompensaci贸n, est谩 internado en el hospital de Ezeiza con un cuadro delicado y sabemos que no hay condiciones ese hospital para darle la asistencia m茅dica que necesita. Por eso estamos exigiendo su debida atenci贸n en un hospital extramuros.

-Mar铆a del Carmen, el domingo 13 de febrero, 8 j贸venes detenidos en el centro de Virrey del Pino de La Matanza, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, fueron violentamente reprimidos por personal del Servicio penitenciario bonaerense a ra铆z de una pelea en el patio. Los efectivos dispararon a los j贸venes con balas de goma, los patearon y golpearon a pu帽o limpio y despu茅s a 5 de ellos les hicieron firmar sanciones de hasta 10 d铆as de aislamiento y a 3 directamente los trasladaron a una c谩rcel. 驴Qu茅 nos pod茅s comentar al respecto de esta situaci贸n?

-Justamente es parte de lo mismo que habl谩bamos con respecto de las muertes en lugares de detenci贸n. El tratamiento penitenciario es el que acab谩s de describir y ese tipo de situaciones son absolutamente cotidianas y permanentes. La aplicaci贸n de tormentos, los disparos con balas de goma, cuando no de plomo, no nos olvidemos que en 2020 tuvimos 4 personas detenidas muertas por disparos de bala de plomo por la espalda en el marco de las protestas al inicio de la situaci贸n de emergencia sanitaria en Florencio Varela, Federico Rey en Corrientes y 2 en Jujuy. Cosa que hac铆a rato no ocurr铆a en Argentina, que se descargaran balas de plomo contra personas privadas de su libertad. Manifestaban con un cartel que dec铆a 鈥榚stamos condenados a prisi贸n, no a muerte鈥.

En ese marco, permanentemente este tipo de sanciones, de represalias, no solamente generan este tipo de situaciones, sino que muchas veces tambi茅n es lo que lleva a la muerte. Vos fijate que tu relato podr铆a haber terminado contando que despu茅s de x tiempo internado, uno de estos j贸venes falleci贸 como consecuencia de los golpes recibidos como pas贸 con Fito R铆os, el hijo de nuestra compa帽era hist贸rica, fundadora de CORREPI, Delia Garcilazo, que en una situaci贸n semejante, una sanci贸n disciplinaria porque se qued贸 charlando con un vecino del barrio que hab铆a encontrado en el patio de la vieja c谩rcel de Caseros donde estaba detenido por un robo. Se demor贸 en reintegrarse en su pabell贸n cuando dieron la orden de dar por terminado el horario de recreo, y esa peque帽a demora comprensible, adem谩s en la emoci贸n de encontrarse con alguien del barrio, estaban viendo c贸mo podr铆an gestionar de que los pusieran en el mismo pabell贸n. Vos sab茅s el valor que tiene estar en la situaci贸n de vulnerabilidad absoluta como es estar en una c谩rcel, tener durmiendo al lado tuyo, cuid谩ndote la espalda y viceversa a alguien en quien confi谩s porque lo conoc茅s del barrio.

En esa situaci贸n se demoraron y termin贸 en una fenomenal golpiza como la que acab谩s de describir con la particularidad de que mientras el otro joven sobrevivi贸 y gracias a su testimonio se pudo reconstruir lo sucedido, Fito muri贸 con 4 fracturas de la base del cr谩neo. Lo que llev贸 7 a帽os despu茅s a un juicio oral, en el que apenas si fueron condenados por homicidio en ri帽a, como si hubiera sido una pelea mano a mano de personas en igual condici贸n, los 3 funcionarios del servicio penitenciario que pudieron ser identificados de los veintipico que intervinieron.

-Nos estamos acercando a un pr贸ximo 24 de marzo. 驴Qu茅 podemos esperar?

-Un 24 de marzo que llega en un momento muy particular de la vida pol铆tica, social y econ贸mica de la Argentina, inmediatamente despu茅s de lo que ya es un hecho que fue la aprobaci贸n por parte del Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que concentra en s铆 el compromiso del Estado argentino por much铆simas generaciones, porque sabemos que estamos hablando de much铆simos a帽os por venir que vamos a estar atados y atadas al pago de ese dinero que no entr贸 en la Argentina para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Pero que, por el otro lado, tambi茅n convalida y legitima una verdadera estafa, como fue la toma de esa deuda por el anterior gobierno, el gobierno macrista, con la particularidad de que se otorg贸 ese cr茅dito, ese pr茅stamo, con la intenci贸n de garantizar la continuidad de ese gobierno.

No contaban con las movilizaciones de diciembre de 2017, ni con la decisi贸n del pueblo argentino de poner fin a esa pesadilla de los cuatro a帽os de Cambiemos que tuvimos que soportar y violentando la normativa interna del FMI. Con lo cual si alguna vez tuvimos la posibilidad de discutir y demostrar la ilegitimidad de una deuda externa era en este caso.

Es profundamente negativo que en lugar de eso lo que se est茅 haciendo es celebrar este acuerdo. 驴Y por qu茅 lo vinculo con el 24 de marzo? Porque justamente si hay algo que va marcando la historia de la Argentina en materia de crisis y de luchas sociales, ha sido siempre la dependencia al imperialismo desde tiempos inmemoriales y muy particularmente de la d茅cada del 70.

Sabemos perfectamente que el objetivo del gobierno del terrorismo de estado, que asol贸 nuestro pa铆s a partir del 24 de marzo de 1976, fue dejarnos en manos de estos mismos organismos internacionales de cr茅dito y por algo el no pago de la deuda externa fue un grito de guerra muy fuerte durante los 80.

Precisamente ah铆 tambi茅n hab铆a una situaci贸n como esta de una deuda absolutamente ileg铆tima contra铆da en ese caso por quienes ni siquiera eran leg铆timos representantes del gobierno argentino, por haberlo usurpado a trav茅s de un golpe de estado.

Es por eso que desde el encuentro 鈥楳emoria, Verdad, Justicia鈥 vamos a estar marchando a Plaza de Mayo como cada 24 de marzo con la consigna, con el presente, a las 30.000 y los 30.000 compa帽eros y compa帽eras detenidos desaparecidos, pero adem谩s con la consigna central en la bandera y en todo el material de difusi贸n de la denuncia de este acuerdo, contra la deuda con el FMI y exigiendo su no pago.

Nos vamos a concentrar a las 12:00 en Av. de Mayo y 9 de Julio, donde se va a formar la cabecera para ir a la plaza. Marchamos para poder leer el documento y terminar a las 15:00 que es cuando comienza la ronda de las Madres, a quienes vamos a acompa帽ar, para luego desconcentrar porque hay otro acto del sector de organismos m谩s vinculados con la institucionalidad.

En el caso concreto de CORREPI que siempre abre su columna a aquellos que quieran marchar aunque no pertenezcan a ning煤n 谩mbito, concentramos en la esquina de Salta y Av. de Mayo a las 11:30.

[1] Eva 鈥淗igui鈥 de Jes煤s fue absuelta durante la tarde del jueves 17 de marzo en el juicio por matar a un hombre mientras se defend铆a de una violaci贸n grupal durante el mes de octubre del 2016 en la localidad bonaerense de Bella Vista. El veredicto fue dado a conocer por el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Mart铆n luego de que la Fiscal铆a solicitara 10 a帽os de prisi贸n por 鈥渉omicidio simple鈥 y la defensa, su absoluci贸n.