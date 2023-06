–

De parte de ANRed June 27, 2023

Antes de cerrar listas para las PASO, pas贸 de todo. Crisis en el oficialismo. CFK arm贸 y desarm贸 una f贸rmula para quedar sin lugar en el ejecutivo. Massa jug贸 fuerte y gan贸. 驴Empieza una nueva era pol铆tica? Por Mat铆as Gianfelice, para Tramas.



Pasaron 4.362 d铆as exactos. Aquel 23 de octubre de 2011 no se asemeja en nada a este 25 de octubre de 2023. En aquella jornada Cristina gan贸 su reeleci贸n como presidenta con el 54% de los votos y su seguidor, el santafesino Binner, reci茅n aparec铆a con el magro 16%. Una victoria aplastante, fenomenal, hist贸rica. Pero ese mismo d铆a tambi茅n se confirmaba algo: salvo una reforma constitucional, CFK empezaba su 煤ltimo mandato y se deb铆a elegir una nueva candidatura para el espacio pol铆tico que ella conduc铆a. Insisto: pasaron 4.362 y ni ella como l铆der absoluta del espacio ni ninguna l铆nea media de dirigentes ni ninguna rebeld铆a de las bases, supo construir una nueva figura o cuadro pol铆tico capaz de reemplazar a Cristina y conducir aquel espacio pan peronista que parec铆a ser imbatible electoralmente. 4.362 d铆as, Scioli en 2015, Alberto en 2019 y Massa en 2023. Tiempo tuvieron de sobra, ahora es tarde para lamentos.

Rosca y tensi贸n para un f贸rmula sorpresa

El jueves eran Wado-Manzur, filtrada la noticia por una jugada del tucumano que no quer铆a ser primereado y quedar afuera. Su lugar de vice jam谩s se confirm贸, pero el propio Wado lanz贸 un video el jueves anunciando su candidatura. La se帽al era clara: encabeza alguien del ri帽贸n m谩s 铆ntimo de Cristina. La lapicera no se va para ning煤n posible 鈥淎lberto鈥 y habr谩 conducci贸n ping眉ina si ganaban (e incluso si perd铆an). Pero la cosa no funcion贸. M谩s all谩 de que los gobernadores dejaron trascender que hab铆a enojo porque 鈥淢anzur se cort贸 solo鈥, el problema era otro: el poder ya no reside solitario en la lapicera patag贸nica de la Jefa. Ese mismo jueves, Scioli lanz贸 p煤blicamente y muy rodeado de sectores peronistas variopintos, su candidatura a presidente; una jugada siempre alentada por Alberto Fern谩ndez, que impon铆a unas internas que casi nadie quer铆a. Pero hab铆a algo mayor, una figura de peso que teji贸 alianzas durante a帽os que no pensaba quedarse afuera del premio mayor: Sergio Massa.

El actual Ministro de Econom铆a lleva meses de di谩logo constante con Cristina y M谩ximo; supo reorientar su alianza interna hacia el kirchnerismo, dejando aislado al presidente. Alianza que se basa en la conveniencia coyuntural m谩s all谩 del recelo y desconfianza que se tienen. Si se impon铆a la f贸rmula del jueves, Massa perd铆a a煤n siendo ese 鈥渧aliente que agarr贸 la papa caliente鈥. Lo quer铆an conformar con volver a encabezar Diputados o con la vice gobernaci贸n bonaerense. Poco o nada para alguien que ambiciona todo de hace a帽os.

Si su movida, entre la cena del jueves con CFK, M谩ximo y Recalde y las reuniones del viernes, cont贸 solamente con la l贸gica presi贸n de una figura de peso al cierre de listas, o tambi茅n incluyo aprietes y amenazas de renuncias, solamente las personas rosqueras de esos encuentros lo saben. La cuesti贸n es que en menos de 24 horas se bajaron tres pre candidaturas presidenciales ya anunciadas y se lanz贸 una f贸rmula que nadie ten铆a en el radar: Massa presidente, Agust铆n Rossi vice.

Dos ministros de un gobierno fallido

El peronismo le va a proponer al pueblo votar la f贸rmula que encabeza el Ministro de Econom铆a, que sostiene una inflaci贸n del 8% mensual y el Jefe de Gabinete de un presidente gris y bastante decorativo. No entusiasma a priori la idea, m谩s bien espanta. El viernes temprano fue el gobernador riojano Quintela quien declar贸 que Alberto Fern谩ndez hab铆a ofrecido lista de unidad si encabezaba Massa y le dejaban poner el vice. Escuchar eso daba cierta envidia por el ego de Alberto. Desde afuera pareciera que cree tener m谩s poder del que tiene. Sin embargo algo intu铆a o sab铆a. Sus d茅cadas de oscuro operador pol铆tico y rosquero de palacio le sirvieron de algo. Presion贸 hasta el final con la interna, empujando a Scioli para tensar entre Massa y Cristina. Las buenas ubicaciones de Tolosa Paz, Cafiero y el rol clave de Olmos demuestran que tan dibujado no estaba al actual mandatario.

Pero el peso real igual se discut铆a, y me animo a pronosticar que se discutir谩 de ahora en m谩s, en otro lado. Massa fue acomodando el tablero para llegar a la situaci贸n que quer铆a. Ten铆a en claro que, despu茅s de estos cuatro a帽os de muy mal gobierno, la 煤nica chance de que el peronismo gane, es con una lista de unidad y alg煤n salvavidas (que ser谩 de plomo despu茅s del 10 de diciembre) que le tiren desde EE.UU. La lista unitaria ya la tiene, el salvavidas todav铆a no llega y el agua ya anda por el cuello. Sergio Massa logr贸 que Alberto y Cristina cedieran cada uno un poco, lo necesario para que no haya peronistas en internas y sea 茅l quien encabece la f贸rmula. Cuando se anunci贸 por redes sociales, ya era la noche del viernes y el golpe de efecto interno estaba dado.

Un apoyo que lo posiciona

No hab铆an pasado ni tres horas del anuncio y gran parte, la mayor铆a, de la dirigencia peronista ya hab铆a expresado en redes la alegr铆a por la lista de unidad alcanzada y por el encabezamiento de Massa. Al d铆a siguiente, hasta Wado reconoc铆a el valor de lo acordado. Se sabe que los gobernadores (que igual se quedaron sin poder meter un vice) van a apoyar y militar a Massa, que el albertismo (peque帽o, pero existente, mal que les pase a algunxs) tambi茅n har谩 lo suyo. Y nadie puede dudar a esta altura de que Cristina, M谩ximo y el resto de los espacios kirchneristas m谩s org谩nicos al peronismo, tambi茅n har谩n campa帽a por Massa. Descontado est谩 que el tigrense pondr谩 a todo el Frente Renovador y a toda su influencia local e internacional a jugar a favor de su candidatura; todav铆a no se sabe si eso le alcanza para hacer olvidar las p茅simas condiciones de vida a las que 茅l y su gobierno nos exponen a la mayor铆a de la clase trabajadora.

Seis meses en la vida nunca vienen nada mal

Cristina sentenci贸 en la entrevista de C5N que dio el mes pasado que le ense帽aron que en pol铆tica los agravios prescriben a los seis meses. Lleva m谩s de una d茅cada haciendo gala de eso, ya que no para de aliarse y darle poder a figuras que la han criticado a ella y a sus militantes, que han defendido ideas supuestamente opuestas a las suyas, que han avalado cuanta denuncia por corrupci贸n haya sobre ella o de 帽oquis sobre cuanto militante kirchnerista en el Estado haya. Un pragmatismo a prueba de convicciones.

Si el microclima que cada unx tenemos por los contactos de las redes virtuales fuera algo real y expansible a toda la sociedad, este escriba podr铆a afirmar que se acab贸 la paciencia al pragmatismo de CFK y su c铆rculo 铆ntimo. Entre la euforia del jueves, porque 鈥渁hora s铆 encabeza un compa帽ero de la generaci贸n diezmada鈥, a la desaz贸n y bronca porque encabeza el otrora 鈥渃andidato de la embajada鈥 y el jefe de gabinete del 鈥渦surpador de la Rosada鈥. Llegu茅 a leer augurios sobre votos en blanco, ausentismo o votos a Bregman; todo un s铆ntoma en gente que le da al voto y a las elecciones la condici贸n casi de expresi贸n 煤nica y sagrada a la hora de hacer pol铆tica. Insistimos en que igual esas expresiones virtuales son propias de micro mundos que despu茅s pueden no tener ninguna validez en la realidad.

Quiz谩s la muestra m谩s real de este vaiv茅n, del paso en falso con olor a traici贸n es lo que sucedi贸 con Grabois y su espacio. Recordemos que el dirigente estaba lanzado como pre candidato presidencial del Frente Patria Grande, aunque siempre aclar贸 que se bajaba si encabezaba Wado o alguien de sus ideas. Cuando el jueves fue el propio De Pedro quien lanz贸 el spot anunciado que iba a ser pre candidato a presidente, al d铆a siguiente por la tarde Grabois grab贸 un video de 8 minutos avisando y justificando con mucha 茅pica y argumentos la decisi贸n de bajarse y de salir a militar con todo la candidatura de Wado. Unas tres horas despu茅s y como ya explicamos, CFK, M谩ximo, Massa y Alberto lanzaban otra f贸rmula encabezada por Massa. Este rev茅s dej贸 descolocado al sector de Grabois, quienes en 24 horas salieron a buscar avales y presionaron para tener internas. Consiguieron una golosina que sabe a poco: van con la misma lista que arm贸 la rosca del peronismo all谩 arriba en las alturas y solamente cambian la f贸rmula presidencial; en vez de Massa-Rossi estar谩n Juan Grabois a presidente y la soci贸loga Paula Abal Medina a vice. Hay especulaciones con que le ir谩 mejor de lo que creen, ya que captar谩 una parte importante de votos kirchneristas que no quieren votar a Massa. Ser谩 interesante ver su desempe帽o, aunque el limitante es que para abajo no lograron incluir ni un solo legislativo propio en los lugares principales y eso es un retroceso en comparaci贸n con la rosca del 2019. Mientras que ayer mismo en medios oficialistas opinaban que es m谩s bien una testimonial y que la mayor铆a del kirchnerismo tendr谩 disciplina partidaria y votar谩 la f贸rmula de Massa-Rossi (f贸rmula que esos mismos medios ya empezaron a militar, aunque hasta el viernes a la tarde no paraban de elogiar la dupla Wado-Manzur).

驴Y ahora qu茅?

La Argentina se encamina a una nueva elecci贸n presidencial (entre otros cargos). Ser谩 la d茅cima presidencial consecutiva desde el fin de la 煤ltima dictadura c铆vico militar en 1983. Un sistema que en lo formal simula solidez y continuidad, pero que en lo real est谩 turbio y muy desgastado. Estos meses pondr谩n a prueba si el desgaste es reversible o si la deslegitimidad es m谩s grande de lo que medios y gobernantes est谩n dispuestos a reconocer. Un dato a seguir con vital importancia es el porcentaje de abstenciones, votos anulados y en blanco; es probable que si sumamos esos 铆tems nos de 鈥渆l candidatx m谩s elegidx鈥. Lo queremos remarcar porque todo proceso electoral cuenta con la farsa de borrar este dato para no mostrar la fragilidad de un sistema poco cre铆ble. Sin caer en la futurolog铆a, hay serias chances de que el notorio desencanto popular con la clase dirigente ofrezca n煤meros similares a los del 2001.

Pero para cerrar, volvemos al principio de la nota. Cristina Fern谩ndez de Kirchner enfrenta un momento clave y con ella todo el espacio pol铆tico que la rodea. Esta vez rosque贸 y pareciera que consigui贸 el refugio bonaerense y del Congreso; siempre y cuando las listas peronistas hagan una campa帽a digna y obtengan algunos triunfos claves, cosa que no est谩 para nada segura en estos momentos. Si nos adentramos al cambio de era con un peronismo dominado por Massa, los gobernadores y algunos sectores sindicales, todav铆a no lo sabemos. Pero si podemos constatar en la realidad es que pasaron 4.362 d铆as donde la incapacidad de delegar y la falta de audacia para imponer y generar, llev贸 al canto rebelde y juvenil a militar la campa帽a de los traidores. Un triste (y) solitario final.

Fuente: https://tramas.ar/2023/06/25/el-ocaso-de-cristina-o-el-pragmatismo-a-martillazos/