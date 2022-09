Luego del intento de atentado a la

vicepresidenta de la naci贸n por parte de un supuesto neonazi quedan

claras algunas cuestiones sobre c贸mo puede interpretarse la realidad.

Para los fan谩ticos dem贸cratas, impugnando

su propio discurso, ya no se trata de ese cuento del 鈥済obierno del

pueblo鈥. 鈥淟a democracia鈥 reside personificada en los altos cargos de

gobierno. Queda claro cuando, ante el asesinato de cualquier miembro de

ese hipot茅tico pueblo no 鈥減eligra la democracia鈥, ni hay tanta toma de

posiciones p煤blicas. Pero s铆 cuando hay intento de dar muerte a uno de

sus altos dirigentes, si es que suponemos que se trat贸 de un intento de

homicidio.

Del mismo modo, uno y otros fan谩ticos

pueden creer que matando a un alto funcionario cambiar铆a el rumbo del

pa铆s. Como si no se tratase de las relaciones sociales en un modo de

producci贸n espec铆fico, el capitalista, claro.

La violencia fallida de

un personaje suelto (o casi suelto) asusta m谩s que el funcionamiento

del monopolio estatal de la violencia. Raro.

Esa igualdad democr谩tica que todo lo iguala, solo en el discurso, supone que el aparato represivo del Estado es comparable a un fan谩tico de derecha sin plan ni aparato. A

menos que se piense que hay una 鈥渃onspiraci贸n del odio鈥 y otros cuentos

conspiracionistas. Cuentos similares a que el odio siempre est谩 en los

dem谩s y no entre los propios. Ante semejante testarudez es in煤til buscar

en el archivo incitaciones de odio a uno y a otro lado de la grieta

electoral.

Y dado que el odio es el otro,

ya van pensando en leyes para condenar 鈥渓os discursos de odio鈥.

Evidentemente ser谩 el Estado quien designe qu茅 es odio y qu茅 no. As铆,

podr谩 ser considerado culpable tanto un periodista destacado de los

monopolios de los medios de comunicaci贸n, como un candidato de la

oposici贸n o un grupo de proletarios que proteste contra esta vida

insoportable y por tanto alimente el odio de clase鈥 Adivinen: 驴qui茅n ir谩

preso?

Parecieran querer decirnos que vivimos en

una sociedad de iguales, sin clases sociales. Parte del 鈥減ueblo鈥 se ve

representada por una millonaria que vive en Recoleta. De eso se trata la

democracia: de considerar formalmente iguales a una poblaci贸n

socialmente desigual. El cuco del neonazismo asusta m谩s que las muertes

evitables a diario por el trabajo, por hambre, por violencia de g茅nero,

por enfermedades evitables, por violencia institucional.

Desde Correpi a Biondini est谩n de acuerdo

en que hay que condenar este acto y 鈥渟alvar la democracia鈥. Para los

fan谩ticos dem贸cratas es m谩s preocupante el discurso de odio que la

realidad de ajuste y recortes. El desprecio por la realidad es tal que

los fans de la vicepresidenta cantan 芦vamos a volver禄, mientras la

funcionaria se despega del gobierno del cual forma parte. Est谩n

convencidos de que el 鈥減oder real鈥 no est谩 entre ellos sino en la vereda

de enfrente.

Una semana antes el

gobierno realiz贸 recortes en Salud, Educaci贸n, Obras P煤blicas,

Transporte y Producci贸n mientras toda la atenci贸n medi谩tica se enfocaba

en las protestas en contra y a favor de Cristina Fern谩ndez de Kirchner. Se

desactivaron paros y protestas, y hasta dijeron que las calles no eran

seguras dadas las condiciones. Excepto para bancar al gobierno.

En el marco del 鈥渇eriado de reflexi贸n鈥 que

decret贸 el presidente hay quienes en la calle y en las plazas han

relacionado el ajuste con la derecha: 芦Al ajuste y a la derecha se los

enfrenta en la calle禄. La fantas铆a y el desprecio por la realidad est谩 llegando a niveles irrisorios.

El llamado reiterativo a 鈥渕ovilizarse por

la democracia鈥 de cara a las pr贸ximas elecciones, es darle un aire nuevo

y renovado a un pu帽ado de candidatos que vienen bajando en popularidad.

El oportunismo de una izquierda sin 茅pica ni proyecto alimenta nada m谩s

ni nada menos que el crecimiento de un sector del gobierno. Grabois y

su CTEP, as铆 como el Frente Patria Grande, suspendieron su salida del

Frente de Todos argumentando 芦el cambio cualitativo en la situaci贸n

pol铆tica nacional禄 tras el intento de asesinato de la vicepresidenta. La pol铆tica representativa es lo 煤nico que mueve la aguja para los candidatos. Es cierto que ha cambiado la 鈥減ol铆tica nacional鈥 pero tambi茅n lo otro: la situaci贸n social solo empeora.

Unir fuerza frente al cuco del fascismo ya

sabemos a qui茅n beneficia por m谩s buenas intenciones que se tengan: a

un sector burgu茅s que por su parte seguir谩 explotando y asesinando, pero

sin 鈥渄iscursos de odio鈥.

La democracia es la dictadura del Capital, por m谩s libertades e igualdades formales que tengamos no somos iguales. Esta

es una sociedad con explotados y explotadores, dirigentes y dirigidos.

Defender a nuestros verdugos no puede ser el camino para construir un

mundo mejor. El verdadero campo de batalla no est谩 en la esfera de la

representaci贸n pol铆tica, sino en la esfera de la producci贸n y

reproducci贸n, en las relaciones de propiedad. Esto es una lucha de

clases, no una lucha pol铆tica de 鈥渂uenos鈥 y 鈥渕alos鈥. En la primera no se

puede elegir el bando, son las condiciones materiales de existencia. En

la segunda, s铆 se nos permite elegir. Nuestro tiempo busca esconder las

imposiciones de clase tras la libertad de elecci贸n.

El ataque no puede comprenderse como parte

de una 鈥渃ampa帽a de odio dirigida a los sectores populares organizados鈥.

No se trata de una expresi贸n del avance del fascismo. 隆Mucho menos de

un inicio de golpismo de la ultraderecha! La burgues铆a argentina est谩

empecinada en conservar el orden democr谩tico burgu茅s. Hasta el momento

el atacante no parece ser m谩s que un elemento m谩s bien marginal e

irrelevante. No hay conspiraci贸n ni intento de golpe de Estado.

El atentado ha sido no un intento, sino un certero golpe para la clase proletaria en Argentina, empleada o desempleada. Ante

el empeoramiento de las condiciones de vida en el pa铆s, y en medio de

cortes, paros y una rabia creciente nos llaman a empantanarnos en el

terreno pol铆tico, a agruparnos para defender el gobierno que ajusta y

reprime. Porque, recordemos: por m谩s que intenten evadir la realidad,

est谩n defendiendo a la vicepresidenta del gobierno de la Naci贸n.

Mientras continuemos despreciando la realidad por discursos pol铆ticos,

esta tragicomedia seguir谩 repiti茅ndose una y otra vez.