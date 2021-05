–

鈥淩eci茅n salidos de las masacres de la Comuna, queremos recordar a los tentados por el olvido, que la izquierda versallesca, no menos que la derecha, dirigieron la masacre de Par铆s, y que el ej茅rcito de exterminadores recibi贸 felicitaciones tanto de uno como de otros. Versalleses de derecha y de izquierda tienen que ser iguales ante el odio del pueblo鈥

Manifiesto 鈥楢 los communards鈥, 1874, Comuna Revolucionaria (communards exiliados en Londres)

El Frente Amplio-FA y sus defensor@s pretenden dejar como ignorantes y mentiros@s a quienes, en diferentes medios, le enrostran su activo rol en la criminalizaci贸n de las movilizaciones sociales, particularmente respecto a su votaci贸n a favor del paquete represivo m谩s duro de los 煤ltimos a帽os, aprobado en enero del 2020: las leyes 鈥渁ntisaqueos鈥 y 鈥渁ntibarricadas鈥. Durante la ma帽ana de hoy, Jes煤s Zenteno, Benjam铆n Espinoza y Mat铆as Rojas, tres j贸venes proletarios, fueron condenados por el caso 鈥淗otel Principado de Asturias鈥, a duras penas de presidio efectivo: Jes煤s y Benjam铆n a 6 a帽os y Mat铆as a 5 a帽os. El FA es responsable del endurecimiento de las leyes y del encarcelamiento de estos compa帽eros, y much@s m谩s que ya han sido condenad@s o se encuentran procesad@s incluso en prisi贸n preventiva, a la espera de juicio.

Dicen que en verdad ellos votaron en contra.

Pero no tenemos tan mala memoria. Tales desesperados intentos de falsear su historia reciente, coherente por lo dem谩s con su asumida defensa del orden, no hacen m谩s que reafirmar ante los ojos de tod@s la madera de la que est谩n hechos.

鈥淟os diputados del Frente Amplio que votaron a favor de la iniciativa fueron Alejandro Bernales (PL); Gabriel Boric (CS), Vlado Mirosevic (PL), Pablo Vidal (RD), Gael Yeomans (CS), Jorge Brito (RD), Natalia Castillo (RD), Miguel Crispi (RD), Diego Ib谩帽ez (CS), Giorgio Jackson (RD), Catalina P茅rez (RD) y Gonzalo Winter (CS). En contra, Florcita Alarc贸n (PH), F茅lix Gonzal茅z (PEV) y Pamela Jiles (PH). Mientras que quienes se abstuvieron fueron Camila Rojas (COM) y Claudia Mix (COM)禄. (1)

L@s diputad@s frenteamplistas aprobaron en general el paquete represivo justific谩ndose en el ya miserable argumento de que su objetivo era atacar solo a los saqueos, no a las manifestaciones mismas (鈥渕anifestaciones pac铆ficas vs violentistas y delincuentes鈥: la letan铆a cl谩sica del poder):

Gabriel Boric (CS): 鈥Se aprob贸 en la C谩mara ley que crea el delito de saqueos. Aprob茅 penalizar ataques a bomberos y otros servicios de utilidad p煤blica que pongan en peligro la vida de la gente (como SAMU) y rechac茅 todo lo que criminaliza la protesta social. Que no le vendan cuentos禄. 芦Aprobamos en general porque rechazamos los saqueos y sabemos el da帽o que han causado a trabajadores/as鈥.

Gael Yeomans (CS): 鈥Ten铆amos que hacernos cargo de los saqueos y enfrentar a bandas delictuales鈥.

Maite Orsini (RD): 鈥Como bancada, por compromiso con pymes y vecin@s afectad@s, APROBAMOS sancionar espec铆ficamente saqueo en contextos de alteraci贸n del orden p煤blico y proteger actuar de bomberos鈥. (2)

Ya desde antes sus cabecillas clamaban por un actuar represivo m谩s efectivo y brutal:

鈥淓l alcalde de Valpara铆so, Jorge Sharp, hizo un llamado a que se apruebe el proyecto de ley antisaqueos que se discute hoy en el Congreso, espec铆ficamente en la comisi贸n de Seguridad de la C谩mara, ya que, seg煤n palabras del edil, la iniciativa 鈥榲a a entregar, tanto a las polic铆as como a los fiscales y los jueces m谩s herramientas para evitar que en el futuro este tipo de situaciones tengan lugar鈥 e insisti贸 en que 鈥榚l actuar policial se concentre en el comercio y en las fuentes de trabajo de distintas comunas, en este caso de Valpara铆so鈥欌. (3) (Toda esta nota es una muestra del pat茅tico espect谩culo de este personaje y su camarilla, rogando al gobierno y a Pi帽era espec铆ficamente que no los abandone: 鈥Fuimos a golpear la puerta del Presidente, no sabemos qu茅 otra puerta m谩s golpear鈥).

Esta votaci贸n caus贸 鈥減ol茅mica鈥 incluso dentro del FA. Ya veremos por qu茅. Carlos Ruiz, 鈥渋de贸logo鈥 del bloque, reproch贸 a sus diputad@s y a su aparato, 驴por fortalecer la represi贸n? No, por no haber condenado con mayor premura el 鈥渧andalismo鈥, y por ello quedar 鈥渟ometidos鈥 a las conceptualizaciones de la derecha:

鈥淟a izquierda parlamentaria no puede quedar sometida a la conceptualizaci贸n con que la derecha mezcla, confunde y deslegitima la protesta social. Es el costo de haber tardado tanto en enfrentar el vandalismo: la que impone sus t茅rminos es la derecha鈥. (4)

Mientras, para Comunes (cuyas dos diputadas se abstuvieron en la votaci贸n) el problema era la unidad del bloque, dejando en un segundo plano el incremento de la represi贸n:

鈥溾ndependiente que desde Comunes decidimos no apoyar la posibilidad de votar esta ley, creemos que no es momento de peque帽eces o buscar r茅ditos pol铆ticos o dividir a la bancada del Frente Amplio鈥. (5)

Ante la indignaci贸n general despertada por este criminal -pero esperable- proceder, sus l铆deres recularon. Boric, sin antes aclarar que no temer铆an 鈥enfrentar a quienes tratan de aprovecharse de la protesta social para delinquir, en particular en casos de saqueos e incendios鈥, y que deben ser 鈥capaces de rechazarlo con mucha firmeza, aunque cueste鈥, desliz贸 una 鈥渁utocr铆tica鈥. Preguntamos de nuevo: 驴por darle m谩s herramientas a la represi贸n? 隆Ja! Claro que no, solo por las deficiencias de su manejo comunicacional:

鈥淐reo que se podr铆a haber hecho de otra manera, porque finalmente lo que nosotros pretend铆amos era dar una se帽al clara en contra de los saqueos (鈥) comunicacionalmente no se logr贸 y me parece importante hacer una autocr铆tica al respecto y decir que deber铆amos no haber aprobado en general ese proyecto de ley porque se ha entendido como una criminalizaci贸n a la movilizaci贸n鈥. (6)

Claro, no entendimos el mensaje. No nos explicaron lo suficientemente bien porqu茅 era necesario endurecer las penas a quienes, como en cualquier revuelta en cualquier parte del mundo, participan de la cr铆tica pr谩ctica a repudiados centros comerciales o edificios p煤blicos.

El otro diputado y ex bur贸crata estudiantil, Giorgio Jackson (RD), se lament贸 de haber pecado de ingenuidad frente al gobierno. Pobre, no sab铆a lo que hac铆a. No fue capaz de intuir que 鈥con la excusa de los saqueos, el Gobierno hizo un proyecto que crea sanciones a varias de las formas de protesta como los rayados de murallas o las tomas de terrenos de gente que no tiene casa鈥. Y sigui贸: 鈥铆bamos a sumar votos de otros diputados y diputadas para rechazar esos art铆culos que son nefastos para la criminalizaci贸n de la protesta, pero no nos result贸 y fuimos minor铆a rechazando estos art铆culos鈥. (7) Porque claro, endurecer las penas frente a los saqueos no es ya una medida criminalizadora seg煤n estos tipos.

Entonces, se supone que luego en el senado votar铆an en contra de las otras medidas que para ellos s铆 criminalizar铆an el movimiento social, como la 鈥渓ey antibarricadas鈥. Y lo hicieron. Pero ya hab铆an firmado su activa complicidad al dar el vamos a la legislaci贸n que tiene todav铆a hoy encerrad@s y procesad@s a decenas de l@s nuestr@s. Sin esa aprobaci贸n inicial en la c谩mara de diputados, el paquete represivo no pasaba al senado.

Como era totalmente esperable, el senado aprob贸 el paquete represivo en su conjunto, por lo que los votos en contra del FA no fueron sino una muestra m谩s de su patetismo. Con aspavientos, amenazaron ahora que recurrir铆an al Tribunal Constitucional para evitar que se promulgaran las mentadas leyes. Y, 驴qu茅 pas贸? Llegaron atrasad@s y no pudieron ingresar el recurso. Otra vez lloraron y le quisieron echar la culpa a Pi帽era por adelantarse (un par de horas) en la promulgaci贸n de la ley, teniendo sin embargo 5 d铆as para haberlo hecho. (8)

Es decir, formalmente, votaron en contra solo en el senado (donde solo tienen un senador), una votaci贸n in煤til, mientras que lo hicieron a favor y pr谩cticamente en bloque en la c谩mara de diputados, defendiendo adem谩s tal votaci贸n, permitiendo con ello el avance y promulgaci贸n de las leyes represivas.

En definitiva, s铆 legislaron expl铆citamente contra la protesta social y son c贸mplices de los procesos judiciales y la prisi贸n pol铆tica que padecen decenas de compa帽er@s en estos momentos.

