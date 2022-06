–

De parte de Periodico Anarquia June 7, 2022 244 puntos de vista

El anarquismo est谩 a favor de que las personas se defiendan. Puede ser pac铆fico pero no es pacifista y denuncia los discursos abstractos que suelen dejarnos en una situaci贸n de sumisi贸n, inacci贸n o resignaci贸n contra aquello y aquellxs que nos dominan. El anarquismo es atrevido, se mete, no se calla, intenta alejarse tanto del redil como de la irresponsabilidad. Thoreau cre贸 la noci贸n de 鈥渄esobediencia civil鈥, basti贸n de las resistencias pac铆ficas, y lxs 谩cratas han debido aprender tanto a escapar del fetiche de la fuerza como a tomar un fusil. Un l铆mite a veces difuso que se da entre el necesario orgullo rebelde y el monstruo de la militarizaci贸n. Nos negamos a la reducci贸n de las ideas, a s贸lo tirar piedras pero no nos enga帽amos, las piedras deben ser arrojadas.

Proponer la revuelta, la insurrecci贸n es un acto sobre todo de responsabilidad y lxs anarquistas que lo proponen est谩n obligadxs a estar ah铆, a la par, ser parte. Lo 煤nico positivo del desarrollo apabullante de las fuerzas de imposici贸n del capital es que han quitado la idea simplista de la revoluci贸n como el enfrentamiento entre dos ej茅rcitos.

Entre tanta estupidez, discursos vac铆os y mil justificaciones, el anarquismo ha aprendido a nunca llamar a la resignaci贸n. Esto significa, entre otras cosas, siempre sentirse peor por la realidad que impone el amo que avergonzarse por la reacci贸n del que se rebela.

R.M. (de Proyecto de demolici贸n an谩rquico / en la imagen lxs Arditi del popolo, primera formaci贸n antifascista italiana, b谩sicamente compuesta por anarquistas, pero no s贸lo, que combati贸 en la calle a lxs autoritarixs).