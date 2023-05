–

Entrevista por

Jacobin Magazine

Los cr铆ticos del marxismo afirman que es incapaz de reconocer formas de opresi贸n que no est茅n vinculadas a una estrecha comprensi贸n de clase. Tambi茅n acusan a Karl Marx y a quienes siguieron sus pasos de intentar encajar toda la historia de la humanidad en un modelo r铆gido y unilineal basado en la experiencia de Europa Occidental.

Kevin B. Anderson 鈥攑rofesor de sociolog铆a, ciencias pol铆ticas y estudios feministas en la Universidad de California鈥 cuestion贸 este punto de vista en su libro Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies. Bas谩ndose en una cuidadosa lectura de toda la obra de Marx, incluidos muchos textos olvidados o in茅ditos, demuestra que Marx estaba mucho m谩s en sinton铆a con las cuestiones de raza y liberaci贸n nacional de lo que se ha sugerido com煤nmente.

JM

Edward Said acus贸 a Karl Marx de expresar una perspectiva euroc茅ntrica y orientalista en sus art铆culos sobre la conquista brit谩nica de la India en la d茅cada de 1850. 驴Cree que esa cr铆tica estaba justificada?

KA

Solo en parte. Said hizo dos acusaciones. Una era que Marx expresaba opiniones etnoc茅ntricas y cierta condescendencia hacia las sociedades y pueblos asi谩ticos. La otra era que Marx consideraba que el progreso hist贸rico emanaba de Europa y sacud铆a Asia.

Podemos encontrar pruebas que apoyan esa cr铆tica en el Manifiesto Comunista, donde Marx y Friedrich Engels escribieron que el colonialismo burgu茅s se adentr贸 en lugares como Asia, derrib贸 las 芦murallas chinas禄 y oblig贸 incluso a las naciones 芦m谩s b谩rbaras禄 a someterse a la civilizaci贸n. Incluso all铆, Marx obviamente no dec铆a esto porque amara el colonialismo. M谩s bien, ve铆a su impacto desarroll谩ndose en paralelo a la forma en que la burgues铆a ascendente en Europa hab铆a derribado el feudalismo, lo que abri贸 posibilidades para las masas populares.

En los escritos de Marx de 1853 sobre la India, que fue donde Said centr贸 su ataque, el caso es en realidad m谩s complicado. Marx repiti贸 algunas de esas expresiones sobre el atraso de la India y el progreso econ贸mico que tra铆a consigo el colonialismo brit谩nico, tal como 茅l lo ve铆a. Pero al mismo tiempo era muy cr铆tico con el colonialismo. Tambi茅n apoyaba la posibilidad de que los indios lucharan contra el dominio brit谩nico para lograr su independencia.

En 1857-58, su visi贸n del colonialismo hab铆a cambiado. En 1856, los brit谩nicos invadieron China en la Segunda Guerra del Opio. Hubo una vigorosa resistencia china, que Marx y Engels apoyaron firmemente. Marx se refiri贸 mordazmente a los invasores brit谩nicos como 芦traficantes de civilizaci贸n que arrojan proyectiles calientes sobre una ciudad indefensa y a帽aden la violaci贸n al asesinato禄. En 1857 comenz贸 en la India el Levantamiento de los Sepoy. Dur贸 dos a帽os e hizo que la India fuera efectivamente ingobernable por los brit谩nicos durante largos periodos de tiempo. Marx y Engels apoyaron este movimiento y denunciaron las atrocidades cometidas por los brit谩nicos mientras lo reprim铆an.

Al final de su vida, Marx suger铆a que los levantamientos campesinos en lugares como Rusia, que ten铆a una estructura social similar a la de la India en el sentido de que era predominantemente rural y agraria, podr铆an ser el punto de partida de una revoluci贸n mundial m谩s amplia. Hab铆a dado un giro de casi 180 grados con respecto a la opini贸n expresada en el Manifiesto Comunista, cuando la 煤nica posibilidad de revoluci贸n parec铆a emanar de Europa Occidental.

JM

驴C贸mo entend铆a Marx los acontecimientos pol铆ticos que estaban teniendo lugar en China durante su propia vida?

KA

A diferencia de la India, China nunca fue colonizada. Aunque las zonas costeras y algunas de las principales ciudades fueron ocupadas por guarniciones europeas, el Estado se mantuvo gracias a la tremenda resistencia de la sociedad china (y a la enorme extensi贸n del pa铆s).

Adem谩s de los movimientos cuasi nacionalistas de resistencia al colonialismo brit谩nico, Marx tambi茅n analiz贸 la Rebeli贸n Taiping, que se extendi贸 desde 1850 hasta mediados de la d茅cada de 1860. Se trataba de una rebeli贸n interna, de base campesina, contra las clases dominantes chinas. En sus fases iniciales, el movimiento Taiping era bastante igualitario. Una de sus caracter铆sticas era su apoyo a la emancipaci贸n de las mujeres de algunas de las duras restricciones a las que las somet铆a el sistema confuciano.

Marx sugiri贸 que podr铆a tener enormes implicaciones para la lucha democr谩tica en Europa, m谩s que 芦cualquier otra causa pol铆tica que exista ahora禄. En la d茅cada de 1860, sin embargo, la rebeli贸n estaba colapsando tras una ofensiva del gobierno chino con el apoyo de las potencias coloniales europeas. Marx observ贸 que, para entonces, los rebeldes hab铆an alienado a su base social debido a la brutalidad con la que gobernaban las zonas de las que se apoderaban.

JM

驴Por qu茅 la causa de la independencia polaca fue una piedra de toque pol铆tica para Marx y Engels?

KA

Polonia fue un caso especialmente importante para la izquierda porque todos los socialistas y liberales europeos apoyaron su causa (con una excepci贸n importante: el pensador anarquista franc茅s Pierre-Joseph Proudhon). Esto se remontaba al siglo XVIII, cuando Prusia, Austria y Rusia se hab铆an repartido Polonia entre ellas, con la mayor parte en manos rusas. Los polacos nunca lo aceptaron y hubo un levantamiento tras otro.

En 1848, por ejemplo, hubo una gran manifestaci贸n obrera en Par铆s con dos c谩nticos principales: 芦Abajo la burgues铆a禄 y 芦Viva Polonia禄. Se consideraba que la causa de Polonia estaba ligada a la revoluci贸n europea. Como consecuencia de los levantamientos polacos, muchos polacos tuvieron que huir al exilio y formaron parte del movimiento revolucionario en casi todas partes.

Todos los revolucionarios, ya fueran democr谩ticos, liberales o socialistas, consideraban que el Imperio Ruso era una fuerza mal茅vola que har铆a todo lo posible por aplastar la revoluci贸n en cualquier parte del mundo. Durante las revoluciones de 1848-49, el zar ruso envi贸 no menos de cuatrocientos mil soldados para derrotar los levantamientos en Austria-Hungr铆a. Dado que la mayor parte de Polonia estaba dentro del Imperio ruso, el pueblo polaco y sus movimientos fueron vistos como un aliado de la revoluci贸n europea.

A diferencia de la India o China, la resistencia polaca a la dominaci贸n extranjera ten铆a una forma m谩s pol铆tica. Se organiz贸 sobre una base moderna, laica, nacionalista y democr谩tica, y a veces incluso socialista. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels escribieron que los trabajadores no ten铆an patria. Pero tambi茅n dijeron que en Polonia, los comunistas apoyaban 芦al partido que insiste en una revoluci贸n agraria como condici贸n primordial para la liberaci贸n nacional禄.

JM

驴Podr铆a decirnos algo m谩s sobre c贸mo entend铆a Marx el r茅gimen pol铆tico de Rusia y sus estructuras sociales subyacentes? 驴Cambi贸 esa percepci贸n con el tiempo?

KA

Marx y Engels escribieron algunos art铆culos bastante notorios sobre Rusia a finales de la d茅cada de 1840 y principios de la de 1850 en los que describ铆an la sociedad rusa como servil, no solo las clases medias o los par谩sitos del r茅gimen, sino la poblaci贸n en su conjunto. Hablaban de las ra铆ces asi谩ticas de la monarqu铆a rusa, que se hab铆a originado en parte en el Estado mongol que la hab铆a precedido, ocupando grandes franjas de Rusia. Presentaban el Imperio ruso como asi谩tico y no europeo, utilizando un lenguaje etnoc茅ntrico y frases como 芦barbarie asi谩tica禄.

Sin embargo, hacia 1858-59, la reforma agraria hab铆a entrado en la agenda de Rusia. El zar Alejandro II empez贸 a desmembrar algunos de los grandes latifundios y a repartir la tierra. Se hizo de forma que los campesinos se endeudaran inmediatamente y no obtuvieran el control total de la tierra. No obstante, fue un avance significativo.

Marx escribi贸 una carta a Engels en la que le dec铆a que los dos grandes procesos revolucionarios que estaban ocurriendo en el mundo eran la emancipaci贸n de los siervos en Rusia y el ataque de John Brown a Harpers Ferry. Por aquel entonces, hab铆a disturbios dentro de Rusia de los que Marx y Engels tomaron conciencia. Hablaban de la revoluci贸n campesina que se avecinaba en Rusia y estaban rompiendo con su anterior visi贸n de Rusia como una sociedad monol铆tica con una poblaci贸n servil.

Al final de su vida, Marx escribi贸 a la revolucionaria rusa Vera Zasulich sobre el destino de la comuna aldeana rusa (mir). Rusia segu铆a siendo una sociedad casi totalmente agraria, y sus aldeas ten铆an un sistema comunal muy antiguo por el que los campesinos no ocupaban parcelas individuales a perpetuidad. El control de la tierra cambiaba cada pocos a帽os cuando el consejo de la aldea se reun铆a y redistribu铆a la tierra en funci贸n de las necesidades.

Marx y Engels sugirieron que el comunismo primitivo, como ellos lo llamaban, de los mir rusos podr铆a convertirse en la base de una transformaci贸n comunista en Rusia. Si estallaba una revoluci贸n rusa basada en esas aldeas, tal vez podr铆a ser el punto de partida de una revoluci贸n europea m谩s amplia si consegu铆a enlazar con el proletariado socialista de Europa Occidental.

JM

驴C贸mo entend铆a Marx el racismo y la esclavitud en Estados Unidos, y qu茅 argumentos esgrim铆a sobre la Guerra Civil en particular?

KA

Aunque Marx pudo haber cambiado de opini贸n sobre algunos temas, como Rusia o la India, sus ideas sobre la esclavitud y la raza fueron coherentes desde el principio. La oposici贸n a cualquier tipo de esclavitud est谩 presente en todos sus escritos.

Cuando escrib铆a sobre la antigua Grecia y Roma, hablaba de los horrores del sistema esclavista. Pero consideraba la esclavitud moderna de la era capitalista como la peor forma de esclavitud jam谩s desarrollada, porque combinaba la vigilancia y la organizaci贸n de un proceso de producci贸n capitalista intensivo con todas las brutalidades ancestrales de azotes, palizas y quemas.

En la 茅poca de la Guerra Civil, 茅l y Engels se pusieron del lado del Norte, por supuesto, y escribieron muchas cartas y art铆culos sobre lo que estaba ocurriendo. Estaban muy interesados en la radicalizaci贸n de la guerra a trav茅s de acontecimientos como el uso de tropas negras por parte del Norte y la divisi贸n de las grandes plantaciones de esclavos. Estaban en contacto con algunos de los abolicionistas de izquierdas, y sus art铆culos period铆sticos aparecieron en el New-York Tribune, que era proabolicionista.

El capital, que fue publicado en 1867, justo despu茅s de la Guerra Civil, inclu铆a algunas l铆neas famosas sobre el derrocamiento de la esclavitud:

En los Estados Unidos de Am茅rica, todo movimiento obrero independiente estuvo paralizado mientras la esclavitud desfigur贸 una parte de la rep煤blica. El trabajo de una piel blanca no puede emanciparse cuando est谩 marcado a fuego en una piel negra. Sin embargo, una nueva vida surgi贸 inmediatamente de la muerte de la esclavitud. El primer fruto de la Guerra Civil estadounidense fue la agitaci贸n de las ocho horas, que se extendi贸 del Atl谩ntico al Pac铆fico.

Marx termin贸 El capital justo antes de que el sucesor de Abraham Lincoln como presidente, Andrew Johnson, fuera juzgado por destituci贸n. Marx se refiri贸 con aprobaci贸n a los discursos del senador Benjamin Wade de Ohio, que habr铆a asumido la presidencia si Johnson hubiera sido destituido. Wade ped铆a la redistribuci贸n de la propiedad de la tierra en el Sur reconstruido.

Hubo redes europeas de activistas obreros y socialistas que surgieron para apoyar al Norte porque se hablaba de la posibilidad de que Francia y Gran Breta帽a intervinieran del lado del Sur. Al mismo tiempo, se produjo un levantamiento en Polonia en 1863. Las mismas redes que se unieron para apoyar a Polonia y al Norte de Estados Unidos acabaron formando la Primera Internacional.

En Gran Breta帽a exist铆a una divisi贸n de clases en torno a esta cuesti贸n. Las clases trabajadoras apoyaban al Norte y estaban en contra de la idea de que Gran Breta帽a interviniera con su gran poder naval del lado de la Confederaci贸n, mientras que las clases terratenientes y la aristocracia, que segu铆an dominando la estructura pol铆tica, tend铆an a inclinarse por el Sur.

Hab铆a mucha discusi贸n sobre la relaci贸n entre raza y clase en la obra de Marx, con una teorizaci贸n m谩s desarrollada de esa cuesti贸n en sus escritos sobre Irlanda, donde comparaba la experiencia de los trabajadores irlandeses en Gran Breta帽a con la dominaci贸n racial que experimentaban los trabajadores negros en Estados Unidos:

En todos los grandes centros industriales de Inglaterra existe un profundo antagonismo entre el proletario irland茅s y el proletario ingl茅s. El obrero ingl茅s com煤n odia al obrero irland茅s como competidor que rebaja los salarios y el nivel de vida. Siente por 茅l antipat铆as nacionales y religiosas. Lo ve de forma similar a como los blancos pobres de los estados del Sur de Norteam茅rica ve铆an a los esclavos negros.

Para Marx, hasta que no se resolvieran esas divisiones, iba a ser muy dif铆cil tener un movimiento obrero fuerte en Gran Breta帽a.

JM

Abundando en este 煤ltimo punto, 驴qu茅 importancia tuvieron Irlanda y el movimiento nacional irland茅s para el desarrollo del pensamiento pol铆tico de Marx?

KA

Desde el primer d铆a, Marx y Engels apoyaron firmemente la causa irlandesa, y la Primera Internacional apoy贸 la independencia de Irlanda. Esto fue m谩s dif铆cil que persuadirla de que apoyara la independencia de Polonia, porque era predominantemente brit谩nica, al menos en t茅rminos de liderazgo.

Con la ayuda de socialistas de Alemania, Francia y otros pa铆ses, Marx se dirigi贸 a los trabajadores brit谩nicos de la Primera Internacional: 芦Si acuden siempre a las manifestaciones por Polonia, deben que ser consecuentes, superar sus prejuicios y apoyar tambi茅n la independencia de Irlanda禄. Ganaron esos votos y consiguieron que la Internacional emitiera declaraciones contra la ejecuci贸n de presos pol铆ticos irlandeses, incluso en un caso en el que miembros de los fenianos, el movimiento revolucionario irland茅s, intentaron liberar a algunos de sus presos y mataron a un agente de polic铆a en Manchester.

Marx y sus aliados convencieron a los sindicatos brit谩nicos m谩s importantes de la 茅poca para que hicieran constar su oposici贸n a la ejecuci贸n de los acusados. Por un lado, esto nos muestra que los trabajadores brit谩nicos ten铆an sus prejuicios; pero, por otro, nos muestra que bajo ciertas condiciones, y con el impulso de Marx y algunos de los otros revolucionarios de toda Europa, se les pod铆a mover en una direcci贸n radical.

En comparaci贸n con Polonia, la Iglesia cat贸lica ten铆a a menudo una influencia mucho mayor sobre el movimiento nacional irland茅s de aquella 茅poca, lo que le daba un tinte conservador. La forma de nacionalismo respaldada por la Iglesia era partidaria de la independencia pol铆tica o la autonom铆a, pero no de la revoluci贸n agraria. A finales de la d茅cada de 1860 surgi贸 el movimiento Fenian, m谩s plebeyo. Aunque no era socialista, defend铆a una revoluci贸n agraria contra la clase terrateniente, adem谩s de estar en contra del colonialismo brit谩nico.

En una de sus cartas, Marx escribi贸 que hab铆a cambiado de opini贸n sobre la cuesti贸n de Irlanda. Ahora cre铆a que Irlanda ten铆a que ganar primero su independencia: solo entonces se sacudir铆a la conciencia de los trabajadores brit谩nicos hasta el punto de que ser铆an capaces de unirse con la clase obrera inmigrante irlandesa dentro de Gran Breta帽a.

Hay un texto muy interesante de Marx conocido como la 芦Comunicaci贸n Confidencial禄, una comunicaci贸n privada dentro de la Primera Internacional. Empezaba sugiriendo que la revoluci贸n europea probablemente empezar铆a en Francia, como hab铆a ocurrido tan a menudo. Sin embargo, continuaba argumentando que Gran Breta帽a, como el pa铆s m谩s completamente capitalista, tendr铆a que servir de 芦palanca para una Revoluci贸n econ贸mica seria禄. Sin embargo, para Marx, el 煤nico lugar donde pod铆a asestarse un 芦gran golpe禄 contra la clase dominante brit谩nica era en Irlanda:

Irlanda es el baluarte del terrateniente ingl茅s. Si cayera en Irlanda, caer铆a en Inglaterra. En Irlanda esto es cien veces m谩s f谩cil porque all铆 la lucha econ贸mica se concentra exclusivamente en la propiedad terrateniente, porque esta lucha es al mismo tiempo nacional y porque all铆 el pueblo es m谩s revolucionario y est谩 m谩s furioso que en Inglaterra.

Tenemos aqu铆 un esbozo de una revoluci贸n a escala europea que comienza en Francia, fermenta entre los campesinos irlandeses con su levantamiento anticolonial, y luego alcanza su cl铆max dentro de Gran Breta帽a, que era con mucho el pa铆s m谩s desarrollado industrialmente y con la clase obrera m谩s numerosa.

JM

Mientras escrib铆a y revisaba El capital, 驴esperaba Marx que la forma brit谩nica de desarrollo capitalista se repitiera y generalizara en el resto de Europa y el mundo?

KA

Hay una frase famosa en el prefacio del volumen uno de El capital en la que Marx dice que 芦el pa铆s que est谩 m谩s desarrollado industrialmente solo muestra, a los menos desarrollados, la imagen de su propio futuro禄. Junto con afirmaciones que se pueden encontrar en textos anteriores como el Manifiesto Comunista, esto se prestaba a la opini贸n de que Gran Breta帽a, como primer pa铆s capitalista, iba a ser el primer vag贸n de un tren que circulaba por una v铆a en la misma direcci贸n, con pa铆ses como India y China a la cola.

Sin embargo, cuando apareci贸 de la edici贸n francesa de El capital, que se public贸 por entregas a partir de 1872, Marx empezaba a cuestionar este punto de vista. A帽adi贸 algunas palabras importantes a la frase que he citado antes: 芦El pa铆s m谩s desarrollado industrialmente solo muestra, a los que le siguen en el camino industrial, la imagen de su propio futuro禄.

Pa铆ses como Alemania, Francia y los Pa铆ses Bajos estaban bien encaminados hacia la industrializaci贸n en 1870. Iban a verse obligados a seguir el modelo capitalista que Gran Breta帽a hab铆a desarrollado. Sin embargo, eso dejaba fuera a una gran parte del mundo. En otra parte de la edici贸n francesa, en el cap铆tulo sobre la acumulaci贸n primitiva, Marx especific贸 que 芦todos los pa铆ses de Europa Occidental禄 estaban pasando por el mismo proceso de desarrollo que Gran Breta帽a.

Como he mencionado antes, Marx especul贸 hacia el final de su vida con que las comunidades aldeanas de Rusia podr铆an quiz谩s constituir la base del desarrollo comunista moderno. Estudi贸 comunidades de ese tipo en todo el mundo, descubriendo tambi茅n que algunas de ellas practicaban relaciones de g茅nero m谩s igualitarias.

Marx siempre subray贸 que ser铆a necesario que el mir ruso se vinculara a la lucha m谩s amplia de las clases trabajadoras de Europa Occidental, porque no apoyaba la idea de un socialismo de baja tecnolog铆a y poco desarrollado industrialmente. No defend铆a la conservaci贸n de la sociedad rural en su forma actual. M谩s bien parec铆a creer que sus estructuras organizativas comunistas pod铆an ser el punto de partida de una modernidad no capitalista.