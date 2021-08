El óxido de grafeno en todas las vacunas convierte a los vacunados en bombas de tiempo andantes

El 贸xido de grafeno en todas las vacunas convierte a los vacunados en bombas de tiempo andantes

por Claire Edwards, 26 de julio de 2021

En un nuevo v铆deo, La Quinta Columna revela que se ha encontrado 贸xido de grafeno (OG) en una soluci贸n salina fisiol贸gica y deducen que el uso del OG est谩 mucho, mucho m谩s extendido y comenz贸 mucho antes que las vacunas 鈥contra Covid鈥. [i] Se ha descubierto que los beb茅s son magn茅ticos, y las personas que no han recibido la vacuna 鈥contra Covid鈥 ni se han sometido a la prueba de la PCR ni han usado tapabocas tambi茅n muestran magnetismo, as铆 que tiene que venir de otra parte. Deducen que el OG se ha utilizado en todas las vacunas, incluyendo la del t茅tanos, la meningitis, las vacunas infantiles, etc., durante algunos a帽os.

(Advertencia: ahora est谩n produciendo vacunas orales 鈥渃ontra Covid鈥. Tambi茅n est谩n desarrollando tomates para contener vacunas. Ellos pondr谩n vacunas en la comida, as铆 que debes DEJAR DE COMPRAR EN LOS SUPERMERCADOS.)

La Quinta Columna dice que el OG tambi茅n estaba en la vacuna contra la gripe de 2018 y eso podr铆a explicar por qu茅 las personas exhiben magnetismo a pesar de no haber recibido la vacuna 鈥渃ontra Covid鈥. Esto tambi茅n podr铆a explicar el alto n煤mero de muertes por 鈥済ripe鈥 despu茅s de la campa帽a de vacunaci贸n contra la gripe de 2018.



Tambi茅n explica el hecho de que tantas personas murieran en Wuhan. El gobierno chino hab铆a hecho obligatoria la vacuna de la gripe para la poblaci贸n justo antes de encender las decenas de miles de flamantes antenas 5G en Wuhan. Del mismo modo, los ancianos de Mil谩n que murieron tambi茅n hab铆an sido vacunados contra la gripe y hab铆a un gran n煤mero de antenas 5G en Mil谩n (v茅anse los mapas de las instalaciones de antenas en Italia en marzo/abril de 2020, que muestran que la zona de Mil谩n es la que tiene el mayor n煤mero de casos de 鈥渃oronavirus鈥).

Magda Havas descubri贸 que los casos de Covid-19 por mill贸n eran un 95% m谩s altos y las muertes por mill贸n (鈥減or Covid-19鈥) eran un 126% m谩s altas en los estados de EE.UU. con 5G.

La Quinta Columna nos recuerda que el 4G LTE tambi茅n utiliza ondas milim茅tricas por lo que no s贸lo el 5G puede estar implicado.

Bartomeu Payeras i Cifre public贸 un estudio sobre la correlaci贸n 5G-Covid en abril de 2020. Destac贸 el hecho de que San Marino fue el primer estado europeo con tecnolog铆a 5G y el estado con el mayor n煤mero de casos de 鈥渃oronavirus鈥 por cada 1.000 habitantes, 4,07 veces m谩s casos que Italia y 27 veces m谩s que Croacia, que no ten铆a 5G en ese momento (ver mapa abajo).

El Sr. Payeras i Cifre tambi茅n observ贸 que el 鈥渃oronavirus鈥 parec铆a reacio a cruzar las fronteras. El promedio de infecciones en los cuatro estados de EE.UU. fronterizos con M茅xico fue de 0,242, es decir, m谩s de un 2.000% m谩s que en M茅xico. El promedio de Estados Unidos en su conjunto fue de 0,814, es decir, un 7.000% m谩s que en M茅xico (v茅ase el mapa siguiente).

鈥Efecto frontera鈥 entre M茅xico y EE.UU.

Datos del 3 de abril de 2020 鈥 鈥渋nfecciones鈥 por cada 1.000 habitantes

California Arizona Nuevo M茅xico Texas M茅xico USA

0.28 0.31 0.20 0.18 0,012 0.814

Me pregunto por qu茅 toda esta informaci贸n 煤til emana de Espa帽a. Incluso Andreas Kalcker (afincado en Espa帽a) aparece en un v铆deo hablando del OG en espa帽ol.

Ricardo Delgado, de La Quinta Columna, se帽ala que debemos tomar nota de que cada periodo de vacunaci贸n ha estado ligado a un salto tecnol贸gico. V茅ase el siguiente gr谩fico que ilustra c贸mo cada expansi贸n del uso de la radiaci贸n electromagn茅tica (REM) y cada nueva generaci贸n de tecnolog铆a inal谩mbrica ha ido acompa帽ada de una nueva enfermedad.

Podr铆amos a帽adir que la llamada gripe espa帽ola se produjo seis meses despu茅s de que el ej茅rcito estadounidense empezara a utilizar transmisores de radio muy potentes al final de la Primera Guerra Mundial, en 1917. La gripe asi谩tica se produjo en 1957-1958, cuando entr贸 en funcionamiento un potente sistema de vigilancia por radar. La gripe de Hong Kong se produjo en 1968, cuando entraron en servicio 28 sat茅lites militares de vigilancia espacial. En 1997, cuando se empezaron a utilizar masivamente los tel茅fonos m贸viles, se produjo un aumento del 31% de la diabetes en Estados Unidos en un a帽o. En el Reino Unido, entre 1994 y 2002, paralelamente a la repentina adopci贸n de la tecnolog铆a de los tel茅fonos m贸viles, la poblaci贸n de gorriones dom茅sticos del Reino Unido disminuy贸 un 75% y fue clasificada como especie en peligro de extinci贸n.

Observemos tambi茅n que en octubre de 2018, justo despu茅s de que cientos de aviones hubieran sido equipados con el flamante WiFi a bordo procedente directamente del sat茅lite, se produjeron casos masivos de 鈥済ripe鈥 a bordo de los vuelos y hubo que llamar a las ambulancias y desviar los vuelos.

Del mismo modo, cuando empezamos a o铆r hablar de casos de 鈥渃oronavirus鈥 a bordo de cruceros a principios de 2020, nos enteramos al mismo tiempo de que los cruceros acababan de desplegar el 5G completo y el reconocimiento facial a bordo, con todos los pasajeros irradiados con brazaletes y colgantes preparados para el 5G.

Fueron dos m茅dicos italianos, Montanari y Gatti, los primeros en alertar sobre las vacunas que conten铆an misteriosamente nanopart铆culas no declaradas en un art铆culo publicado a principios de 2018. Entre otras, encontraron acero inoxidable y el altamente t贸xico carburo de tungsteno en las vacunas. Como recompensa por sus esfuerzos, sus casas fueron allanadas por la polic铆a, que se llev贸 todos sus datos y ordenadores. En una entrevista, los dos investigadores explicaron que est谩 prohibido que las nanopart铆culas est茅n en cualquier soluci贸n inyectable porque, a diferencia de otras nanopart铆culas a las que estamos expuestos y que podr铆amos respirar y expulsar en su mayor铆a si nuestros pulmones est谩n sanos, las nanopart铆culas inyectadas quedan atrapadas para siempre y pueden circular por todo el cuerpo, incluido el cerebro, causando demencia y enfermedades como el c谩ncer y la diabetes.

Si a esto le a帽adimos que los tel茅fonos m贸viles abren la barrera hematoencef谩lica para dejar pasar las toxinas, incluidas las part铆culas del aire y las nanopart铆culas de las vacunas, tenemos una mezcla muy peligrosa de amenazas. [ii]

Llevo diciendo desde el comienzo de todo esto, a finales de 2019, que no hay ning煤n 鈥淐ovid鈥. 鈥淐ovid鈥 es una designaci贸n general para una colecci贸n de s铆ntomas separados, todos los cuales son los mismos que la exposici贸n a la radiaci贸n electromagn茅tica. Y curiosamente, nos enteramos de que el Hospital de Barcelona, en Espa帽a, ha decidido cambiar el nombre del departamento en el que se trata a las personas que reaccionan a la exposici贸n a la radiaci贸n electromagn茅tica, las llamadas 鈥減ersonas electrohipersensibles鈥 o EHS, por departamento 鈥減ost-Covid鈥. 驴Qu茅 tan apropiado es eso?

Pero lo que yo no sab铆a en 2020 es que esta exposici贸n se est谩 potenciando masivamente al plantar nanopart铆culas met谩licas en el cuerpo. Est谩 reconocido en la literatura cient铆fica, incluso por la corrupta, c贸mplice de la industria, Comisi贸n Internacional de Protecci贸n contra la Radiaci贸n No Ionizante (ICNIRP; no es internacional, no es una comisi贸n, y no protege a nadie contra nada, excepto tal vez a las empresas militares y de telecomunicaciones contra el enjuiciamiento por cr铆menes contra la humanidad que se remontan a d茅cadas atr谩s) que afirma en sus propias directrices de 鈥渟eguridad鈥 sobre la exposici贸n a la REM que si tienes metal en tu cuerpo va a actuar con los campos electromagn茅ticos (CEMs) para hacerte enfermar: [iii]

鈥淟os procedimientos m茅dicos pueden utilizar CEM, y los implantes met谩licos pueden alterar o perturbar los CEM en el cuerpo, lo que a su vez puede afectar al cuerpo tanto directamente (a trav茅s de la interacci贸n directa entre el campo y el tejido) como indirectamente (a trav茅s de un objeto conductor intermedio). Por ejemplo, tanto la ablaci贸n como la hipertermia, por radiofrecuencia, se utilizan como tratamientos m茅dicos, y los CEM de radiofrecuencia pueden causar da帽os indirectos al interferir involuntariamente [no sab铆a que los CEM pose铆an intenci贸n] con dispositivos m茅dicos implantables activos (v茅ase ISO 2012) o alterar los CEM debido a la presencia de implantes conductores.鈥

Las nanopart铆culas se utilizan en los tratamientos contra el c谩ncer. Se inyectan en el tumor y luego se aplica radiaci贸n electromagn茅tica para que cada nanopart铆cula queme las c茅lulas cancerosas adyacentes. Esto se llama 鈥渢erapia de ablaci贸n t茅rmica鈥. [iv] Entonces, 驴qu茅 sucede cuando se llena todo el cuerpo con nanopart铆culas de 贸xido de grafeno y luego se expone a todo el mundo a la ineludible y omnipresente radiaci贸n electromagn茅tica que cubre todo el planeta, incluso desde los sat茅lites y las plataformas de gran altitud (HAPS), como los planeadores y los drones en la estratosfera? [v]

Ricardo Delgado, de La Quinta Columna, tiene la respuesta:

鈥淐ada persona que ha sido inoculada con esta nanotecnolog铆a de 贸xido de grafeno tiene ahora una mecha, una dinamita, una bomba de tiempo que est谩 lista para explotar con la activaci贸n de una microonda鈥.

La respuesta es que se trata de un genocidio. Lo explic贸 con todo lujo de detalles un ingeniero franc茅s en un v铆deo de 2020 (borrado desde entonces por Youtube), pero del que tenemos la transcripci贸n:

鈥Para m铆, estas nanopart铆culas forman parte de un sistema de armas que permitir谩 la despoblaci贸n sin resistencia masiva. As铆 que, si lo comparamos con un sistema de explosivos, la nanopart铆cula ser铆a la barra del explosivo pl谩stico, es decir, el material activo que va a explotar. Lo segundo que se necesitar铆a es un detonador. Para m铆, esto es la onda electromagn茅tica que va a hacer vibrar la nanopart铆cula, y lo tercero es el control, creo que ya lo hemos encontrado, es la idea de 2020 060606, [vi], [vii] es decir, la vacunaci贸n subcut谩nea que van a proponer los amos del mundo para saber d贸nde estamos y poder rastrearnos con la 5G. La ventaja que tiene la 5G como detonador es que puede rastrearnos. Es un arma de energ铆a dirigida. As铆, nos rastrean, saben d贸nde enviar la onda y saben a qui茅n van a fre铆r. 驴Qu茅 se necesita para tener este sistema de armas operativo? Necesitas poder inyectar las nanopart铆culas en el cuerpo. El 煤nico medio que parece consistente en t茅rminos de la historia es ponerlo en las vacunas鈥.

Lo que esto significa es que cada adulto o ni帽o que ha recibido las vacunas 鈥渃ontra Covid鈥, y aparentemente cualquier otra vacuna en los 煤ltimos dos a帽os, es ahora una antena de rel茅 y susceptible de morir en cualquier momento por la exposici贸n a la REM, pero esto se manifestar谩 como toda una serie de enfermedades diferentes. Y no olvidemos que la geoingenier铆a que se est谩 llevando a cabo sobre nuestras cabezas todo el tiempo tambi茅n est谩 llena de nanopart铆culas, y probablemente tambi茅n incluye el OG.

Los canarios en la mina de carb贸n en la actualidad son los pilotos que han sido vacunados. Los pilotos y la tripulaci贸n a茅rea est谩n expuestos ocupacionalmente a niveles muy altos de radiaci贸n. 驴Acaso es una sorpresa que hayamos o铆do hablar de cuatro pilotos de British Airways que han muerto despu茅s de recibir las vacunas y de otros cinco de la aerol铆nea Jet Blue? Un vuelo de Singapore Airlines tuvo que desviarse al aeropuerto de Mosc煤 porque una azafata sufri贸 un derrame cerebral. Hay m谩s rumores de que pilotos de otras aerol铆neas han ca铆do muertos.

Creo que hemos sido blanco de una gran operaci贸n psicol贸gica y pr谩cticamente todo el mundo est谩 mirando en la direcci贸n equivocada. Todo tiene que ver con la radiaci贸n electromagn茅tica y esa es la clave. Ahora que todos los que han recibido el pinchazo est谩n llenos de 贸xido de grafeno, su 煤nico recurso es seguir las precauciones que adoptan las personas llamadas electrohipersensibles (EHS) y deshacerse de sus tel茅fonos m贸viles y de todos los dispositivos inal谩mbricos y asegurarse de que nunca entran en contacto con ninguna tecnolog铆a inal谩mbrica. El Dr. T de Not on the Beeb tambi茅n se ha dado cuenta de esto y est谩 advirtiendo a los m茅dicos que no pongan a los pacientes que sufren los efectos adversos de la vacuna contra Covid en m谩quinas de resonancia magn茅tica porque los matar谩n.

Y, por supuesto, si los gobiernos no apagan todas las antenas en todo el mundo inmediatamente (y no necesitan decirnos que esa es una noci贸n rid铆cula cuando estaban muy contentos de cerrar toda la econom铆a mundial por el inexistente Covid), entonces eso es una evidencia prima facie de intenciones genocidas, porque la literatura cient铆fica es inequ铆voca de que los metales en el cuerpo se convierten en antenas cuando se exponen a la REM.

La pistola humeante de la conspiraci贸n del Covid son las nanopart铆culas de 贸xido de grafeno en las vacunas. Ahora que lo sabemos, debe ser la prioridad de todos apagar toda la tecnolog铆a inal谩mbrica y todas las antenas del planeta, as铆 como todos los sat茅lites 5G. No hacerlo ser谩 una sentencia de muerte para los vacunados.

REFERENCIAS



