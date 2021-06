–

De parte de Paco Salud June 20, 2021 373 puntos de vista

El pacto de Hitler y Stalin: la luna de miel

de dos dictadores

El pacto preveía un protocolo

secreto, que incluía la partición de Polonia entre ambos Estados y sellaba el

destino de los países Bálticos. En concreto, se declaraba a Finlandia,

Besarabia (nombre con que el imperio ruso identificó a la parte oriental de

Moldavia) y el norte de la región de Bucovina (parte central de Moldavia) como

zonas de interés soviético.

Una semana después de la firma

del pacto por los ministros de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop y

Vyacheslav Molotov, comenzó la Segunda Guerra Mundial con el ataque alemán a

Polonia. Dos semanas más tarde, las tropas soviéticas ocuparon territorios

polacos. La victoriosa campaña terminó con una hermandad de las unidades de la

Wehrmacht alemana y el Ejército Rojo, que se escenificó en un desfile conjunto

en la ciudad de Brest.

Intenciones de Stalin

Los historiadores se refieren,

unánimemente, al objetivo de Hitler con este pacto. Aunque no tienen tan claras

las intenciones de Stalin. “En el verano de 1939, Stalin tenía el ejército con

la infantería más grande del mundo. Y en cuanto Hitler invadió Polonia, podía

haber enviado millones de soldados soviéticos a la frontera polaca. No hubiera

habido guerra. Pero Stalin no quería molestar a Hitler”, dice en una

entrevista a Deutsche Welle el periodista ruso Mark Solonin.

Stalin actuó de forma

estratégica, afirma el historiador alemán Jörg Ganzenmüller. “Sabía que,

más tarde o más temprano, Hitler atacaría la Unión Soviética. Pero calculó que,

mientras Alemania estuviera inmersa en una guerra con las potencias

occidentales, no se atrevería a abrir un segundo frente. La guerra fue la

garantía de seguridad para Stalin. No el propio pacto”.

En aquellos 22 meses, los ataques

a los nazis desaparecieron de la prensa soviética y en las salas de cine y

teatros se prohibieron las películas y obras antifascistas.

Beneficio para la policía secreta

y la economía

Para ambos regímenes, el pacto

supuso una ventaja política y económica. Entre agosto de 1939 y junio de 1941,

Moscú suministró petróleo, cereales, níquel, manganeso, cromo, madera y otros

materiales a la Alemania nazi. El “Tercer Reich” surtió a los

combatientes soviéticos de explosivos, emisoras de radio e, incluso el buque

“Lützow”. También recibieron un préstamo de 200 millones de marcos.

También se produjo una

colaboración entre la policía secreta soviética (NKVD) y la Gestapo alemana. El

pacto contenía una cláusula, que permitía extraditar a antiguos ciudadanos

alemanes y austriacos, que estaban en territorio soviético y que habían luchado

contra Hitler. Varias docenas de ellos – incluido el conocido comunista alemán

Margarete Buber-Neumann- fueron entregados a la Gestapo. La mayoría de ellos

fueron asesinados.

“Stalin perdió”,

comenta Solonin, que añade que calculó mal la relación de fuerzas. A mediados

de 1940, Hitler controlaba la mayor parte de Europa. “Hasta el 22 de junio de

1941, Stalin creyó que Alemania no abriría un segundo frente”, explica

Ganzenmüller. El hecho de que esta estrategia no funcionara, fue una sorpresa y

decepción para Stalin”.

Fuente: http://www.dw.com/es/el-pacto-de-hitler-y-stalin-la-luna-de-miel-de-dos-dictadores/a-17871285