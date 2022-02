El descenso de Estados Unidos al infierno pand茅mico y neofascista (algo que he documentado durante alg煤n tiempo aqu铆 en CounterPunch y recientemente en un nuevo libro titulado ‘ This Happend Here ‘) bajo el mando ecocida del capital contin煤a a buen ritmo.

Preocupaciones por una censura est煤pida y selectiva

Muchos, si no la mayor铆a, de los blancos enloquecidos por el supuesto Gran Hermanismo de Young son v铆ctimas del Culto a Donald Trump , quien con regularidad atacaba la libertad de prensa y satanizaba a los medios que no le eran leales. Curiosamente, pero como era de esperar, los palingen茅ticos cauc谩sicos furiosos por el supuesto asalto de la leyenda del rock-folk a la libertad de expresi贸n no muestran preocupaci贸n por las muchas leyes estatales que se han aprobado y que proh铆ben a los maestros ense帽ar la historia real de estadounidense, con la esclavitud, con Jim Crow, con el genocidio de los nativos americanos, con el imperialismo estadounidense y la opresi贸n capitalista (entre otras cosas terribles) incluidas. El asalto neofascista del Estado Rojo [Alabama] a la ense帽anza de la historia estadounidense real apenas est谩 comenzando

Seg煤n ‘Education Week’:

Esa es una acusaci贸n de ser Gran Hermanismo seria, pero no le preguntes a los cr铆ticos de derechas de Neil Young sobre este tipo de censura real. No les concierne. Tampoco les importa, y probablemente aprobar铆an, el reciente despido del Dr. Michael Phillips, un galardonado profesor de historia del Collins College, en Dallas, Texas. Phillips fue despedido por avisar a sus colegas y estudiantes sobre los inherentes peligros de la pol铆tica de su antiguo colegio comunitario de prohibir a los profesores recomendar o alentar a los estudiantes a usar m谩scaras durante el semestre de oto帽o de 2021, ya que la variante Delta del covid estaba a punto de surgir en Texas. Las universiadad estaba molesto con Phillips por hacer p煤blica su “ley mordaza” antimascarillas. 鈥淓s evidente鈥, dijo Phillips al Dallas Observer , 鈥渜ue sienten que la pol铆tica de la universidad pisa a la Primera Enmienda, una especie de vaga pol铆tica en la que el documento fundacional de los Estados Unidos de alguna manera ya no es relevante鈥. El segundo profesor de historia despedido por la Collins College por ejercer los derechos de libertad de expresi贸n en los 煤ltimos dos a帽os, Phillips fue advertido anteriormente por un administrador de que hab铆a “violado la pol铆tica de la escuela” al ser coautor de una carta en 2017 en que abogaba por la eliminaci贸n de las estatuas confederadas de Dallas.

Ahora nos hemos enterado de que la OFR no solo destruy贸 los registros presidenciales mientras estaba en el cargo, sino que se llev贸 material clasificado de manera criminal a su palacio privado de Florida despu茅s de su paso por la Casa Blanca. No hay amor por un presidente estadounidense anterior o actual (excepto tal vez el Abraham Lincoln de 1863-65), pero es simplemente incre铆ble procesar el hecho de que decenas de millones de ciudadanos estadounidenses est谩n deseando volver a poner este horrible saco de excremento de reptil en el trabajo m谩s peligroso del mundo. En una rep煤blica democr谩tica que se precie, la 煤nica pregunta ahora no ser铆a si procesar a Trump o no. Ser铆a si condenarlo a cadena perpetua o a muerte.

No importa que McConnell votara para absolver a Trump por el Asalto al Capitol y se declarara preparado para ser un partidario leal a la reelecci贸n de Trump para 2024 solo unas semanas despu茅s del ataque instigado por el propio Trump. Y no importa que la base republicana, que se volvi贸 b谩sicamente fascista en los a帽os de Trump (si no antes), apoyara firmemente a su Querido L铆der en la naturaleza “leg铆tima” y virtuosa del salto mortal de Ashli 鈥嬧婤abbitt y el intento de derrocamiento de la democracia burguesa previamente normativa y de estado de derecho constitucional.

6 de enero sobre ruedas: Pandemo-Convoy-Fascista en casa y en el extranjero

El objetivo de olvidar y negar los cr铆menes del pasado, incluido el pasado muy reciente, como el mot铆n del Capitolio del 6 de enero, es facilitar que los transgresores actuales y futuros repliquen y explayarse en esos cr铆menes. En todo el pa铆s, la violencia que la RNC llama 鈥渄iscurso pol铆tico leg铆timo鈥 se despliega regularmente con amenazas y ataques de la derecha contra funcionarios electorales, funcionarios de salud p煤blica, miembros de juntas escolares, maestros, enfermeras, enfermeras escolares, m茅dicos, fiscales y funcionarios electos. Gran parte del viciosamente idiotizado Trumpenvolk de la naci贸n est谩 listo para proferir una nueva violencia y para derrocar lo que queda de la democracia estadounidense en los pr贸ximos meses y a帽os.

Est谩n inspirados en el llamado ‘Convoy de la Libertad’ de una naci贸n al norte: los camioneros de derechas que paralizaron la capital canadiense en Ottawa y bloquearon el tr谩fico, cerrando el comercio en lugares clave de la frontera entre EEUU y Canad谩 en nombre de oponerse a los mandatos de vacunaci贸n. Con no poco apoyo de polic铆as simpatizantes, estos cornados “Canada First” pretenden ser heroicos “populistas de la clase trabajadora” que expresan una oposici贸n masiva generalizada al globalismo de 茅lite de las grandes farmac茅uticas. La realidad es mucho menos igualitaria.

Como ha explicado Arwa Mahdawi de ‘The Guardian’:

鈥淸el Convoy de la Libertad] no es una protesta de base que haya surgido espont谩neamente a partir de la frustraci贸n de los camioneros locales. M谩s bien, es un movimiento artificial, que crea la impresi贸n de tener un amplio apoyo de base cuando realmente existe poco, financiado por una red global de grupos de extrema derecha altamente organizados y amplificado por la m谩quina de desinformaci贸n de Facebook. El drama puede estar centrado en Canad谩, pero lo que se est谩 desarrollando tiene repercusiones para todos nosotros… La gente que protesta contra los mandatos de vacunas no representan de ninguna manera a la industria del transporte canadiense en su conjunto. Seg煤n la Canadian Trucking Alliance (CTA), solo el 10 % de los conductores transfronterizos rechazaron los pinchazos, lo que significa que a partir del 15 de enero ya no podr谩n volver a cruzar a Canad谩 sin cuarentena. La CTA, junto con otras organizaciones importantes de la industria, ha desautorizado la protesta. Los manifestantes no representan a la gran mayor铆a de los camioneros, ni son representativos del sentimiento p煤blico hacia las vacunas en Canad谩, un pa铆s donde el 84% de la poblaci贸n, incluidos los ni帽os, han recibido al menos una dosis de vacuna… Pueden ser marginales, minor铆a, pero鈥 tienen muchos seguidores poderosos. La multitud habitual de pol铆ticos de derecha en los EEUU, incluidos Donald Trump y Ted Cruz, los han estado alentando. Tambi茅n han estado recibiendo millones de d贸lares en fondos a trav茅s de sitios de crowdfunding de donantes internacionales鈥. theguardian.com 8.2.2022

‘Meta Platforms, el propietario de Facebook, dijo el lunes que hab铆a eliminado de Facebook docenas de p谩ginas fraudulentas asociadas con la protesta del convoy; sin embargo, todav铆a hay una gran cantidad de p谩ginas creadas recientemente que apoyan a los transportistas, con un n煤mero sospechosamente alto de seguidores. Mientras tanto, en Telegram, una red social favorecida por la derecha, personas de todo el mundo se instan mutuamente a replicar las t谩cticas de Canad谩 en sus lugares de origen. Puede que Canad谩 no est茅 al borde de una guerra civil, pero lo que est谩 sucediendo en Ottawa es un peque帽o frente en una guerra de informaci贸n mundial. Y los malos, me temo decir, est谩n ganando.

En el momento en que me enter茅 de la rebeli贸n de los camioneros nacionalistas blancos 鈥淪alvemos a Canad谩鈥, me pareci贸 que era cuesti贸n de tiempo que el terrorismo de los camiones trumpistas se convirtiera en parte del arsenal golpista neofascista en Estados Unidos. Despu茅s de todo, los 鈥渓orries鈥 (para usar el t茅rmino brit谩nico) est谩n ampliamente disponibles para cierta poblaci贸n masculina blanca agraviada y reaccionaria. Son altamente efectivos como armas de bloqueo. Me han confirmado, como de costumbre.

Seg煤n ‘The Hill’ de nuevo: