–

De parte de Amor Y Rabia May 13, 2021 84 puntos de vista

por Whipmaster

Octubre de 2015

Como continuaci贸n de las entradas que he dedicado a Joan Sanxo Farrerons y sus alters Laura Brunet y V铆ctor Ripalda, y del comentario sobre Do帽a Juana, Juanita y Juan贸n, de V铆ctor Ripalda, que he desarrollado a lo largo de varias entradas, comentar茅 ahora otra obra del mismo autor titulada El p谩jaro azul.

Referencia del libro:

V铆ctor RIPALDA (seud贸nimo de Joan Sanxo Farrerons): El p谩jaro azul. s.l. s.d. [hacia 1930] [colecci贸n La novela selecta, 1]. 64 p谩ginas. 9 ilustraciones sin firmar.

El p谩jaro azul es una novelita pornogr谩fica (64 p谩ginas de lenguaje expl铆cito, obsceno y burl贸n a la vez) firmada por V铆ctor Ripalda, seud贸nimo de Joan Sanxo Farrerons. Se public贸 hacia 1930 y constitu铆a el primer t铆tulo de la colecci贸n La novela selecta, editada por el mismo J. Sanxo.

La trama de El p谩jaro azul se centra en las proezas sexuales de Luisita, Luisa Arciniega de los Cabrales (el p谩jaro azul) y sus tutores, don Sim贸n y el padre Carlos. Adem谩s de pornogr谩fica, es una novela abiertamente anticlerical, que contiene una fuerte cr铆tica a la hipocres铆a y la doble moral del clero. Hay que recordar, para enmarcar este enfoque, la ideolog铆a libertaria del autor.

Entre los muchos juegos sexuales descritos, El p谩jaro azul incluye un episodio de flagelaci贸n er贸tica.

La trama: Luisita ha cumplido 23 a帽os y su novio, un tal Ram贸n, ingeniero, le propone matrimonio mientras ella 鈥渢en铆a entre sus manos la desnuda verga del muchacho鈥. (p. 7)

Luisa finge sorpresa y recato ante la propuesta de Ram贸n con la 煤nica intenci贸n de ganar tiempo y cont谩rselo a don Sim贸n, su tutor, con el que ya lleva seis a帽os enrollada.

Podr铆a ser que al principio el viejo tutor se hubiese aprovechado de ella, pero queda claro que ahora es Luisita la que saca ventaja de la situaci贸n: 鈥淰eo a lo que vas, chiquilla. Hoy est谩s cachonda perdida y te has propuesto una cosa que no la lograr谩s por m谩s esfuerzos que hagas: mi badajo no lo levantas como no sea con una grua鈥 (p. 18) le dice el viejo don Sim贸n.

El caso es que entran en situaci贸n y la excitaci贸n de ambos aumenta de tal forma que al final don Sim贸n le pide 鈥渓o acostumbrado鈥: una lluvia dorada, ni m谩s ni menos, que es descrita con abundancia de detalles. (p. 24)

El otro tutor de Luisa es el padre Carlos 鈥渦n fraile carmelita de esos llamados descalzos, pero que usan sandalias鈥 (p. 26). Como cada viernes 茅l acude a casa de ella para confesarla. Esta vez, 鈥渃onfiesa鈥 primero a Gertrudis, la criada de Luisa, mientras esta 煤ltima espera haciendo penitencia en su oratorio particular, vestida de monja.

La penitencia acaba con una flagelaci贸n: 鈥渜uiero apurar todos los goces del dolor. Me he castigado por donde pequ茅. Es la 煤nica manera de absolverme a mi misma鈥 (p. 36)

Ir贸nicamente, Luisa pide al fraile que los azotes sean fuertes, 鈥渜ue deje cardenal鈥 (p.35). Este es el tono zumb贸n que preside todo el relato.

Finalmente Luisa se confiesa con fray Carlos, y le detalla todos los curas, monjas, obispos, monaguillos, can贸nigos, sacristanes y dem谩s con los que ha tenido aventuras. Sin embargo esta confesi贸n se convierte en expl铆cita venganza pues a帽ade 鈥淒e nada de esto me acuso鈥. De lo que si me acuso, padre, es de haber tolerado los consejos de todos estos cochinos sin escupirles en pleno rostro鈥. (p. 43)

De esta forma Luisa se venga de la hipocres铆a de todos los cl茅rigos que le aconsejaban que llegase casta y pura al matrimonio mientras se beneficiaban de ella.

A punta de pistola Luisa obliga al fraile a darle la comuni贸n poniendo la hostia en la punta de su tranca y a consumar su venganza sacr铆lega follando encima del altar

鈥淟ocos, arrastrados por todos los diablos de la lujuria, rodaron el fraile y la viciosa por el suelo y all铆 quedaron desmadejados, sin aliento, durante m谩s de media hora鈥 Poco a poco las luces del entendimiento hicieron comprender al fraile las enormidades que hab铆a hecho y consider谩ndose irremisiblemente perdido por toda la eternidad, cay贸 de rodillas ante el Cristo y levant贸 en alto los brazos en demanda de perd贸n.鈥 (p. 56)

Al final, Luisa, consumada su venganza, parte en busca de nuevas aventuras al volante de su imponente Mercedes Benz. El p谩jaro azul sale volando y deja tres cartas de despedida, una para su novio, otra para don Sim贸n y la tercera para el fraile. Al primero le dice 鈥渘o te cases y se feliz con cuantas mujeres puedas鈥. Al segundo 鈥渂煤scate manantial鈥 en referencia a su gusto por la lluvia dorada. Y al tercero 鈥渢ienes una tranca inolvidable pero no me la meter谩s m谩s en el culo鈥 recomend谩ndole como alternativa el de su criada Gertrudis.

Acompa帽an el texto 8 ilustraciones (m谩s el dibujo de portada) de autor desconocido. Todas ellas son tan explicitas como el relato mismo.

A destacar que Eilene Powell ha estudiado esta novela corta dentro de su tesis doctoral sobre el sadomasoquismo en la novel铆stica espa帽ola, haciendo 茅nfasis en su componente anticlerical.