De parte de SAS Madrid November 8, 2022 177 puntos de vista

La ministra de Sanidad critica que la Comunidad de Madrid sea la única que haya disminuido su oferta de puestos en medicina de familia.

El Gobierno contraataca. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de “señalar” a los profesionales sanitarios por el caos en los centros de urgencias extrahospitalarias y de no dotar al sistema del número necesario de médicos de familia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Darias ha subrayado que el Ejecutivo va a estar “siempre” al lado de los trabajadores y no del lado de quien les acusa. “El Gobierno está trabajando para reformar las capacidades del sistema de salud y revirtiendo los recortes que el PP hizo en su etapa de campaña”, ha señalado.

Con dos gráficos, además, ha intentado desmontar la estrategia sanitaria de Ayuso en la Comunidad de Madrid. En la primera, ha mostrado que el número de plazas de formación sanitaria especializada ha crecido bajo el gobierno de Sánchez. “Antes de 2018, eran más las personas que salían de las facultades de medicina que la oferta de plazas. Con Sánchez, es al revés”. De esta manera, Darias ha querido rebatir la acusación de Ayuso de que faltan médicos en España y que eso es un problema a resolver por el Gobierno.

Además, Darias ha criticado que la Comunidad de Madrid sea la única que haya disminuido su oferta de puestos de medicina de familia (un -2% con respecto a 2010), mientras en el conjunto del Estado el incremento sea del 36%. ”¿Alguien entiende que siendo esta especialidad una de las más deficitarias, Madrid no siga la estela de todo el sistema de salud y vaya a la contra. En Sanidad no sólo hay que gestionar, hay que planificar. Y cuando hay un conflicto hay que tender puentes, no echar gasolina”, ha subrayado la ministra.

Críticas a Feijóo por respaldar los ataques de Ayuso

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también ha criticado que Feijóo apoye en el extranjero las duras palabras de Ayuso contra Sánchez, a quien considera que el presidente es el “Le Pen de la izquierda” o que quiere meter a la oposición “en la cárcel”.

“Es grave que quien representa al principal partido de la oposición ponga en cuestión la democracia española. España no merece a un partido que no crea en que este país es una democracia. Y lo alarmante es que Feijóo se esté viendo arrastrado a las posiciones más extremas de la derecha o de la derecha antidemocrática”, ha señalado.

