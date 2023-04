–

De parte de El Topo April 29, 2023

Una casa puede ser un cuerpo 铆ntimo donde vaciarse, una guarida de v铆nculos, un frasquito de alquimia, una enredadera, un or谩culo, una galer铆a de performance, una asamblea鈥 Una casa, como una biblioteca, es un espacio donde desplegarse e invitar a personas con las que estrechar v铆nculos, invocar relaciones futuras que caminan hacia la intimidad, el misterio, el arte, la pol铆tica.

Hace dos a帽os que vivo en un piso reformado sobre lo que fue un antiguo palomar, situado en la 煤ltima planta de un viejo edificio en el centro de M谩laga. En mi d铆a a d铆a, las palomas 鈥攓ue a煤n revolotean por el tejado鈥 se convierten en s铆mbolos de paz y espiritualidad y me invitan a reflexionar sobre c贸mo mi casa es un nido que cobija y que aloja mundos creativos. En esta casa he escrito versos, obras de teatro y redactado infinidad de proyectos para conseguir becas y subvenciones, desplegando mis reflexiones m谩s 铆ntimas. Ahora, todas esas ideas revolotean como palomas mensajeras hasta que un d铆a encuentren el refugio amigo que las cobije. Mientras tanto, atesoro ideas en carpetas de ordenador que, como relicarios, guardan obras de teatro, performances, exposiciones鈥 llenas de misterio, ya que nunca s茅 lo que me deparan.

Mis obras han dependido siempre de lo que llamamos 芦sistema del arte禄, que lejos de ser un reducto de protecci贸n y cuidados, se presenta hostil, afectado por la sobrexposici贸n y la competitividad. Sin embargo, la paz de este hogar me ha permitido crear sin destinatario, desarrollar la serie Rituales expandidos, donde la importancia est谩 puesta en la transformaci贸n personal y no en la exposici贸n o aprobaci贸n externa. Como creadora, la casa me ha permitido transformar las hostilidades art铆sticas en oportunidades, y los procesos de creaci贸n dolorosos en lugares para la magia y el descanso.

Todo esto lo da el epicentro del hogar 鈥攅l fuego鈥, que activa tambi茅n el 谩mbito del recuerdo, del ensue帽o, de la imaginaci贸n, de la memoria, del privilegio.

Crear sin que el arte tenga que ser un dispendio, honrar el tiempo, saborear la pausa, atender las necesidades personales y art铆sticas est谩 dando sentido a habitar y a crear. Esta es una de las razones por las que deseo compartir mi palomar con otras artistas o personas que necesiten un espacio de recogimiento, de lectura, de meditaci贸n, de creaci贸n o de descanso durante unos d铆as. Y es que una casa es siempre la posibilidad de una hoguera, espacio para el hechizo y la sabidur铆a compartida. Porque 驴qu茅 es el arte sino un lugar m谩gico donde deshacernos de la cotidianidad para encontrarnos con quien nos mira?

Pienso en por qu茅 la palabra privilegio recorre mi cuerpo una y otra vez como si habitar una casa no fuese un derecho鈥 Aparece una imagen en mi cabeza. En ciudades como M谩laga, donde el turismo es horizonte, hay un c铆clope que nos recuerda las batallas que luchamos. En ese sentido, habitar una casa se est谩 convirtiendo en una quimera con graves consecuencias. Eliminar de la sociedad los espacios de intimidad y recogimiento merma la posibilidad de construir v铆nculos, y la casa, manantial de afectividades, es tambi茅n un lugar para la asamblea. Desde la Antig眉edad, el calor del fuego alumbra ideas y calienta malestares para que duelan menos. Eliminar de la sociedad la posibilidad de tener una casa es eliminar la oportunidad de desarrollar un pensamiento propio que ponga en tela de juicio el sistema en el que vivimos, y es tambi茅n suprimir el modo de crear espacios comunes donde las personas se pasan el mate, el porro, el chocolate鈥 para buscar las estrategias con las que vencer a los c铆clopes, que seg煤n Homero 芦no saben de normas de justicia, ni de agricultura禄, y 芦no piensan en los otros porque se creen mejores que ellos禄. Sabemos bien que Odiseo venci贸 al c铆clope Polifemo en su guarida, es decir, en su propia casa y no con la fuerza, sino con el ingenio.

Disfrutar de la intimidad del hogar como espacio de reflexi贸n, de silencio y desarrollo creativo ha sido mi horizonte. Durante estos dos a帽os, los cojines de sal贸n han servido de apoyo para la vida, las conversaciones, el coaprendizaje. Aqu铆 he visto nacer obras que estaban dentro de artistas que han desnudado su creatividad para encontrar la forma. En la mayor parte de los casos en vez de producir, de hacer, de accionar, hemos quitado lo que sobra, limpiado, conversado y conseguido una acci贸n conceptual o simb贸lica que traslada el sentir y que activa el pensar. As铆 pas贸 con la pieza Move, de Mar铆a del Mar Su谩rez la Chachi, bailaora flamenca contempor谩nea, que durante una hora tacone贸 sin parar sobre una tabla mientras se pintaba los labios, poniendo en su taconeo la necesidad de amor, que retumbaba en la sala y nos resonaba a todas.

Desde este lugar de recogimiento, hemos experimentado un nuevo existir que, cual paloma mensajera, relaciona a los artistas con el p煤blico no desde la contemplaci贸n o la representaci贸n, sino desde los v铆nculos que genera la palabra cuando nos sentamos en el fuego. Las conversaciones despu茅s de cada performance son un manantial de sabidur铆a compartida donde se desvelan tab煤es y miedos vinculados al arte y a la vida. La vida, que me ha dado la posibilidad de alquilar una casa que honro, porque honro el esfuerzo y el camino que me ha tra铆do hasta aqu铆, me recuerda cada d铆a que el verbo habitar, 鈥榲ivir en un lugar鈥 se ha convertido en un privilegio. Empezar por entender el espacio privado como espacio compartido con otros artistas ha sido disfrutar de una alternativa cultural a los museos, teatros o centros art铆sticos, asediados por el c铆clope Turismo Capitalismo a qui茅n hay que alimentar con pan y circo para que su ojo no nos destruya.

Desde que vivo aqu铆, pienso en c贸mo curar a una paloma un ala, o cu谩l es el camino para enga帽ar a Polifemo y encontrar nuevas formas que nos permitan salir de la precariedad y hacer de los procesos creativos hogares habitables, vivibles. Sue帽o con un hogar para las artistas donde la precariedad econ贸mica no sea la puerta de entrada y en muchas ocasiones el boleto de salida. Pienso en c贸mo el capitalismo, inventor de necesidades, nos genera tambi茅n la necesidad de crear, una y otra vez, en una cadena de sue帽os creativos que ponemos al servicio del mercado, entregando con ellos nuestro cansancio, sacrificando nuestras relaciones afectivas, poniendo en peligro nuestro descanso.

Todo esto me ha llevado a abrir las puertas de mi casa y facilitar un centro de investigaci贸n art铆stica para que juntes busquemos formas de cuidarnos y cuidar el sistema del arte para convertirlo en un hogar donde no volemos renqueantes con sue帽os que, como piedras, se rompan en nuestros bolsillos.

Ya no hay palomares, pero, sobre todo, no hay muchas casas habitables en M谩laga porque se las hemos entregado al c铆clope, aunque lo importante es mirarle, saber que su ojo penetrante afecta nuestro entorno y encontrar f贸rmulas para que su mirada 煤nica no nos destruya. El arte, con su capacidad de creaci贸n y transformaci贸n, genera la oportunidad de construir alternativas y reconocer el poder para situarlo dentro de nosotras.

Abrir mi casa est谩 siendo una gran oportunidad para conocer la potencia de la generaci贸n de artistas locales que nos han ofrecido su generosidad. El 煤ltimo s谩bado de cada mes, mi casa se transforma en una galer铆a de performance donde mis gatos son los cicerones de un p煤blico reducido, y donde el Palomar malague帽o se convierte en una posibilidad de encuentro entre el p煤blico y las artistas para reflexionar sobre la f贸rmula arte = vida.

Prop贸sitos

鈥 Ofrecer mi casa y mi acompa帽amiento art铆stico para favorecer el cuidado de los procesos creativos y el coaprendizaje.

鈥 Ayudar a financiar vidas de artistas y no producciones concretas, a trav茅s de microresidencias o talleres relacionados con el arte contempor谩neo, esc茅nico y performativo.

鈥 Facilitar saberes relacionados con la mediaci贸n, la colaboraci贸n y el autocuidado como camino para disfrutar de los procesos creativos.

鈥 Generar caminos de colaboraci贸n para crear una cultura ecol贸gica, sostenible, diversa, inclusiva y accesible.

鈥 Poner en valor el tiempo para pensar, crear e investigar nuevas formas de gestionar y cuidar el arte: mecenazgo, retroalimentaci贸n creativa, patrocinios, etc., que nos permitan salir de la precariedad y la autoexplotaci贸n.

Nuestro primer ciclo investig贸 la ecuaci贸n intimidad+espiritualidad=creatividad, y por 茅l pasaron artistas como Ximena Carnavale, Rebeca Garc铆a, Carlos G. Lamps, Luz Arcas, Mar铆a del Mar Su谩rez la Chachi, Carlos Gonz谩lez, Olga Maga帽a, Alexandra Garc铆a y Ernesto Artillo, que nos hicieron formar parte de piezas inmersivas muy conectadas al espacio y a la reflexi贸n profunda de su trabajo.

En el segundo ciclo, estamos trabajando sobre De-construcci贸n personal como f贸rmula de transformaci贸n. Lanzamos la pregunta a las artistas 芦驴qu茅 puedes cambiar por dentro para que se transforme por fuera?禄, y dejamos que la respuesta art铆stica nos sorprenda. En las conversaciones, las personas invitadas a las performances dialogan mucho con las artistas sobre cuestiones que tienen que ver con el mundo del arte como 芦驴qu茅 es una performance?禄 o sobre el miedo at谩vico que nos produc铆a en la infancia contemplar a nuestra madre en una situaci贸n de vulnerabilidad. En este ciclo, han pasado por aqu铆 Niche Ram铆rez o Helena Nehme, artistas migrantes afincadas en M谩laga, cuya situaci贸n afect贸 a su discurso de transformaci贸n y a su forma de relacionarse con el espacio-casa. La 煤ltima artista fue Roc铆o Ram铆rez, actual estudiante de dise帽o de moda en la escuela San Telmo, que nos sorprendi贸 con palabras certeras que organizaban un discurso conceptual brillante sobre los roles que genera el vestuario en la sociedad.

Por 煤ltimo, nos gustar铆a invitaros a pasar por el Palomar f铆sico, pero tambi茅n por nuestro espacio virtual, el Palomar itinerante, una plataforma pedag贸gica online que se articula tambi茅n como un hogar para la formaci贸n art铆stica donde cuidar de las creadoras y creadores y sus procesos creativos. Nuestros talleres de formaci贸n son una plataforma para desarrollar un proyecto personal, que desde la idea hasta el dosier que permita su materializaci贸n, ser谩n acompa帽ados por profesionales de las artes esc茅nicas que con su sabidur铆a y su cari帽o iluminan el camino. Iniciamos la andanza con un m贸dulo llamado 芦Or谩culo de la creaci贸n禄 donde sibilas como Eva Guillamon, Mar铆a Gonz谩lez Roberts y Marta Pazos nos alumbran con su magia y su sabidur铆a. Conectamos espiritualidad con pedagog铆a, magia con reflexi贸n art铆stica, casa con hoguera y formaci贸n con alquimia, para hacer de lo virtual un hogar compartido y de la casa una conexi贸n que transciende nuestros cuerpos. Estamos en un momento creativo donde nos importa tocarnos, sentirnos, curar las alas de las palomas, hacer pol铆tica y atrevernos a so帽ar con proyectos art铆sticos que vuelen alto. 驴Te vienes?