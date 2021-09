–

De parte de La Haine September 26, 2021 89 puntos de vista

A M茅xico fue Cuba, bajo el signo de la comuni贸n latinoamericana y caribe帽a con el auspicio fraternal del presidente de ese hermano pa铆s Andr茅s Manuel L贸pez Obrador y con la plena disposici贸n de apoyar la revitalizaci贸n de la CELAC, en l铆nea con los principios de la pol铆tica exterior de la revoluci贸n cubana.

El 谩nimo de la CELAC no es de confrontaci贸n, sino de defensa de justificados intereses regionales, frente a la enorme presi贸n que significa el inveterado intervencionismo del imperialismo estadounidense. Por ello no es de extra帽ar el empe帽o del poderoso vecino del norte en obstruir la reuni贸n.

M茅xico cre贸 las mejores condiciones, hizo un excelente trabajo en la coordinaci贸n y preparaci贸n del c贸nclave de modo abierto, con optimismo y entusiasmo, mientras en la sombra el gobierno norteamericano maniobraba para mover sus peones y boicotear el evento.

Y ah铆 aparece en escena Luis Lacalle Pou. La mosca en la leche. Encargado de provocar la confrontaci贸n, colocando una acusaci贸n totalmente falsa y ajena al esp铆ritu de una reuni贸n a la que hab铆a que ir para encontrar, abonar, fortalecer todo lo que nos une desde el sur del R铆o Bravo hasta la Patagonia y eludir -en modo alguno desconocer, ser铆a pueril- lo que nos aleja o separa, sea por razones econ贸micas, ideol贸gicas o de cualquier otra 铆ndole. Y al parecer 茅l quer铆a sus 15 minutos de fama.

Procurar la coordinaci贸n y la cooperaci贸n en la diversidad es un prop贸sito dif铆cil que requiere voluntad pol铆tica. 驴Acaso alguien puede esperar que Cuba se entienda y congenie con un gobierno vendido a los intereses de los EEUU? 驴Acaso puede esperarse de un megal贸mano como Bolsonaro que entienda de cooperaci贸n, convivencia y multilateralismo? Y sin embargo, la reuni贸n extra帽贸 la ausencia de Brasil, porque en ese pa铆s, como en Uruguay, no hay solo bolsonaros y lacalles鈥, y no es poco lo que puede lograrse con el entendimiento entre nuestros pueblos y con las buenas pr谩cticas que incluyen aprender mutuamente todo lo que se pueda de las experiencias de todo tipo: econ贸micas, cient铆ficas, pol铆ticas, de gobierno, culturales, sin descalificar a priori al otro. Con su infeliz intervenci贸n Lacalle no estaba representando los intereses genuinos del hermano pueblo uruguayo.

Claro que no se le puede pedir que entienda que no hay un modelo 煤nico de poder del pueblo (que eso significa democracia) porque 茅l se siente embelesado en su zona de confort. Tiene un lugar privilegiado en el sistema en el que vive, uno en el que los trabajadores mantienen una lucha constante por sus derechos, y contra quienes quiere imponer el paquetazo neoliberal que record贸 D铆az-Canel al desmemoriado mandatario. 脡l es rid铆culamente feliz al esgrimir la supuesta superioridad de su ideal de democracia, un ideal que le permite aplicar medidas de facto y apretar fr铆amente las clavijas al pueblo trabajador al que, eso s铆, el sistema le permitir谩 protestar鈥

Pero lo que s铆 se le puede pedir, exigir, es que respete al pueblo cubano, que no necesita que vengan a rescatarlo vengadores de poca monta, que no insulte nuestra inteligencia. Y queda muy, pero muy mal Lacalle ante los pueblos, y no solo por necio, sino por soberbio y arrogante. 驴Nadie le dijo al pobre ignorante que el pueblo cubano despu茅s de m谩s de 60 a帽os de dura lucha contra el imperialismo norteamericano, vot贸 hace apenas dos a帽os una constituci贸n socialista y de vocaci贸n comunista. 驴Es que Lacalle piensa que un pueblo culto e ilustrado como el cubano no supo lo que estaba haciendo?

Pero tambi茅n ser谩 recordado por mucho tiempo por la descortes铆a hacia el noble pueblo mexicano y hacia su solidario gobierno al actuar como 鈥渃apit谩n trueno鈥 al servicio del imperialismo norteamericano y desconocer e intentar descolocar el sentido y prop贸sito principal de la reuni贸n. Quiz谩 alg煤n amigo que tenga por ah铆 le llame la atenci贸n para que -a tiempo- se deje de competir con Almagro a ver qui茅n de los dos sirve mejor a los intereses imperialistas.

CALPU