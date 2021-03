–

De parte de La Haine March 26, 2021 55 puntos de vista

El ministro 脕balos y los sindicatos de vivienda de acuerdo en lo esencial: preservar el para铆so fiscal que sustenta el rentismo inmobiliario de la cepa hispana.

Las prebendas a los propietarios causan un agujero fiscal de m谩s de 10.000 millones anuales al Estado espa帽ol.

Un sistema fiscal profundamente injusto hace que las rentas del trabajo lleguen a pagar hasta un 1000% m谩s de impuestos que un casero.

Nacida al calor del franquismo, una clase rentista privilegiada de 3 millones y sus familias aseguran el bipartidismo y forman la mayor铆a silenciosa que sustenta la precaria paz social de cepa hispana.

Ya antes de la pandemia, los datos de desahucios por aplicaci贸n de la Ley de Arrendamientos Urbanos supon铆an el 65% del total de desalojos registrados en las estad铆sticas del Consejo General del Poder Judicial.

Hoy con 4 millones de parados y miles de empresas en ERTE, el fin del Estado de Alarma va a suponer una escabechina para las familias que esperan la llegada de las sentencias judiciales para que abandonen sus viviendas ante la falta de pago o el fin de los contratos de alquiler.

En esta situaci贸n el mercado inmobiliario est谩 congelado. En Barcelona y Catalunya las firmas de nuevos contratos se ha reducido hasta un 20% por el miedo de los propietarios a no cobrar el alquiler mientras una franja nada despreciable de los hogares y de los j贸venes, superior al 25%, ya no tiene perfil financiero ni para hipotecarse ni para alquilar. Pero a煤n as铆, la ca铆da brutal de ingresos en los hogares no se refleja en los precios, que est谩n en m谩ximos hist贸ricos especialmente en las grandes ciudades. Los diferentes datos que hemos buscado indican que el peso de los salarios en el PIB nacional se ha reducido por debajo del 50% (ver bibliografia).

En ese marco, ca铆da de ingresos de los hogares y precios m谩ximos de la burbuja, se aprob贸 el Decreto-ley catal谩n de 鈥moderaci贸n de rentas del alquiler鈥 que por eso legaliza la burbuja y salva el negocio de los propietarios inmobiliarios. Pero. Pero tambi茅n la Ley del Derecho a la Vivienda que est谩 en tr谩mites en el Congreso de los Diputado incluir谩 medidas sobre el mercado de alquiler de la cual la prensa ya se ha encargado de rebajar expectativas. Si la ley catalana, recurrida por el PP en el Constitucional, se ha construido sobre precios m谩ximos de burbuja (fianzas legales depositadas en la Agencia catalana de l鈥橦abitatge), que los respeta, la espa帽ola seguro ser谩 mucho m谩s t铆mida.

En las ciudades donde se concentra el grueso de los contratos de alquiler, las rentas han crecido exponencialmente, sobre todo respecto de los salarios, cuyo porcentaje en la renta nacional se reduce desde la crisis del 2007, lo que redunda que la actual pandemia lance decenas de miles de hogares a vivir de la beneficencia estatal con el dinero que llega gracias al Banco Central Europeo cuyas compras masivas de deuda p煤blica a la banca privada ponen al Gobierno y sus pol铆ticas en manos del poder financiero global.

Hay dos m谩ximos hist贸ricos en la ciudad de Barcelona en el registro de las fianzas legales: 2008 (12,2鈧 el m2) y 2017 (13,6鈧 el m2) que se pueden extrapolar al conjunto del Estado espa帽ol por esas 茅pocas. Eso hace que hasta un 隆70%! de la renta familiar disponible de los centenares de miles de hogares que viven en alquiler se va a pagar un arrendamiento desbocado de la vivienda que no tiene parang贸n europeo, ni porcentual ni cualitativamente. Un 40% de los inquilinos de Viena pagan una media de 5,4鈧 el m2. Menos de la mitad de lo que paga un inquilino de Madrid o Barcelona.

Espa帽a: El alquiler escaso y m谩s caro que en los pa铆ses europeos de m谩s renta.

El alquiler es escaso precisamente en las franjas de viviendas m谩s asequibles, m谩s peque帽as, que a su vez concentran las que tienen m谩s de 70 a帽os y peores 铆ndices de habitabilidad europeos. Una verg眉enza posible debido a que el Estado espa帽ol renunci贸 desde la dictadura a construir un parque de vivienda p煤blica de alquiler asequible. Y este exiguo lote ni siquiera creci贸 en los 40 a帽os de democracia porque 芦los partidos constitucionales禄 abrazaron el modelo econ贸mico de la dictadura, basado en el motor de crecimiento de la construcci贸n inmobiliaria nacido al calor de las declaraciones del primer ministro de vivienda franquista Jose Lu铆s Arrese: 隆 no queremos una Espa帽a de proletarios sino de propietarios!

La Vivienda de Protecci贸n Oficial 鈥 VPO- creada en esa 茅poca fue el crisol de la sociedad de los propietarios, luego copiada en los 80 por los Reagan y las Thatcher. La vivienda de compra, como activo financiero y patrimonial, fue posible por el cr茅dito hipotecario de la omnipotente banca espa帽ola de las grandes familias, reducida hoy por cierto a los 4 grandes bancos del IBEX35, en comuni贸n carnal con los grandes fondos de inversi贸n de Wall Street, que conchabados con nuestros patrios banqueros, operan desde los para铆sos fiscales en el jugoso mercado inmobiliario espa帽ol.

El esfuerzo p煤blico para crear esa clase propietaria de varios millones de personas fue todo un 茅xito mundial del franquismo, y su continuidad en el constitucionalismo 芦democr谩tico芦 representa una prueba fehaciente de la permanencia del bloque hegem贸nico de la piel de toro a pesar de los cambios de la arquitectura institucional. Pero tambi茅n es un 茅xito porque esa clase propietaria, profundamente reaccionaria, mantiene cautivos electoralmente a los partidos constitucionales y ha determinado la estabilidad pol铆tica del bipartidismo con los apoyos auton贸micos de CiU y PNV.

Es imposible calcular ese enorme esfuerzo inversor del Estado espa帽ol para consolidar su particular sociedad de los propietarios en t茅rminos legislativos, judiciales, presupuestarios, en ayudas directas -de suelo urbanizable o subvenciones- o indirectas al sector inmobiliario y bancario para asegurar la construcci贸n y financiaci贸n de viviendas. O las ayudas fiscales directas a la compra de vivienda -incluidas las segundas residencias que inundaron el suelo patrio de colonias de adosados- y las inestimables ayudas fiscales en el IRPF a los caseros desde hace tres d茅cadas.

S贸lo las ayudas fiscales en el IRPF a la compra 鈥 hoy eliminadas- en las recientes d茅cadas han supuesto ya una inversi贸n o p茅rdida patrimonial del Estado cercana a los 100.000 millones. A lo que habr铆a que sumar las desgravaciones fiscales al alquiler y las exenciones fiscales de gastos que en 3 d茅cadas podr铆an superar los 300.000 millones de euros entre el IPRF y el Impuesto de Sociedades. Y este c谩lculo no est谩 hecho en base a lo perdido en recaudaci贸n sino por lo que se hubiera podido cobrar con un sistema fiscal justo que castigara a las rentas ociosas sobre las del trabajo, a lo que habr铆a que sumar el fraude tolerado de los caseros en el IRPF, que antes del 2000 superaba el 75% -actualmente ha bajado a poco m谩s del 40%- seg煤n fuentes del sindicato de Inspectores de Hacienda GHESTA.

El reciente estudio realizado por Miguel Artola, investigador del instituto Juan de la Cierva del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre la evoluci贸n de la desigualdad social en Espa帽a, muestra, como explica eldiario.es, que las rentas del capital crecen al cuadriplicarse el peso del ladrillo, ya que las actividades inmobiliarias multiplican por cuatro su peso en las rentas del capital entre 1995 y 2018 (del 2% al 8% de la renta nacional). El investigador achaca al precio de la vivienda y, sobre todo, a los aumentos de m谩s del 40% de los alquileres en las grandes ciudades el hecho que las rentas inmobiliarias ganen tal peso en las rentas del capital en las sociedades jur铆dicas.

El 70% de la acumulaci贸n de la riqueza en Espa帽a desde 1950 est谩 vinculada al sector inmobiliario/strong>

Pero un estudio anterior de Artola nos acerca a煤n m谩s a nuestra tesis: 芦La riqueza en Espa帽a, 1900-2014: Un pa铆s de dos tierras (Wealth in Spain, 1900-2014: A Country of Two Lands). Tal exhaustivo trabajo conclu铆a que m谩s del 70% de la acumulaci贸n de la riqueza en Espa帽a desde 1950 est谩 vinculada al sector inmobiliario.

Nuestra tesis es por tanto que, en contra de lo que se dice, Espa帽a ser铆a uno de los pa铆ses europeos que m谩s ha gastado en vivienda en las 煤ltimas d茅cadas, pero para crear una franja de poblaci贸n enriquecida y rentista que se distribuye en las rentas altas y medias, entre los diputados, los magistrados, militares y la Iglesia cat贸lica, entre las capas medias y altas de los funcionarios, entre directivos bancarios directamente implicados en las operaciones inmobiliarias y toda la estructura de Agentes de la propiedad, entre las familias de clase trabajadora que en las mejores 茅pocas de la segunda mitad de siglo supieron acumular con su esfuerzo y las herencias un patrimonio inmobiliario que por si solo les permite vivir holgadamente con 10 o m谩s viviendas alquiladas o jugando con las plusval铆as inmobiliarias en las ventas. Tampoco debemos olvidar la pl茅yade de peque帽os propietarios arrendadores 鈥 la mayor铆a de caseros espa帽oles- que usan el alquiler como complemento de salarios menguantes. Una mayor铆a silenciosa que cimenta los pilares del r茅gimen partitocr谩tico con mando en plaza en el Estado espa帽ol.

As铆, no puede entenderse de otra manera toda la actividad proc铆clica de las administraciones p煤blicas espa帽olas en el sector inmobiliario que explican pormenorizadamente I. L贸pez y E.Rodr铆guez en Fin de Ciclo 鈥︹ y que caracteriza la larga onda expansiva del capitalismo hispano (1959-2010) (*1). En su libro explican que los datos de Contabilidad Nacional del per铆odo 1995-2006 indican que en este per铆odo el 53,5% de los empleos generados se dirigieron al sector inmobiliario con el consiguiente efecto arrastre sobre la econom铆a. Incluso el papel de los Ayuntamientos ha sido crucial en un espacio p煤blico totalmente privatizado porque la intervenci贸n de esas administraciones locales en las mejoras o las remodelaciones urban铆sticas, de comunicaci贸n, grandes eventos, monumentos etc. acababan creando plusval铆as que se a帽aden al valor de los activos inmobiliarios afectados y redundaban en las profusas cuentas de resultados de las grandes constructoras y en la pl茅yade de comisionistas que perpetran corruptelas de toda laya.

Por tanto, pensamos que la inversi贸n del Estado espa帽ol podr铆a superar en las 煤ltimas d茅cadas el bill贸n de euros en crear esa sociedad de los propietarios, cuyos par谩metros se definieron en la dictadura como la m谩quina perfecta de propulsi贸n del crecimiento econ贸mico, llegando hasta nuestros d铆as como un pacto no escrito de las 茅lites nacionales, uno de cuyos exponentes m谩s claros y duraderos pol铆ticamente ha sido 芦el tamayazo禄 en Madrid. Un pa铆s que se ufana en concentrar la riqueza en el patrimonio y en el ladrillo beneficiando a una clase rentista.

Adem谩s, la entrada en el euro supone un nuevo espaldarazo a ese modelo econ贸mico, con las pol铆ticas monetarias 鈥渆xpansivas鈥 del Banco Central europeo que aceleran las inversiones de la banca privada y las titulizaciones de deuda en una de las ramas m谩s rentables de su negocio que es el sector inmobiliario. Por ello, el golpe de Estado financiero que supone el Tratado de Maastricht insufla energ铆a a la banca privada espa帽ola internacionalizada con la capacidad ilimitada de crear dinero como deuda y lleva al mercado hipotecario y la sociedad de los propietarios espa帽ola a r茅cords planetarios. En esta 茅poca, Espa帽a consigue el r茅cord del 90,1% de los hogares espa帽oles viviendo en una vivienda en propiedad, lo que reduce el mercado de alquiler tanto como para que nosotros hablemos de 芦burbuja del alquiler del 2007禄, basada en el achicamiento de la oferta, mientras paralelamente explotaba la hipotecaria. Basta mirar las cifras de la tabla anterior para ver como Barcelona tiene un pico de precio de los arrendamientos en 2008, para derrumbarse con la crisis hasta el 2016-17, a帽os en los que una nueva burbuja supera en precios a la anterior en 1,4鈧 el m2, de 12,2 en 2008 a 13,6 en 2017.

Es la 茅poca de la digesti贸n de la crisis inmobiliaria y bancaria espa帽ola, que lanza a cerca de 800.000 hogares perdedores al mercado de alquiler tras la expropiaci贸n financiera de sus viviendas por los bancos (con la colaboraci贸n judicial y legislativa del Congreso) que, con transfondo de la Sareb o banco malo del PP (socializando p茅rdidas y privatizando beneficios) facilitan que se repartan el bot铆n en los para铆sos fiscales con los fondos internacionales de inversi贸n europeos y especialmente de Wall Street.

El pacto de Estado entorno a la figura del rentista

La gran pregunta que hay que hacerse es 驴por qu茅 raz贸n las supuestas sagradas leyes del mercado no funcionan en el inmobiliario? El compa帽ero Pablo Carmona da una acertada explicaci贸n, que comparte casi todos los elementos con lo que defendemos aqu铆, respecto de c贸mo en un pa铆s empobrecido las rentas del alquiler suben -sobre todo en las viviendas m谩s humildes ocupadas por las clases populares-:

Como hip贸tesis de partida, una afirmaci贸n, este proceso especulativo ha tenido como objetivo principal el mantener el poder adquisitivo de las rentas medias y altas de nuestro pa铆s. De tel贸n de fondo estar铆a la imperiosa necesidad de mantener los valores y la rentabilidad del patrimonio inmobiliario de las clases rentista medias y altas, hecho fundacional de la econom铆a pol铆tica de nuestra democracia. Un pacto de Estado donde las oligarqu铆as financieras y de gobierno saben que los activos inmobiliarios son un sustento central del conjunto de nuestro sistema, que pone en el centro a los no menos de 2,5 millones de personas que reciben alg煤n tipo de renta de alquiler.

Ning煤n an谩lisis sobre la cuesti贸n de la vivienda puede obviar este acuerdo t谩cito de redistribuci贸n de dinero contante y sonante para estas familias rentistas. Beneficios para las clases medias y altas del pa铆s que se ejemplifican en dos grandes l铆neas de actuaci贸n p煤blica. La primera, la de garantizar pol铆ticas de vivienda y urbanas que mantengan los precios elevados. El objetivo es proveer de rentas extraordinarias y de mayores cotas de bienestar a los sectores rentistas, entrando aqu铆 un amplio abanico de rentas medias y altas. Y la segunda, un gran pacto fiscal que permite que este modelo rentista y especulativo 鈥攖an distribuido por el conjunto de la sociedad鈥, tenga cargas fiscales casi inexistentes.

鈥

As铆 se explica que gobiernos de todo signo se nieguen en redondo a modificar esta realidad. Tambi茅n es la muestra de c贸mo las rentas m谩s bajas y precarias 鈥攁rrojadas al mercado del alquiler鈥, alimentan y sostienen los niveles de renta de estas clases propietarias. Esto hace que el aumento de rentas de alquiler se deban vincular tambi茅n a condicionantes propios de las clases medias, como la p茅rdida de ingresos por v铆as salariales tras la crisis de 2008. Pero tambi茅n como v铆a para sufragar con estas rentas extra los servicios privados de cuidado (residencias, seguros, cuidados personales) a los que no llega nuestro sistema de bienestar.

La dimensi贸n de la clase rentista con intereses inmobiliarios

Si miramos el Resumen de las Memorias Estad铆sticas del 2004-16 del IRPF 鈥 Ministerio de Hacienda 鈥 vemos como desde el 2004 al 2016, 煤ltima serie publicada, el n煤mero de declarantes ha ido subiendo hasta los 2,36 millones en 2016, personas f铆sicas que han percibido alg煤n tipo de renta de alquiler entre locales y viviendas. El Ministerio de hacienda no da datos concretos sobre el Impuesto de Sociedades.

Resumen de las Memorias Estad铆sticas del 2004-16 del IRPF 鈥 Ministerio de Hacienda 鈥 Gobierno del Reino de Espa帽a

Para el a帽o 2016 se puede afirmar las siguientes constataciones:

hay 2.362.915 declaraciones de personas f铆sicas que declaran percibir rentas de alquiler de locales y viviendasestas declaran percibir 18 mil millones de euros en rentas de las que se deducen 6,6 mil millones en gastos. El cap铆tulo de gastos deducibles se ha triplicado con respecto al de ingresos. Con el fraude no reconocido la cifra de ingresos rentistas en Espa帽a superar铆a los 30.000 millones anuales.s贸lo 1,6 millones de personas propietarias en sus declaraciones desgravan por vivienda el 60% que permite el art铆culo 23.2 de la Ley del IRPF.que el valor por el que no pagan impuestos por el alquiler cobrado es de 3,673 mil millones de eurosque entre gastos deducibles y desgravaciones no pagan impuestos por m谩s de 10.300 millones de euros lo que representa un 60% de lo percibido.con esos datos de las columnas en una d茅cada el Estado deja de ingresar impuestos por casi 100.000 millones de las prebendas a la propiedad.

De la tabla anterior tambi茅n se pueden deducir las dimensiones de la clase rentista, que en un sentido amplio ser铆an 2,36, o un m铆nimo 1,6 millones 鈥 computando s贸lo viviendas- de propietarios que hacen declaraciones de IRPF. Al montante anterior habr铆a que a帽adir los miles de acccionistas o propietarios de sociedades jur铆dicas de diversa 铆ndole que declaran las rentas del alquiler en el Impuesto de Sociedades, mientras que los beneficios tributan como rentas de capital invertido o dividendos. Los beneficiarios directos son tambi茅n el conjunto de personas que viven en esos hogares, e indirectamente todos aquellos que son conscientes ideol贸gicamente de cu谩l es la mano que les da de comer dentro del negocio inmobiliario, que tiene un amplio abanico de empleos, empresas, directivos, cargos intermedios, etc como hemos explicado.

A esa clase rentista, que calculamos a partir de los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, habr铆a que a帽adir una cifra en torno a m谩s del 40% de los que no declaran sus rentas y cobran en negro, por lo que la cifra podr铆a llegar grosso modo hasta los 3,8 millones, partiendo del m铆nimo de 2,7 millones 鈥 s贸lo viviendas- de propietarios y sus familias. A todo ello habr铆a que sumar los que s贸lo declaran como rentas del capital o acciones y todos los dem谩s beneficiados directa o indirectamente.

Por todo lo anterior, nos atrevemos a afirmar que la dimensi贸n de la clase rentista con intereses inmobiliarios, directamente o indirectamente beneficiada en el suculento negocio, podr铆a estar en torno a los 5 o m谩s millones de personas. He aqu铆 pues la fuerza social hegem贸nica que ha determinado el largo per铆odo de estabilidad del bipartidismo con apoyos auton贸micos desde la Transici贸n. Es una quinta parte de los votos emitidos en las elecciones generales del 2019, pero el porcentaje podr铆a ser en realidad muy superior ya que los ufanos rentistas no se pierden una elecci贸n que les permita cimentar s贸lidamente sus profusos privilegios.

Esta es la fuerza electoral rentista que tiene parasitado el sistema electoral espa帽ol, que permite que gobiernos de todo color se nieguen en redondo a modificar esa realidad y que las estrategias de los partidos constitucionales est茅n cautivas del modelo econ贸mico franquista desde hace casi medio siglo.

Desposesi贸n de la riqueza patrimonial inmobiliaria y su redistribuci贸n entre las clases populares.

O c贸mo han convertido en un circo las leyes del derecho a la vivienda y regulaci贸n de rentas de alquiler

Todos los estudios recientes llegan a la conclusi贸n de que en Espa帽a han crecido las desigualdades hasta los niveles insoportables de pobreza que se palpan en las calles de nuestras ciudades. Si el 70% de la acumulaci贸n de la riqueza en Espa帽a desde 1950 est谩 vinculada al sector inmobiliario, esto ha sido posible tambi茅n porque esa riqueza nunca ha sido gravada fiscalmente para su redistribuci贸n -como indica el art铆culo 47 de la Constituci贸n de la Transici贸n del franquismo y el pre谩mbulo de la Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU- sobre la funci贸n social de la vivienda-.

El pacto de Estado no escrito en torno a la figura del rentista ha sepultado las bonitas palabras constitucionales volviendo irrelevantes los Impuestos de Sucesiones o el del Patrimonio, o provocando que el Impuesto de Sociedades recaude s贸lo una octava parte de lo que se confisca a las rentas del trabajo en el IRPF, o que la las exenciones fiscales y las desgravaciones a la patronal del alquiler provoquen un agujero fiscal de m谩s de 10.000 millones anualmente, teniendo adem谩s en cuenta que m谩s del 40% de los alquileres no se declaran. Todo el cotarro est谩 montado para que funcione como un win-win para esa clase rentista de la sociedad de los propietarios nacida al calor del franquismo.

Pero la desigualdad se vuelve ya insultante cuando se comparan las declaraciones de renta de un inquilino trabajador y su casero rentista en la web de la Agencia Tributaria y se descubre que el inquilino trabajador, por los mismos ingresos que su casero, paga hasta un 1000% m谩s de impuestos. As铆 lo expusimos pormenorizadamente en un estudio anterior: los asalariados espa帽oles pagan un 1000% m谩s de fiscalidad que las rentas inmobiliarias de alquiler.

La clase rentista no solo parasita las estructuras del Estado, sino que lo configura, como hemos tratado de fundamentar en este texto, en su propio beneficio, por lo que no es de extra帽ar que el s煤perministro 脕balos, cuyo partido es uno de los art铆fices de la Transici贸n y de la Constituci贸n, se oponga a la rid铆cula y bienintencionada regulaci贸n de alquileres que proponen los sindicatos de vivienda y Unidas Podemos.

Lo que resulta inveros铆mil es que Unidas -Podemos f铆e a la regulaci贸n de precios con l铆mites, f贸rmula ensayada y fracasada en otros pa铆ses europeos, una t铆mida reducci贸n de precios, camuflando de paso el debate acerca de la profunda desigualdad en torno al modelo econ贸mico de nuestro pa铆s, sustentado en que los alquileres desangren a los m谩s pobres y en que las sufridas clases populares aporten el 75% de los ingresos del Estado. En rom谩n paladino, el Estado espa帽ol confisca a los pobres para engrosar las ya de por s铆 repletas arcas de los que se 鈥渆nriquecen mientras duermen鈥.

A pesar de la triste constataci贸n anterior, la realidad es que lo importante es que los sindicatos de vivienda y el s煤perministro 脕balos est谩n de acuerdo en que si alguna cosa no se toca en el debate actual de la nueva Ley del Derecho la Vivienda es la profunda desigualdad causada por las exenciones y las colosales desgravaciones fiscales que figuran en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades a mayor gloria de las rentas del capital. Todos ellos tienen miedo a tocar los intereses de esa clase rentista y por eso ocultan los datos de la desigualdad social en Espa帽a para que no sea el centro del debate y convertir este debate en un circo en torno a la regulaci贸n, para poner l铆mites a las subidas de alquileres.

Igualmente causa pena observar c贸mo algunas de las organizaciones sociales como los sindicatos de vivienda o algunas pah, a las que los medios de comunicaci贸n les dan todos las cuotas de pantalla, hayan impuesto el discurso de 芦los fondos buitres禄 y 芦los especuladores芦, una moralina que no resiste un an谩lisis serio pero que nuevamente oculta las verdaderas fuerzas sociales en liza entre el derecho a la vivienda y la vivienda como patrimonio en nuestro pa铆s desde la guerra civil del 36.

Las clases populares NECESITAN YA UNA REDUCCI脫N SUSTANCIAL DE LOS ALQUILERES Y SACAR AL MERCADO ESE STOCK OCIOSO DE VIVIENDAS VAC脥AS QUE 煤nicamente SE PUEDEN MANTENER PORQU脡 CASI NO TRIBUTAN. Una revoluci贸n incruenta de esa naturaleza, sin salir de los marcos hoy legalmente establecidos, deber铆a hacerse con unos par谩metros del debate que a煤n est谩n totalmente desdibujados en la opini贸n p煤blica:

Una ley de alquiler social obligatoria u opcional en el mercado libre (98% de los contratos de alquiler). Adaptar los alquileres a la renta disponible de los hogares arrendatarios. 驴C贸mo?aplicando la norma Rebus Sic Stantivus, como ha hecho la Generalitat de Catalunya con los locales comerciales, pero a las viviendas.condicionando los gastos deducibles a contratos de alquiler social.generalizando las desgravaciones fiscales a todos los inquilinos en funci贸n de la renta disponible y el precio del alquiler.la generalizaci贸n de las ayudas acabaria con el fraude oculto de los alquileres.Justificaci贸n:Un arrendamiento es un negocio como cualquier otro. No puede tener especiales ventajas fiscales si no es por una raz贸n social: alquiler social.A no ser que el BCE d茅 presupuesto nuevo para vivienda social el estado espa帽ol no tiene capacidad para un parque de viviendas p煤blicas de alquiler asequibles en varias d茅cadas para satisfacer las necesidades actuales.Ergo las administraciones deben meter mano ya en el mercado libre y romper el espinazo de la clase propietaria y sus patrimonios.Eliminar los gastos deducibles a los alquileres que se mantuvieran fuera de la ley.Incrementar sobre los mismos la presi贸n tributaria incremental hasta la confiscaci贸n o sin贸nimo que se quiera del 80 o 90% como en los mejores tiempos del siglo pasado en el tratamiento de las rentas ociosas.Eliminar las desgravaciones fiscales al alquiler de viviendas incluidas las sociales. Justificaci贸n:驴Por qu茅 raz贸n las rentas del trabajo no podr铆an entonces tributar tambi茅n con un 60% menos o cualquier otro negocio no tendr铆an los mismos derechos?驴por qu茅 tributan m谩s los que trabajan que los que viven de rentas volviendo la sociedad a 茅pocas que cre铆amos superadas de los nobles?Impuestos muy gravosos a las viviendas sin empadronamiento o vac铆as y a la venta de viviendas que no sea para hogar principal.Municipalizaci贸n del suelo urbano sin indemnizaci贸n. El suelo siempre ha estado ah铆, no puede ser objeto de venta y m谩s cuando en las grandes ciudades supone hasta el 75% del valor de los inmuebles.

El debate actual sobre la regulaci贸n para poner l铆mites superiores a los alquileres es por tanto una cataplasma que no va a solucionar nada si no se rompe el espinazo a la sociedad de los propietarios y su poder social que configura de ra铆z todo el modelo econ贸mico espa帽ol. La amplia base social de la sociedad de los propietarios -con todo el aparato medi谩tico a su servicio- tiene como objetivo complicar la aprobaci贸n de la medida que mejor asegurar铆a una vivienda digna para todos: la expropiaci贸n de las viviendas vac铆as y ociosas para dar cabida a la necesidad imperiosa de garantizar el derecho a techo. Pero para ello necesitamos unas mayor铆as sociales dispuestas, organizadas y conscientes del reto para dar un revolc贸n a nuestro modelo social y desposeer 鈥 expropiar 鈥 a los que mandan. Posiblemente ser铆a una revoluci贸n cruenta, y el franquismo tuvo muy presente que la mejor manera de evitar una nueva revoluci贸n como la del 36 y las expropiaciones de la guerra civil era asegurar la sociedad de los propietarios a partir del pistoletazo de salida del modelo desarrollista en 1959.

A pesar del tiempo transcurrido, el eslogan fundacional del sue帽o h煤medo de la dictadura en pos de asegurar la paz social no ha cambiado ni un 谩pice: 隆 NO QUEREMOS UNA ESPA脩A DE PROLETARIOS SINO DE PROPIETARIOS!

SALVA TORRES, 12 de marzo 2021

Colaboraci贸n especial de Alfredo APIL脕NEZ.

Notas:

I. L贸pez y E.Rodr铆guez, Fin de Ciclo. Financiaerizaci贸n, territorio y sociedad de los propietarios en la larga onda expansiva del capitalismo hispano (1959-2010). pag 429 y cita 24.

Informaci贸n relacionada. Bibliografia.

elpais.com, Los contratos de alquiler cayeron un 16,6% en 2020 y los precios bajaron muy ligeramente en Catalu帽a.eldiario.es, Las rentas del capital crecen al cuadriplicarse el peso del ladrillo, mientras sufren las del trabajo.cinco dias, El peso de los salarios sobre el PIB cae a su nivel m谩s bajo desde 1989.