Los psic贸logos han advertido que la 鈥渘udge unit鈥 (llamada taninos unidad del empuj贸n) del gobierno manipula t谩cticas de miedo al estilo chino para coaccionar a un p煤blico aterrorizado y siga las estrictas normas de Covid.

Los parlamentarios van a iniciar una investigaci贸n sobre el comportamiento de los funcionarios que est谩n detr谩s de la 鈥渘udge unit鈥 del n煤mero 10 -utilizada por Downing Street para influir sutilmente en el comportamiento de los ciudadanos- en medio de temores de que han empleado t谩cticas 鈥渆xtremadamente contrarias a la 茅tica鈥 de una manera similar a las que se ven en los estados autoritarios.

Cuarenta psic贸logos han firmado conjuntamente una carta dirigida a la Comisi贸n de Administraci贸n P煤blica y Asuntos Constitucionales del Parlamento, en la que advierten de la falta de 茅tica de los anuncios que utilizan esl贸ganes como 鈥淨u茅date en casa para salvar vidas鈥 y 鈥渟i sales y lo difundes, la gente morir谩鈥.

La utilizaci贸n de im谩genes televisadas que mostraban 鈥減ersonas gravemente enfermas en las unidades de cuidados intensivos鈥 y el 鈥渆l enfoque macabro en el n煤mero de muerte por covid 19 sin mencionar la mortalidad por otras causas鈥 tambi茅n fueron objeto de cr铆ticas por parte del grupo.

Un memorando del gobierno compartido en marzo de 2020 que suger铆a que 鈥渆l nivel de amenaza personal debe aumentar entre aquellos que son complacientes鈥 tambi茅n ha sido se帽alado en los comentarios de los psic贸logos.

La carta a帽ade: 鈥淟a verg眉enza y la b煤squeda de chivos expiatorios han animado a algunas personas a acosar a quienes no pueden o no quieren cubrirse la cara. Y lo que es m谩s preocupante, los niveles exagerados de miedo habr铆an contribuido de forma significativa a miles de muertes no relacionadas con el covid que se han producido entre la gente, con angustias estrat茅gicamente exageradas desalentando a muchas personas a buscar ayuda para otras enfermedades.鈥

Los cient铆ficos del gobierno que emplean el miedo, la verg眉enza y la b煤squeda de chivos expiatorios para hacer cambiar las mentes es una pr谩ctica 茅ticamente dudosa que, en cierto modo, se asemeja a las t谩cticas empleadas por reg铆menes totalitarios como el de China, en los que el Estado inflige dolor a un subconjunto de su poblaci贸n con el fin de eliminar las creencias y los comportamientos que percibe como desviados.

La Comisi贸n Parlamentaria de Administraci贸n P煤blica y Asuntos Constitucionales investigar谩 ahora el uso de anuncios de miedo por parte de la 鈥渦nidad nudge鈥 durante la pandemia.

William Wragg, presidente de la comisi贸n, declar贸 al Telegraph: La cuesti贸n central es saber c贸mo el 鈥渘udge鈥 se inscribe en la democracia parlamentaria y la responsabilidad ministerial.

Lanzado por el gobierno de David Cameron en 2010, el grupo estaba encargado de influir positivamente en los comportamientos mediante peque帽os cambios sin introducir legislaci贸n.

Oficialmente conocido bajo el nombre 鈥渂ehavioural insights team鈥, la misi贸n de la unidad ha sido ampliada para alentar el p煤blico a respetar las reglamentaciones Covid al comienzo de la pandemia.

Entre sus 茅xitos anteriores, se puede citar el fomento de la diversidad en las fuerzas policiales, a ayuda al centro de empleo para sacar a un mayor n煤mero de personas de las prestaciones y el aumento del n煤mero de donantes de 贸rganos.

Pero la 鈥渦nidad nudge鈥 ha sido muy criticada en las 煤ltimas semanas por su papel en la influencia en la opini贸n p煤blica durante la crisis de Covid.

A principios de este mes, el cofundador del grupo, el cient铆fico del comportamiento Simon Ruda, acus贸 a la 鈥渦nidad nudge鈥 de poner demasiado 茅nfasis en modelos y datos 鈥減ropagand铆sticos鈥.

Este miedo parece haber impulsado posteriormente las decisiones pol铆ticas en un ciclo de retroalimentaci贸n鈥 preocupante, dijo el Se.Ruda, quien ayud贸 a crear el Equipo del Behavioural Insights Team du No10 en 2010.

鈥[Lo] m谩s flagrante y con consecuencias de gran alcance que se ha cometido en la respuesta a la pandemia ha sido el nivel de miedo transmitido deliberadamente a la poblaci贸n.鈥

Los ministros han sido criticados por poner demasiado 茅nfasis a los escenarios m谩s pesimistas de Covid, elaborados por sus consejeros.

El gobierno ha utilizado estas proyecciones de casos y muertes para justificar medidas restrictivas contra el p煤blico o para animar a la gente a cambiar su comportamiento.

Uno de los modelos m谩s recientes preve铆a 6.000 muertes diarias por Covid y 10.000 ingresos hospitalarios este invierno en un escenario pesimista.

EL modelador jefe de la No10 ha declarado anteriormente que el comit茅 no consideraba escenarios optimistas porque esto 鈥渘o permite tomar decisiones鈥.

Si bien no se introdujeron nuevas restricciones en Inglaterra, se les dijo a las personas que cancelaran sus fiestas navide帽as y 鈥減riorizaran鈥 con qui茅nes se reun铆an.

Se reintrodujeron medidas m谩s restrictivas en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Pero Ruda sugiri贸 que no hab铆a suficientes expertos en las filas cient铆ficas de Downing Street que cuestionaran los datos o los consejos.

Refiri茅ndose a la ya famosa l铆nea del gobierno de 鈥渟eguir la ciencia鈥, el Sr. Ruda dijo: 鈥淐omo hemos aprendido en los 煤ltimos dos a帽os, centrarse en 鈥榣a ciencia鈥 es un error鈥︹.

Numerosos expertos han pedido que se elimine la publicaci贸n diaria de los casos de Covid, las muertes y los ingresos hospitalarios, o que se ponga en contexto con otras enfermedades.

鈥Cuanto m谩s medimos algo, como las infecciones por Covid, se vuelven m谩s importante es y, por tanto, m谩s cuenta鈥, escribi贸 Ruda.

Tambi茅n expres贸 su preocupaci贸n por los efectos a largo plazo de la campa帽a de miedo desplegada durante la pandemia.

Un portavoz del Gobierno declar贸 al MailOnline: 鈥淒esde el comienzo de la pandemia, hemos seguido los consejos de nuestros cient铆ficos y expertos m茅dicos de renombre mundial, tomando las medidas adecuadas en el momento oportuno para vencer al coronavirus.

鈥Como gobierno responsable, hemos informado al p煤blico de todas las maneras posibles sobre la gravedad del Covid-19, proporcionando informaci贸n y consejos claros sobre c贸mo protegerse a s铆 mismo, a su familia y a los dem谩s, incluyendo, m谩s recientemente, animar a todas las personas que cumplen los requisitos a para que reciban la inyecci贸n.鈥 Qu茅 iban a decir.

