El pasado s谩bado 24 de julio el Senado franc茅s aprobaba la obligatoriedad de portar un certificado de vacunaci贸n, conocido como pasaporte covid, para entrar en lugares de ocio, cafeter铆as, restaurantes y centros comerciales, as铆 como para viajar en avi贸n, tren o bus. El pa铆s galo transformaba una medida que en un principio se concibi贸 como un instrumento para viajar entre pa铆ses de la UE en medio de un gran protesta que atravesaba los Campos El铆seos y otros puntos del pa铆s, con un total de 160.000 de manifestantes.

鈥淣o al pase nazitario鈥, 鈥淔alsa pandemia, verdadera dictadura鈥 o 鈥淣o soy un c贸digo QR鈥, denunciaban los opositores a la medida. El objetivo del gobierno de Macr贸n es acelerar la campa帽a de vacunaci贸n, ante un nuevo repunte en la incidencia acumulada, en un pa铆s donde el negacionismo y la oposici贸n a la vacuna tienen un gran peso.

El mismo d铆a y en otro rinc贸n de Europa, Galicia comenzaba a exigir este documento para entrar en bares y restaurantes ante el aumento de transmisibilidad del virus. Clientes y clientas deben portar bien en sus manos, bien el carn茅 de vacunaci贸n, una prueba negativa realizada en las 煤ltimas 72 horas o una acreditaci贸n de que se ha pasado la enfermedad.

La medida ya era obligatoria para acceder a discotecas y locales de ocio nocturno en esta comunidad y en otras, pero Alberto N煤帽ez Feij贸o, presidente de la Xunta, era el primero en imponer esta obligatoriedad en bares, sorteando un posible cierre de la hosteler铆a en los 36 municipios m谩s afectados. 鈥淓n este contexto de restricciones, y para no castigar de forma desproporcionada a determinados sectores, el comit茅 cl铆nico quiere establecer un control de acceso que garantice una hosteler铆a segura鈥, detallaba N煤帽ez Feij贸o al desgranar la medida.

Tras Galicia, Canarias tomaba el testigo con este salvoconductopara acceder a los locales de hosteler铆a, pero tambi茅n para gimnasios y otros centros de actividades culturales. Este lunes, el pasaporte covid se desplegaba en Tenerife, la isla con la incidencia m谩s alta, donde para entrar a estos espacios interiores se deber谩 acreditar la pauta de vacunas completa, una prueba de m谩ximo 72 horas o una acreditaci贸n de haber pasado la enfermedad. Mientras, en Baleares ya han solicitado autorizaci贸n para usar el pasaporte covid en el acceso a grandes eventos.

El Gobierno no ve clara esta medida. Tras el anuncio de Galicia, la ministra Darias advert铆a de que el certificado covid tiene su propia base jur铆dica y legal que 鈥減osibilita compartir datos鈥, pero para permitir la movilidad entre pa铆ses

Dudas con la base legal

Por su parte, desde el Gobierno de Espa帽a no ven clara esta medida. Tras el anuncio de Galicia, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advert铆a de que el certificado covid digital tiene su propia base jur铆dica y legal avalada por los principales 贸rganos comunitarios como son el Consejo, la Comisi贸n y el Parlamento que es la que 鈥減osibilita compartir datos鈥, dejando caer que su uso, m谩s all谩 de permitir la movilidad entre pa铆ses, necesita una nueva base legal. Al tiempo, Darias asegur贸 que este pasaporte de vacunaci贸n lo tienen m谩s de nueve millones de personas, que son el 40% de las vacunadas con una pauta completa, y que ya ha sido usado para desplazarse por 280.000 viajeros.

Para Javier Padilla, m茅dico epidemi贸logo, estamos ante un debate importado. 鈥淎qu铆 estamos viendo que la poblaci贸n se vacuna, el problema de hoy es que tenemos m谩s brazos que dosis鈥, asegura. Y los datos lo confirman. Seg煤n la tercera Encuesta de Percepci贸n Social de aspectos cient铆ficos de la covid-19 del Fecyt, con datos de junio, el 83% de la poblaci贸n conf铆a en la vacunaci贸n. Mientras, en Francia y seg煤n un sondeo de Backbone consulting, solo un 61% de los ciudadanos est谩 dispuesto a vacunarse.

鈥淥tra cosa es que pensemos que hay ciertos entornos no seguros y queremos restringirlos a los vacunados, y esto, aparte de ser una restricci贸n de las libertades, es una barbaridad. A煤n hay gente que no ha tenido la oportunidad de vacunarse. Adem谩s es no entender muy bien para qu茅 sirve la vacuna鈥, a帽ade el epidemi贸logo.

En este contexto, hay que recordar que las vacunas actuales no impiden la infecci贸n por covid-19, sino que reducen los s铆ntomas, idea en la que insiste Padilla. 鈥淟as vacunas sirve para frenar la transmisi贸n y evitar los casos graves. No nos proporcionan un escenario de bares libres de covid. Para tener un poquito menos de transmisi贸n no merece la pena coartar la libertad del conjunto de la sociedad鈥, explica mientras insiste en que 鈥渆stamos trag谩ndonos debates que no nos tocan. Feij贸o lo que deber铆a mirar es cuantos inmigrantes sin documentaci贸n no est谩n vacunados y por qu茅, tenemos melones gordos que abrir y estamos mirando para otro lado鈥.

Vacunaci贸n por decreto

Fue Galicia tambi茅n la autonom铆a que propuso, a trav茅s de una ley que ha pasado por el tamiz del Tribunal Constitucional, convertir la vacuna en obligatoria. La Ley de Salud, con la que la Xunta pretende gestionar la pandemia, fue finalmente autorizada por el Alto Tribunal tras un recurso del Gobierno central, pero anulando la obligatoriedad de la vacunaci贸n que conten铆a uno de sus apartados.

Espa帽a lidera la vacunaci贸n entre los 50 pa铆ses con m谩s poblaci贸n a escala mundial, con el 55,5% de la ciudadan铆a con la pauta completa, superada por Canad谩, con un 56%, y seguida del Reino Unido, con un 55%

Mientras, Espa帽a ocupa el segundo puesto en la vacunaci贸n entre los 50 pa铆ses con m谩s poblaci贸n a escala mundial, con el 55,5% de la ciudadan铆a con la pauta completa, solo superada por Canad谩 con un 56% y seguida de Reino Unido con un 55%, seg煤n los datos de OurWorldInData, plataforma impulsada por la Universidad de Oxford. Francia, por su parte, se queda en un 45%.

A煤n as铆 algunas comunidades consideran que es el momento de incentivar la vacunaci贸n con la exigencia del pasaporte covid para entrar en interiores. Sin embargo, Javier Padilla alerta de que esta medida podr铆a convertirse en un boomerang para la transmisi贸n. 鈥淓sto podr铆a ser una manera de descontrolar el ocio nocturno. La transmisi贸n entre personas vacunadas va a ser un reflejo de lo que ocurre con personas sin vacunar al que le bajas el brillo. Se van a contagiar y se va a transmitir menos el virus, pero esto ser谩 en funci贸n del nivel de circulaci贸n. Si el ocio solo se abre a vacunados eso puede incentivar conductas excesivamente poco seguras para entornos que no justifican esa laxitud鈥, explica.

鈥淗ay que tomar medidas para toda la poblaci贸n. Esto es lo m谩s seguro y lo m谩s sensato teniendo en cuenta que no todo el mundo ha podido acceder a la vacuna. Hay que tomar medidas proporcionales鈥, explica este m茅dico salubrista mientras insiste en que hoy, y en el contexto en el que estamos, por una vez, deber铆a ser Francia la que nos mirara a nosotros y no al rev茅s.

