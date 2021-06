–

Ingenieros de Columbia han desarrollado un sistema de chip único con un circuito electrónico de funcionamiento completo, chips implantables visibles solo en un microscopio que se pueden inyectar en el cuerpo con una aguja hipodérmica para monitorear las condiciones médicas de las personas.

El estudio se titula “Aplicación de una partícula implantable de menos de 0,1 mm3 para la detección de temperatura inalámbrica en tiempo real in vivo”, y ha sido realizado por Chen Shi, Victoria Andino-Pavlovsky, Stephen A. Lee, Tiago Costa, Jeffrey Elloian, Elisa E. Konofagou y Kenneth L. Shepard y subvencionado por la Fundación WM Keck y por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA).

Los investigadores están cada vez más interesados en diseñar dispositivos médicos implantables miniaturizados e inalámbricos para la monitorización fisiológica en tiempo real. Estos dispositivos podrían usarse para controlar las condiciones fisiológicas, como la temperatura, la presión arterial, la glucosa y la respiración, tanto para procedimientos de diagnóstico como terapéuticos, pero también para aplicaciones de vigilancia, pasaporte de vacunación, etc.

Los investigadores de Columbia han construido el chip más pequeño del mundo, tan pequeño como un ácaro del polvo y solo isible bajo un microscopio. Para lograr esto, el equipo utilizó ultrasonidos para alimentar y comunicarse con el dispositivo de forma inalámbrica. El estudio aparece en la edición en línea del 7 de mayo de Science Advances.

El objetivo del equipo es desarrollar chips que puedan inyectarse en el cuerpo con una aguja hipodérmica y luego comunicarse fuera del cuerpo mediante ultrasonido, proporcionando información sobre algo que miden localmente. Los dispositivos actuales miden la temperatura corporal, pero hay muchas más posibilidades en las que el equipo está trabajando. Suponen un paso más hacia el transhumanismo, junto con la modificación genética. Lo terrible no es sólo el control del cuerpo a distancia mediante nanopartículas y nanochips o la modificación de los genes, sino que este control y esta modificación genética puede suponer perder legalmente la condición de humano y obtener la de organismo modificado genéticamente, lo cual podría significar pasar de ser seres humanos a productos patentables. Esta aberración no es nueva, tiene un recorrido.

En el año 2013 la Corte Suprema de los EE.UU. estableción que el ADN humano, producto de la naturaleza, no puede ser patentado, como pretendía la compañía Myriad Genetics Inc. Pero en el fallo se establecía que la modificación artificial del genoma (lo que hace la “vacuna” de ARNm) supondría que SÍ puede ser registrado y patentado.

Todo sujeto cuyo genoma haya sido modificado por la tranféresis genética que realiza la mal llamada “vacuna Covid” pasa legalmente a ser un “transhumano”, un híbrido patentado por la industria farmacéutica de la que se convierte en “propiedad”. Las consecuencias de este hecho son extraordinariamente graves: el sujeto cuya secuencia de nucleótidos ha sido alterada artificialmente pierde la condición de “humano natural”, lo que significa que los Derechos que le asistían en su condición previa ya no le son aplicables. En otras palabras, a quien haya recibido la “vacuna Covid” no se le reconocen ya derechos humanos. Pasa a ser algo parecido a los “replicantes” de “Blade Runner”, una herramienta de corporaciones que pueden disponer de su organismo como de un banco de pruebas para nuevas intrusiones tecnológicas, ante las que ya no cabe oposición ni protesta (las “cosas” no tienen ni el derecho ni la posibilidad de protestar). Sus funciones fisiológicas, su neuromotricidad, su subjetividad, … son asumidas como un mero “sistema operativo” modificable según el criterio de sus nuevos propietarios, que para ello han desarrollado la tecnología CRISPR de edición de genes.

Por supuesto, los ingenieros genéticos que vienen trabajando en hackear las funciones del organismo humano presentan su proyecto “Frankenstein” como una gran oportunidad para vencer enfermedades, mejorar a la especie y otras metas filantrópicas, ecológicas y benéficas. Pero frente a tanto altruismo lo que la investigación reciente permite sospechar es que esta tecnología abre la puerta al control totalitario del ser humano. Pensemos en la patente WO2020060606, un sistema de criptomonedas que utiliza datos de la actividad corporal. La patente permite la creación de un dispositivo que rastrea la actividad física o las reacciones de un humano a ciertas tareas utilizando una variedad de sensores, y genera criptomonedas en respuesta. ¿El promotor del invento? No creo que sorprenda a nadie revelar que se trata del conspícuo Bill Gates.

Asociar la actividad que realiza un ser humano a un proceso de minería de un sistema de criptomonedas es solo la primera posibilidad que se abre con la tecnología que permite monitorizar a una persona -recalco, no un “ser humano” en el sentido que tenía el término antes de la “vacuna” ARNm, sino si acaso un “post-humano”-, aunque se ha convertido en la aplicación inmediata más estudiada; el Instituto Holandés de Obsolescencia Humana (IoHO) está explorando formas de producir capital convirtiendo el calor producido por el organismo humano en criptomonedas (“Un solo cuerpo humano en reposo irradia 100 vatios de exceso de calor”).

Y la tercera pata de esta ofensiva transhumanista es la vacuna, en particular la de ARNm.

En el Reino Unido se han reportado 1.253 muertes y 878.966 reacciones adversas , ver Pfizer aquí e inyección de Oxford aquí .

En EE.UU. 5.165 muertes y 294.801 informes de eventos adversos reportadas a VAERS (Sistema de Reportes de daños de vacunas) luego de las inyecciones COVID.

En Europa , la base de datos europea de informes de sospechas de reacciones a medicamentos es EudraVigilance, que también rastrea informes de lesiones y muertes después de las “vacunas” COVID-19 experimentales. Su informe hasta el 22 de mayo de 2021 enumera 12.184 muertes y 1.196.190 lesiones, 604.744 heridos graves , lo que equivale a más del 50%. , luego de inyecciones de cuatro inyecciones experimentales de COVID-19:

Total: 18.500 muertes y 2.370.000 efectos adversos reportados por las inyecciones experimentales

Reino Unido

El gobierno del Reino Unido ha publicado su decimoctavo informe que destaca las reacciones adversas a las inyecciones de Pfizer / BioNTech y Oxford / AstraZeneca que se han producido desde que comenzó el despliegue el 8 de diciembre de 2020, . Impactante que la MHRA haya otorgado oficialmente la autorización de uso de emergencia de la inyección de ARNm de Pfizer para su uso en niños mayores de 12 años.

El informe de los gobiernos del Reino Unido ha recopilado datos ingresados ​​hasta el 26 de mayo a través del Programa de Tarjeta Amarilla de la MHRA. Ya se habían administrado aproximadamente

Cantidad de Inyectados

14 millones de primeras dosis de la inyección Pfizer / BioNTech y

24,3 millones de primeras dosis de la inyección de la Universidad de Oxford / AstraZeneca.

También se habían administrado alrededor de:

10,6 millones de segundas dosis de la inyección de Pfizer y

13,4 millones de segundas dosis de la inyección de AstraZeneca administradas para esta fecha, junto con

0,4 millones de primeras dosis de la inyeccion Moderna .

Reacciones Adversas

878.966 de reacciones adversas

183.752 informes de reacciones adversas de la inyección de Pfizer y

695.214 informes de reacciones adversas de la inyección de AstraZeneca

Tipos de Reacciones Adversas

3032 trastornos oculares como reacciones adversas al inyección de Pfizer. El número total de trastornos oculares ahora es de 10,948. Todas estas son reacciones adversas a la inyección del vector viral AstraZeneca notificadas hasta el 26 de mayo de 2021.

791 accidentes cerebrovasculares que resultaron en 33 muertes, 127 hemorragias cerebrales que también resultaron en 33 muertes, 44 hemorragias intracraneales que resultaron en 7 muertes y 28 accidentes cerebrovasculares hemorrágicos que resultaron en 4 muertes, todos notificados a la MHRA como reacciones adversas a la inyección AstraZeneca como del 26 de mayo de 2021.

El número total de trastornos del oído asciende a 7.222. ab de AstraZeneca

1.003 informes de convulsiones sufridas como resultado de tener la inyección del vector viral AstraZeneca.

239 informes de personas que quedaron paralizadas después de recibir la inyección AstraZeneca.

Se han notificado 1253 muertes como reacciones adversas a las inyección Covid-19, 396 muertes reportadas como reacciones adversas al inyección de Pfizer , 831 muertes reportadas como reacciones adversas a la inyección de AstraZeneca.

Muertes y efectos adversos en EE.UU

En EE.UU. se informaron a VAERS un total de 294.801 eventos adversos en total , incluidas 5.165 muertes , un aumento de 759 con respecto a la semana anterior. Se informaron 25.359 heridos graves , 3.822 más que la semana pasada. Entre los jóvenes de 12 a 17 años, hubo 40 informes de inflamación del corazón y 16 casos de trastornos de la coagulación sanguínea.

En EE. UU., Se habían administrado 292,1 millones de dosis de la vacuna COVID hasta el 28 de mayo. Esto incluye 123 millones de dosis de la vacuna Moderna , 158 millones de dosis de Pfizer y 11 millones de dosis de la vacuna COVID de Johnson & Johnson (J&J).

Muertes enseguida después de ser inyectados

De las 5,165 muertes reportadas al 28 de mayo, el 24% ocurrió dentro de las 48 horas posteriores a la vacunación, el 16% ocurrió dentro de las 24 horas y el 38% ocurrió en personas que se enfermaron dentro de las 48 horas posteriores a la vacunación.

Los datos de esta semana para jóvenes de 12 a 17 años muestran:

Los datos totales de VAERS de esta semana, desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 28 de mayo de 2021, para todos los grupos de edad muestran:

Siete casos de inflamación cardíaca reportados en varones adolescentes, muestra un nuevo estudio

El 4 de junio, siete niños de entre 14 y 19 años en los EE. UU. Desarrollaron dolor en el pecho e inflamación cardíaca dentro de los cuatro días posteriores a la recepción de una segunda dosis de la vacuna Pfizer, según un estudio publicado hoy en Pediatrics.

Las pruebas de diagnóstico por imágenes del corazón detectaron un tipo poco común de inflamación del músculo cardíaco llamada miocarditis y pericarditis. Ninguno de los adolescentes estaba gravemente enfermo, pero todos fueron hospitalizados.

Solo uno de los siete niños en el informe de Pediatrics mostró evidencia de una posible infección previa por COVID , y los médicos determinaron que ninguno de ellos tenía una condición inflamatoria rara relacionada con COVID o condiciones preexistentes. Es posible que la miocarditis o la pericarditis sean un evento adverso raro adicional relacionado con la reactogenicidad sistémica , pero actualmente no se ha establecido una asociación causal entre esta vacuna y la miopericarditis, concluyeron los autores .

Una búsqueda en VAERS reveló 628 casos de miocarditis y pericarditis, entre todos los grupos de edad notificados en los EE. UU. Después de la vacunación con COVID entre el 14 de diciembre de 2020 y el 28 de mayo. De los 628 casos notificados, 392 casos se atribuyeron a Pfizer, 206 casos a Moderna y 27 casos a la vacuna COVID de J&J.

Del total de 628 casos de inflamación cardíaca, 40 casos ocurrieron en niños de 12 a 17 años, todos atribuidos a la vacuna COVID de Pfizer.

Israel

Un estudio realizado por funcionarios de salud israelíes identificó 275 casos de miocarditis en Israel entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, incluidos 148 casos que ocurrieron dentro de un mes después de la vacunación. De esos 148 casos, 27 ocurrieron después de la primera dosis y 121 después de la segunda dosis. Aproximadamente la mitad de los casos involucraron a personas con condiciones médicas previas.

Muchos de los casos se notificaron en hombres de 16 a 30 años y, con mayor frecuencia, en jóvenes de 16 a 19 años. La mayoría de los pacientes fueron dados de alta del hospital en menos de cuatro días y el 95% de los casos se consideraron leves.

Una nueva investigación muestra que la proteína de pico de la vacuna COVID viaja desde el lugar de la inyección

El 3 de junio, un grupo de científicos demuestra que la proteína de pico de la vacuna COVID puede viajar desde el lugar de la inyección y acumularse en órganos y tejidos, incluido el bazo, la médula ósea, el hígado, las glándulas suprarrenales y en “concentraciones bastante altas ”En los ovarios.

Los investigadores de la inyección COVID habían asumido previamente que las inyección COVID de ARNm se comportarían como las vacunas tradicionales. La proteína de pico de la vacuna, responsable de la infección y sus síntomas más graves, permanecería principalmente en el lugar de la inyección en el músculo del hombro o en los ganglios linfáticos locales. La nueva investigación brindó por primera vez a los científicos la oportunidad de ver a dónde van las proteinas que producen las inyecciones de ARN mensajero [ARNm] después de la vacunación “.

Europa

Aquí están los datos resumidos hasta el 22 de mayo de 2021.

Reacciones totales para el ARNm experimental vacuna Tozinameran (código BNT162b2 , Comirnaty ) de BionTech / Pfizer: 5,961 muerte s y 452,779 lesiones en 22/05/2021

13,531 Trastornos de la sangre y del sistema linfático, incl. 59 muertes

9828 Trastornos cardíacos incl. 735 muertes

71 Trastornos congénitos, familiares y genéticos, incl. 4 muertos

5.468 Trastornos del oído y del laberinto, incl. 3 muertes

183 Trastornos endocrinos

6.266 Trastornos oculares incl. 14 muertos

41.214 Trastornos gastrointestinales incl. 216 muertes

128.031 Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, incl. 1.909 muertes

327 Trastornos hepatobiliares incl. 27 muertes

4.802 Trastornos del sistema inmunológico, incl. 31 muertes

13,948 Infecciones e infestaciones incl. 648 muertes

4.821 Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos, incl. 81 muertes

10,374 Investigaciones incl. 221 muertes

3.354 Trastornos del metabolismo y de la nutrición, incl. 120 muertes

65,326 Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo incl. 71 muertes

250 Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos) incl. 15 muertes

81.748 Trastornos del sistema nervioso, incl. 616 muertes

279 Embarazo, puerperio y afecciones perinatales, incl. 7 muertos

88 Problemas con el producto

7978 Trastornos psiquiátricos incl. 94 muertes

1.342 Trastornos renales y urinarios incl. 93 muertes

1.570 Trastornos del aparato reproductor y de las mamas, incl. 3 muertes

18.597 Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos incl. 697 muertes

21,101 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, incl. 53 muertes

663 Circunstancias sociales incl. 9 muertos

160 Procedimientos médicos y quirúrgicos incl. 10 muertes

11.459 Trastornos vasculares incl. 225 muertes

Reacciones totales para la vacuna experimental ARNm ARNm-1273 ( CX-024 414) a partir Moderna: 3,365 muerte s y 72,596 lesiones a 22/05/2021

1.335 Trastornos de la sangre y del sistema linfático, incl. 22 muertes

2.045 Trastornos cardíacos incl. 370 muertes

12 Trastornos congénitos, familiares y genéticos, incl. 2 muertos

718 Trastornos del oído y del laberinto

37 Trastornos endocrinos incl. 1 muerte

997 Trastornos oculares incl. 4 muertos

6.305 Trastornos gastrointestinales incl. 108 muertes

20.774 Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, incl. 1.480 muertes

129 Trastornos hepatobiliares incl. 8 muertes

691 Trastornos del sistema inmunológico, incl. 4 muertos

2.392 Infecciones e infestaciones, incl. 183 muertes

1.292 Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos, incl. 63 muertes

1.743 Investigaciones incl. 77 muertes

816 Trastornos del metabolismo y de la nutrición, incl. 64 muertes

9.149 Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo, incl. 62 muertes

77 Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos) incl. 11 muertes

12,314 Trastornos del sistema nervioso incl. 339 muertes

83 Embarazo, puerperio y afecciones perinatales

11 Problemas con el producto

1.375 Trastornos psiquiátricos incl. 51 muertes

468 Trastornos renales y urinarios incl. 40 muertes

175 Trastornos del aparato reproductor y de las mamas, incl. 1 muerte

3,513 Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos incl. 306 muertes

3.726 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, incl. 23 muertos

259 Circunstancias sociales incl. 9 muertos

235 Procedimientos médicos y quirúrgicos incl. 26 muertes

1.925 Trastornos vasculares

Reacciones totales para el grupo experimental vacuna AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) de buey ford / AstraZen eca : 2,489 muerte s y 655,534 lesiones a 22/05/2021

7.200 Trastornos de la sangre y del sistema linfático, incl. 100 muertes

9,748 Trastornos cardíacos incl. 311 muertes

103 Trastornos congénitos, familiares y genéticos, incl. 2 muertos

6.740 Trastornos del oído y del laberinto

217 Trastornos endocrinos incl. 2 muertos

10.591 Trastornos oculares incl. 8 muertes

69.826 Trastornos gastrointestinales incl. 116 muertes

178.037 Trastornos generales y afecciones en el lugar de administración incl. 685 muertes

396 Trastornos hepatobiliares incl. 20 muertes

2.409 Trastornos del sistema inmunológico, incl. 9 muertos

13,832 Infecciones e infestaciones incl. 163 muertes

5.870 Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos, incl. 46 muertes

13,474 Investigaciones incl. 50 muertes

8.405 Trastornos del metabolismo y de la nutrición incl. 35 muertes

104.075 Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo incl. 25 muertes

222 Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos) incl. 6 muertos

141.437 Trastornos del sistema nervioso, incl. 388 muertes

156 Embarazo, puerperio y afecciones perinatales, incl. 3 muertes

76 Problemas con el producto

12.272 Trastornos psiquiátricos incl. 21 muertes

2.264 Trastornos renales y urinarios, incl. 20 muertes

3.327 Trastornos del aparato reproductor y de la mama

21.237 Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos incl. 278 muertes

29,750 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo incl. 14 muertos

582 Circunstancias sociales incl. 4 muertos

498 Procedimientos médicos y quirúrgicos, incl. 15 muertes

12,790 Trastornos vasculares incl. 168 muertes

Total de reacciones para la vacuna experimental COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 369 muertes y 15281 lesiones hasta el 22/05/2021

145 Trastornos de la sangre y del sistema linfático, incl. 10 muertes

264 Trastornos cardíacos incl. 34 muertes

8 Trastornos congénitos, familiares y genéticos

77 Trastornos del oído y del laberinto

5 Trastornos endocrinos incl. 1 muerte

191 Trastornos oculares incl. 2 muertos

1.302 Trastornos gastrointestinales incl. 11 muertes

3.619 Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, incl. 97 muertes

38 Trastornos hepatobiliares incl. 2 muertos

51 Trastornos del sistema inmunológico

245 Infecciones e infestaciones incl. 8 muertes

209 Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos, incl. 6 muertos

1.134 investigaciones incl. 23 muertos

104 Trastornos del metabolismo y de la nutrición incl. 10 muertes

2.368 Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo incl. 12 muertes

12 Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos)

3.051 Trastornos del sistema nervioso incl. 48 muerte

7 Embarazo, puerperio y afecciones perinatales

8 Problemas con el producto

181 Trastornos psiquiátricos incl. 3 muertes

69 Trastornos renales y urinarios incl. 4 muertos

62 Trastornos del aparato reproductor y de la mama

637 Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos incl. 29 muertos

324 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, incl. 1 muerte

39 Circunstancias sociales incl. 2 muertos

214 Procedimientos médicos y quirúrgicos incl. 20 muertes

917 Trastornos vasculares incl. 46 muertes



Vamos camino de ser un mero aporte de combustible para el Sistema. Matrix está cada vez más cerca, y le estamos abriendo la puerta con solo aceptar la “vacuna”, una terapia génica que nos está matando. Un error en el que un humano consciente no debería caer nunca.

