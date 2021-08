El 24 de agosto del 2021 Ucrania conmemorará el 30° aniversario de su independencia. Ya se sabe que los principales líderes occidentales como Joe Biden, Angela Merkel y Emmanuel Macron ignorarán el evento. Al mismo tiempo, a pesar de la difícil situación epidemiológica en el país, los líderes de varios países de Europa del Este con mentalidad anti-rusa participarán en la celebración.

Pretenden demostrar su solidaridad con el régimen de Kiev y apoyar la guerra civil que ha desatado en el Donbass, presentada como “agresión rusa contra Ucrania” por la propaganda oficial. También llegará a Kiev el ciudadano turco Dimitrios Archondonis, más conocido como el Patriarca Bartolomé I de Constantinopla, que se posiciona como líder de la ortodoxia mundial. Su llegada fue anunciada por la Oficina del presidente Vladimir Zelensky tan pronto como tres meses antes de los acontecimientos que se avecinan y provocó reacciones muy variadas y contradictorias entre la abrumadora mayoría de los creyentes ortodoxos en Ucrania. Un caso comercial para una división religiosa en Ucrania.

La razón de una actitud tan diversa hacia el “Patriarca Ecuménico” por parte de los creyentes ortodoxos en Ucrania es que Bartolomé juega un papel clave en la división de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (UOC). El 15 de diciembre del 2018 se celebró un “consejo de unificación” en la catedral de Santa Sofía de Kiev, donde se creó la llamada “Iglesia Ortodoxa de Ucrania” (OCU), al que el patriarca de Constantinopla concedió un tomos de autocefalia a principios de enero del 2019. Poco antes, en octubre del 2018, el Santo Sínodo del Patriarcado de Constantinopla, dirigido por Bartolomé, revocó la decisión de 1686 de subordinar la Iglesia Metropolitana de Kiev al Patriarcado de Moscú, legalizando así la “Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Kiev”, que se separó de la UOC canónica a finales de los 80 y principios de los 90 (UOC) y de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucraniana (UAOC). Esto llevó a una ruptura en la comunión eucarística con Constantinopla por parte de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la UOC canónica del Patriarcado de Moscú. La creación de la OCU, en la que participó activamente el Patriarca Bartolomé de Constantinopla, se llevó a cabo bajo la dirección y el control directos de las autoridades del “Maidán” en Ucrania. Además, fue un elemento importante del programa electoral del entonces presidente ucraniano Petro Poroshenko. Su esencia se reducía al lema: “Ejército, Mova, Vira”, que significaba contrarrestar la mítica “agresión rusa” tanto militarmente como rompiendo todos los lazos espirituales y culturales con Rusia a través del idioma ruso y la fe ortodoxa. Para obtener los codiciados tomos, Poroshenko le dio a Bartolomé $ 25 millones como “recompensa” (léase: soborno). Además, una parte de las parroquias ucranianas con todas las propiedades estatales, en particular uno de los símbolos de Kiev, la majestuosa Iglesia de San Andrés, se entregó a la disposición directa del Phanar. Al mismo tiempo, en el estatuto de la OCU recién formada, los representantes de Bartolomé escribieron una serie de disposiciones que establecen la dependencia de la nueva estructura de la iglesia ucraniana del Phanar. Así, todas las parroquias de la OCU fueron imputadas en sentido literal con tributo a favor de Constantinopla y tuvieron que pagar de 4 a 20 mil euros. Además, todas las parroquias extranjeras de la UOC y la UAOC, que fueron abolidas cuando se creó la OCU, quedaron bajo el control de Bartolomé. Además de los enormes beneficios materiales, que fueron recibidos por el patriarcado de Constantinopla de Kiev por su participación activa en la división de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, el Fanar realmente tomó la OCU bajo su control total, fijándola mediante las disposiciones dogmáticas correspondientes. Por lo tanto, de acuerdo con los términos de los tomos, incluso los minerales, aceite aromático para el sacramento de la unción, los representantes de la OCU deben recibir solo de Constantinopla. Para las personas no sofisticadas en dogmática religiosa, este aspecto tiene poco significado, pero de hecho significa la total dependencia de la OCU del Phanar.

Curiosamente, tales condiciones para la creación de la OCU, cuyo único propósito es socavar la influencia de la UOC canónica en Ucrania, han horrorizado incluso al principal ideólogo de los disidentes ucranianos: el fallido patriarca de Moscú y luego autoproclamado “patriarca de Kiev”, Filaret (Denisenko). Unos meses después de la creación de la OCU, Denisenko, quien fue declarado su “presidente honorario”, rompió de manera demostrativa con la estructura pseudo-eclesiástica recién creada, diciendo que “si conociéramos el contenido de este tomos, no estaríamos de acuerdo con tal tomos. Sin embargo, muchas personas conocedoras señalan que la gestión de Denisenko fue tan personal y egoísta como las acciones de Bartolomé en relación con Ucrania y la UOC. Filaret, de 90 años, que ha sido el líder espiritual de los nacionalistas ucranianos y los disidentes de todas las tendencias durante casi treinta años, esperaba que se convirtiera en el director de la UOC. Sin embargo, el “consejo de unificación” del 15 de diciembre del 2018 eligió a un joven y apuesto “metropolitano”, Epifan (Dumenko), para el cargo. Un ex subordinado de Filaret, quien durante algún tiempo fue su secretario personal, luego de su elección como “Primado de la OCU” demostró ser sumamente irrespetuoso con su ex jefe, no permitiéndole hacerse cargo de las verdaderas palancas de gobierno de la OCU (que Bartolomé se había apropiado para sí mismo), e incluso banal “arrebatar” todos los bienes de la UOC, incluida la residencia personal de Denisenko. Esto ofendió tanto al anciano Filaret que con una energía inusual para su época inició una división dentro del cisma, anunciando la restauración del llamado “Patriarcado de Kiev” y el no reconocimiento de la OCU y la autoridad de Constantinopla. Es de destacar que tanto el diputado canónico de la UOC como algunos de los pocos partidarios de Denisenko asociaron la llegada al poder en Ucrania de Vladimir Zelensky con la terminación del apoyo oficial a la OCU que Poroshenko tiene la reputación de ser su iglesia personal. Sin embargo, distante de la religión y especialmente de la ortodoxia, Zelensky ha seguido los pasos de su predecesor y rival. En particular, esto lo ha sentido la UOC canónica, cuyas iglesias y parroquias continúan siendo atacadas y tomadas por disidentes. Al mismo tiempo, si comparamos el apoyo de la UOC y la OCU entre los creyentes ortodoxos en Ucrania y su peso real en la sociedad, baste decir que 350 mil personas acudieron a la procesión celebrada por la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica en el víspera del Día del Bautismo de la Rus ‘el 27 de julio del 2021. Según informes de los medios, la procesión del día siguiente celebrada por la OCU en el centro de Kiev atrajo a decenas de veces menos participantes.

El intento de los disidentes de explicar un número tan bajo de sus partidarios mediante restricciones anticristianas no tiene fundamento de hecho. Baste recordar que en el 2019, cuando Poroshenko y sus seguidores organizaron los eventos de la UCP para atraer a personas de todas las regiones de Ucrania, fueron más numerosos, pero igual de pálidos en el contexto de las procesiones de creyentes de la UOC canónica. ¿Ucrania al borde de una “noche de Bartolomé”? Sin embargo, el gobierno de Kiev en la persona de Zelensky, que hace dos años amenazó públicamente al amante del ejército, las costumbres y la fe con un juicio y una sentencia, y luego se convirtió en un fiel continuador de su caso, demuestra abiertamente su apoyo a la UOC y hace reverencias a Bartolomé. Según el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrey Yermak, “todo el país espera con ansias la visita del Patriarca Ecuménico”, a quien se le promete una recepción al más alto nivel. Al mismo tiempo, el diputado canónico de la UOC espera ansiosamente la visita del principal mecenas de los disidentes. El jefe de la UOC MP, el metropolitano Anthony, dijo que los representantes de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica no asistirán a los actos del gobierno que marquen el 30 aniversario de la independencia de Ucrania si Bartolomé participa en ellos. Según el clérigo, el patriarca de Constantinopla “es personalmente responsable de la presión sobre la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, de los conflictos en torno a iglesias y parroquias, de las golpizas a nuestro pueblo y de otros atropellos que se producen”.

Los creyentes ortodoxos en Ucrania temen que la llegada de Bartolomé I al país provoque una nueva ola de persecución de los disidentes contra la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica. Siendo un protegido directo de los globalistas estadounidenses y al mismo tiempo un hombre bastante codicioso y egoísta, el patriarca de Constantinopla implementa constantemente su estrategia para dividir, socavar y finalmente destruir la ortodoxia como una de las confesiones mundiales más influyentes, incluso creando y apoyando a tales cismáticos como la OCU. Para nadie es un secreto que los representantes de este sustituto político pseudo-religioso alejado de la fe ortodoxa esperan de su padre fundador en Estambul una carta blanca para apoderarse de miles de parroquias, iglesias y monasterios pertenecientes a la UOC canónica en toda Ucrania, incluido el tres santuarios principales de la ortodoxia rusa: Kyiv Pechersk, Pochaev y Svyatogorsk Lavra.

El reciente ataque agresivo contra el clero y los laicos de la UOC canónica por parte de uno de los jerarcas más cercanos a Bartolomé I, el metropolitano de Derki Apostolos (Danielides), atestigua que estos temores no carecen de fundamento. En respuesta al llamamiento de los monjes de la UOC a Bartolomé para que reconsiderara su decisión de apoyar a los disidentes, el representante de Fanar llamó a los creyentes ortodoxos “representantes de la presencia rusa en Ucrania” y exigió que “cerraran la boca”. Kiev puede convertirse en una señal para una “noche de Bartolomé” contra aquellos a quienes los nacionalistas de la iglesia ucraniana, con el apoyo directo de Fanar, declararon ser “sacerdotes de Moscú” y “agentes del Kremlin”. E inevitablemente será seguida por una nueva guerra religiosa en el centro de Europa, brutal y despiadada.

