De parte de Traficantes March 31, 2022 173 puntos de vista

En la relaci贸n fundamental entre marxismo y feminismo, Silvia Federici hace una cr铆tica demoledora a Marx. Si bien es cierto que el autor de El Capital supo ver la desigualdad de la mujer, la importancia de la reproducci贸n de nuevos ni帽os e incluso de la vida cotidiana, no se puede negar que Marx no entend铆o la reproducci贸n capitalista y mucho menos el patriarcado en su realidad m谩s profunda. Imbuido como Engels en cierta esperanza de desarrollo permanente no entendieron los mecanismos de reproducci贸n por medio de la familia y el papel econ贸mico profundo que se le asignaba y forzaba a la mujer en el campo de la reproducci贸n, el cuidado de la vida o la crianza.

A partir de el salario como figura central del capitalismo en Marx Federici y muchas de sus compa帽eras desvelaron el papel patriarcal de este salario por medio del concepto del patriarcado del salario. En este sesi贸n entraremos a pensar desde esta 贸ptica el papel del salario, del trabajo y de la econom铆a del desarrollo en su relaci贸n con la posici贸n real de las mujeres en 谩mbito oculto de los trabajos de reproducci贸n.

TEXTO DE REFERENCIA. Silvia Federici, El Patriarcado del salario, Madrid, Traficantes de Sue帽os, 2016.