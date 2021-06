–

Datos federales revelan que el Pent谩gono dio $ 39 millones a EcoHealth Alliance, que financi贸 un laboratorio en Wuhan, China, entre 2013 y 2020

El Instituto de Virolog铆a de Wuhan est谩 acusado de ser la fuente del Covid-19

La mayor parte de la financiaci贸n del Departamento de Defensa provino de la DTRA, una rama militar con la misi贸n de 鈥渃ontrarrestar y disuadir las armas de destrucci贸n masiva y las redes de amenazas improvisadas鈥.

Los datos de subvenciones federales reunidos por investigadores independientes muestran que la organizaci贸n ben茅fica ha recibido m谩s de $ 123 millones del gobierno en total

Las subvenciones del Pent谩gono incluyeron $ 6,491,025 de la Agencia de Reducci贸n de Amenazas de Defensa (DTRA) de 2017 a 2020

EHA tambi茅n recibi贸 64,7 millones de d贸lares de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Recibi贸 $13 millones de Health and Human Services, que incluye los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control de Enfermedades

No se sabe cu谩nto del dinero fue realmente al laboratorio de Wuhan

La EHA tambi茅n ha financiado experimentos de 鈥済anancia de funci贸n鈥 profundamente controvertidos, donde los virus peligrosos se hacen m谩s infecciosos para estudiar su efecto en las c茅lulas humanas

El Pent谩gono entreg贸 39 millones de d贸lares a una organizaci贸n ben茅fica que financi贸 una controvertida investigaci贸n sobre el coronavirus en un laboratorio chino acusado de ser la fuente del Covid-19, revelan datos federales.

La noticia llega cuando el jefe de la organizaci贸n ben茅fica, el cient铆fico de origen brit谩nico Dr. Peter Daszak, fue expuesto en un supuesto conflicto de intereses y una campa帽a de trastienda para desacreditar las teor铆as de filtraciones de laboratorio.

La organizaci贸n ben茅fica, EcoHealth Alliance (EHA), ha sido objeto de un intenso escrutinio despu茅s de que se supo que hab铆a estado utilizando subvenciones federales para financiar la investigaci贸n sobre coronavirus en el Instituto de Virolog铆a de Wuhan en China.

La organizaci贸n sin fines de lucro estadounidense, creada para investigar nuevas enfermedades, tambi茅n ha financiado en parte experimentos de 鈥済anancia de funci贸n鈥 profundamente controvertidos, donde los virus peligrosos se hacen m谩s infecciosos para estudiar su efecto en las c茅lulas humanas.

Una tormenta pol铆tica estall贸 cuando el expresidente Donald Trump cancel贸 una subvenci贸n de 3,7 millones de d贸lares a la organizaci贸n ben茅fica el a帽o pasado en medio de afirmaciones de que el Covid-19 fue creado en, o filtrado de, el laboratorio de Wuhan financiado por EHA.

Pero los datos de subvenciones federales reunidos por investigadores independientes muestran que la organizaci贸n ben茅fica ha recibido m谩s de $ 123 millones del gobierno 鈥 de 2017 a 2020 鈥 y que uno de sus mayores financiadores es el Departamento de Defensa, canalizando casi $ 39 millones a la organizaci贸n desde 2013.

Se desconoce exactamente cu谩nto de ese dinero se destin贸 a la investigaci贸n en el Instituto de Virolog铆a de Wuhan.

Las subvenciones del Pent谩gono incluyeron $ 6,491,025 de la Agencia de Reducci贸n de Amenazas de Defensa (DTRA) de 2017 a 2020 con la descripci贸n: 鈥楥omprender el riesgo de aparici贸n de enfermedades zoon贸ticas transmitidas por murci茅lagos en Asia occidental鈥.

La subvenci贸n se clasific贸 como 鈥渋nvestigaci贸n cient铆fica 鈥 lucha contra las armas de destrucci贸n masiva鈥.

La mayor铆a de los fondos del Departamento de Defensa provinieron de la DTRA, una rama militar con la misi贸n de 鈥渃ontrarrestar y disuadir las armas de destrucci贸n masiva y las redes de amenazas improvisadas鈥.

EHA tambi茅n recibi贸 $64.7 millones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), $13 millones de Health and Human Services, que incluye los Institutos Nacionales de Salud y Centros para el Control de Enfermedades, $2.3 millones del Departamento de Seguridad Nacional y $2.6 millones de la National Science Foundation.

Una cifra de fondos del gobierno de $ 3.4 millones fue ampliamente reportada, despu茅s de que el asesor m茅dico jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, fuera cuestionado en una audiencia en el Senado sobre cu谩nto dinero enviaron los Institutos Nacionales de Salud al laboratorio de Wuhan a trav茅s de sus subvenciones a EcoHealth Alliance en 2019.

Pero las cifras totales de subvenciones, incluida la financiaci贸n del Pent谩gono, empeque帽ecen ese n煤mero.

Los investigadores James Baratta y Mariamne Everett reunieron solicitudes de subvenciones de agencias gubernamentales estadounidenses a EHA, que se publicaron en el popular sitio de ciencia Independent Science News en diciembre.

El sitio encontr贸 que la declaraci贸n de EHA de su vasta financiaci贸n militar se encuentra en la secci贸n 鈥淧ol铆tica de privacidad鈥 de su sitio web, bajo el t铆tulo 鈥淧ol铆tica de ecosalud alliance con respecto al conflicto de intereses en la investigaci贸n鈥.

En la divulgaci贸n, la EHA dice que es 鈥榚l receptor de varias subvenciones de agencias federales, incluido el Instituto Nacional de Salud, la Fundaci贸n Nacional de Ciencias, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Defensa鈥.

No revela el tama帽o de su financiamiento del Departamento de Desarrollo.

En 2014, la administraci贸n Obama prohibi贸 la investigaci贸n de ganancias de funciones, como los experimentos financiados por EHA, despu茅s de que se plantearan preocupaciones entre los cient铆ficos de que podr铆a conducir a una pandemia global de un virus gen茅ticamente mejorado que escapa de un laboratorio.

Pero, seg煤n los informes, la EHA continu贸 financiando legalmente la pr谩ctica, utilizando un vac铆o legal que permiti贸 la investigaci贸n en casos 鈥渦rgentemente necesarios para proteger la salud p煤blica o la seguridad nacional鈥.

Un notable 鈥渁sesor de pol铆ticas鈥 de la EHA es David Franz, un ex comandante de la principal instalaci贸n de bioguerra y biodefensa del gobierno estadounidense, Fort Detrick.

Franz era un funcionario de la Comisi贸n Especial de las Naciones Unidas que inspeccion贸 en busca de productos bioweapons en Irak.

+7

Investigadores de varias de las m谩s prestigiosas universidades han escrito recientemente una carta en la que afirman que las teor铆as de que el COVID-19 escap贸 de un laboratorio de Wuhan 鈥渟iguen siendo viables.

Si bien China ha tratado de insistir en que el virus se origin贸 en otros lugares, acad茅micos, pol铆ticos y medios de comunicaci贸n han comenzado a contemplar la posibilidad de que escapara del WIV, lo que levanta sospechas de que los funcionarios chinos simplemente ocultaron evidencia de la propagaci贸n temprana.

El jefe de la organizaci贸n ben茅fica, Daszak, ha sido acusado de orquestar una campa帽a de 鈥渁coso鈥 entre bastidores para garantizar que la culpa del covid-19 no recay贸 en el laboratorio de Wuhan que financi贸..

En febrero de 2020, Daszak persuadi贸 a m谩s de dos docenas de otros cient铆ficos para que aprobaran una carta que hab铆a escrito a la muy respetada revista m茅dica The Lancet, que fue vista como tan influyente que acobard贸 a la mayor铆a de los expertos para que se negaran incluso a considerar que el virus podr铆a haber sido hecho por el hombre y haber escapado del instituto de Wuhan.

El ex miembro del personal de alto nivel de la administraci贸n Clinton, Jamie Metzl, que ahora forma parte del comit茅 asesor de la Organizaci贸n Mundial de la Salud sobre edici贸n del genoma humano, dijo a DailyMail.com que la carta de Lancet 鈥榚ra propaganda cient铆fica y una forma de matonismo e intimidaci贸n鈥.

Las revelaciones de la Ley de Libertad de Informaci贸n revelaron que Daszak intent贸 distanciar su caridad de la carta para hacer que pareciera que proven铆a de 鈥榰na comunidad que apoya a nuestros colegas鈥.

El jefe de la organizaci贸n ben茅fica dijo a sus compa帽eros firmantes en un correo electr贸nico que la carta no se enviar铆a bajo el logotipo de EcoHealth 鈥榶 no ser谩 identificable como proveniente de ninguna organizaci贸n o persona鈥.

La carta conjunta, publicada en la revista el 19 de febrero del a帽o pasado, elogi贸 a los chinos 鈥渜ue contin煤an salvando vidas y protegiendo la salud global durante el desaf铆o del brote de Covid-19鈥 y agreg贸 鈥淓stamos unidos para condenar en茅rgicamente las teor铆as de conspiraci贸n que sugieren que el Covid-19 no tiene un origen natural鈥.

A pesar de sus estrechas conexiones con el laboratorio chino, Daszak tambi茅n fue elegido por la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) para formar parte de su equipo de 13 miembros encargado de encontrar la causa de la pandemia que comenz贸 en Wuhan, una ciudad de unos 11 millones de habitantes en el centro de China.

Shi Zhengli, la llamada 鈥榤ujer murci茅lago鈥, que fue quien detect贸 el SARS-COV-2 y experta en coronavirus del WIV, insiste en que no hubo infecciones en el laboratorio.

Metzl le dijo a DailyMail.com el nombramiento fue un 鈥渃onflicto de intereses masivo y escandaloso鈥, lo que permiti贸 a un hombre que ten铆a intereses financieros y reputacionales significativos en desacreditar las teor铆as de filtraciones de laboratorio investigar esas teor铆as.

Destacados cient铆ficos han criticado la investigaci贸n de la OMS, que descart贸 las teor铆as de fugas de laboratorio, por mediocres e incompletas.

En una divulgaci贸n de los correos electr贸nicos de Fauci obtenidos por Buzzfeed el mes pasado, Daszak agradeci贸 al m茅dico de la Casa Blanca por rechazar la teor铆a de que el covid-19 fue hecho por el hombre.

鈥淪olo quer铆a decir un agradecimiento personal en nombre de nuestro personal y colaboradores, por levantarse p煤blicamente y afirmar que la evidencia cient铆fica respalda un origen natural para COVID-19 a partir de un derrame de murci茅lago a humano, no un comunicado de laboratorio del Instituto de Virolog铆a de Wuhan鈥, escribi贸 Daszak en abril de 2020.

Fauci dice que los correos electr贸nicos han sido sacados de contexto.

Los estados financieros m谩s recientes de EHA presentados ante el IRS dicen que alrededor del 90 por ciento de su financiamiento proviene de fuentes gubernamentales.

El informe de 2019 dice que a Daszak se le pag贸 un total de $ 410,801 por el a帽o, incluido un salario base de $ 311,815, un bono de $ 42,250, una compensaci贸n diferida de $ 24,500 y beneficios no imponibles de $ 32,236.

Estas informaciones est谩n siendo publicadas por algunos medios de comunicaci贸n y han llevado a Fauci a declarar ante el congreso de los estados unidos. La informaci贸n est谩 saliendo a la luz de la filtraci贸n de los correos electr贸nicos de Fauci con cient铆ficos, pol铆ticos, periodistas,鈥 entre ellos destaca el ya mencionado Daszak. Incluso organizaciones de derechos humanos y de vigilancia de las instituciones judiciales est谩n reafirmando la validez de los correos y su contenido, entre ellas Judicial Watch.

Judicial Watch anunci贸 hoy que obtuvo 280 p谩ginas de documentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos que revelan que de 2014 a 2019, 826.277 d贸lares fueron entregados al Instituto de Virolog铆a de Wuhan para la investigaci贸n del coronavirus de murci茅lagos por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), que est谩 dirigido por el doctor Anthony Fauci.

Los documentos, algunos de los cuales fueron redactados o retenidos en su totalidad, se obtuvieron a trav茅s de una demanda de la Ley de Libertad de Informaci贸n (FOIA) que buscaba registros de comunicaciones, contratos y acuerdos con el Instituto de Virolog铆a de Wuhan en China(Judicial Watch, Inc. v. U.S. Department of Health and Human Services (No. 1:21-cv-00696)). La agencia solo est谩 procesando registros de 300 p谩ginas por mes, lo que significa que tomar谩 hasta finales de noviembre para que los registros sean completamente revisados y publicados bajo FOIA.

Los registros incluyen una tabla de fondos del NIAID al Instituto de Virolog铆a de Wuhan enviado el 21 de abril de 2020 por Chase Crawford del NIAID al Subdirector Principal Hugh Auchincloss y otros funcionarios del NIAID. Los fondos de la agencia dirigidos al Instituto de Virolog铆a de Wuhan entre los a帽os 2014-2019 suman $ 826,277. Todos los proyectos que aparecen en la tabla se titulan 鈥淐omprender el riesgo de emergencia del coronavirus en murci茅lagos鈥.

En un correo electr贸nico del 15 de abril de 2020 marcado como de 鈥渁lta鈥 importancia, el subdirector principal de los NIH, Lawrence Tabak, envi贸 un correo electr贸nico a Fauci, al director de los NIH, Francis Collins, y a otros funcionarios de los NIH con la l铆nea de asunto: 鈥淗EADS UP: Wuhan lab research:鈥

Tabak: WH ha aceptado fuertemente las preocupaciones planteadas por el congresista Gaetz, quien est谩 criticando p煤blicamente a HHS / NIH por financiar la investigaci贸n de murci茅lagos del laboratorio de Wuhan. Esta es la cita de otro art铆culo: 鈥淢e repugna saber que durante a帽os el gobierno de Estados Unidos ha estado financiando experimentos con animales peligrosos y crueles en el Instituto wuhan, que pueden haber contribuido a la propagaci贸n mundial del coronavirus, e investigaciones en otros laboratorios en China que pr谩cticamente no tienen supervisi贸n de las autoridades estadounidenses鈥. [Las cursivas figuran en el original]

Este es un gran estudio multinacional con Wuhan siendo unsitio. El investigador principal, Peter Daszak, tiene su sede en Nueva York en EcoHealth Alliance, Inc. [脡nfasis en el original]

Tabak proporciona detalles de la subvenci贸n a Peter Daszak, presidente deEcoHealth Alliance, para un proyecto titulado 鈥淐omprender el riesgo de la aparici贸n del coronavirus en murci茅lagos鈥. Tabak contin煤a, diciendo: 鈥淟a cifra de 3.7 millones de d贸lares es de m谩s de 6 a帽os para todos los sitios que incluyen (varios en) China, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Malasia, Indonesia y Myanmar. Estimamos que aproximadamente $826,300 se han gastado en este sitio desde el inicio de la subvenci贸n. Los costos anuales parecen ser de aproximadamente 80K / a帽o. La beca es en el a帽o 6 de un total de 10 a帽os.

Un intercambio de correo electr贸nico del 9 de enero de 2020 etiquetado como 鈥渁lta鈥 importancia entre el Asesor Cient铆fico Principal del NIAID, el Dr. David Morens y Daszak detallan la relaci贸n entre la agencia Fauci y el Instituto de Virolog铆a de Wuhan:

Morens: Hola chicos, 驴alguno de ustedes tiene alguna informaci贸n interna sobre este nuevo coronavirus que a煤n no es de dominio p煤blico? 驴O alg煤n pensamiento?

Daszak: S铆, mucha informaci贸n y habl茅 con Erik Stemmy y Alan Embry ayer antes de que se publicara la noticia. Erik es mi oficial de programas en nuestra subvenci贸n por coronavirus espec铆ficamente enfocada en China鈥.

Morens: Gracias, la emoci贸n nunca termina, 驴verdad?

Daszak: El NIAID ha estado financiando el trabajo del coronavirus en China durante los 煤ltimos 5 a帽os 鈥 (1R01Al110964: 鈥淐omprender el riesgo de emergencia del coronavirus en murci茅lagos鈥). Eso ahora se ha renovado 鈥 Los colaboradores incluyen el Instituto de Virolog铆a de Wuhan (actualmente trabajando en el nCoV), y Ralph Baric [de la Universidad de Carolina del Norte].

Tambi茅n-FYI, antes de la R01, trabajamos bajo un R01 con Eun-Chung Park como oficial de programa en el descubrimiento viral en murci茅lagos, donde originalmente identific贸 sars-CoV como tener un origen probable en murci茅lagos (publicado en Science)鈥

Morens: Gran informaci贸n, gracias. Tony no mantiene la conciencia de estas cosas y no sabe a menos que los oficiales del programa le digan, lo que rara vez hacen, ya que est谩n al otro lado de la ciudad y es posible que no lo vean m谩s de una vez al a帽o, o menos. Interesado en su sensaci贸n acerca de hacia d贸nde va esto. Los expertos est谩n zumbando a nuestro alrededor est谩n por todo el mapa, entre el d铆a del juicio final y no es un gran problema, con todo en el medio.

El 23 de enero de 2020, una alta funcionaria de los NIH, Melinda Hoskins, envi贸 un art铆culo de Daily Mail a sus colegas discutiendo la financiaci贸n de los NIH / NIAID para la investigaci贸n del virus de los murci茅lagos, y se帽alando que Fauci informar铆a a los senadores a la ma帽ana siguiente. Hoskins dice: 鈥溌縋odr铆a confirmar la naturaleza exacta de nuestro apoyo al Instituto de Virolog铆a / Laboratorio de Bioseguridad de Wuhan?鈥.

Otra funcionaria, Barbara Mulach, responde que, 鈥淗emos identificado una subvenci贸n con una sub-subvenci贸n al Instituto de Virolog铆a de Wuhan (gracias por el liderazgo) y una subvenci贸n primaria a la Universidad de Wuhan. Estamos tratando de obtener una aclaraci贸n de si las dos organizaciones est谩n relacionadas o no para saber si la segunda solicitud es relevante para la solicitud o no鈥.

Ella proporciona datos que muestran un 鈥淪ub-premio al Instituto de Virolog铆a de Wuhan鈥, con Daszak como investigador principal para un proyecto titulado 鈥淐omprensi贸n del riesgo de emergencia del coronavirus en murci茅lagos鈥, y proporciona informaci贸n sobre otro premio, el n煤mero de subvenci贸n R01AI119064-06, con el investigador principal Ke Lan, que va a la Universidad de Wuhan y se titula鈥 Funciones vers谩tiles de LANA en la patog茅nesis de KSHV鈥.

En un correo electr贸nico del 13 de abril de 2020 de la funcionaria de los NIH Emily Erbelding a los colegas de los NIH, Erbelding se帽ala que el 鈥渕onto total de la nueva subvenci贸n Daszak (a帽o 6 financiado en el a帽o fiscal 19) es de aproximadamente 3.64 M. La cantidad total que se destinar谩 al Instituto de Virolog铆a de Wuhan bajo esta subvenci贸n ser谩 de aproximadamente $ 750K ($ 76,301 ya hab铆an sido enviados a Wuhan en el a帽o 1 seg煤n la NOA)鈥. Adem谩s, el correo electr贸nico se帽ala que el trabajo de muestreo de murci茅lagos realizado durante los a帽os 2011-2015, adem谩s de recibir fondos de la subvenci贸n de Daszak, 鈥渢ambi茅n podr铆a haber sido apoyado por el programa Predict de USAID (que tambi茅n estaba financiando el laboratorio de Wuhan)鈥.

Auchinloss remite la nota de Erberlding a Fauci, diciendo: 鈥淓sto es m谩s alto, pero no extraordinariamente m谩s alto de lo que indiqu茅 originalmente, que era para algunos trabajos anteriores鈥. Fauci responde: 鈥淕racias鈥.

En un intercambio de correos electr贸nicosdel 15 de abril de 2020, Tabak pregunta a sus colegas si el equipo de Daszak hab铆a 鈥減ublicado algo seminal relacionado con la pandemia actual鈥. Erbelding responde: 鈥淟a 煤nica publicaci贸n de Peter sobre el SARS CoV2 desde que comenz贸 la epidemia es una pieza de pensamiento en NEJM [New England Journal of Medicine]鈥 a la que proporciona un hiperv铆nculo. Ella agrega: 鈥淭enga en cuenta que todo el trabajo previo sobre los reservorios zoon贸ticos de CoV tambi茅n fue apoyado por fondos de USAID a trav茅s de un programa llamado PREDICT, que ya ha terminado鈥.

El 1 de octubre de 2017, despu茅s de recibir el correo electr贸nico de Daszak relacionado con su art铆culo entonces in茅dito que describe una investigaci贸n detallada sobre un nuevo virus nacido en murci茅lagos vinculado al s铆ndrome de diarrea aguda porcina, Fauci reenv铆a el correo electr贸nico y el documento de Daszak al funcionario de los NIH Greg Folkers, diciendo: 鈥淐onfidencial, pero fyi para usted鈥. Daszak dice: 鈥淒ebes saber que este trabajo fue apoyado por un ROl del NIAID del que Erik Stemmy [de los NIH] es el Oficial de Programas, y que soy PI [investigador principal], con Zhengli Shi[el director del Centro de Enfermedades Infecciosas Emergentes del Instituto de Virolog铆a de Wuhan] como co-PI鈥.

Una persona cuyo nombre est谩 redactado el 19 de abril de 2018, CCs un correo electr贸nico a 鈥淚nternational Cables (HHS /OS)鈥 con la l铆nea de asunto 鈥淐hina Virus Institute Welcomes More U.S. Cooperation on Global Health Security鈥, incluye un cable de EE. UU.:

El Instituto de Virolog铆a de Wuhan de China, l铆der mundial en investigaci贸n de virus, es un socio clave para Estados Unidos en la protecci贸n de la seguridad sanitaria mundial. Su papel como operador del reci茅n lanzado laboratorio de Nivel 4 de Bioseguridad (o 鈥楶4鈥), el primer laboratorio de este tipo en China, abre a煤n m谩s oportunidades para el intercambio de expertos, especialmente a la luz de la escasez de personal capacitado del laboratorio.

En el 煤ltimo a帽o, el laboratorio tambi茅n recibi贸 visitas de los Institutos Nacionales de Salud, la Fundaci贸n Nacional de Ciencias y expertos de la Rama M茅dica de la Universidad de Texas en Galveston. El instituto reporta a la Academia China de Ciencias en Beijing.

P4 Lab es abierto y transparente, enfatizan los funcionarios

Los funcionarios describieron el laboratorio como un 鈥渘odo regional鈥 en el sistema mundial de bioseguridad y dijeron que desempe帽ar铆a un papel de respuesta de emergencia en una epidemia o pandemia. El folleto en ingl茅s del laboratorio destac贸 un papel de seguridad nacional, diciendo que es 鈥渦na medida efectiva para mejorar la disponibilidad de China en la salvaguardia de la bioseguridad nacional si [una] posible guerra biol贸gica o ataque terrorista ocurre鈥.

Los funcionarios del instituto dijeron que habr铆a 鈥渄isponibilidad limitada鈥 para los cient铆ficos internacionales y nacionales que hab铆an pasado por el proceso de aprobaci贸n necesario para investigar en el laboratorio. Destacaron que el laboratorio pretend铆a ser una 鈥減lataforma mundial y abierta鈥 para la virolog铆a. Dijeron que dieron la bienvenida a los expertos de los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC, por sus, y que solo se centraron en ella en los 煤ltimos 15 a帽os, despu茅s del brote de SARS). Un funcionario del consulado franc茅s con sede en Wuhan que trabaja en la cooperaci贸n cient铆fica y tecnol贸gica con China tambi茅n enfatiz贸 que el laboratorio, que se inici贸 en 2004 como un proyecto conjunto francia-china, estaba destinado a ser 鈥渁bierto y transparente鈥 para la comunidad cient铆fica global. 鈥淟a intenci贸n era establecer un laboratorio seg煤n los est谩ndares internacionales y abierto a la investigaci贸n internacional鈥, dijo. Expertos franceses han proporcionado orientaci贸n y capacitaci贸n en bioseguridad al laboratorio, que continuar谩, dijo el funcionario franc茅s. Funcionarios del Instituto dijeron que Francia proporcion贸 el dise帽o del laboratorio y gran parte de su tecnolog铆a, pero que est谩 totalmente financiado por China y ha sido completamente administrado por China desde una ceremonia de 鈥渆ntrega鈥 en 2016.

Adem谩s de la asistencia francesa, expertos del laboratorio P4 apoyado por los NIH en la Rama M茅dica de la Universidad de Texas en Galveston han capacitado a t茅cnicos de laboratorio de Wuhan en administraci贸n y mantenimiento de laboratorios, dijeron funcionarios del instituto. Un investigador del Instituto de Virolog铆a de Wuhan se form贸 durante dos a帽os en el laboratorio de Galveston, y el instituto tambi茅n envi贸 a un cient铆fico a la sede de los CDC de los Estados Unidos en Atlanta para trabajar seis meses sobre la influenza.

Investigaci贸n apoyada por los NIH revisa la historia de origen del SARS

Nih fue un importante financiador, junto con la Fundaci贸n Nacional de Ciencia de China (NSFC), de la investigaci贸n del SARS por el Instituto de Virolog铆a de Wuhan [redacted.]

Listo para ayudar con el Proyecto Global Virome

Los funcionarios del Instituto expresaron un fuerte inter茅s en el Proyecto Global Virorne (GVP), y dijeron que los fondos chinos para el proyecto probablemente provendr铆an de los fondos de la Academia China de Ciencias ya asignados a las iniciativas relacionadas con One Belt, One Road 鈥 GVP tiene como objetivo lanzarse este a帽o como un esfuerzo de colaboraci贸n internacional para identificar en un plazo de diez a帽os pr谩cticamente todos los virus del planeta que tienen potencial pand茅mico o epid茅mico y la capacidad de saltar a los humanos. 鈥淓speramos que China sea uno de los pa铆ses l铆deres en iniciar el Proyecto Global Virome鈥, dijo un funcionario del Instituto de Virolog铆a de Wuhan. China asisti贸 a una reuni贸n de presentaci贸n de GVP en enero en Tailandia y est谩 a la espera de m谩s detalles de la iniciativa. Los funcionarios dijeron que el gobierno chino financia proyectos similares a GVP para investigar los antecedentes de virus y bacterias. Esto esencialmente constituy贸 el propio Proyecto Virome de China 鈥

U. S. -Taller de China Explores Research Asociaciones

Algunos participantes del taller tambi茅n expresaron escepticismo sobre el enfoque del Proyecto Global Virome (GVP), diciendo que para obtener una comprensi贸n predictiva de los virus con potencial pand茅mico se requerir铆a ir m谩s all谩 de la estrategia de GVPs de recolecci贸n de muestras, para adoptar un enfoque 鈥渆col贸gico鈥 que considere el viroma m谩s all谩 de los sistemas de vertebrados para identificar los mecanismos que impulsan la evoluci贸n de los pat贸genos. En junio se celebrar谩 un taller de seguimiento en la Universidad de Berkeley. NSF y NSFC esperan anunciar conjuntamente una convocatoria de financiamiento para proyectos colaborativos a finales de este a帽o.

El 14 de abril de 2020, el funcionario de los NIH Marshall Bloom envi贸 un art铆culo del Washington Post de Josh Rogin titulado 鈥淐ables del Departamento de Estado advertidos de problemas de seguridad en el laboratorio de Wuhan que estudia los coronavirus de murci茅lagos鈥, y le pidi贸 a un colega que 鈥淧or favor, env铆e al HCTF [Fuerza de Tarea de Alta Contenci贸n]. 隆Gracias!鈥

Despu茅s de recibir un art铆culo a trav茅s de un correo electr贸nico el 1 de noviembre de 2013, del funcionario de los NIH Greg Folkers con una caricatura que representa a un murci茅lago depositando part铆culas de coronavirus atacando las c茅lulas receptoras humanas de ACE2, su colega, la asistente especial de Fauci, Patricia Conrad, escribe: 鈥淐reo que necesitamos m谩s diapositivas como esta 鈥 es demasiado lindo!鈥

Un cable del Departamento de Estado del 19 de enero de 2018 de la Embajada de Estados Unidos en Beijing sobre el Instituto de Virolog铆a de Wuhan con el tema 鈥淐hina abre el primer laboratorio de nivel 4 de seguridad biol贸gica鈥 incluye una secci贸n titulada 鈥淒irectrices poco claras sobre el acceso al virus y la falta de talento capacitado impiden la investigaci贸n鈥, que se帽ala en su introducci贸n que 鈥渟u productividad actual est谩 limitada por la escasez de t茅cnicos e investigadores altamente capacitados requeridos para operar de forma segura un laboratorio BSL-4 y la falta de claridad en las pol铆ticas y directrices gubernamentales chinas relacionadas鈥.

La nota contin煤a: 鈥淗asta la fecha, WIV [Instituto de Virolog铆a de Wuhan] ha obtenido permiso para la investigaci贸n de tres virus: el virus del 脡bola, el virus de Nipah y el virus de la fiebre hemorr谩gica de Xinjiang (una cepa de fiebre hemorr谩gica del Congo de Crimea que se encuentra en la provincia china de Xinjiang)鈥.

鈥淓stos nuevos documentos muestran que la financiaci贸n para el Instituto de Wuhan fue mayor de lo que se le ha dicho al p煤blico鈥, dijo el presidente de Judicial Watch, Tom Fitton. 鈥淨ue haya tomado un a帽o y una demanda federal para obtener esta primera revelaci贸n sobre COVID y Wuhan es evidencia de encubrimiento por parte de la agencia de Fauci鈥.

En estos correos electr贸nicos de FauciLeaks recientemente revelados, hay un descubrimiento importante en la p谩gina 3123: la AFP (Agence France-Presse), agencia de noticias estatal francesa, dirigida por el estado franc茅s y due帽a de la empresa de verificaci贸n factual, conoc铆a la fabricaci贸n del virus desde el 31 de enero de 2020.

La AFP, a trav茅s del periodista Issam Ahmed, escrib铆a un viernes por la noche al Dr. Barney Graham, del NIH (National Health Institute), sobre una petici贸n bastante urgente un viernes por la noche. El periodista ped铆a una valoraci贸n sobre un estudio cient铆fico que acababa de ser publicado en el servidor Biorxiv.org. El art铆culo afirmaba que el nuevo coronavirus inclu铆a cuatro inserciones similares a las del VIH-1, y que esto no es una coincidencia.

El periodista ped铆a informaci贸n sobre este art铆culo escrito por investigadores indios, que posteriormente ser谩 retractado bajo presi贸n, ha declarado el matem谩tico Jean-Claude P茅rez.

En el sitio web del NIAID (Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas), se puede leer que el Dr. Barney Graham es el Director Adjunto del Centro de investigaci贸n sobre las vacunas, Jefe del Laboratorio de Patog茅nesis viral y n煤cleo de ciencia traslacional. Sus principales 谩reas de investigaci贸n son el desarrollo de vacunas y anticuerpos monoclonales contra el COVID-19, el VSR, la gripe, el EV-D68, el Nipah, el Zika, el VIH, el 脡bola y otros pat贸genos virales emergentes, la concepci贸n de vacuna basada sobre la estructura y base estructural para la neutralizaci贸n del virus mediada por los anticuerpos, as铆 como el enfoque pat贸geno prototipo para la preparaci贸n y la respuesta ante una pandemia. As铆 que el Dr. Graham es un experto y no pod铆a desconocer la publicaci贸n de este estudio.

驴Qu茅 funci贸n desempe帽a la AFP?

Lo que parece sorprendente es que la AFP no se haya hecho eco de este estudio. Esta misma AFP atac贸 al profesor Luc Montagnier y al matem谩tico Jean-Claude P茅rez durante sus declaraciones en mayo de 2020, y luego mediante una informaci贸n de 鈥淎FP factual鈥 de Julie Charpentrat en agosto de 2020.

Al ser contactados por algunos medios de comunicaci贸n franceses (que empiezan a hacerse eco de la noticia), el Sr. Ahmed y la Sra. Charpentrat no respondieron.

Traducci贸n del correo electr贸nico

De: lssam AHMED

Enviado: viernes 31 de enero de 2020 17:27

Para: Graham, Barney (NIH/YRC)

Asunto: Solicitud de comentarios sobre un art铆culo de origen indio sobre el nuevo coronavirus

Estimado Dr. Graham,

Soy un periodista cient铆fico de la agencia de noticias Agence France-Presse y le escribo con una petici贸n 鈥 隆disculpe que me dirija a usted un viernes por la noche! Un contacto me ha dicho que tal vez est茅 dispuesto a dar una opini贸n sobre este documento que acaba de publicarse en Internet: https:www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1.full.pdf

El estudio sugiere que el nuevo coronavirus tiene cuatro inserciones similares al VIH-1 y esto no es una coincidencia.

Muchas gracias, si es posible.

lssam AHMED Health, Science and Environment

O bien sale a la luz que el 鈥渧irus鈥 es una quimera, un agente biol贸gico artificial hecho en un laboratorio para ser el detonante de la enfermedad covid-19 (sobre el terreno ya debilitado de cuerpos castigados por t贸xicos, vacunas, mala alimetaci贸n, pesticidas, contaminaci贸n, redes electromagn茅ticas G, estr茅s, vidas miserables,鈥 en definitiva, del sistema capitalista) o bien lo que est谩 saliendo a la luz es la mascarada para ocultar qu茅 han hecho para enfermar a la gente, es decir que han fabricado una secuencia gen茅tica virtual de un 鈥渧irus鈥 falso con un ordenador como cortina de humo para desviar la atenci贸n de lo que realmente est谩 enfermando a no tantas personas, en realidad, como nos dicen, como instrumento para una reconversi贸n del poder. Sea lo que fuere, ya no son teor铆as conspiranoicas.

