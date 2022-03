–

De parte de El Topo March 2, 2022 94 puntos de vista

Tras once a帽os de trayectoria, Pikara Magazine trabaja para consolidar que la estructura del proyecto period铆stico integre los valores sobre los que escribe.

芦No hab铆a una conexi贸n entre lo editorial y lo administrativo禄. Este problema, descrito por Tamia Quima, una de las coordinadoras de Pikara Magazine durante una de las mesas del II Congreso de Periodismo Feminista Luc铆a Mart铆nez Odriozola, resume uno de los principales retos a los que se ha enfrentado la revista Pikara Magazine.

El haber nacido hace once a帽os sin ninguna pretensi贸n econ贸mica y sin nada que pudiese pensar en un posible proyecto empresarial (no necesariamente capitalista, sino un proyecto que tuviera ingresos y gastos) arrastr贸 un desbarajuste contable que lastraba la organizaci贸n de la revista. La apuesta por pagar las colaboraciones period铆sticas desde el principio gener贸 una contabilidad y unos movimientos bancarios que era preciso gestionar con rigor y profesionalidad. Si los textos publicados en Pikara Magazine siempre han tenido calidad period铆stica (y no es falta de humildad, sino una lectura objetiva de los reconocimientos recibidos), no era l贸gico que lo hubiera detr谩s fuera algo as铆 como amateur. Hasta que lleg贸 Tamia Quima, como ella siempre explica, para organizar la base de datos de suscriptoras. Desde entonces, hace tiempo ya, sus tareas son casi inabarcables e imprescindibles.

Pikara Magazine es un proyecto period铆stico que ahora mismo emplea a cinco personas: tres periodistas, una administrativa y una dise帽adora. Vivir de una revista autogestionada, con un c贸digo 茅tico fuerte respecto a la publicidad, por ejemplo, implica un fortalecimiento organizativo acorde con la mirada feminista impl铆cita en los art铆culos publicados. Porque no tiene sentido hacer reportajes sobre cuidados, condiciones laborales, ansiedad o estr茅s y, por detr谩s, estar viviendo en un ambiente laboral desquiciado. La conexi贸n entre lo editorial y lo administrativo es fundamental. Porque el feminismo no puede ser solo una lectura entretenida, ni una suma de clics, el feminismo es una manera de estar y de relacionarse. Y en eso est谩 Pikara Magazine, en tratar que las pr谩cticas feministas definan al proyecto en su conjunto.

芦Publicar un art铆culo no es solo escribirlo y editarlo. Sino que hay que pagarlo y hacer los tr谩mites con Hacienda. Y nunca se tiene en cuenta el gasto de la gesti贸n administrativa, es una 谩rea que debe estar integrada. Es importante que se vele por lo editorial, pero hay m谩s禄, expuso tambi茅n Quima en la mesa redonda del congreso titulada 芦驴Qu茅 puede aportar la perspectiva feminista a la sostenibilidad de un medio de comunicaci贸n?禄, en la que participaron periodistas de La Marea, El Salto y La Directa.

A LO PR脕CTICO

Pagar pronto a las colaboradoras (como m谩ximo hay una demora de 15 d铆as), contestar todos los correos, ser amable en las gestiones, intentar colaborar con diversos proyectos, estar implicadas en la vida del barrio bilba铆no en el que se encuentra la redacci贸n, la horizontalidad en la toma de decisiones, la igualdad de sueldos para todas las trabajadoras, colaborar y no competir con otros medios, son algunos de los principios b谩sicos que rigen a Pikara Magazine. Unos principios que han hecho que la revista forme parte desde hace unos meses de la REAS-Euskadi, la red de econom铆a alternativa y solidaria. Como hacen desde esta red, pensar las relaciones econ贸micas desde par谩metros diferentes al mercado capitalista y neoliberal es una tarea a la que tambi茅n se le dedica tiempo. Y es que la revista trabaja con organizaciones en las que se sabe que ha habido conflictos laborales denunciables; compra los materiales (desde papel higi茅nico a folios) en las tiendas del barrio; tiene el contrato de la luz con una cooperativa de consumidoras y consumidores, Goiener; los env铆os de los materiales en papel se hacen con la empresa p煤blica Correos, excepto los de Bilbao donde la encargada es una cooperativa de transporte sostenible, Botxo Riders.

Hablar de perspectiva feminista en la sostenibilidad de un medio de comunicaci贸n es hablar de cuidados. Este concepto, tal vez manido e incluso puede que vac铆o de contenidos en seg煤n qu茅 contextos, no se puede aparcar en un proyecto como Pikara Magazine. Es verdad que en la l贸gica de la inmediatez y en la trampa del entusiasmo que denuncia Remedios Zafra en las que vive la sociedad actual es complicado que el trabajo no aparezca en el tiempo libre o de descanso; es dif铆cil tambi茅n escapar de la autoexplotaci贸n cuando se practica el autoempleo; y es compleja la desconexi贸n cuando las redes sociales, y todas sus interacciones, son las ventanas de un medio de comunicaci贸n al mundo.

A pesar de las contradicciones inherentes a cualquier proyecto, por ah铆 est谩 intentando andar Pikara Magazine, por el camino del respeto con la vida y los tiempos de las trabajadoras. La confianza mutua hace posible, por ejemplo, que los horarios de trabajo, m谩s all谩 de unas necesidades firmes y concretas como reuniones o cierres editoriales y de proyectos, sean flexibles, que el teletrabajo sea una opci贸n no solo pand茅mica y que no haya que entregar bajas m茅dicas cuando alguien tiene un mal d铆a. Sin olvidar la ausencia de jerarqu铆as: remar juntas siempre es m谩s placentero.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

芦Ahora fluye m谩s la informaci贸n y todo el mundo participa en la toma de decisiones禄, dijo tambi茅n Tami Quima en el II Congreso de Periodismo Feminista. La integraci贸n y conexi贸n entre las 谩reas de administraci贸n y editorial, hecho realmente efectivo hace dos a帽os, ayuda a planificar mejor las tareas anuales. 驴Cu谩ntos monogr谩ficos se van a publicar este a帽o?, 驴qu茅 presupuesto tienen?, 驴de qu茅 temas ser谩n? son preguntas con respuesta en enero. 驴Hay dinero para invertir en las tareas de difusi贸n?, 驴cu谩ndo es mejor realizar una campa帽a de socias o una promoci贸n en la tienda online?

La mejora en la organizaci贸n interna de Pikara Magazine ha provocado que este a帽o la revista cuente con su primera memoria de sostenibilidad, realizada con Nerea Azkona, de AIEDI Faktoria, un documento que recoge la informaci贸n no financiera de m谩s de una d茅cada de actividad y la alineaci贸n con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030. Puede parecer muy rimbombante, pero al final es lo expuesto en este art铆culo pero siguiendo una estructura concreta.

Los retos son varios: la ampliaci贸n del equipo, la mejora salarial y la creaci贸n de una nueva web tal vez sean los m谩s claros. De momento, el pr贸ximo paso es ser una cooperativa sin 谩nimo de lucro.

Aunque la asesor铆a con la que trabaja Pikara Magazine defienda que ser una asociaci贸n sin 谩nimo de lucro es una figura jur铆dica acorde con la actividad de la revista, el anhelo de ser una cooperativa ha sido una constante en el equipo de coordinaci贸n. Una vez consolidada la estructura, comprobada la sostenibilidad de un proyecto que nunca ha tardado en pagar una factura m谩s de un mes y fortalecidas las tareas de coordinaci贸n y toma de decisiones, es hora de que Pikara Magazine sea una cooperativa de trabajo asociado sin 谩nimo de lucro. Est谩 claro que los papeleos ser谩n m谩s y tal vez los impuestos suban, pero la coherencia entre discurso y pr谩ctica no admite demoras.

El pr贸ximo paso ya est谩 en la mente: que las colaboradoras habituales sean parte de la cooperativa y que eso conlleve una mayor seguridad jur铆dica para las que sean freelance. Que Pikara Magazine no sea solo un medio m谩s en el que publicar y facturar, sino que sea un espacio de cuidado mutuo, apoyo y que aporte beneficios tambi茅n en lo laboral y en lo fiscal. Que el entusiasmo, vital para vivir y sobrevivir, no sea una desventaja en un panorama medi谩tico que a la par que publica m谩s contenidos con mirada feminista sigue precarizando a las periodistas. Pikara Magazine no es ajena al contexto, pero trabaja por deshacer esas ataduras que hacen viables proyectos en una sola parte del engranaje, la editorial. Ya lo dijo Tamia Quima, hace falta conexi贸n entre lo editorial y lo administrativo.