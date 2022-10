–

La Audiencia Nacional dicta sentencia fijando que el tiempo laboral que se ha visto interrumpido por aver铆as surgidas durante el teletrabajo no debe recuperarse

La Audiencia Nacional (AN) de Madrid ha fijado jurisprudencia sobre la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, sentenciando que cuando se den funcionamientos defectuosos en los medios usados para teletrabajar, haciendo que se interrumpa la jornada laboral del empleado por causas no atribuibles a este, la culpa recaer谩 sobre la empresa, no pudiendo reclamar a sus trabajadores la recuperaci贸n del tiempo perdido por la incidencia.

La Sala de lo Social de la AN ha razonado que, de igual manera que los trabajadores presenciales no tienen la obligaci贸n de prestar servicios en otro momento cuando surge una aver铆a de internet, la aplicaci贸n del principio de equiparaci贸n que proclama el art. 4.1 del Real Decreto Ley 28/2020 no puede suponer una consecuencia distinta para los empleados que trabajan a distancia.

El fallo viene a ra铆z de una demanda de conflicto colectivo presentada por el Sindicato Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) contra una empresa de atenci贸n telef贸nica a terceros.

S铆 que es trabajo efectivo

El Sindicato CGT exig铆a en la demanda colectiva interpuesta la nulidad de los acuerdos sobre trabajo a distancia suscritos entre la empresa y los empleados que voluntariamente as铆 lo convinieron.

Adem谩s, en la demanda se ped铆a que en los contratos se regulasen cuestiones no contempladas en ellos, siendo una de esas cuestiones que los tiempos de suspensi贸n del trabajo por aver铆a o incidencia no sean imputables al trabajador, concret谩ndose el porcentaje y la distribuci贸n entre trabajo presencial y a distancia.

Pero la demanda tambi茅n conten铆a otras solicitudes en orden a cuestiones ajenas a los contratos. La primera hac铆a referencia a la consideraci贸n como tiempo efectivo del trabajo de aquel que tienen lugar cuando por raz贸n de problemas t茅cnicos, el trabajador a distancia no pueda prestar servicio. Algo que el empresario aleg贸 que 鈥渘o se trata de tiempo de trabajo efectivo鈥. Esta controversia ya fue solventada en la sentencia de la Audiencia Nacional 104/2021, cuyos razonamientos ha sido reiterados para dictar fallo.

En el 谩mbito del teletrabajo el RD Ley 28/2020 recoge en su art铆culo 11 que es el empleador el encargado de dotar y proporcionar un mantenimiento adecuado con todos los medios y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad, as铆 como garantizar la atenci贸n precisa en caso de dificultades t茅cnicas, especialmente en el caso de la modalidad online.

De igual modo, el empresario no estar谩 exonerado de su obligaci贸n de dar ocupaci贸n al asalariado aun cuando sea el propio empleado el que haya contratado el suministro el茅ctrico del que se sirve para trabajar a distancia.

ECONOMIST&JURIST