Salamanca, 8 de junio de 2021.

En los 煤ltimos a帽os, se han ido habilitando medios alternativos para comunicarse con la Administraci贸n (atenci贸n telef贸nica, tramitaci贸n por internet, etc), mientras que poco a poco se iba obstaculizando la asistencia del p煤blico a las oficinas a trav茅s de la cita previa.

Esta situaci贸n se ha agravado totalmente desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Actualmente, la situaci贸n epidemiol贸gica es de notable mejor铆a gracias a las vacunaciones, el Estado de alarma ha finalizado, las autoridades sanitarias est谩n levantando progresivamente las restricciones y los distintos sectores econ贸micos tratan de recuperar la actividad normal.

Se da la contradicci贸n de que podemos ir a cualquier empresa, a cualquier comercio, viajar, comer y beber en cualquier local鈥 pero, sin embargo, la gente dif铆cilmente puede acudir a las oficinas de la Administraci贸n a realizar los tr谩mites y consultas necesarios. Las trabas burocr谩ticas, como la obligaci贸n de solicitar cita previa a trav茅s de determinados tel茅fonos o p谩ginas web, en funci贸n del organismo del que se trate, hace que al final la gente tenga que acudir varias veces a la puerta de la oficina y llamar a varios n煤meros de tel茅fono para conseguir (si lo consiguen) ser atendidos por personal funcionario.

Sin embargo, los responsables de la Administraci贸n han decidido que el p煤blico no debe volver a las oficinas, sino que han de resolver todos sus tr谩mites a trav茅s del tel茅fono o de internet. La Ley de Procedimiento Administrativo Com煤n de 2015 ya establece la obligaci贸n de relacionarse electr贸nicamente con la Administraci贸n a los profesionales y a las empresas (art.14), y sustituye el derecho de todas y todos a conocer los requisitos jur铆dicos o el estado de tramitaci贸n de sus expedientes, que hab铆a en la anterior ley, por el derecho a ser asistidos en el uso de medios electr贸nicos (art.13). Es una acci贸n deliberada que, como vemos, viene desde antes de la pandemia, y que no entiende de colores pol铆ticos, ya que la Ley se aprob贸 gobernando el PP, el actual gobierno de PSOE y UP no tiene ninguna intenci贸n de cambiar, y que est谩n aplicando administraciones del Estado, auton贸micas y locales de todo signo pol铆tico.

Por tanto, todo estaba planeado mucho antes. La pandemia era la excusa, pero ya no hay motivos por razones sanitarias. Los verdaderos motivos son:

1. Los gestores consiguen as铆 eliminar al p煤blico de las oficinas, ya que para ellos son personas molestas que plantean problemas y roban tiempo en su concepci贸n de la Administraci贸n como si fuera una empresa y no un servicio p煤blico.

2. El cierre 芦de facto禄 de las oficinas p煤blicas permite a los gestores la reducci贸n de personal de atenci贸n al p煤blico, reduciendo gastos salariales y mermando las plantillas con un evidente empeoramiento del servicio p煤blico prestado.

3. Se da prioridad a los datos estad铆sticos frente a la atenci贸n al p煤blico. Se promueve que el poco p煤blico que acude lo haga con cita previa y con un tiempo tasado, de tal manera est谩 perfectamente contabilizado las personas que acuden y el tiempo que se les dedica. Y se pretende retribuir m谩s a quien menos se entretenga con la gente, en el af谩n imposible de tratar la Administraci贸n P煤blica como si fuera una empresa privada.

4. Al derivar al gran p煤blico de la atenci贸n presencial en ventanilla a la atenci贸n telef贸nica y telem谩tica, los gestores pueden subcontratar esa atenci贸n con empresas privadas a trav茅s de contratos de millones de euros para dise帽os y mantenimiento de p谩ginas web o atenci贸n telef贸nica, con personal precario que nada sabe de normativa o de tr谩mites administrativos.

Las consecuencias de evitar la atenci贸n presencial y priorizar la tramitaci贸n electr贸nica son:

1. La atenci贸n a las personas es cada vez peor. Se les obstaculiza o se les niega poder ser atendidos directamente por una persona, se les exige tener unos medios y unos conocimientos t茅cnicos que no tienen por qu茅 tenerlos, y adem谩s hay que estar dotado de una paciencia y una insistencia extraordinarias, ya que, adem谩s, la administraci贸n electr贸nica, por su complejidad, suele dar problemas.

2. Las empleadas y empleados p煤blicos tambi茅n nos vemos perjudicados, ya que parte de nuestro trabajo se est谩 derivando a grandes empresas tecnol贸gicas y de atenci贸n telef贸nica. Se est谩 reduciendo plantilla con empleo de calidad en la Administraci贸n y con los conocimientos y destrezas que necesita el p煤blico por personal precario, subcontratado y sin la capacidad requerida.

3. El gasto de las Administraciones es mayor, ya que los contratos que se adjudican a las empresas de telem谩rketing y mantenimientos web son millonarios, mucho m谩s gasto que el supuesto ahorro en personal. Pero las adjudicaciones de esos contratos las dirigen los gestores, y adem谩s no computan como gastos de personal, que parece que es el principal problema de los gestores p煤blicos.

4. Mucha gente est谩 siendo desplazada del servicio p煤blico. A la burocracia que ya exist铆a se suman ahora las dificultades t茅cnicas que no todo el mundo puede solventar: personas mayores sin conocimientos digitales b谩sicos, poblaci贸n rural sin la cobertura telef贸nica o de internet, poblaci贸n de bajos recursos sin acceso a los medios requeridos, etc. Muchos de ellos abandonan sus pretensiones o sus obligaciones con la Administraci贸n, o tienen que acudir a gestor铆as para poder realizar tr谩mites que antes se pod铆an realizar en cualquier Administraci贸n.

Campa帽a.

Desde CGT queremos mostrar al p煤blico que el empeoramiento del servicio p煤blico que prestan las Administraciones al cerrar o dificultar el acceso a las oficinas no favorece al personal, sino todo lo contrario, tambi茅n nos perjudica, y, consecuentemente, tambi茅n estamos en contra.

Las trabajadoras y trabajadores de CGT proponemos que las puertas de las Administraciones del Estado vuelvan a abrirse al p煤blico, y que las empleadas y empleados p煤blicos podamos prestar un servicio p煤blico de calidad, ya que esta es nuestra raz贸n de ser y porque es el contribuyente quien, con sus impuestos, est谩 pagando nuestras n贸minas. No los pol铆ticos ni los gestores de lo p煤blico.

La atenci贸n presencial debe ser prioritaria. La atenci贸n telef贸nica y la tramitaci贸n electr贸nica deben ser optativas para quienes lo deseen y sean capaces, y deben ser gestionadas directamente por el personal de la Administraci贸n. No puede ser que la prioridad sea la atenci贸n telem谩tica, que se d茅 la espalda a la atenci贸n presencial al pueblo, y que la gesti贸n se subcontrate con empresas con personal precario y sin conocimientos.

Por ello, CGT instalar谩 mesas informativas a las puertas de distintos organismos del Estado en Salamanca los pr贸ximos mi茅rcoles de este mes de junio, y facilitar esta informaci贸n al p煤blico. Tambi茅n vamos a presentar escritos en papel y sin cita previa para que quede constancia de nuestro malestar, como empleadas y empleados p煤blicos, y como ciudadanas y ciudadanos.

Asimismo, CGT convoca concentraciones de protesta, a favor de la apertura de las oficinas al p煤blico, y contra la imposici贸n de la atenci贸n telef贸nica y la tramitaci贸n web de manera obligatoria. Ser谩n a las 12 horas, e invitamos a todas las personas que quieran asistir, tanto empleadas y empleados p煤blicos como ciudadanas y ciudadanos en general, en favor de la atenci贸n personal y contra la obligatoriedad de la tramitaci贸n inform谩tica.

Algunos ejemplos:

Seguridad Social:

La Seguridad Social solo atiende al p煤blico con cita previa. En Salamanca hay 3 tel茅fonos de cita previa, que facilita el guardia de seguridad que hay en la puerta. Adem谩s de tener que llamar insistentemente (pues no es f谩cil que lo cojan a la primera) hay que acudir a la oficina un m铆nimo de 2 veces: a buscar los tel茅fonos, y el d铆a de la cita previa.

En la Tesorer铆a General de la Seguridad Social, adem谩s, hay 2 aplicaciones distintas: La 芦Sede Electr贸nica禄 e 芦Importass禄, para fines distintos. Adem谩s, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene otra aplicaci贸n, 芦Tu Seguridad Social禄, y todas ellas tienen un acceso web distinto.

Si la llamada es por alg煤n problema con alguna aplicaci贸n electr贸nica, hay que llamar a otro tel茅fono distinto, dejar tu n煤mero de tel茅fono, y esperar a que el funcionario que lleva ese tema llame a la persona interesada en cuanto tenga un hueco, que puede ser ese mismo d铆a o al siguiente. Hay bastante cola, porque los problemas de este tipo son habituales.

Agencia tributaria:

La Delegaci贸n de la AEAT en Salamanca ha estado pr谩cticamente cerrada al p煤blico hasta hace muy poco. Hay que pedir cita previa, para lo cual hay que llamar a un n煤mero de tel茅fono, que es para toda Espa帽a y que atiende una m谩quina, con la consiguiente dificultad para muchos contribuyentes. Al igual que en la Seguridad Social, hay que acudir un m铆nimo de 2 veces, una en busca del tel茅fono y otra el d铆a de la cita previa.

Hay otros tel茅fonos distintos si el objeto es acudir en busca del certificado digital o para la campa帽a de la renta.

Para el caso concreto de la campa帽a de la Renta, la AEAT ha reducido la cita previa al mes de junio, a pesar de que la campa帽a se inici贸 en abril. Mientras tanto, ha habido otro tel茅fono para ayudar a trav茅s de una llamada telef贸nica a quienes han intentado presentarla desde su casa.

Servicio P煤blico de Empleo:

El SEPE cerr贸 sus oficinas a las personas afectadas por un ERTE, y a quienes deseen un certificado. Para los dem谩s tr谩mites hay que solicitar cita previa, en este caso, a trav茅s de la p谩gina web. La cita previa est谩 bloqueada temporalmente por decisi贸n del propio SEPE, con el objeto de evitar el colapso por falta de personal, y as铆 derivar al p煤blico a que realicen las solicitudes v铆a web o por tel茅fono, que tambi茅n est谩 saturado.

Delegaci贸n de Hacienda:

Para acudir a Catastro hay varios tel茅fonos de cita previa disponibles en la entrada de la Delegaci贸n, que son atendidos desde Madrid, o se puede hacer a trav茅s de la sede electr贸nica de Catastro. El tel茅fono para el Registro de Catastro es distinto que para el resto de servicios.

Para otros tr谩mites, como acudir a Registro, Clases Pasivas, el TEAR, u otros organismos del edificio, como la Jefatura de Telecomunicaciones o el Instituto Geol贸gico y Minero, hay otros tel茅fonos de cita previa distintos o correos electr贸nicos, que son atendidos por los propios funcionarios que atienden al p煤blico y que adem谩s tienen que organizar la cita previa, por lo que cada persona que asista genera m谩s trabajo.

Al igual que en la Seguridad Social y en la AEAT, hay que acudir un m铆nimo de 2 veces, una para tomar nota del tel茅fono o correo electr贸nico y otra el d铆a de la cita previa.

Mutualidad de Funcionarios del Estado:

MUFACE ha cerrado las puertas de sus oficinas a los mutualistas salvo para los tr谩mites estrictamente necesarios. Para esos casos, hay que pedir cita previa a trav茅s del tel茅fono 060, de la sede electr贸nica o de su aplicaci贸n para m贸viles. El tel茅fono 060 es atendido por una m谩quina. No se permite hacer tr谩mites por correo electr贸nico. Y se ha reducido el per铆odo para algunos tr谩mites en oficina a solo un mes al a帽o.

Dado que una parte muy importante de los mutualistas es gente mayor, est谩 habiendo graves problemas en la asistencia del p煤blico a la oficina, ya que no se manejan con la m谩quina del tel茅fono ni con la sede electr贸nica ni con la app de los smartphones. En algunos casos la plantilla est谩 atendiendo a personas mayores a pesar de que tienen 贸rdenes en contrario.

Direcci贸n General de Tr谩fico:

En la DGT ya informan directamente de que, seg煤n la Ley de 2015, no atienden a empresas ni a sus representantes. El resto de personas pueden acudir con cita previa a trav茅s de la web.