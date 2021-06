–

Immers fa m茅s d鈥檜na d猫cada en una crisi pol铆tica que ha col路locat a la presid猫ncia a quatre homes en nom茅s cinc anys, dos dels quals han anat a la pres贸, el Per煤 va celebrar aquest diumenge 6 de juny la segona volta d鈥檜nes eleccions at铆piques. L鈥11 d鈥檃bril, divuit candidatures es presentaven a la presid猫ncia. Els vots van quedar for莽a repartits entre set opcions, per貌 hi havia un clar guanyador: Pedro Castillo l铆der sindical rural del gremi dels mestres amb 2.724.752. En la segona volta n鈥檋a obtingut, gaireb茅 amb el 100 % dels vots escrutats, 8.719.076, un 50,25 %, davant de Keiko Fujimori, empres脿ria ultraconservadora, que en t茅 8.631.303. Dos extrems pol铆tics caracteritzats pel populisme: un socialisme prou conservador en aspectes socials i drets fonamentals com els reproductius o els de les comunitats LGTBI contra el que 茅s 脿mpliament anomenat feixisme fujimorista.



L鈥檃ntivot com a protagonista

El Per煤 havia d鈥檈scollir aquest diumenge entre una K de Keiko i un llapis de qui popularment 茅s anomenat 鈥渆l professor鈥. Dos s铆mbols representatius. Per貌, segons analitzen diversos activistes i periodistes, s鈥檋a tractat m茅s aviat d鈥檜nes antieleccions: gran part de les votants de Castillo votaven en realitat en contra del fujimorisme i gran part de les votants de Keiko Fujimori ho feien en contra del castrochavisme. Tots dos col路lectius escudats en una defensa de la democr脿cia davant de l鈥檃utoritarisme, feixista o comunista, cada un per la seva banda. Qui comptava, per貌, amb una maquin脿ria m茅s gran de propaganda i control medi脿tic ha sigut l鈥檈quip de campanya de Keiko Fujimori, qui es presentava per tercera vegada a la presid猫ncia. Castillo, qui durant la campanya s鈥檋a definit com a 鈥減rogressista鈥 i no marxista tot i que el seu partit t茅 principis del marxisme-leninisme, ha sigut una absoluta sorpresa d鈥檜na 煤ltima hora.

El seu historial electoral es concentra l鈥檃ny 2002, quan va ser candidat a alcalde sense 猫xit d鈥檜na poblaci贸 de 15.000 habitants: Angu铆a, al seu departament natal, Cajamarca. Devot de la Verge dels Dolors, Pedro Castillo ha sigut mestre de prim脿ria durant una d猫cada abans d鈥檈studiar psicologia educativa a la universitat i convertir-se en l铆der sindical dels professors arribant a ser secretari general de la Federaci贸 Nacional de Treballadors en l鈥橢ducaci贸 del Per煤. Amb 51 anys, els seus or铆gens en l鈥檃ctivisme es remunten a les Rondes Camperoles, organitzacions comunals aut貌nomes dels finals del 70 que defensaven les comunitats rurals de Cajamarca de l鈥檃ctivitat armada de Sendero Luminoso i altres grups guerrillers. Va agafar gran popularitat durant la vaga de professorat de l鈥檃ny 2017, durant la que va ser acusat de pert脿nyer al Moviment per l鈥橝mnistia i els Drets Fonamentals, organitzaci贸 creada pel l铆der de Sendero Luminoso, Abimael Guzm谩n, un extrem que Castillo ha negat.



Mana la ruralitat

El patr贸 que es repeteix en les 煤ltimes eleccions 茅s el de la repartici贸 del vot a escala geogr脿fica: la capital, el nord del pa铆s i la selva amaz貌nica vota pel candidat m茅s conservador i els Andes i el sud del pa铆s pel menys conservador. A Lima ha guanyat Keiko Fujimori amb un 65 % dels vots. A Cusco, el 84 % ha votat al 鈥減rofessor鈥. La ruralitat, que ja no 茅s majoria poblacional al pa铆s and铆, ha votat de manera aclaparadora per Pedro Castillo, amb qui es poden sentir m茅s representades. 脷rsula Santa Cruz, migrant peruana a Catalunya, qui ha estat volunt脿ria en un comit猫 d鈥檕bservaci贸 electoral a Barcelona, explica que Castillo 鈥渟鈥檋a envoltat de cara a la segona volta electoral de professionals de l鈥檈quip t猫cnic de Ver貌nica Mendoza鈥 鈥揷andidata presidencial de Juntos por Per煤, l鈥檈squerra peruana m茅s ben posicionada dels 煤ltims anys鈥 鈥渋 d鈥檃ltres persones de reconeguda traject貌ria 猫tica i professional鈥.

Tot i els seus plantejaments antiavortistes, antidrets de la poblaci贸 LGTBI i fins i tot desconsiderant la rellev脿ncia de les viol猫ncies masclistes, segons Santa Cruz, el futur president 鈥渉a adquirit compromisos amb diversos col路lectius socials amb qui no t茅 afinitat i aix貌 茅s senyal que pot fer les coses d鈥檜na altra manera鈥. Aix铆 i tot, 鈥渆l seu marge de maniobra ser脿 molt poc perqu猫 tindr脿 el congr茅s dividit i els partits fujimoristes i de dreta no el deixaran governar鈥, segueix. Quan, el passat dimarts, la balan莽a comen莽ava a decantar-se lleument per Castillo, Keiko Fujimori va sortir als principals mitjans de comunicaci贸 per denunciar un intent de frau. 鈥淛a ho ha fet durant altres eleccions, est脿 fent una crida perqu猫 es cre茂 el caos, el desordre鈥, explica la peruana. 鈥淧er貌 la gent de Pedro Castillo est脿 molt atenta i ha sortit als carrers per fer que es respectin els resultats, perqu猫 saben el que es juguen en aquestes eleccions鈥, continua. Amb un avantatge de nom茅s 80.000 vots, no hi ha cap prova del suposat frau. 鈥溍塻 evident que ha perdut perqu猫, si no, Keiko Fujimori no sortiria d鈥檃questa manera a dir que li estan robant les eleccions鈥, assegura Santa Cruz.

Derrotat el fujimorisme al Per煤, algunes aliances pol铆tiques llatinoamericanes constru茂des en pro del neoliberalisme i l鈥檈xtractivisme perillen. L鈥Alian莽a del Pac铆fic, per exemple, creada a Lima el 2011 i liderada per Xile, Col貌mbia, el Per煤 i M猫xic, perdr脿 for莽a amb Castillo al Per煤 i AMLO a M猫xic. Les dretes i extremes dretes del continent, fortes ara sobretot a Brasil, Xile i Col貌mbia, trontollen una mica m茅s amb la vict貌ria de Per煤 Libre i poden veure鈥檚 debilitades en eleccions que s鈥檃costen com les de maig de 2022 a Col貌mbia. L鈥檈xcepci贸, despr茅s de la ratxa de presidents destitu茂ts que arrossega el Per煤, ser脿 que Pedro Castillo pugui acabar el seu mandat.