February 25, 2022 –
79 puntos de vista
¿ESTE AÑO HAS CUMPLIDO TRIENIO? – TECNILÓGICA SIEMPRE SE GUARDA UN AS BAJO LA MANGA
REFORMA LABORAL 2022 – PUNTOS CLAVE
PROPUESTA – PERMISO RETRIBUIDO CUIDADO MENORES COVID-19
EL SMI SUBE HASTA LOS 1000 EUROS – EL TRIBUNAL SUPREMO HACE «POLÍTICA EMPRESARIAL» CON EL SALARIO MÍNIMO
INSPECCIÓN – ACTA DE INFRACCIÓN EN BILBAO
DENUNCIAS – DESCANSO ENTRE JORNADAS
7 DÍAS AL AÑO PAGADOS PARA CUIDAR DE HIJOS, PADRES O CONVIVIENTES
¿Y SI NOS HUBIERAN ADAPTADO EL SALARIO A LA SUBIDA DEL IPC?
CONVENIO BANCA – PAGA EXTRA POR BENEFICIOS
8 DE MARZO – DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
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Fuente: Elpicador.org