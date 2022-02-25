February 25, 2022
De parte de CGT El Picador
79 puntos de vista


¿ESTE AÑO HAS CUMPLIDO TRIENIO? – TECNILÓGICA SIEMPRE SE GUARDA UN AS BAJO LA MANGA

REFORMA LABORAL 2022 – PUNTOS CLAVE

PROPUESTA – PERMISO RETRIBUIDO CUIDADO MENORES COVID-19

EL SMI SUBE HASTA LOS 1000 EUROS – EL TRIBUNAL SUPREMO HACE «POLÍTICA EMPRESARIAL» CON EL SALARIO MÍNIMO

INSPECCIÓN – ACTA DE INFRACCIÓN EN BILBAO

DENUNCIAS – DESCANSO ENTRE JORNADAS

7 DÍAS AL AÑO PAGADOS PARA CUIDAR DE HIJOS, PADRES O CONVIVIENTES

¿Y SI NOS HUBIERAN ADAPTADO EL SALARIO A LA SUBIDA DEL IPC?

CONVENIO BANCA – PAGA EXTRA POR BENEFICIOS

8 DE MARZO – DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

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Fuente: Elpicador.org

Default Thumbnail️️El comité de empresa informa El Picador -febrero 2021- 1 abril, 2021 por Publicación Abierta Indymedia flyer contra campaña 2021 territorio perú agitación contra campaña politica territorio perú Publicado en Foto, Internacionales PrevPANORAMA DE LAS RECUPERADAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Deja un comentario Conectado como Publicación Abierta Indymedia. ¿Querés salir? Buscar: Entradas recientes Campaña de agitación social y antisocial contra las elecciones 2021 en el territorio dominado por el estado peruano PANORAMA DE LAS RECUPERADAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Semana 22/03 a 28/03 – Temas desde las radios populares JORNADA MUNDIAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE HAITI Entrevista a Emanuel Jurado: “Hay que entender a la Economía Social y Solidaria como una transición hacia otro modelo productivo, otro modelo económico” Comentarios recientes Ruth Vilches Torrejón en LA DESCOLONIZACION DE LA DEMOCRACIA Por Rafael Bautista S. Publicación Abierta Indymedia en Pal debate: ¿Nazismo y Fascismo son lo mismo?, ¿Son de derecha o izquierda o ninguno? Marcos Tapia en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. isaac en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. Fredy Escobar Vega en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. Archivos abril 2021 marzo 2021 febrero 2021 enero 2021 diciembre 2020 noviembre 2020 octubre 2020 septiembre 2020 agosto 2020 julio 2020 junio 2020 mayo 2020 abril 2020 marzo 2020 febrero 2020 enero 2020 diciembre 2019 noviembre 2019 octubre 2019 septiembre 2019 agosto 2019 julio 2019 junio 2019 mayo 2019 abril 2019 marzo 2019 febrero 2019 enero 2019 diciembre 2018 noviembre 2018 octubre 2018 septiembre 2018 agosto 2018 julio 2018 junio 2018 enero 2018 octubre 2017 Categorías Alto Valle Ambiente Audio y radio Ciudad de Buenos Aires Conurbano Córdoba Culturas Derechos Humanos Discusiones Economía Política Foto Géneros Internacionales La Plata Mar del Plata Medios y comunicación Nacionales Pueblos Originarios Regionales Rosario Santiago del Estero Sin categoría Soporte Temáticas Trabajadoras/es Video Meta Administrador del sitio Desconectar RSS de las entradas RSS de los comentarios WordPress.org El Picador -enero 2022- El Picador -diciembre 2020- El Picador -extra prevención 35- El Picador -mayo 2021- El Picador -julio 2021- El Picador -septiembre 2021- El Picador -extra prevención 36- El Picador -octubre 2021- El Picador -noviembre 2021-