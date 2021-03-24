March 24, 2021
De parte de CGT El Picador
16 puntos de vista


BONUS “THANK YOU”, LA COHERENCIA Y EL RECONOCIMIENTO LLEGAN DESDE FUERA DE ESPAÑA

CGT GANA EL CONFLICTO COLECTIVO POR CAMBIO DE JORNADA INTENSIVA EN AVANADE

DENUNCIA, ¿Y LA SILLA ‘PA’ CUÁNDO?

ELECCIONES TECNILÓGICA, REUNIÓN DE LA MESA ELECTORAL

PERMIEXCEDENCIA, EXCEDENCIA Y PERMISO SIN SUELDO. NO ES LO MISMO

PLAN CORRESPONSABLES, UN PASO MÁS HACIA LA IGUALDAD

DESCONEXIÓN DIGITAL, TRES PASOS POR DETRÁS

CÓMO FUERON LAS HORAS EXTRAS DURANTE EL AÑO DE PANDEMIA

PLAN DE IGUALDAD, MULTA PARA LAS EMPRESAS DE MÁS DE 100 EMPLEADOS

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Fuente: Elpicador.org

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