March 24, 2021 –
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BONUS “THANK YOU”, LA COHERENCIA Y EL RECONOCIMIENTO LLEGAN DESDE FUERA DE ESPAÑA
CGT GANA EL CONFLICTO COLECTIVO POR CAMBIO DE JORNADA INTENSIVA EN AVANADE
DENUNCIA, ¿Y LA SILLA ‘PA’ CUÁNDO?
ELECCIONES TECNILÓGICA, REUNIÓN DE LA MESA ELECTORAL
PERMIEXCEDENCIA, EXCEDENCIA Y PERMISO SIN SUELDO. NO ES LO MISMO
PLAN CORRESPONSABLES, UN PASO MÁS HACIA LA IGUALDAD
DESCONEXIÓN DIGITAL, TRES PASOS POR DETRÁS
CÓMO FUERON LAS HORAS EXTRAS DURANTE EL AÑO DE PANDEMIA
PLAN DE IGUALDAD, MULTA PARA LAS EMPRESAS DE MÁS DE 100 EMPLEADOS
Fuente: Elpicador.org