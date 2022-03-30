March 30, 2022 –
46 puntos de vista
FESTIVOS SEMANA SANTA – ¿VAS A TENER TU CALVARIO PARTICULAR?
EXCEDENCIA VOLUNTARIA – ¿DEBEN READMITIRTE CUMPLIDO EL PLAZO?
CUENTAS ANUALES DEL FY21 – RECORD DE BENEFICIOS, SALARIOS CONGELADOS
PLAN DE IGUALDAD – PORQUE LA IGUALDAD NO ES UN JUEGO
REUNIÓN CON LA EMPRESA – SITUACIÓN TECNILÓGICA-MADRID
TECNILÓGICA, UNA PLANTILLA EMPOBRECIDA
REUNIÓN CON LA EMPRESA – CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE DESCONEXIÓN DIGITAL
LA CONFIDENCIALIDAD Y LA PROTECCIÓN CONTRA DESPIDO POR DENUNCIAR ANTE INSPECCIÓN DE TRABAJO
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Fuente: Elpicador.org