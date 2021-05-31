May 31, 2021 –
91 puntos de vista
REDUCCIÓN DE JORNADA – PROPUESTA FESTIVOS
NEGOCIACIONES REGULACIÓN TRABAJO A DISTANCIA POST-PANDEMIA – LA EMPRESA SE ATRINCHERA Y NO NEGOCIA
¿TE HAN DADO DE BAJA Y DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL?
LLEGA EL VERANO Y LAS VACACIONES – LEGISLACIÓN QUE DEBES CONOCER
JUSTICIA – RESUMEN DE DISTINTAS SENTENCIAS
TRABAJAR EN EXCESO MATA
TELETRABAJO – 7 PUNTOS CLAVE QUE TE INTERESA CONOCER SOBRE LA RETRIBUCIÓN Y COMPENSACIÓN
REGISTRO DE JORNADA, WHISTLEBLOWING… – GUÍA DE LA AEPD SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO LABORAL
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Fuente: Elpicador.org