May 31, 2021
De parte de CGT El Picador
91 puntos de vista


REDUCCIÓN DE JORNADA – PROPUESTA FESTIVOS

NEGOCIACIONES REGULACIÓN TRABAJO A DISTANCIA POST-PANDEMIA – LA EMPRESA SE ATRINCHERA Y NO NEGOCIA

¿TE HAN DADO DE BAJA Y DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL?

LLEGA EL VERANO Y LAS VACACIONES – LEGISLACIÓN QUE DEBES CONOCER

JUSTICIA – RESUMEN DE DISTINTAS SENTENCIAS

TRABAJAR EN EXCESO MATA

TELETRABAJO – 7 PUNTOS CLAVE QUE TE INTERESA CONOCER SOBRE LA RETRIBUCIÓN Y COMPENSACIÓN

REGISTRO DE JORNADA, WHISTLEBLOWING… – GUÍA DE LA AEPD SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO LABORAL

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Fuente: Elpicador.org

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