Con motivo del próximo aniversario de fundación del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el 27 de noviembre, Jiyan Reşit, una de las comandantas de las Tropas de Mujeres Libres (YJA Star), habla sobre la importancia de la organización para la lucha por la libertad de las mujeres.

-¿Cuál fue el significado de la fundación del PKK para las mujeres kurdas?

En el día de la fundación de nuestro partido, el 27 de noviembre, en primer lugar me gustaría felicitar a Rêber Apo (Abdullah Öcalan), nuestros mártires por la libertad, el pueblo kurdo, aquellas personas que se oponen al uso de armas prohibidas, que en la línea del PKK, con total sacrificio y convicción de victoria, dan lucha ferozmente en sus posiciones; y los que resisten en las cárceles del fascismo en la línea de Kemal (Pir), Mazlûm (Doğan) y Sara (Sakine Cansız).

En la historia de Kurdistán ha habido muchos levantamientos y revueltas contra diferentes Estados. En estos levantamientos se ha manifestado la actitud digna de las mujeres kurdas lideradas por Zarife, Rindexan, Besê y Madre Gülnaz, que no quisieron rendirse a la mentalidad patriarcal asesina. Se sacrificaron en la lucha e hicieron historia, dejando así un fuerte legado para las mujeres de Kurdistán. Justo al comienzo de la fundación del PKK, Rêber Apo incluyó a las mujeres kurdas en la lucha por la libertad, a pesar de todas las condenas sociales. Los tabúes creados por la mentalidad patriarcal explotadora fueron destruidos por la lucha ideológica de Rêber Apo. Con el PKK, la realidad de las mujeres que luchan por sí mismas se revela contra la mujer, que debe vivir para el servicio individual del hombre y para complacerlo. La mujer kurda ha avanzado en la búsqueda de una respuesta a la pregunta “¿cómo vivir?” y por su propia pertenencia.

Desde las primeras apariciones del PKK, nuestra compañera Sara, a través de su participación en la lucha, negó el pensamiento patriarcal de Estado, que decía que las mujeres no podían luchar. Su participación en la lucha como miembro fundadora del PKK y su actividad práctica, impulsaron no sólo a las mujeres kurdas sino a todas las mujeres, a poner sus corazones y sueños en esta lucha. Por eso, a partir del pensamiento de Rêber Apo y de la práctica de nuestra amiga Sara, el PKK se ha convertido en fuente de inspiración para el llamado a la libertad de todas las mujeres. El PKK ha dado la respuesta perfecta a la pregunta de cómo deberían vivir las mujeres kurdas en todos los ámbitos de la vida. Además, la fundación del PKK no solo respondió a la pregunta “¿cómo vivir?”, sino que también encarnaba la personalidad de la nueva mujer kurda que marchaba obstinadamente hacia la libertad.

Las mujeres de Kurdistán se unieron al PKK no solo como reacción a la mentalidad patriarcal, sino también porque estaban convencidas de que podían construir sus propias vidas y confiaban en sus propias fuerzas. Porque en la historia de las mujeres kurdas hay una línea de resistencia que no se doblega ante la dominación. Las mujeres de Kurdistán han creado miles de personas, como Zîlan, Bêrîtan, Sema, Sara, Bêrîvan y Delal Nûrhak, creando un nuevo tipo de mujer libre en el PKK. El encuentro de las mujeres con la ideología apoísta de la libertad y la fuerza que extraen de sus raíces históricas, ha creado grandes valores para la sociedad y las mujeres kurdas. Basándose en la ideología de la liberación y su conexión histórica con la defensa de la libertad, crece la resistencia de las mujeres kurdas contra todo tipo de feminicidios y la destrucción de la sociedad. Esta resistencia de mujeres va desde las montañas hasta los llanos. Hoy, las mujeres de Kurdistán se vengan de 5000 años de patriarcado al descubrir la vida que buscan en el PKK y construir sus propias vidas.

Al construir su propia vida sobre la base de la ideología de la liberación de la mujer, las mujeres también están contribuyendo a la construcción democrática de la sociedad. Hoy, las valientes mujeres de Kurdistán están utilizando su propia fuerza y ​​determinación para organizar una nueva forma de vida, basada en la modernidad democrática y, por lo tanto, son una fuente de inspiración para las mujeres de todo el mundo, que también se manifiesta a través de las YJA Star. Esto fortalece la convicción de las mujeres kurdas y de todas las mujeres en el Medio Oriente para organizar la vida democrática a través de sus propias fuerzas y esfuerzos. Contra la mentalidad dominante del Estado, que dice que una vida libre no es posible para las mujeres, han creado una cultura de la libertad.

-¿Cuál fue el significado de la fundación del PKK para Medio Oriente?

-La cuenca de los ríos Tigris y Éufrates, hogar de la sociedad del Medio Oriente, ha dado lugar a muchas culturas y sociedades. Oriente, raíz de la cultura humana, ha creado una resistencia permanente al sistema capitalista en su interminable historia, aunque la región ha sido constantemente atacada y saqueada por las potencias hegemónicas. Estos países, despreciados y subestimados a pesar de ser el centro más importante de civilizaciones, han experimentado ellos mismos todas las guerras de los últimos milenios. Durante siglos, los poderes gobernantes han tratado de mantener el poder en esta región a través de una política de “divide y vencerás”, y de convertir a las personas en enemigas entre sí. Con el PKK se ha expuesto toda la riqueza cultural de la sociedad de Oriente Medio, basada en su propia realidad histórica. Así, con la ideología de Rêber Apo, tanto el pueblo kurdo como los pueblos del Medio Oriente han encontrado sus propios valores. De esta forma, el PKK ha mostrado cómo las personas se encuentran a sí mismas y adoptan sus propias identidades. Contra la mentalidad de los estados nación, que fragmentó las creencias y culturas de los pueblos de Medio Oriente y los convirtió en enemigos, el PKK creó el terreno para la lucha por la democracia con su paradigma que unirá y liberará a todo Medio Oriente.

El 27 de noviembre de 1978, es decir, con la fundación del PKK, los pueblos se unieron y lucharon juntos por la libertad. Esto demuestra que construir una sociedad democrática no es un sueño lejano. El hecho de que los combatientes del PKK provengan de diferentes pueblos, y luchen y caigan juntos por un mismo objetivo, muestra esta realidad. En este sentido, la lucha del PKK es también la marcha común de los pueblos hacia la libertad. Por eso, el 27 de noviembre no es solo la celebración de la resurrección del pueblo kurdo, sino también la celebración de la marcha de los pueblos de Medio Oriente hacia la libertad. El PKK es también expresión del encuentro de todos los pueblos, tanto con su propia historia de lucha por la libertad como con otros pueblos. Por lo tanto, esta no es solo una lucha limitada que libera al pueblo kurdo, sino también una lucha que crea valores para acercar a los pueblos entre sí y hacia su libertad. La lucha del PKK es la lucha de toda la humanidad por una vida libre y se concreta en Kurdistán. El PKK se ha enfrentado a la guerra y el genocidio en Medio Oriente, creando grandes valores humanos y librando una lucha implacable contra la injusticia. Se opone al genocidio y a la modernidad capitalista mediante la construcción de una modernidad democrática en la lucha por la libertad.

-¿Cómo se muestra el legado del PKK en la lucha actual de las mujeres?

-Desde el primer día hasta hoy, la lucha del PKK ha creado grandes valores para todos los pueblos. Fue el PKK el que sacó a la luz el poder de las mujeres kurdas y unió a las mujeres con su propia dinámica. Esta fuerza se convirtió en un ejemplo para la lucha de las mujeres en todo el mundo. La tradición de lucha de 50 años del PKK y la lucha de 30 años del Ejército de Mujeres, han creado grandes valores tanto para la humanidad como para las mujeres. Estos valores creados, a través de la lucha por la libertad, se reflejan en muchas áreas de la lucha por la libertad actual.

Hoy, la lucha de resistencia de las YJA Star y las HPG (Fuerzas de Defensa del Pueblo) contra las armas químicas y la tecnología de punta es una expresión concreta de esto. El legado de resistencia creado por el PKK ha creado una gran creencia en la libertad entre las combatientes de las YJA Star. La resistencia de las YJA Star contra el AKP/MHP (partidos gobernantes en Turquía) y el PDK (Partido Democrático de Kurdistán), que en sí mismo es un títere del fascismo turco, es un ejemplo de especial resistencia que no tiene igual en la historia. Las YJA Star muestran, por primera vez en el mundo, cómo resistir un uso tan masivo de la tecnología. En esta resistencia única, los combatientes del PKK se han comprometido con la victoria. Son decididos y luchan muy duro. Es importante saber que las YJA Star luchan hoy en las montañas por todos los pueblos y mujeres oprimidas que se enfrentan a diario al acoso, la violación y todo tipo de violencia patriarcal. Sara y Ruken, que lucharon con un gran corazón y llenas de determinación por la venganza, que se lanzaron a la batalla contra el fascismo sin vacilar, son ejemplos concretos de ello. Las YJA Star son el nombre de la tradición de resistencia de 50 años del PKK. Con su propia fuerza, sus tácticas de lucha profesionales y sus propios esfuerzos, le enseña al enemigo la lección necesaria. Como YJA Star, decimos que aún no se ha dicho la última palabra sobre Erdogan, su socio menor MHP y su títere PDK.

En esta ocasión, hago un llamado a todas las jóvenes a salir a la montaña, abrazar la libertad y juntas derrocar al fascismo, asegurar la libertad física de Rêber Apo y construir nuestra propia vida.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

