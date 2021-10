–

Murat Karayilan, comandante en jefe del Centro de Defensa del Pueblo (HSM), el brazo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), concedió una entrevista a Medya News sobre una serie de cuestiones, incluidas las recientes incursiones militares turcas en el Kurdistán iraquí y el uso de armas químicas por parte de Turquía contra combatientes del PKK.

Luego de la primera parte de la entrevista, ahora Karayılan comparte sus puntos de vista sobre temas que van desde la actitud política de los estados occidentales hacia la cuestión kurda y la criminalización del PKK, hasta las relaciones de la organización política kurda con los círculos revolucionarios internacionales.

-Un informe parlamentario de todos los partidos del Reino Unido, publicado en agosto, señaló que “hasta ahora, ningún tribunal europeo o internacional ha determinado que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, cumpla con los requisitos de una organización terrorista, o que la inclusión en la lista se aplique legalmente…”. ¿Espera algún cambio en las políticas de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos con respecto a la criminalización del PKK, y cuáles serían las consecuencias si el PKK dejara de ser considerado una “organización terrorista”?

-Muchas gracias por hacer esta pregunta. Ya sea en Europa o en el resto del mundo, ningún tribunal ha emitido un veredicto que declare que el PKK ha cometido un acto de terrorismo. Nunca ha habido tal acción por parte del PKK. Porque el PKK no es una organización terrorista. Por el contrario, el Estado turco perpetra hoy el terrorismo en Kurdistán. El PKK lleva a cabo una legítima defensa contra el Estado turco invasor y fascista. Nuestra gente se protege para preservar su existencia, idioma y cultura, y el PKK es el legítimo defensor de nuestra gente.

Hoy, si Gran Bretaña o Francia fueran ocupadas por una potencia extranjera, y el idioma y la cultura de la gente fueran prohibidos, si toda la riqueza del pueblo fuera arrebatada de sus manos, si sus valores históricos fueran prohibidos, ¿qué haría la gente de Francia y Gran Bretaña? Naturalmente, resistirían y se defenderían. El pueblo kurdo está haciendo lo mismo, están resistiendo. Las HPG (Fuerzas de Defensa Popular) son una fuerza que ha emprendido la legítima defensa del pueblo kurdo. El PKK y su líder Abdullah Öcalan son los portavoces políticos del pueblo kurdo. Esta es la realidad, cualquier otra cosa no refleja la verdad. Pero Estados Unidos y la Unión Europea pusieron al PKK en la lista de terroristas por sus propios intereses políticos y económicos.

¿Qué pasaría si estos estados eliminaran al PKK de la lista de terroristas? Lo más probable es que la guerra termine y comience un nuevo proceso. Tal proceso tendría un impacto en los (estados) invasores (Turquía, Irán, Irak y Siria). Presumiblemente, tal proceso provocaría el cese de la guerra. Si Estados Unidos y la Unión Europea son honestos, si no quieren que los kurdos sean masacrados por estos estados invasores (Turquía, Irán, etc.), y si quieren que los kurdos vivan libremente, esta injusticia cometida contra los kurdos, en la persona del PKK y Abdullah Öcalan, se deben detener. Estos estados están apoyando la guerra con esta decisión que tomaron sobre nosotros. De hecho, están apoyando la persecución en Kurdistán.

Oficialmente, estos estados apoyan a Turquía. Con el apoyo que brindan, estos estados también son socios en el terrorismo llevado a cabo por Turquía. Necesitan dejar de hacer eso. Desde aquí les hacemos un llamado: desde el Acuerdo de Lausana (1923), han estado cometiendo una injusticia con el pueblo kurdo. Detengan esta política injusta y errónea. La lucha del pueblo kurdo es una lucha legítima. No llamen “terrorismo” a esta lucha legítima. No sean partícipes de estas masacres llevadas a cabo en Kurdistán. Este es nuestro llamado a la Unión Europea y a Estados Unidos. Estos estados alientan a los opresores contra los kurdos a través del apoyo que brindan. Apoyan a los invasores, directa o indirectamente. Y como tal, están haciendo la vista gorda ante las tragedias en Kurdistán. Es por eso que llamamos a estos estados: cambien sus decisiones erróneas e injustas. Durante cien años, nuestro pueblo se ha resistido a estas decisiones injustas y erróneas. Comprendan esto y abandonen esta política injusta. Este es mi llamado.

-El PKK es uno de los movimientos políticos más discutidos de la era moderna. Ha sido fuente de innumerables artículos de investigación académica sobre el concepto de “terrorismo”, “luchas armadas por la libertad”, “guerra de guerrillas”, etc. ¿Cómo explicaría la línea política y la causa del PKK a una audiencia internacional que ve esta entrevista, pero que podría no estar muy familiarizado con su movimiento?

-Primero que nada, esta verdad debe conocerse. Nuestro pueblo, el pueblo de Kurdistán, es el pueblo más antiguo de Oriente Medio y Mesopotamia. Pero mientras se rediseñaba Oriente Medio, el Tratado de Lausana de 1923 negó la existencia del pueblo kurdo. La tierra de Kurdistán se compartió entre cuatro estados. Esta fue una gran injusticia. Nuestro pueblo, que ha resistido esto durante cien años, no cedió. Pero los estados invasores también cometieron masacres muy brutales contra nuestro pueblo. Desde entonces, se han producido grandes tragedias en Kurdistán. Se aplicó una política genocida, se produjeron asesinatos en masa. Nuestro pueblo se enfrentó a genocidios.

En la década de 1970, cuando se implementaron estas políticas en el norte de Kurdistán, un joven kurdo, Abdullah Öcalan, hijo de una familia pobre, estudiaba en una universidad en una ciudad turca, donde se enfrentó y confrontó directamente esta realidad kurda. En la persona del pueblo kurdo, la humanidad estaba siendo pisoteada. Quienes vieron y comprendieron esta realidad no pudieron permanecer en silencio. Si hubieran permanecido en silencio, habrían dado la espalda a los valores humanos. Abdullah Öcalan no dio la espalda al sufrimiento de su pueblo.

En ese momento, un grupo de jóvenes kurdos con conciencia se unió y formó un grupo en 1973. El grupo que decidió luchar desde ese día representó los primeros pasos del PKK. Pero el Estado turco era miembro de la OTAN y, por esta razón, todos los países de la OTAN apoyaron a Turquía contra la lucha kurda. La OTAN también miró la cuestión kurda a través de los ojos de Turquía. Por eso llamaron al PKK una “organización terrorista”.

El Primer Ministro de Suecia, Olof Palme, era demócrata. Era una persona que apoyaba a todas las organizaciones libertarias. En 1985 fue asesinado. Declararon que el PKK llevó a cabo este asesinato. ¿Por qué? Porque alguien quería enmarcar la lucha por la libertad kurda como “terrorismo”. Pero con el tiempo quedó claro que el PKK no llevó a cabo el asesinato. La gente debería conocer estos hechos.

El Estado turco nunca ha luchado contra nosotros en solitario. Siempre ha luchado contra nosotros con el apoyo y la fuerza de la OTAN. El Estado turco siempre ha librado esta guerra contra nosotros y continúa haciéndolo. Queremos derechos y justicia legal. No confiscamos la propiedad de nadie. Luchamos contra quienes confiscaron nuestra propiedad. Exigimos derechos humanos para nuestra gente. A pesar de esto, las fuerzas de la OTAN siempre han apoyado a Turquía. Luego, el 9 de octubre de 1998 se lanzó un plan interestatal contra el líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan. Este plan se implementó bajo el liderazgo de Estados Unidos. Capturaron a Öcalan y lo entregaron a Turquía. ¿Cuáles eran sus objetivos? Su objetivo era la completa liquidación del movimiento de libertad kurdo. Sin embargo, Abdullah Öcalan actuó ingeniosamente en la cárcel de Imrali y a pesar de todas las dificultades, ha frustrado este plan interestatal.

Abdullah Öcalan surgió con un nuevo paradigma. Dio forma y presentó su paradigma democrático y ecológico, en el corazón del cual los derechos de las mujeres son centrales. Así, no solo ha abierto un camino para que el PKK se renueve y se expanda, sino que también ofreció una solución a los problemas de los pueblos de Oriente Medio. También ha dado lugar a un programa socialista democrático para el mundo, que había perdido su rumbo en la modernidad capitalista. Se le ocurrió una nueva teoría para el avance de la “modernidad democrática”. Nos dio una nueva perspectiva.

Así, la lucha del pueblo kurdo se volvió más resistente y Abdullah Öcalan demostró que tiene un proyecto importante para los pueblos de Oriente Medio. Presentó la “modernidad democrática” como un modelo alternativo a los pueblos del mundo. Con este proyecto, tanto Abdullah Öcalan como el pueblo kurdo han respondido a la conspiración interestatal que quería liquidarlos. Este proyecto permitió que el PKK creciera. La lucha por la libertad del pueblo kurdo ahora se ha extendido a los árabes, asirios, armenios, turcos, persas y muchos otros pueblos.

Por eso, el PKK también lucha por la libertad, la democracia y el socialismo. El PKK está luchando por todos los pueblos, las mujeres y la democracia. La política del PKK en Oriente Medio ha sacudido la vieja política separatista. El PKK ha abierto un nuevo camino en Oriente Medio. Brevemente, así es como puedo describir el PKK. La historia del PKK es la historia de la resistencia de un pueblo contra la modernidad capitalista y cómo se ha convertido en una resistencia del pueblo.

-Cientos de defensores de los derechos humanos europeos se unieron en una iniciativa de paz para evitar una guerra entre los kurdos a principios de este año. Pero se enfrentaron a una gran presión de sus gobiernos, especialmente en Alemania. Algunos fueron detenidos y a otros se les prohibió viajar. Parece que no solo los kurdos están siendo criminalizados, sino también los ciudadanos de la UE y los amigos de los kurdos que apoyan la paz y la democracia. ¿Cómo evalúa esta campaña de criminalización más amplia en el mundo occidental que gira en torno a la cuestión kurda?

-Durante los últimos 150 años, el Estado alemán ha brindado tradicionalmente un apoyo constante, primero al Imperio Otomano, luego a la República turca, contra el pueblo kurdo. El Estado alemán ha desempeñado un papel en las políticas genocidas, incluido el genocidio armenio, y en general, en las políticas dirigidas a los kurdos y los griegos de Anatolia. Ahora, no solo Alemania, sino la OTAN juegan un papel. Como he dicho antes, el pueblo kurdo solo pide sus derechos naturales, nada más. Piden el derecho a existir. Este es su derecho natural. Tienen derecho a vivir libremente en estas tierras. Tienen derecho a vivir con su idioma y su herencia cultural.

Desafortunadamente, Alemania y muchos otros estados europeos y miembros de la OTAN intentan ocultar este hecho por sus propios intereses económicos y sus “sucios” políticos, y no solo hacen la vista gorda a la opresión contra el pueblo kurdo, sino que también apoyan activamente al Estado turco. Por eso, son cómplices de las masacres que se están llevando a cabo en Kurdistán. Esta es la verdad.

Muchos amigos nuestros, gente internacionalista en Alemania y otros países de Europa, aquellos que intentan apoyarnos, también están bajo presión. También se enfrentan a ataques. Esta es una política imperialista basada en intereses. Ignora a las personas y las clases oprimidas y opera únicamente en base a intereses hegemónicos. No es ético. ¡Y dicen que son demócratas! ¡Dicen que están defendiendo los derechos humanos! Pero todavía se vuelven parte de la violencia en Kurdistán. Nuestra gente ciertamente todavía apela a estos poderes con una expectativa: “No seas cruel. No seas parte de estos ataques genocidas”. Eso es lo que espera nuestra gente.

Pero Alemania actualmente está haciendo exactamente lo que ha dicho. Está actuando de manera injusta y sin tener en cuenta la ley. El Estado turco ha violado recientemente las leyes internacionales. La tortura infligida a nuestro líder Abdullah Öcalan en Imrali hoy no tiene fundamento jurídico internacional. No es ético. Se está imponiendo una política de aislamiento absoluto para que nuestro líder Apo no pueda ni pensar; para que su mente deje de funcionar. Para eso es el confinamiento solitario severo.

Y estos estados han jugado un papel en el secuestro de nuestro líder Apo y en entregarlo a Turquía. Han tenido un papel en la construcción del sistema de aislamiento de Imrali. Son socios. Todo esto sucede con su conocimiento. Entonces, obviamente, es la expectativa de nuestra gente que esta injusticia llegue a su fin. La crueldad infligida en Imrali se está infligiendo a todo Kurdistán. Nuestro pueblo lucha contra estas injusticias con gran voluntad política. Y esperamos que la causa kurda de la libertad triunfe con el apoyo de los internacionalistas y de todas las personas a favor de los principios democráticos y los derechos humanos. Porque es una causa justa.

Actualmente, están constantemente tratando de debilitar y liquidar al PKK. El PKK no puede ser eliminado. ¿Por qué? Porque el PKK es la gente. ¿Cómo eliminarán al pueblo? ¿Qué quiere el PKK hoy? Quiere lo que quiere cualquier aldeano, trabajador o incluso capitalista en Kurdistán. El PKK representa las demandas del pueblo kurdo. La gente quiere vivir en estas tierras en libertad con su rica herencia y su idioma. Luchan por esto. Y si estos estados dicen que son modernos y a favor de la libertad, entonces necesitan cambiar sus retorcidas políticas.

-Los círculos revolucionarios en el mundo, que han estado luchando por un cambio político a favor del pueblo, han estado monitoreando cuidadosamente durante años la lucha del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la lucha por la libertad del pueblo kurdo en general, y específicamente los recientes desarrollos en Rojava. Muchas personas y grupos se han unido a la lucha kurda y se han comprometido en la solidaridad internacionalista. ¿Cuál sería su mensaje para las personas que llevan a cabo esta lucha, en el contexto de la lucha contra el orden económico y social global establecido?

-En primer lugar, saludo a los camaradas que han llegado a Kurdistán con fuertes sentimientos de internacionalismo, que han luchado contra el fascismo y las políticas genocidas, que se han sumado a la lucha por la libertad de nuestro pueblo y han brindado apoyo. Los saludo con compasión y los saludo con respeto. Es algo muy significativo y muy humano. Como ya sabrá, también tenemos amigos que se unieron a nuestras filas y que han sido martirizados. Rindo homenaje a todos los mártires internacionalistas en la persona de nuestros compañeros Ronahî, Andrea Wolf y Shiyar, Jakob Raimer y me inclino con respeto ante sus recuerdos.

Venir de Alemania o de algún otro lugar del mundo para solidarizarse con el pueblo kurdo y convertirnos en mártires es realmente una acción muy humana, una acción que honra a la humanidad. Es un rango muy alto. Prometemos que elevaremos la lucha y lograremos sus objetivos y esperanzas mientras representamos sus sueños. Hay individuos y grupos que apoyan nuestra lucha. Esto es algo sagrado para nosotros.

Por otro lado, el compromiso de la izquierda en general, o de grupos que se identifican como movimientos socialistas o democráticos, es insuficiente. No están en contacto con la lucha en Kurdistán tanto como quisiéramos. Son bastante distantes. La solidaridad que se espera de estos movimientos aún no ha crecido. La lucha en Kurdistán hoy no es solo la lucha por la libertad de los kurdos, sino una lucha de todos los pueblos.

Hoy se presenta un nuevo camino en Kurdistán. Es tanto una lucha de las clases y pueblos oprimidos, como una implementación de los métodos correctos por parte de las guerrillas del siglo XXI, para ser utilizados en la lucha por la libertad contra los poderes hegemónicos en Kurdistán, Siria y otros lugares de Oriente Medio. Así que hubiéramos esperado que las organizaciones socialistas brindaran más apoyo en todo el mundo, y creemos que todavía no hemos recibido suficiente apoyo.

Por ejemplo, los pensamientos y el paradigma desarrollado por nuestro líder Abdullah Öcalan han sacudido los cimientos dogmáticos del Medio Oriente, especialmente a través de su visión de la liberación de la mujer y su concepción de una nación democrática. Derribó viejos muros y sentó las bases para una situación revolucionaria. El mundo no está indefenso frente a la modernidad capitalista. Ha formulado la solución. Su concepción de la modernidad democrática y su visión de una nueva alternativa ha iniciado una nueva ola política. Esta es la lucha por el socialismo democrático, la lucha de los pueblos, la lucha por la libertad. En realidad, es la lucha por una nueva vida. Estos son temas inspiradores y muy importantes. Así que se espera que los movimientos socialistas democráticos brinden más apoyo al pueblo kurdo, a estos pensamientos.

Las fuerzas de ocupación llevan a cabo ataques contra estas iniciativas. Hoy, la ocupación turca está impulsada por un régimen fascista, liderado por la coalición del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) y las bandas Ergenekon. Están tratando de derrotar la lucha por la libertad del pueblo. Ellos planean, sueñan con destruirnos para continuar con su gobierno. Hicieron planes para eliminarnos, para ocupar el Kurdistán iraquí e ir a las elecciones este año. Habían planeado tener las elecciones en noviembre y continuar con su gobierno fascista. Pero nosotros, como guerrilla Apoísta y como pueblo, como activistas de la política democrática, y como todos los presos que resisten, con Apo a la cabeza, estamos en la primera línea de la resistencia. Y hemos roto la ola del fascismo.

No pudieron tener las elecciones este año. ¿Por qué? Porque no pudieron eliminarnos. La resistencia hoy, realizada con espíritu devoto y con los medios adecuados, es para la humanidad. Es para los pueblos de toda la región. Rompe la ola fascista de poderes hegemónicos en el Medio Oriente y allana el camino para las luchas de los pueblos por la libertad y la democracia. Contribuimos a la humanidad a través de esta nueva ola revolucionaria. Y tenemos expectativas, especialmente de los movimientos socialistas y democráticos, de organizaciones que defienden los derechos humanos. Pero, lamentablemente, parecen escuchar más la voz del establishment.

Los medios de comunicación internacionales están bajo el control de poderes hegemónicos y generalmente dan crédito a los medios de comunicación controlados por el gobierno en Turquía. Y así cierran los ojos a las realidades de la gran lucha y resistencia en Kurdistán, llevada a cabo por el pueblo kurdo. La gran resistencia que juega un papel importante para la humanidad pasa desapercibida. Y la solidaridad no crece tanto como se esperaba.

Seguimos diciendo que la “realidad del Kurdistán” es mayor. La realidad, forjada a través del liderazgo de Abdullah Öcalan, es mayor. Muestra una ruta alejada de la barbarie de la modernidad capitalista; el camino hacia la libertad y la democracia. Para eso es la lucha. Hoy luchamos por esto en las montañas de Kurdistán. Por ejemplo, el estado turco ha utilizado recientemente armas químicas contra nosotros. Las potencias hegemónicas tal vez sean conscientes de esto, y tal vez algunas de ellas incluso hayan brindado apoyo al estado turco. Turquía tiene la espalda cubierta.

Este es un Estado fascista que intenta seguir oprimiendo al Kurdistán y al pueblo turco todo junto. Los poderes hegemónicos quizás estén haciendo la vista gorda ante esto, pero los movimientos socialistas, democráticos, los movimientos que defienden los derechos humanos deberían oponerse a esto y construir un gran caso al respecto. El estado turco comete un crimen de lesa humanidad. Está usando armas prohibidas. Esperábamos una reacción pública más grande, pero esto no ha sucedido.

De todos modos, todavía tenemos esperanza y fe. Somos un movimiento que se apoya en sí mismo antes que nada. Confiamos en el poder de la gente. No esperamos que nadie nos cubra las espaldas. Nos respaldan nuestras propias fuerzas, la amistad de los pueblos y los internacionalistas.

Creemos que nuestra lucha por la libertad, la democracia y la igualdad tendrá éxito en el liderazgo de las mujeres y los jóvenes, y eventualmente tendrá el apoyo global que se merece. Definitivamente triunfaremos contra el fascismo hegemónico con el apoyo de la solidaridad internacional revolucionaria. Levantaremos la bandera de la libertad y la democracia en Kurdistán. Y este es un nuevo llamado a los pueblos de Oriente Medio y al mundo entero. Es un camino nuevo.

Con tales esperanzas, les agradezco por hacer estas preguntas y les deseo éxito.

FUENTE: Medya News / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

