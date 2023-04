–

April 28, 2023

Autogesti贸n, compa帽erismo y superaci贸n son los valores que comparten las cooperativas beneficiadas por el Potenciar Trabajo, el programa estatal que a fuerza de campa帽as medi谩ticas y prejuicios sociales qued贸 asociado a 鈥渓os planeros鈥. Recorrimos el conurbano bonaerense sur para conocer las historias que no salen en los noticieros. Primera parte. Por Mariano Pagnucco (Revista C铆trica).



Para entender los odios argentinos hay que mirar la frontera. All谩, se supone, est谩 el enemigo. En alg煤n tiempo fue el indio; despu茅s, el gaucho. En esta era de multipantallas, la frontera (grieta) es el conurbano bonaerense y el enemigo un fantasma que recorre los hogares argentinos que miran la realidad desde la pantalla televisiva: los planeros.

Esa construcci贸n en abstracto (una especie de ej茅rcito de zombies que pueden subsistir con un dinero estatal que representa la mitad de un salario m铆nimo) es la expresi贸n de otra frontera y otra grieta. La del hist贸rico trabajo asalariado, formal y con derechos, y una econom铆a popular que naci贸 como respuesta ante los agujeros del mercado y se ha consolidado como la 煤nica salida laboral para millones de personas. Por eso en la frontera, cada vez m谩s difusa entre los bandos, hay odios.

鈥淟legu茅 a la organizaci贸n porque el sistema de trabajo me hab铆a cerrado las puertas, estuve tres a帽os buscando禄, dice 脡rica (39).

鈥淎c谩 hicimos un proceso de cambio de pensamiento, porque uno llega con un pensamiento individual de salir adelante y ac谩 cambi茅 la manera de pensar, de ver, de ser solidaria con mis compa帽eros, involucrarme, dar una mano鈥, dice Elisabet, 48 a帽os, integrante de una cooperativa textil en Almirante Brown. Ac谩 es una zona de casas bajas cercanas al barrio Don Orione de Claypole. Ac谩 es, tambi茅n, donde un dedo se帽ala hacia una calle de tierra que se prolonga a lo lejos: 鈥淯nas cuadras para all谩 viv铆a Dar铆o鈥.

Dar铆o (Santill谩n) es frontera de espacio y de tiempo. Uno de los piqueteros asesinados en la Masacre de Avellaneda el 26 de junio de 2002. La bandera del Frente Popular que lleva su nombres y donde Elisabet y otras miles de compa帽eras sostienen tareas comunitarias todos los d铆as: limpieza, cocina, educaci贸n, panader铆a, textil. Desde la militancia y trabajando en cooperativas (que en muchos casos perciben el Salario Social Complementario del plan Potenciar Trabajo), les hacen frente a los prejuicios y tambi茅n al contexto de ajuste econ贸mico.

Elisabet, que conoci贸 a Dar铆o en el territorio m谩s de 20 a帽os atr谩s, tuvo que atravesar su propia frontera de conceptos para situarse en una organizaci贸n social. 鈥淨uienes venimos con una idea m谩s ego铆sta, que traemos de nuestra familia, ac谩 la cambiamos鈥, reconoce. En estos a帽os incorpor贸 los verbos contener, acompa帽ar, compartir. 鈥淨ue no piensen que somos piqueteros vagos y violentos, eso nos ense帽贸 nuestro compa帽ero Dar铆o鈥.

Hay un objetivo claro para las cooperativas del Frente Popular Dar铆o Santill谩n (FPDS) y otras agrupaciones territoriales que dan la pelea en los barrios perif茅ricos y en las calles del centro porte帽o: el plan verdadero y deseable es trabajar.

La marca del cooperativismo

El FPDS apost贸 en los 煤ltimos a帽os por impulsar sus espacios productivos e incluso lanz贸 marcas propias: en panader铆a, el sello es Do帽a Ramona (en homenaje a la cocinera de la Villa 31 de Retiro fallecida durante la pandemia de Covid-19) y en el rubro textil, Kallpa. Esta palabra de origen quechua, que se traduce como 鈥渇uerza鈥, es una pista del empuje que trae el trabajo autogestionado por la organizaci贸n como sost茅n econ贸mico para muchas personas expulsadas del mercado laboral.

En una habitaci贸n sencilla junto a un comedor comunitario donde tambi茅n funciona un bachillerato popular, en el barrio El Cerrito (partido de Almirante Brown, conurbano sur), hay una ronda de mujeres alrededor de una larga mesa donde habitualmente se doblan y preparan las prendas textiles que produce el taller que all铆 funciona. Esta ma帽ana vinieron compa帽eras de otros talleres (Lan煤s y Esteban Echeverr铆a) para contar su experiencia cooperativa. Circula el mate y la palabra.

脡rica (39): 鈥Llegu茅 a la organizaci贸n porque el sistema de trabajo me hab铆a cerrado las puertas, estuve tres a帽os buscando. Ac谩 me abrieron las puertas y encontr茅 muchas cosas. Una de las primeras cosas que encontr茅 fue contenci贸n y tambi茅n muchas oportunidades para poder crecer, no sentir que no sos nada en un pa铆s donde te cierran las puertas por tener cierta edad鈥.

Ivana (40): 鈥淵o coso hace mucho. A la organizaci贸n llegu茅 con algunos problemitas y me ayudaron. Cuando supieron que sab铆a coser me abrieron la puerta de la textil. Cuando vine por primera vez dije 鈥樏﹕te es mi lugar鈥, porque amo coser, amo las m谩quinas, amo transformar las telas鈥. Es santiague帽a y tiene tres hijxs a cargo. 鈥淪i yo fuera a trabajar en una f谩brica, pierdo la oportunidad de estar con mis hijos, pero ac谩 en la organizaci贸n pueden venir mis hijos鈥.

Pastora (50): 鈥淵o soy extranjera, llegu茅 a mis 19 a帽os buscando nuevos horizontes, directamente al rubro textil鈥. Cuando se sum贸 al FPDS, hace seis a帽os, ten铆a prejuicios: Sus prejuicios: 鈥淗ab铆a escuchado eso de que los piqueteros ganan todo gratuitamente, pero la realidad no es as铆. Cuando se abrieron los productivos yo me sum茅 a textil. Dec铆an de los piqueteros que cortan la calle y perjudican, pero no era as铆. Cuando me sum茅 me di cuenta que no era as铆, ahora me gusta salir a la calle porque s茅 que con la lucha todo se consigue鈥.

Romina (42): 鈥淒e chiquita me gustaba coser y a los quince mi pap谩 me regal贸 una m谩quina familiar. Con mis hermanas sal铆amos a vender por Solano la ropa que fabricaba 茅l. A m铆 siempre me gust贸 la costura, las polleras que me gustaban me las hac铆a yo鈥. La primera vez que entr贸 al taller de Lan煤s le dieron una m谩quina recta, que ella conoc铆a bien, y resolvi贸 el trabajo r谩pido. Sus compa帽eras bromeaban: 鈥淵 eso que le dimos la m谩quina m谩s capichosa鈥.

Irma (53) destaca el rol de M贸nica, una referenta textil de Lan煤s que falleci贸 el a帽o pasado: 鈥淔ue muy importante en nuestras vidas, nos tuvo paciencia y nos ense帽贸. La extra帽amos鈥. Se emociona. 鈥Yo no sab铆a nada de m谩quinas, aprend铆 pasando, mirando, haciendo trabajos de mano. Ella nos fue capacitando. Ahora tenemos nuestra marca, estamos contentas, juntas, seguimos aprendiendo鈥.

Roc铆o (38): 鈥淭oda mi vida quise aprender pero nunca tuve la oportunidad de tener una m谩quina鈥. Despu茅s de trabajar algunos meses en limpieza (鈥渘o pagaban nada鈥), se acerc贸 a un taller de costura que daba M贸nica. 鈥淎l principio no sab铆a prender ni una m谩quina鈥, confiesa, pero despu茅s quiso sumarse a la rama productiva. 鈥淓n limpieza no me prestaban atenci贸n, me pasaban por al lado con desprecio. Ac谩 nos ayudamos entre todas y colaboramos, siento que tengo mi lugar鈥.

Las tareas que asume el Frente se entrelazan: gracias a los bachilleratos populares, algunas compa帽eras aprenden a leer y a escribir o terminan el Secundario; gracias a las tareas de cuidado, pueden llevar a sus hijos al taller cuando no est谩n en la escuela.

Desde lejos no se ve

A Pablo 鈥渆l Chino鈥 Barbosa, uno de los coordinadores de las unidades productivas del conurbano sur, el sol le pega en la cara. A sus espaldas hay un mural que recuerda a Dar铆o Santill谩n y Maxi Kosteki. 鈥淟as marcas surgen de un proceso de varios a帽os de discutir un modelo de trabajo. El trabajo como lo conocimos hace 10 a帽os est谩 agotado y una porci贸n muy grande de la poblaci贸n no va a ser absorbida ni reincorporada por el mercado. Nuestro desaf铆o, adem谩s de sostener el esquema socio-comunitario, es pasar a una matriz de producci贸n y pensar qu茅 tipo de econom铆a y de producci贸n queremos鈥.

En los talleres textiles se trabaja de lunes a viernes, generalmente en turnos de cuatro horas que pueden variar en funci贸n de la demanda. Los meses m谩s duros de la pandemia les toc贸 producir kits sanitarios (cofias, camisolines y cobertores de calzado). Recientemente fueron adjudicados en una licitaci贸n p煤blica para producir guardapolvos escolares, pero la traba es un importador de EE.UU. que no trae la tela al pa铆s.

Pablo: 鈥淨ueremos ir desarollando cat谩logos con los productos propios para salir a un nivel de mercado mayor al que tenemos hoy, salir del esquema comunitario para pasar a una matriz m谩s productiva a mediana escala. Queremos salir con la marca propia que represente tambi茅n el esp铆ritu del cooperativismo tal como lo entendemos en el Frente y con los aportes de varios a帽os de la econom铆a popular鈥.

Los cuatro polos textiles (Almirante Brown, Lan煤s, Esteban Echeverr铆a y Lomas de Zamora) dan trabajo a unas 20 compa帽eras. La intenci贸n es sumar m谩s gente y alcanzar la especializaci贸n, que cada taller se encargue de una tarea (corte, confecci贸n, terminaci贸n) para articular entre ellos y as铆 fortalecer la marca: 鈥淜allpa es producto del esfuerzo y de a帽os de discutir y pensar nuestro rol en la econom铆a popular y la vinculaci贸n con el mercado de trabajo. Kallpa expresa la iniciativa de un grupo de compa帽eras de entenderse parte de un proceso cooperativo que no solo jerarquiza las relaciones de producci贸n, sino tambi茅n un sentido de pertenencia a una organizaci贸n, a una unidad productiva. Y est谩 el esp铆ritu del cooperativismo: que m谩s all谩 de forjar una trabajadora o un trabajador, forja una conciencia colectiva鈥.

Dentro del taller siguen circulando el mate y la palabra, en un alto en el trabajo para la visita de C铆trica. 脡rica: 鈥淟a palabra kallpa es fuerza, as铆 que tenemos much铆sima fuerza para seguir en este proyecto. Con esto pretendemos tener una econom铆a aut贸noma, que no dependamos ni del Estado ni del Gobierno de turno ni de nadie. Simplemente queremos tener un plato de comida, una vivienda digna con nuestro trabajo. No le estamos pidiendo nada a nadie, simplemente una oportunidad鈥.

驴Por qu茅 la estigmatizaci贸n a quienes, como ellas, se benefician con el Potenciar Trabajo, que otorga a cooperativistas un ingreso mensual equivalente a la mitad del Salario M铆nimo, Vital y M贸vil (35 mil pesos en marzo)? Ivana: 鈥淵o cambi茅 la idea sobre los piqueteros, porque yo s铆 ven铆a a trabajar, no s茅 porqu茅 tienen la idea de que una cobra y no hace nada. Esta organizaci贸n trabaja, cumple las horas de trabajo, produce. Nosotras hacemos textil, pero tambi茅n hay panader铆a y otras tareas鈥.

脡rica suma: 鈥Nadie viene a ver las horas que estamos en la m谩quina cosiendo, nadie viene a ver a las compa帽eras que cocinan, nadie viene a ver a los compa帽eros de construcci贸n, nadie viene a ver lo que realmente somos. Lo que circula es eso, que salimos a cortar la calle por un plan. Nosotros no salimos a cortar la calle por un plan, salimos a cortar para tratar de cambiar el sistema que nos oprime continuamente. 驴C贸mo puede ser que a los 39 a帽os no consiga trabajo porque soy vieja? Es rid铆culo鈥.

