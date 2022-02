–

De parte de Terraindomite February 24, 2022 37 puntos de vista

Senta Depuydt, periodista independiente belga y presidenta de Children鈥檚 Health Defense, est谩 especializada en el tema de las pol铆ticas mundiales de vacunaci贸n. En marzo de 2019, public贸 en la revista Nexus n掳121 una extensa investigaci贸n sobre la ideolog铆a pol铆tica, institucional e industrial de la vacunaci贸n en lo que parece emerger como un mercado global.

El trabajo de Senta Depuydt ha sido descubierto recientemente por muchos y reconocido como 鈥減rof茅tico鈥, ya que describi贸 con precisi贸n, un a帽o antes de que comenzara la crisis de Covid, todas las medidas liberticidas y la ideolog铆a de las vacunas que se impondr铆an a la poblaci贸n.

Pasividad extra帽a

Es Argentina quien da el golpe enviando esta pol铆tica de control totalitario a trav茅s de la vacunaci贸n.

El Congreso aprob贸 en diciembre de 2018 una ley que requiere la presentaci贸n del libro de registro de vacunaci贸n 煤nica que acredite una vacunaci贸n al d铆a en cada tr谩mite administrativo: c茅dula de identidad, pasaporte, licencia de conducir, certificado para una solicitud de matrimonio, etc.

Si bien el pa铆s discute sobre asuntos que afectan a la integridad del cuerpo, como leyes de aborto, matrimonio igualitario y es un apasionado por los casos de abuso de menores, por unanimidad y sin el menor debate, esta ley impone una interferencia permanente en el cuerpo de cada individuo e impone restricciones, que condicionan el acceso a la educaci贸n, a los servicios de salud y al empleo.

En una revista en l铆nea, un columnista independiente denuncia: 鈥淎rgentina se ha convertido en la primera naci贸n en el mundo constituida de ratas de laboratorio鈥. Esto en referencia a m煤ltiples ensayos cl铆nicos peligrosos, incluso mortales, que fueron llevados all铆 sin consentimiento, especialmente con la vacuna Synflorix.

Los medios argentinos son, absteni茅ndose de cualquier cr铆tica, solo transmisores de discursos oficiales.

Fortalecer el liderazgo

Seg煤n la Dra. Carla Vizzotti, Presidente de la Sociedad de Vacunolog铆a y epidemiolog铆a, 鈥渟e trata de una gran noticia para el Salud p煤blica. Un proyecto que se convirti贸 en ley en menos de un a帽o, una ley federal, apoyada por todos partidos del congreso. Ella establece la administraci贸n de por vida de todas las vacunas que sean matriculadas en el programa nacional. (Vizzotti es ministra de salud en la actualidad).

Y tambi茅n define la vacunaci贸n como bien de inter茅s social que establece la prevalencia de la salud p煤blica sobre los intereses particulares.

De Alemania a Rusia, Corea del Norte o China, esta ret贸rica de la prevalencia del bien com煤n sobre los intereses del individuo es la puerta abierta a todo maltrato.

La cumbre de G20 fue la decimotercera reuni贸n del m谩ximo nivel de representaci贸n del G20 correspondiente a los l铆deres de estado. Se realiz贸 entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018 en Buenos Aires, siendo la primera vez que se organiz贸 en Sudam茅rica.

Durante la reuni贸n de ministros de salud, la vacunaci贸n fue uno de los temas principales, especialmente con el tema de Resistencia antibi贸tica (contra lo cual la 煤nica soluci贸n parece ser la vacunaci贸n), en el marco de la 鈥減reparaci贸n para amenazas para la salud y nuevas pandemias鈥.

En el comunicado conjunto de 4 de octubre de 2018, bajo la presidencia Argentina, pa铆ses del G20 realizaron un llamamiento a reforzar la importancia de las agencias nacionales de salud y el papel central de la OMS, a fin de asegurar que la ONU tenga un sistema limpio para hacer frente a una futura crisis sanitaria mundial.

Tambi茅n se pronunciaron para trazar una amplia financiaci贸n de esta preparaci贸n pand茅mica, en particular resaltando la importancia del Banco Mundial para facilitar el Financiamiento de Emergencia, generando una relaci贸n m谩s estrecha a煤n entre el Banco Mundial y la Organizaci贸n Mundial De La Salud.

Una agenda europea de vacunaci贸n

La voluntad de crear este orden mundial de la salud se manifiesta, por tanto, y el primer punto de su agenda es y sigue siendo la vacunaci贸n.

Sudam茅rica decidi贸 tomar la iniciativa con esta medida radical y Europa parece seguir el ejemplo.

El 30 de noviembre, el consejo de la uni贸n europea (el organismo m谩s influyente entre las instituciones europeas) emite una recomendaci贸n de 鈥渃olaboraci贸n para fortalecer la lucha contra enfermedades prevenibles a trav茅s de la vacunaci贸n y su financiaci贸n y se presta a organizar un calendario para el 2020, a seguir las recomendaciones de la OMS y monitorear su implementaci贸n por intermedio de un cuaderno bit谩cora digital europeo o pasaporte sanitario.

鈥淎l igual que en Argentina, est谩 prevista la vacunaci贸n 鈥渁 lo largo de la vida鈥 con controles de rutina y oportunidades de vacunaci贸n de refuerzo a cualquier edad, especialmente cuidando el acceso a la (pre)escolarizaci贸n, a la salud, en el lugar de trabajo o establecimientos de atenci贸n. Para esto planificar esta Uni贸n, da prioridad al desarrollo de plataformas de salud digital y soluciones al manejo masivo de datos.

Adoctrinamiento

Es el Inserm (Instituto Nacional de salud e investigaci贸n m茅dica) en Francia, el responsable de liderar esta 鈥淎cci贸n Conjunta sobre Vacunaci贸n鈥 (鈥淎cci贸n Conjunta a favor de la vacunaci贸n鈥) y organizar un banco de datos con el estado de vacunaci贸n de cada ciudadano en tiempo real, permitiendo conocer e intercambiar datos entre diferentes sistemas de salud, o enviar SMS o correos electr贸nicos para notificar recordatorios de vacunas para individuos preocupados.

La recomendaci贸n tambi茅n establece ense帽ar los principios de la vacunaci贸n en las escuelas, especialmente las escuelas europeas, as铆 como en todos los niveles educativos.

Adem谩s, planea eliminar controversias bajo el pretexto de una estrategia europea de lucha contra las noticias falsas y la desinformaci贸n en l铆nea.

Finalmente, y preocupantemente, la Uni贸n planea financiar la investigaci贸n cient铆fica de conducta social y determinar los factores que conducen a la vacilaci贸n sobre las vacunas en diferentes categor铆as de poblaci贸n y entre los trabajadores de la salud (Art铆culo 15 de la recomendaci贸n del Consejo de la UE).

Patrones de resistencia

Este es un hecho extremadamente vinculante y se aplicar谩 en toda Europa, aunque pueda ser dif铆cil de configurar como una obligaci贸n legal en algunos pa铆ses. En la mayor铆a de las democracias de Europa occidental, el principio de libre consentimiento informado y la prohibici贸n de experimentaci贸n m茅dica forzada, han imbuido las mentes con el juicio y luego el C贸digo de Nuremberg, al final de la guerra y de las atrocidades nazis.

Por cierto, 脕ngela Merkel, entrevistada en octubre de 2017 mientras que la extensi贸n de las obligaciones de vacunaci贸n en Francia eran la orden del d铆a, dijo en un video podcast: 鈥淐omo ciudadanos responsables e independientes, como nos parece bastante natural en Alemania, todo el mundo deber铆a poder sopesar su propia decisi贸n.鈥

Unos meses antes, en mayo de 2017, el parlamento sueco tambi茅n hab铆a rechazado una ley que establec铆a obligaciones de vacunaci贸n, porque, por un lado, el programa de vacunaci贸n en marcha parec铆a cumplir sus objetivos y que, por otra parte, las asociaciones se帽alaron acertadamente la existencia de da帽os por vacunas y el hecho de que tal obligaci贸n fuera contrario a las libertades garantizadas por la Constituci贸n.

Forzar

De todos modos, aunque el respeto al libre consentimiento parece concretado por diferentes leyes, siempre es posible imponer una forma de obligaci贸n en la pr谩ctica.

Hay muchas limitaciones: denegaci贸n de acceso a lugares y servicios, instituciones educativas p煤blicas o centros comerciales, medios de transporte etc, que casi se volver铆a una especie de arresto domiciliario.

Los incentivos de vacunaci贸n podr铆an ser disfrazados a trav茅s de bonificaciones y compensaciones o, por el contrario, un aumento de precios de seguros y tratamientos de la salud, incluso la reducci贸n de asignaciones para los no vacunados, como ya es el caso en Australia, donde el gobierno lleva a cabo una pol铆tica draconiana.

De hecho, tras la campa帽a 鈥淪in vacuna, no hay juego鈥, organizado por News Corp 鈥 el grupo de prensa de Rupert Murdoch, cuyo hijo James ha servido durante mucho tiempo en la junta de administraci贸n del laboratorio GSK 鈥, el gobierno australiano adopt贸 en enero de 2016 la ley coercitiva 鈥淣o jab, no play; No jab, no pay鈥 (鈥淪in vacuna, no hay juego. Sin vacuna, no hay pago鈥) y, en particular, eliminando parte de las asignaciones familias a padres cuyos los ni帽os no est谩n vacunados.

鈥Sin vacuna, no hay juego. Sin vacuna, no hay pago.鈥

En Australia, desde el 1 de enero de 2016, guarder铆as y subsidios de familia son inaccesibles, para los padres que no vacunan sus ni帽os.

Pol铆tica autoritaria

Australia parece inspirar a Europa y esta l铆nea autoritaria de 鈥渃riminalizar鈥 fue apoyada por Martin Seychell, Subdirector General de la direcci贸n general de seguridad y salud de la comisi贸n europea, cuando afirm贸 que 鈥渓os no vacunados amenazan la vida de otros鈥 en una posici贸n que excluye cualquier derecho a la no vacunaci贸n.

Dirigi茅ndose a asociaciones y socios de la sociedad civil en una reuni贸n en el parlamento organizada por Ciudadanos Activos en Europa que aboga por la vacunaci贸n (鈥淐iudadanos activos en Europa por la vacunaci贸n鈥), una ONG financiada por MSD (Merck Sharp & Dohme, fabricante de la vacuna Gardasil), enfatiz贸 la importancia de fortalecer el liderazgo y aumentar la supervisi贸n. Entre sus objetivos principales est脿 la vacunaci贸n de la poblaci贸n adulta contra la gripe como el coraz贸n de esta campa帽a, un producto sobre quien tiene la ventaja comercial innegable, y el cual debe aplicarse cada a帽o.

En esta reuni贸n, otro orador, Dr. David Salisbury, siguiendo la misma l铆nea, destac贸 los beneficios de una vacunaci贸n 鈥渃omo en El ej茅rcito鈥. Todo ciudadano ser谩 convocado por correo electr贸nico o SMS a trav茅s de un mensaje ofreci茅ndole dia, hora y centro de vacunaci貌n, sin una sola visita m猫dica previa. Los datos ser谩n introducidos sin demora en la historia cl铆nica digital, la vacunaci贸n se convierte en una obligaci贸n ciudadana y se tomar脿n medidas acto administrativo.

Precauci贸n de largo tiempo

El principio de la vacunaci贸n obligatoria.

Siempre se ha discutido en todas partes, ya sea en Francia, en Gran Breta帽a o en los Estados Unidos, incluyendo en la era de la viruela. Seguro la 煤nica base del car谩cter de 鈥渆stado emergencia鈥 y 鈥減eligro inminente鈥 que con los primeros bonos se aceptaron las vacunas. Es interesante notar que, en el Veredicto inicial de American Jacobson vs. Massachusetts dictada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1905, y que autoriza por primera vez la obligaci贸n de vacunar contra la viruela como excepci贸n, podemos leer una advertencia muy seria. En frente a la posibilidad del uso arbitrario y opresor de un poder policial鈥, o 鈥渋r mucho m谩s all谩 de lo que era esencial para garantizar la salud p煤blica鈥, el Tribunal llama claramente a permanecer 鈥渧igilantes con el fin de examinar y frustrar las afirmaciones irrazonables del poder del Estado.

Pase-derecho incomprensible

Un siglo despu茅s, los bonos ahora est谩n motivados por simples imperativos comerciales, sin que haya la menor emergencia de salud p煤blica.

Hay que recordar que en Francia hace apenas dos a帽os, el Estado hab铆a sido condenado por exceso de poder, porque a falta de una triple vacuna DTP en el mercado correspondiente a las vacunas prescritas por la ley, efectivamente requer铆a el uso de una vacuna hexavalente. En la ausencia de brotes de poliomielitis o difteria (el t茅tanos nunca fue contagioso), el mantenimiento de tales obligaciones ya no estaba justificada y Francia podr铆a haberlos suprimido, aline谩ndose con el principio de libre elecci贸n como es en muchas democracias europeas. Desgraciadamente, el Estado ha optado por ampliar y adecuar los bonos a la oferta del mercado. Con una legislaci贸n fuerte a favor de los derechos de pacientes, expertos divididos en la seguridad, utilidad y eficacia de vacunas y tasas de vacunaci贸n en ascenso, nadie se imaginaba que esta medida pudiese ser aprobada.

Sin embargo, se ha creado un privilegio o excepci贸n, con la temida 鈥渆strategia de la amenaza鈥, desarrollado y realizado internacionalmente por la GHSA (Agenda Global para seguridad sanitaria) a trav茅s de la campa帽a de amenaza del retorno del sarampi贸n.

Estado de emergencia permanente

Fue en noviembre de 2014, durante un primer encuentro en la Casa Blanca, en donde la GHSA lanz贸 esta estrategia global de la amenaza. Particip贸 solo como el principal responsable de la salud de todo el mundo y tambi茅n lo hicieron el Departamento de Defensa estadounidense e Interpol. Entonces El objetivo de la GHSA fue garantizar la seguridad sanitaria en caso de alerta importante para la salud, por ejemplo, en caso de accidente nuclear o bioterrorismo, se produce una primera deriva desde el principio en la designaci贸n del sarampi贸n como una amenaza para la salud.

El elemento esencial ya mencionado fue el argumento seguro y en realidad la 煤nica manera de eludir toda la legislaci贸n a favor del libre consentimiento informado y la designaci贸n de sarampi贸n, generalmente enfermedad leve, como una amenaza para la salud no es inocente.

Ella interviene unos meses despu茅s de que el experto de la CDC (Centros para el Control de Enfermedades y Prevenci贸n 鈥 Centros de prevenci贸n y control de enfermedades) William Thompson, confes贸 falsificar el estudio principal que se us贸 como referencia para rechazar el v铆nculo entre el autismo y la vacuna del sarampi贸n, paperas y rub茅ola.

Lejos de representar un peligro real, la amenaza del sarampi贸n interviene como contraataque contra a las acusaciones de fraude cient铆fico, mientras que la vacunaci贸n en masa y especialmente los enlaces de perfil como la manera m脿s efectiva de garantizar un mercado que podr铆a incurrir en p茅rdidas.

Los principales objetivos anunciados al final de esta reuni贸n fueron para desarrollar el seguimiento aumentado, para fortalecer el liderazgo y cambiar las leyes nacionales a favor de la vacunaci贸n extendida. Para el sarampi贸n, es aspirar a una cobertura de 95% en todo el mundo para lograr la inmunidad de grupo.

Italia fue designada como precursora del establecimiento del programa. Dos a帽os despu茅s, unos d铆as antes de las elecciones de Trump, Barack Obama y Bill Gates firmaron apresuradamente una importante financiaci贸n para acelerar la implementaci贸n del programa a escala mundial y, por lo tanto, pusieron en marcha la campa帽a de la gran amenaza, el regreso del sarampi贸n.

Estrategia de amenazas

Como el sarampi贸n no diezma a las poblaciones y las tasas de la vacunaci贸n han aumentado en la mayor铆a de los pa铆ses, el coraz贸n de la estrategia se centra en la amenaza.

Peligro virtual y permanente

Ser谩 el peligro de la 鈥減osible disminuci贸n de la vacunaci贸n鈥 y el gran regreso de las enfermedades 鈥渄ebido a la desinformaci贸n sobre redes sociales鈥, o el peligro desconocido, como 鈥渓a famosa gripe que no conocemos, pero eso ocurrir谩 tarde o temprano.

La gripe es uno de los temas favoritos de Bill Gates y los productores de vacunas, pero en 2018 se a帽ade en la lista de peligros prioritarios la 鈥渆nfermedad X18鈥, una enfermedad que a煤n no existe, pero que permite financiar prioritariamente 鈥渓os programas preparatorios de desastre鈥, como era de esperar con el Banco Mundial. Recientemente, la OMS incluso matiz贸 la reticencia a la vacunaci贸n como una de las diez principales amenazas para la salud.

Si los medios de comunicaci贸n y los muchos lobbies de cient铆ficos ya est谩n bajo el control de las instituciones y la industria, el papel de la informaci贸n en las redes sociales y en los medios alternativos ser谩n sin duda, un elemento decisivo en esta lucha por una libre elecci贸n.

Otra deriva que forma parte de la misma l贸gica de amenaza a la salud: 鈥淓nfermedades prevenibles por vacunaci贸n son consideradas como plagas adultas!鈥 seg煤n los textos de la Uni贸n Europea.

En otras palabras, pocos, independientemente de la enfermedad y su grado de peligrosidad o contagio. Simplemente que se desarrolle una vacuna para esto podr铆a justificar el hecho de promover, e incluso hacerlo obligatorio. M谩s all谩 de una pregunta leg铆tima en lo que parece una forma de extorsi贸n, tambi茅n es necesario considerar esta pol铆tica de vacunaci贸n en otros aspectos.

Control ciudadano

A trav茅s de la implementaci贸n de sistemas electr贸nicos de salud, proporcionados por la Uni贸n Europea, hay un cambio manifiesto que opera desde la vigilancia de enfermedades, para detectar focos de infecci贸n y dar una respuesta de salud, y tener una mayor vigilancia de los ciudadanos. A partir de ah铆, es probable que las desviaciones se produzcan. Por un lado, los datos recogidos podr铆an ser utilizados (鈥渧alorado鈥, es decir, comercializado) u operado de una forma u otra (por seguros en particular), sin el menor consentimiento.

Por otro lado, Interpol (organizaci贸n Internacional de polic铆a criminal) participa en la GHSA y gestiona un fichero centralizado que permite vigilar individuos a trav茅s de diferentes estados. Uno puede preguntarse acerca de su papel posible en el mantenimiento de pol铆ticas de vacunaci贸n, o si un individuo fue descrito como peligroso o desviado por rechazar una vacuna.

Sabiendo que la OMS ha declarado que la 鈥渞enuencia a la vacunaci贸n son una de las principales amenazas a la salud mundial鈥 y que La Uni贸n Europea tambi茅n est谩 financiando programas para estudiar el comportamiento y el perfil psicol贸gico de individuos reacios a vacunarse, hay motivo de preocupaci贸n.

Palabra tab煤: eugenesia

Esto no se trata de llevar acusaciones ni especular sobre las intenciones pol铆ticas actuales, sino proporcionar elementos que permitan entender los problemas de vacunaci贸n en un marco ampliado, con el fin de establecer una serie de salvaguardias.

Este tema no es nunca tomado en serio, mientras seguimos hablando de los peligros de los movimientos extremistas mientras se instauran pol铆ticas cada vez m谩s autoritarias.

De esto surgen tres preguntas: 驴Ha habido individuos con opiniones nazis o eugenistas entre los que dise帽aron y financiaron el desarrollo de vacunas? 驴Existen vacunas anticonceptivas o esterilizantes? 驴La Eugenesia ha sido parte de algunos programas pol铆ticos? La respuesta a estas tres preguntas es claramente que s铆.

Eliminar a los d茅biles

Es interesante mirar el ejemplo de la Fundaci贸n Rockefeller, que juega un papel crucial en pol铆ticas de vacunaci贸n hace m谩s de un siglo, a trav茅s del instituto de investigaci贸n de la fundaci贸n que fue establecido en 1901 bajo la direcci贸n de William Welch, un cient铆fico cuya prioridad fue el foco de la primera vacuna contra la polio.

Welch, como muchos de sus colaboradores, fue un conocido eugenista y se sent贸 en la junta directiva de la Oficina de Registro de Eugenesia, una organizaci贸n que se hab铆a comprometido a estudiar a millones de estadounidenses para identificar las l铆neas m谩s d茅biles de la poblaci贸n y eliminarlos por diferentes m茅todos, incluyendo esterilizaci贸n y eutanasia.

Seg煤n los documentos encontrados en El libro War Against de Edwin Black los d茅biles: la eugenesia y los Estados Unidos, Campa帽a para Crear una Carrera Maestra (Guerra contra los d茅biles: eugenesia y el campo americano destinado a crear una raza de maestros) (Edici贸n ampliada, DialogPress, 2012), las ra铆ces ideol贸gicas e incluso los m茅todos de exterminio nazis, incluidas las c谩maras de gas, fueron tomados de los eugenistas californianos.

La Fundaci贸n Rockefeller habr铆a pagado casi 100 millones de d贸lares a la Oficina de Registro de Eugenesia, pero ella tambi茅n desempe帽贸 un papel vital en el desarrollo de institutos eugenistas en Alemania, en particular el Instituto Keizer Wilhelm. La fundaci贸n all铆 ya estaba apoyando las obras del temible Dr. Mengele antes de la guerra, as铆 como los de Rudin.

Rockefeller era el principal accionista de Standard Oil con la Empresa alemana IG Farben. Standard Oil continu贸 su asociaci贸n con IG durante la guerra y facilit贸 el despliegue militar alem谩n. IG Farben es la empresa que construy贸 campamentos de trabajo en Auschwitz y particip贸 en experimentos humanos en campos de concentraci贸n, algunos de los cuales tambi茅n se centr贸 en el desarrollo de vacunas al infectar prisioneros con tifus y otras enfermedades. Tambi茅n es IG Farben, quien fabric贸 el gas zyklon B utilizado para las c谩maras de gas.

Control demogr谩fico

Desafortunadamente, la guerra no pudo poner fin a las pol铆ticas de eugenesia y la Fundaci贸n Rockefeller continu贸 para apoyarlos a trav茅s de programas realizados a nivel nacional e internacional.

En los Estados Unidos, los programas de esterilizaci贸n han tenido lugar hasta la d茅cada de 1950 e incluso 1970 (en Carolina del Norte), recientemente programas de compensaci贸n a las v铆ctimas han sido aprobados.

Muchos presidentes estadounidenses compartieron estas mismas concepciones y objetivos pol铆ticos. En 1913, en una carta a Charles Davenport, uno de l铆deres del movimiento eugen茅sico, Theodore Roosevelt escribi贸: 鈥淐oncuerdo con usted si lo que quiere decir, como supongo, es que la sociedad no tiene porqu茅 permitir que los degenerados se reproduzcan 虉

Entre la Segunda Guerra Mundial y a fines de la d茅cada de 1980, varias generaciones de la familia Bush son vinculadas estrechamente en pol铆ticas de eugenesia relacionadas con la Fundaci贸n Rockefeller.

En 1974, Kissinger env铆a un informe secreto al Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. en el que define las principales l铆neas de un diario de control de poblaci贸n mundial, incluyendo el plan para la implementaci贸n de programas internacionales como USAID. Agencia de los estados unidos para el desarrollo internacional fundado por John F. Kennedy.

El informe es impulsado principalmente por el brit谩nico Julian Huxley, ex director general de la Unesco y ferviente defensor de la eugenesia con su hermano Aldous, autor del famoso libro 虉Un mundo feliz 虉, novela dist贸pica que anticipa el control de la poblaci贸n integrado sistem谩ticamente en una agenda mundial.

Aunque se opone ferozmente al nazismo (porque disput贸 la selecci贸n de raza), Huxley fue sin embargo, profundamente influenciado por las teor铆as evolutivas y propugnaba una filosof铆a social enraizado en la biolog铆a.

En resumen, eliminar a los m谩s d茅biles, favorecer al m谩s fuerte. Julian Huxley solicit贸 inscribir el control de la poblaci贸n en los programas de la Unesco, la FAO y la OMS, establecer el Consejo de Poblaci贸n, supervisar y asociarse sistem谩ticamente a pol铆ticas de control de la poblaci贸n, prestando ayuda a pa铆ses en desarrollo (el principal de los cuales sigue siendo la vacunaci贸n).

隆Dos en uno!

El proyecto para desarrollar vacunas esterilizantes fue lanzado por la OMS en 1972 en colaboraci贸n con el UNFPA (Fondo de las Naciones Unidas para la poblaci贸n), el PNUD (Programa Naciones Unidas para el desarrollo), el Banco Mundial y sus socios privilegiados (Rockefeller, Planificaci贸n de la Familia, ONUSIDA, etc.) como parte del 鈥淧rograma Ampliado de Investigaci贸n, Capacitaci贸n en desarrollo e investigaci贸n en Reproducci贸n Humana.

脡l involucr贸 a 650 investigadores en m谩s de 60 pa铆ses y diferentes m茅todos que incluyen el aborto, esterilizaci贸n y vacunas anticonceptivas.

En 1993, una primera vacuna eficaz se desarrolla combinando toxina tet谩nica con una hormona del embarazo (hCG).

Esta vacuna por lo tanto tiene propiedades abortivas en mujeres embarazadas e inhibe embarazo en mujeres fertilizadas por un per铆odo de seis meses a un a帽o. Esencialmente para los pa铆ses en desarrollo, se supon铆a que estas vacunas deb铆an ofrecerse como anticonceptivo a las mujeres que lo solicitaban 鈥淎 sabiendas鈥, pero 驴y en la pr谩ctica?

Libre consentimiento burlado

Hoy, nuevos productos aparecieron y el t茅rmino vacuna anticonceptiva o antiembarazo es abandonado en favor de nombres m谩s antiguos y neutrales de los productos o sus componentes.

Por ejemplo, DMPA, o Depo-Provera, un anticonceptivo inyectable muy promocionado por la fundaci贸n Bill y Melinda Gates como parte del plan de planificaci贸n familiar FP2020, una campa帽a iniciada con el gobierno brit谩nico y que se dirige especialmente a los pobres, particularmente en la India (Misi贸n Parivar vikas).

Sin embargo, este producto recibi贸 una menci贸n de 鈥渃aja negra鈥 en los Estados Unidos, porque est谩 asociado con un aumento de los c谩nceres de mama, osteoporosis y retorno a la fertilidad dif铆cil despu茅s de la interrupci贸n del embarazo con este m茅todo.

Seg煤n el portavoz de la ONG Center for Health and Social Justicia en un art铆culo publicado en la prensa india en 2017, el libre consentimiento informado mostrado de esta campa帽a es una farsa. Atraemos mujeres analfabetas d谩ndoles cien rupias sin informarles sobre los riesgos, mientras que probablemente hay otros m茅todos anticonceptivos m谩s seguros y m谩s adecuados a sus necesidades.

En la India, la mayor铆a de los m茅dicos todav铆a tienen un enfoque muy malthusiano de la salud y la sociedad sigue imbuida por un sistema de castas y divisiones 茅tnicas.

Adem谩s, cuando el gobierno present贸 las campa帽as anticonceptivas inyectables, hubo muchas asociaciones que se opusieron, para protegerse contra posibles derivas eugen茅sicas, ya que estas obviamente ni siquiera consideran la salud general y el bienestar de la mujer y traen como resultado solo una forma de control y privaci贸n de libertad.

Con esto en mente, preg煤ntese sobre las campa帽as de vacunaci贸n dirigidas por los poderosos del planeta y las organizaciones que lideran. Es un deber leg铆timo el tenerles cuidado.

Los hechos que ocurrieron all铆, hacen unos pocos a帽os en Kenia, son buena prueba de la hormona del t茅tanos en el embarazo. En noviembre de 2014, la Iglesia Cat贸lica de Kenia dio la voz de alarma despu茅s de notar un importante aumento en problemas de parto y fertilidad.

Los m茅dicos kenianos ten铆an analizado en cuatro laboratorios del pa铆s, las muestras de la vacuna antitet谩nica distribuida. Casi la mitad de ellas parec铆an contener hormonas de embarazo. La Asociaci贸n de m茅dicos cat贸licos acus贸 a la OMS de llevar a cabo un programa de despoblamiento. El hecho de que el calendario de vacunaci贸n propuesto difer铆a del horario habitual recomendado para el t茅tanos, indica que se trata de una negligencia grave o un acto intencional.

La OMS redact贸 una respuesta indignada por las acusaciones tan pesadas y se enfoc贸 en desacreditar la fiabilidad de los laboratorios que realizaron los an谩lisis.

Anticonceptivo por control remoto

Recientes denuncias por hechos de sexismo y discriminaci贸n racial sistem谩tica en la propia sede de la OMS, vienen a empa帽ar un poco m谩s, la imagen de humanidad y beneficencia transmitidas en las campa帽as de comunicaci贸n de la organizaci贸n.

El buen marketing y propaganda no son suficientes para generar confianza en la OMS, ni en Bill Gates, que es el principal financista, porque controlan la poblaci贸n en todas sus formas casi de manera obsesiva, como qued贸 evidenciado por una conferencia Tedx 2010, aliment谩ndose de largas dudas sobre sus intenciones reales.

Obviamente no se muestra ninguna opini贸n racista o abiertamente eugenista, pero cabe se帽alar que sus padres estaban entre los l铆deres de Planned Parenthood, organizaci贸n que a煤n dirige actualmente y cuya actividad principal es practicar el aborto. Sin embargo, originalmente, esta asociaci贸n abog贸 abiertamente por la esterilizaci贸n forzada de los 鈥渕enos deseables鈥, minor铆as pobres (especialmente afroamericanos), discapacitados f铆sicos y mentales o incluso epil茅pticos.

La Fundaci贸n Gates financia todos los casos de numerosas investigaciones sobre anticoncepci贸n, incluyendo anticonceptivo controlado a distancia a trav茅s de una microc谩psula que libera hormonas durante casi diecis茅is a帽os, pero que puede ser deshabilitado por una se帽al enviada por un m茅dico, a pesar que la FDA ha emitido un aviso previo del hecho, aduciendo que este tipo de dispositivos corren el riesgo de ser hackeados.

Esterilidad y vacuna anti-VPH

Desarrolladas con ayuda del gobierno americano, vacunas contra el virus del papiloma Gardasil y Cervarix han sido acusadas de causar trastornos funcionales de ovario, problemas de menopausia precoz y casos de c谩ncer de cuello uterino. El uso de polisorbato 80 y borato podr铆a ser la causa. Estos dos productos tienen una acci贸n t贸xica sobre el sistema reproductivo y pueden provocar la degeneraci贸n de 贸rganos sexuales, disminuci贸n del esperma y la ovulaci贸n, as铆 como malformaciones fetales.

Un estudio reciente de Gayle DeLong observ贸 que, en una poblaci贸n de 8 millones de mujeres entre 25 y 29 a帽os, las vacunadas con anti-VPH tuvieron casi dos veces menos embarazos. Para el momento, como a menudo, no hay suficientes datos para confirmar o refutar un enlace causalidad entre la infertilidad y la vacuna.

Drones, sat茅lites y collares inteligentes

Big Data y nuevas tecnolog铆as, est谩n en cualquier caso, en la cita del calendario de vacunaci贸n y las organizaciones internacionales, invierten en estas herramientas para asegurar su misi贸n.

En una entrevista en noviembre de 2017, Seth Berkley, el director de la Alianza Global para vacunaci贸n e inmunizaci贸n, describe sus ambiciones: 鈥淢illones de ni帽os no tienen documentos de identidad, menos a煤n registro de salud, por eso uno de los objetivos del programa de desarrollo sostenible de las naciones unidas, es que todo ser humano sea registrado bajo una identidad legal para 2030. Esto se puede hacer mediante un despliegue de un conjunto de tecnolog铆as digitales y ese objetivo combina perfectamente con la vacunaci贸n. Por ejemplo, usando Big Data, podemos anticipar la ubicaci贸n y el despliegue de futuras epidemias y responder con una campa帽a de vacunaci贸n. Tambi茅n puedes usar t茅cnicas de localizaci贸n c谩maras geoespaciales y de vigilancia por dron para detectar grupos 茅tnicos que a煤n no han sido vacunados, como se hace en Nigeria.鈥

El uso regular de drones para transporte de vacunas tambi茅n comienza a extenderse, especialmente en Ruanda o en el archipi茅lago de Vanuatu.

Finalmente, explica que en Rajasthan en India, Gavi, la Alianza de Vacunas trabaja con empresas beb茅s llamadas Khushi ,que desarrollaron un registro de vacunaci贸n en forma de collar chip electr贸nico, este collar se puede escanear y actualizar con un tel茅fono m贸vil y equipos de vacunaci贸n, para tener informaci贸n confiable.

A煤n as铆, seg煤n Berkley, todo esto deber铆a hacer posible ser m谩s ambicioso y aspirar a la cobertura de vacunaci贸n del 100% de las vacunas recomendadas para todos los ni帽os por la OMS.

Ante semejante despliegue de recursos, vale la pena preguntar. Por supuesto no se trata de poner en duda el desarrollo de investigaci贸n o tecnolog铆a. Desde las terapias gen茅ticas que podr铆an revertir un pron贸stico mortal o un medicamento de emergencia enviado por drones podr铆an salvar vidas. Pero las mejores intenciones tambi茅n pueden tener las peores consecuencias. M谩s que nunca, debemos permanecer vigilantes.

Estas preguntas deben imperativamente ser evaluadas en un plan 茅tico, porque pueden conducir a una forma de sometimiento de las personas y un riesgo de privaci贸n de libertad inaceptable.

Vacunas e inyecciones transhumanistas

Para ver a煤n m谩s el alcance en cuestiones de pol铆ticas de vacunaci贸n obligatoria y masiva, hay que centrarse en el desarrollo de nuevas tecnolog铆as en el campo de las vacunas e inyecciones Inmunoprofilaxis de transferencia, que podr铆an surgir de la gen茅tica como el futuro de la vacuna, pero tambi茅n marcar el comienzo del camino del transhumanismo.

Se trata de aplicar el principio de los OMG (organismo modificado gen茅ticamente) a los seres humanos.

Aqu铆 ya no inyectamos un ant铆geno (por ejemplo, el virus atenuado de sarampi贸n) para inducir una respuesta de anticuerpos, esto se trata de un nuevo material gen茅tico sint茅tico transportado por un vector (un virus que circula r谩pidamente), prote铆nas codificantes resistentes a diversas enfermedades.

Este nuevo enfoque, que tambi茅n nombra m谩s discretamente inmunoprofilaxis vectorial, operaci贸n de cortocircuitos en el sistema inmunitario tradicional y altera el perfil gen茅tico del individuo vacunado. La investigaci贸n actual tiene como objetivo utilizarlo para vacunas contra paludismo, dengue, hepatitis C, El VIH y鈥 la gripe.

Es f谩cil imaginar que estos nuevos productos podr铆an llegar en el momento adecuado para reemplazar vacunas convencionales, sobre criticadas debido a la toxicidad de algunos de sus componentes. Pero otros riesgos se avecinan, como el de la mutag茅nesis (o la modificaci贸n no prevista de la herencia gen茅tica propia), e incluso, 驴qu茅 pasa con la tolerancia y los efectos a largo plazo de tecnolog铆a de la que no sabemos nada?

Finalmente, qui茅n controla a los que controlan la producci贸n y la distribuci贸n de vacunas de modificaci贸n constante de la gen茅tica de los diferentes grupos de los seres humanos.

Es hora de darse cuenta de que lo que est谩 en juego en las pol铆ticas de vacunas va mucho m谩s all谩 del riesgo de posibles complicaciones de la gripe o sarampi贸n.

Una pol铆tica de obligaciones y seguimiento a escala mundial, asociado a una concentraci贸n anormal de poder, llevado a cabo sin transparencia ni control independiente, con medidas de censura y, en 煤ltima instancia, la oportunidad de experimentar con programas de eugenesia y transhumanistas es altamente alarmante. Un debate abierto sobre la demograf铆a, anticoncepci贸n o las modificaciones gen茅ticas deben poder tener lugar, pero lo m谩s urgente es salvaguardar nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales.

Senta Depuydt

SOBRE EL AUTOR

Senta Depuydt es licenciada en comunicaci贸n y periodismo de la Universidad de Lovaina y trabaj贸 varios a帽os en multinacionales, mientras exploraba dominios paralelos.

Frente al autismo, ha implementado nuevos enfoques m茅dicos y educativos, para ayudar a su hijo a encontrar desarrollo 贸ptimo. Luego elabor贸 y comparti贸 esta informaci贸n extensamente en conferencias y art铆culos, en particular durante el congreso. Saliendo del autismo, aborda tambi茅n temas controvertidos como el impacto de factores ambientales o vacunaci贸n.

Sin que esto cause el m谩s m铆nimo debate en los medios o dentro de asambleas, un programa de vacunaci贸n organiza la implementaci贸n y monitoreo permanente de poblaciones e individuos de todas las edades.

Esta estrategia es desarrollada en el marco de la Agenda Global para la seguridad de la salud, o GHSA.