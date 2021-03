El plus de quebranto es un concepto extrasalarial, no divisible, que debe abonarse íntegro sea cual sea la jornada

La Audiencia Nacional ha sentenciado que no cabe reducir el plus de quebranto en funci贸n de la jornada que realicen los empleados al tratarse de un concepto extrasalarial no divisible (sent. AN de 19 de febrero de 2021).

Entiende la AN que reducir el plus en proporci贸n a la reducci贸n del salario, ataca frontalmente a lo establecido en el art铆culo 12 del ET (igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores a tiempo parcial con respecto a los de tiempo completo).

Estima por tanto la demanda interpuesta por el sindicato (Convenio Colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro).

