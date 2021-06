–

Las políticas asimilacionistas de Irán se aplican con mucha delicadeza. La destrucción ecológica, el genocidio cultural, los ataques a los valores históricos y a la identidad kurda, se introducen mediante diferentes métodos.

En declaraciones a la agencia de noticias ANF, Efruz Feruhzade, del pueblo de Bahramabad, dijo lo siguiente sobre las políticas de Irán: “Se han estudiado las características del pueblo kurdo en la región y se ha seguido una política de remodelación de la identidad kurda con poder blando”.

“Las políticas de Irán no se basan en una simple negación –agregó-. Irán da algunas oportunidades a la gente, manteniéndola bajo control. Por ejemplo, pueden abrir cursos en su lengua materna. Hay publicaciones en diferentes idiomas a nivel local y nacional. Las minorías pueden vivir su propia cultura y actividades artísticas hasta cierto punto, pero no se les permite hacer política y están bajo el control y la supervisión del Estado”.

“En otras palabras –indicó Feruhzade-, Irán está engañando al pueblo con una política prudente. Sigue diciendo a los kurdos: ‘Tienen la ley, tienen todas las oportunidades, así que callen’. Esta situación es una ilusión”.

Irán populariza la identidad persa y la presenta como un modelo ideal. No hay escuela oficial en lengua kurda, no hay educación en la lengua materna. La lengua kurda se convierte poco a poco en persa. El Estado iraní hace que los kurdos se inclinen insidiosamente por la identidad persa. Irán no permite ninguna acción civil, voluntad y autoexpresión.

El Estado iraní además ha creado canales de radio y televisión específicos para cada región con el fin de engañar a los kurdos, que tienen el mayor poder de oposición. Aunque los canales de televisión intentan hablar con la cultura y la lengua de esa región, en realidad hacen propaganda del Estado: se representan bailes kurdos, se cantan canciones kurdas. Las noticias se dan en kurdo. En resumen, la radio hace toda la propaganda del Estado en diferentes dialectos del kurdo. De este modo, se debilita la reacción del público. La principal política de Irán es tratar de obtener resultados hablando a su pueblo con una política muy sofisticada. De hecho, destruye la voluntad política.

Una juventud rebelde y resistente es siempre peligrosa para Irán. Una forma de alejar a la juventud de estos pensamientos es hacerla dependiente del Estado, allanando el camino para que se case a una edad temprana. Esto les hace depender del Estado. Irán concede préstamos para el matrimonio. Por ello, en los medios de comunicación se insiste constantemente en que el matrimonio precoz es una ley de la Sharia, que el matrimonio debe desarrollarse y que si no se hace es un pecado. Las familias presionan a sus hijos para que se casen.

Lugares como Sine, Kermanshah y Urmia son algunas de las regiones en las que se centra el Estado. Sine ha sido elegida como objetivo principal. Durante la resistencia de Komala, Sine estaba dominada por la organización Komala. Es decir, es el centro de la revolución y de la literatura kurda. De allí salieron los grandes revolucionarios, pero hoy es uno de los lugares más marginados. Irán intenta por todos los medios alejar al pueblo Sine del kurdismo.

Para Feruhzade, “los habitantes de Rojhilat (Kurdistán Oriental) son gente patriótica. Antes tenían un patriotismo emocional, pero ahora, con la organización del Partido de la Vida Libre del Kurdistán (PJAK), la conciencia política e ideológica del pueblo aumenta día a día. El compromiso con el PJAK es cada vez mayor. Por esta razón, el Estado está haciendo propaganda contra la organización del PJAK entre la gente”.

