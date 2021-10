–

La Fiscal铆a Anticorrupci贸n solicit贸 el sobreseimiento de la investigaci贸n por blanqueo de capitales de la Lista Falciani, el magistrado Santiago Pedraz lo acord贸, pese a los informes de los peritos del Banco de Espa帽a, y tratan de impedir la personaci贸n de un abogado y accionista del Santander para que no pueda ejercer la acusaci贸n popular para que las investigaciones judiciales contin煤en

Tal y como hemos publicado en Diario16, Natalie Edwards, funcionaria del Departamento del Tesoro, ha ingresado en prisi贸n tras filtrar a BuzzFeed News m谩s de 50.000 documentos en los que se destap贸 una trama de blanqueo de capitales protagonizada por los principales bancos del mundo y en la que participaron, seg煤n esos documentos, algunos bancos espa帽oles.

La denunciante est谩 en la c谩rcel, mientras los banqueros culpables de perpetrar un blanqueo masivo de m谩s de 2 billones de d贸lares est谩n en la calle gracias a la protecci贸n de los diferentes sistemas judiciales occidentales que alcanzan acuerdos con entidades financieras que impiden que los culpables sean juzgados y encarcelados. Todo se sustancia en multas de varios miles de millones de d贸lares que no suponen un impacto directo en las cuentas de estos gigantes.

Sin embargo, esto no ocurre s贸lo en Estados Unidos, sino que en Espa帽a algunas entidades, sobre todo Banco Santander, dispone de una especie de protecci贸n para que la Justicia no act煤e en su contra en los casos que pueden tener un impacto directo sobre la estabilidad de la entidad c谩ntabra. El 煤ltimo ejemplo lo tuvimos en un caso de presunto blanqueo de capitales que ha sido sobrese铆do por la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscal铆a.

驴Protege una parte de la Administraci贸n de Justicia al Santander? Los datos son elocuentes, sobre todo, si se confirmara la existencia de una grabaci贸n, presuntamente en posesi贸n de Andrea Orcel, en la que un alto directivo del banco c谩ntabro, supuestamente Jaime P茅rez Renovales, se jactaba o amenazaba al banquero italiano con una frase en la que presuntamente se afirmaba que el Santander s贸lo pierde en los tribunales los casos que quiere. Esta afirmaci贸n, de demostrarse, es un verdadero atentado al Estado de Derecho y llevar铆a a Espa帽a a convertirse en un verdadero pa铆s fallido. Lo triste es que la Justicia espa帽ola da razones para pensar que lo supuestamente afirmado por P茅rez Renovales es cierto.

2.000 millones ocultos en Suiza

Entre 2006 y 2008, el ingeniero inform谩tico Herv茅 Falciani, que trabajaba en el HSBC, fue recopilando informaci贸n sobre los clientes del banco que ten铆an cuentas abiertas en la sede de Ginebra para eludir sus obligaciones fiscales en sus respectivos pa铆ses.

Entre los clientes espa帽oles del banco brit谩nico se encontraban los hermanos Emilio y Jaime Bot铆n y sus respectivos hijos que ocultaron m谩s de 2.000 millones de euros al fisco espa帽ol durante d茅cadas. La lista de defraudadores fiscales fue entregada por Falciani a las autoridades francesas, que a su vez la remitieron a las espa帽olas y la Agencia Tributaria requiri贸, condescendientemente, a los Bot铆n.

Como consecuencia del fraude fiscal cometido, Emilio Bot铆n, sus hijos, entre ellos Ana Patricia y Javier Bot铆n 鈥損residenta y consejero del Banco Santander respectivamente-, su hermano Jaime y sus sobrinos regularizaron la situaci贸n fiscal de los 煤ltimos cinco a帽os que no hab铆an prescrito mediante el pago de 200 millones de euros.

Pese a reconocer la comisi贸n del fraude fiscal con la regularizaci贸n, se libraron de ser juzgados por delito contra la Hacienda P煤blica porque la Agencia Tributaria les hab铆a requerido para regularizar la situaci贸n en vez de abrir un procedimiento de comprobaci贸n, como hubiese ocurrido con cualquier ciudadano de a pie, lo que les hubiera abocado a ser juzgados por fraude fiscal.

De esta manera, el magistrado Fernando Andreu, entonces en el Juzgado Central de Instrucci贸n n潞 4 de la Audiencia Nacional, pudo dictar, el 22 de mayo de 2012, auto de sobreseimiento libre en las Diligencias previas 70/11 aplicando una excusa absolutoria que librar铆a de nuevo a los Bot铆n de ser juzgados por fraude fiscal. Hay que recordar que, en diciembre de 2006, Emilio Bot铆n, Rodrigo Echenique e Ignacio Ucl茅s se libraron de ser juzgados por las cesiones de cr茅dito gracias a la 鈥渄octrina Bot铆n鈥 consagrada por el entonces magistrado de la Secci贸n primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier G贸mez Berm煤dez. Ya en 2012 llov铆a sobre mojado y la Audiencia Nacional libraba, de nuevo, a un Bot铆n de ser juzgado por fraude fiscal; pero no ser铆a la 煤ltima.

Blanqueo de capitales

Poco despu茅s, el magistrado Jos茅 de la Mata Amaya abri贸 las Diligencias relacionadas con la Lista Falciani, en el Juzgado Central de Instrucci贸n n潞 5 de la Audiencia Nacional para investigar el presunto blanqueo de capitales de los 2.000 millones de euros de los Bot铆n y millones que otros clientes del HSBC ten铆an ocultos al fisco espa帽ol.

En este procedimiento orden贸 en mayo de 2017 investigar a Ignacio Benjumea, ex secretario general del Santander, y otros miembros de los departamentos de prevenci贸n del blanqueo de capitales del Banco Santander (Jos茅 Manuel Araluce Larraz, Carlos Infesta Fern谩ndez, Carlos Fern谩ndez Garc铆a, Jes煤s 脕lvarez Ram铆rez, Jes煤s Rivero Gonz谩lez y Marta Mora Villarubia) y la BNP (Jos茅 Andr茅s Fern谩ndez Espejel, Luc铆a Cuartero Lantero y Cristina Ar茅valo Olivares).

En este procedimiento, el 17 de noviembre de 2020, los peritos del Banco de Espa帽a ratificaron su en茅simo informe, conforme al cual la Fiscal铆a Anticorrupci贸n, representada por Carmen Launa Oriol y Juan Jos茅 Rosa 脕lvarez, emiti贸 el suyo, el 21 de diciembre de 2020, en el que mantuvo que 鈥渓a operativa de las dos entidades bancarias analizadas ha contribuido al aprovechamiento y ocultaci贸n del producto de hechos constitutivos de delitos鈥. Pese a realizar dicha afirmaci贸n, sustentada en los informes de los peritos del Banco de Espa帽a, la Fiscal铆a, inexplicablemente, solicit贸 el sobreseimiento al Juzgado.

Impedir la acusaci贸n popular

Posteriormente, el abogado y accionista de Banco Santander, Eduardo Mart铆n-Duarte, solicit贸 su personaci贸n en el procedimiento para que continuase la investigaci贸n.

Incomprensiblemente, estando pendiente la solicitud de personaci贸n del abogado y accionista, el magistrado Santiago Pedraz, que se acababa de incorporar al Juzgado Central n潞 5 de la Audiencia Nacional en sustituci贸n de De la Mata, acord贸 el mismo d铆a el sobreseimiento provisional y el traslado a la Fiscal铆a para que manifestase su parecer sobre la solicitud de personaci贸n del accionista.

Fuentes jur铆dicas consultadas por Diario16 mantienen que, por criterios de elemental cronol贸gica procesal, lo l贸gico hubiera sido resolver primero la solicitud de personaci贸n y despu茅s resolver sobre la solicitud de sobreseimiento, dando as铆 oportunidad para que el solicitante de la personaci贸n pudiera oponerse a la petici贸n de sobreseimiento.

La Fiscal铆a solicit贸, para que el accionista pudiese ejercer la acci贸n popular, que prestase una fianza de 90.000 euros, petici贸n que fue aceptada por Pedraz.

La fijaci贸n de esa desorbitada fianza equivaldr铆a a un presunto intento de que el accionista del Santander no pudiese ejercitar la acusaci贸n popular, contraviniendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que la fianza no puede afectar al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva y que su cuant铆a ha de ser asequible sin que deba obstaculizar o impedir en la pr谩ctica el ejercicio de la acci贸n popular ya que producir铆a indefensi贸n. Adem谩s, el Tribunal Supremo viene fijando el importe de la fianza en 6.000 euros para el ejercicio de la acusaci贸n popular en querellas interpuestas contra miembros del Gobierno.

Evidencias evidentes, salvo para la Fiscal铆a

Resulta cuanto menos curioso que la Fiscal铆a Anticorrupci贸n alegara en su informe para solicitar el sobreseimiento que las evidencias resultan insuficientes para acreditar que el Santander y la BNP conoc铆an que hab铆an canalizado fondos procedentes de actividades delictivas.

Santander y BNP hab铆an manejado los 2.000 millones de la familia Bot铆n ocultos constitutivos de fraude fiscal y se hab铆an realizado operaciones de custodia y venta del paquete accionarial del 8% de Bankinter que constitu铆a un presunto delito societario como, en ambos casos, se reconoc铆a en el punto 2 del razonamiento jur铆dico tercero del auto de 3 de mayo de 2017 del magistrado De la Mata que dio lugar a la imputaci贸n de Benjumea y dem谩s miembros del Santander y la BNP. Pedraz asumi贸 esta alegaci贸n en su auto de sobreseimiento de 11 de enero de 2021, dictado reci茅n tomada posesi贸n del Juzgado.

Que la Fiscal铆a y el Juzgado puedan obviar que Santander Investment conoc铆a la procedencia il铆cita del 8% de Bankinter que custodi贸 proveniente de la sociedad paname帽a North Start Overseas de los hermanos Bot铆n, resulta inexplicable porque, al ser una sociedad off-shore de los hermanos Bot铆n y al ser los valores que se custodiaban de Bankinter -entidad vinculada y dominada accionarialmente por la familia Bot铆n-, constituye un desprop贸sito jur铆dico, seg煤n el criterio jur铆dico de las fuentes consultadas por Diario16.

El doble rasero de la Fiscal铆a con el blanqueo de capitales

Por otra parte, resulta contradictorio, seg煤n confirman las mismas fuentes, que los fiscales anticorrupci贸n, por un lado, mantengan que no pueden acreditar que los directivos de prevenci贸n del blanqueo de capitales del Santander y la BNP tuvieran conocimiento de que hab铆an canalizado fondos procedentes de actividades delictivas, mientras la Fiscal铆a proceda sistem谩ticamente acusando por blanqueo de capitales a los conocidos como muleros bancarios o 鈥phishing money mules鈥 que son enga帽ados mediante correos electr贸nicos que les ofrecen trabajo a comisi贸n por recibir peque帽as cantidades en sus cuentas, inferiores a 3.000 euros, y transferirlas a otras cuentas.

Estos 鈥渕uleros鈥 desconocen completamente el origen de los fondos que reciben y no tienen posibilidad de conocer su procedencia il铆cita, mientras que los miembros del departamento de prevenci贸n del blanqueo de capitales del Santander o de la BNP tienen una preparaci贸n profesional espec铆fica en prevenci贸n del blanqueo de capitales y disponen de manuales sobre la materia, adem谩s de sobrados medios materiales y personales suficientes a su alcance para conocer la procedencia de los capitales.

Por tanto, resulta injustificable que la Fiscal铆a proceda judicialmente contra muleros por cantidades inferiores a 3.000 euros que desconocen la procedencia de los fondos y que no se persiga judicialmente a las grandes entidades bancarias que tienen a su disposici贸n medios ilimitados para conocer la procedencia de los activos y prevenir el blanqueo de capitales.

El informe pericial del Banco de Espa帽a

El informe de los peritos del Banco de Espa帽a pone de manifiesto que el sistema empleado deber铆a haber hecho saltar las alarmas del Santander y de la BNP. Se trat贸 de una operativa singular en la que se firm贸 un contrato de prestaci贸n de servicios puntual y espec铆fico entre el HSBC y la BNP por el que 茅sta se hac铆a puntualmente custodio en Espa帽a.

Sin embargo, al entidad francesa no era el banco custodio del HSBC sino que lo era el Santander, lo que, seg煤n los peritos del Banco de Espa帽a resulta inusual. Entre los valores custodiados estaba el paquete accionarial del 8% de Bankinter propiedad de los hermanos Bot铆n que se ocultaba a las autoridades espa帽olas en el HSBC.

Por otro lado, las operaciones se realizaban a trav茅s de cuentas ombudsman en las que no aparecen identificados los titulares, lo que deber铆a haber llamado la atenci贸n como indicio de posible fraude, ya que no existe la necesidad de ocultar la identidad del propietario de los valores o fondos transferidos si 茅stos son legales y han sido debidamente declarados.

A pesar de las evidencias, Pedraz decreta el sobreseimiento

Pese a los 鈥渘umerosos elementos que deber铆an haber alertado鈥 al Santander y a la BNP, constatados en los informes periciales y en el propio informe de la Fiscal铆a Anticorrupci贸n, Pedraz decreta, a propuesta, precisamente, de la Fiscal铆a, el sobreseimiento al considerar que 鈥no hay base para acusar鈥 pese a la existencia de indicios y evidencias que constatan que la operativa del Santander y la BNP 鈥ha contribuido al aprovechamiento y ocultaci贸n del producto de hechos constitutivos de delito鈥.

Lo incomprensible es que el sobreseimiento se acuerda por la supuesta 鈥渁usencia de una prueba directa, inequ铆voca y sin fisuras, que acredite el conocimiento cabal鈥 del Banco Santander y la BNP de que a trav茅s suyo se canalizaban fondos procedentes de actividades delictivas.

El argumento del auto de Pedraz, al que Diario16 ha tenido acceso, parece contradictorio pues que reconoce que la operativa del Santander y la BNP ha contribuido al aprovechamiento y ocultaci贸n del producto de hechos delictivos.

No obstante, mantiene que no habr铆a elementos para poder acreditar su conocimiento de que se estaban canalizando esos fondos procedentes de actividades delictivas, cuando ignoraron que la entidad HSBC de la que proven铆an los activos tiene un conocido historial de sanciones por blanqueo de capitales, no dieron importancia al riesgo derivado de que los activos proven铆an de Suiza, pa铆s conocido por su secreto bancario, obviaron que las operaciones se realizaban sin identificar a los titulares de los fondos y no repararon en la inusual operativa singular utilizada para esa puntual transacci贸n.

Lo m谩s curioso del caso es que todas esas omisiones se produjeron en contra de los propios criterios de los manuales de procedimiento internos del Santander y la BNP, como reconoce el auto de sobreseimiento. Por el contrario, ambas entidades alegaron haber cumplido con sus obligaciones de prevenci贸n del blanqueo de capitales pese a lo cual no advirtieron ninguna irregularidad.

Historial sucio: 19.000 millones en sanciones en Estados Unidos

Las entidades investigadas, BNP y HSBC, son bancos que han sido sancionados en Estados Unidos por contribuir y beneficiarse del blanqueo de capitales apareciendo en los puestos 11 y 16 de entre todas las entidades m谩s sancionadas en el pa铆s norteamericano con un acumulado que supera en el caso de la BNP los 12.100 millones de d贸lares y los 6.500 millones en el del HSBC. Concretamente, el banco franc茅s tiene el dudoso honor de haber recibido la mayor sanci贸n judicial en una sentencia penal en Estados Unidos, al haber sido condenada en 2015 al pago de 9.000 millones de d贸lares tras haberse reconocido culpable de la canalizaci贸n y blanqueo de bienes de pa铆ses acusados de financiar el terrorismo como Ir谩n, Sud谩n o Libia.

Por su parte, el HSBC es conocido como el 鈥渂anco de los c谩rteles鈥 y en 2012 fue sancionado con una multa de 1.900 millones de d贸lares por el blanqueo de capitales de los c谩rteles de la droga de Sinaloa (M茅xico) y el Norte del Valle (Colombia).

Resulta dif铆cil de creer que esas entidades bancarias que han reconocido y se han declarado culpables ante los organismos del Departamento de Justicia de Estados Unidos de actuaciones bancarias il铆citas y de blanqueo de capitales por las que han recibido sanciones mil millonarias r茅cord, manifiesten en Espa帽a que han cumplido con las normas de prevenci贸n del blanqueo de capitales y pretendan que se declare el sobreseimiento libre.

El problema es la Justicia espa帽ola

El problema no es que esas entidades utilicen semejantes argumentos, sino que la Fiscal铆a, llamada Anticorrupci贸n, y el juez de Instrucci贸n asuman esas manifestaciones y soliciten y declaren el sobreseimiento.

Como se puede comprobar, en los Estados Unidos las entidades bancarias temen al Departamento de Justicia y alcanzan acuerdos admitiendo sanciones multimillonarias reconociendo sus conductas delictivas y declar谩ndose culpables. Estos grandes bancos saben de que una investigaci贸n m谩s a fondo dejar铆a al descubierto todas sus actuaciones fraudulentas. Sin embargo, en Espa帽a, las instituciones judiciales acuden al auxilio de las entidades bancarias en vez de sancionar sus actuaciones fraudulentas.

El Grupo Wolfsberg

Lo ir贸nico del caso es que tanto HSBC como Banco Santander pertenecen al elitista y afamado Grupo Wolfsberg que componen 13 destacados bancos. Su misi贸n, a priori, es la elaboraci贸n de criterios, gu铆as, manuales y directrices para prevenir el blanqueo de capitales.

Sin embargo, casi todos ellos se encuentran entre las 10 entidades bancarias y las 20 empresas de todos los sectores m谩s sancionadas en Estados Unidos. Curiosa iron铆a y descarada muestra de hipocres铆a: formar un grupo de bancos para confeccionar principios y directrices contra el blanqueo de capitales y que esos bancos sean los que m谩s infringen sus propias gu铆as y manuales.

As铆 pues, la Fiscal铆a y la Audiencia Nacional aparecen, una vez m谩s, en la en茅sima escandalosa exoneraci贸n de responsabilidad penal de miembros del Banco Santander por delitos relacionados con el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, que se suma a las cesiones de cr茅dito y a la ocultaci贸n de los 2.000 millones en el HSBC, salvo que la personaci贸n del abogado y accionista del Santander sea finalmente admitida y contin煤e la instrucci贸n y se pueda acordar la apertura del juicio oral contra Ignacio Benjumea y dem谩s investigados del Santander y la BNP Paribas.

