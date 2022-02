–

De parte de El Miliciano February 20, 2022 90 puntos de vista

Las personas que bajo la protección de la Iglesia viven en la impunidad absoluta por las agresiones sexuales cometidas, esperando agazapadas que el paso del tiempo haga prescribir los hechos desde el punto de vista penal, observan como el PSOE llega a un acuerdo con la Iglesia para dilatar las investigaciones. El incorporar al Defensor del Pueblo, el hermano de Iñaki Gabilondo, que fuera fraile, para que lidere la investigación no deja de ser un apaño para evitar la presencia de hoy hombres y mujeres que siendo niños sufrieron acosos, vejaciones y violaciones por personas de la Iglesia, y que los presuntos culpables no acudan a sede parlamentaria. La Iglesia católica quiere salir indemne de la pederastia que practicaron los suyos, y el PSOE quiere ejercer de intermediario para que la cosa sea lo más leve y menos publicitada posible.