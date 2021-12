–

De parte de A Las Barricadas December 12, 2021 65 puntos de vista

Nathan J. Robinson / Traducido por Jorge Joya

“Cuestionar todo”. Siempre me gustó esa frase, y podría haber afirmado estar entre los que efectivamente lo cuestionan todo. Pero si soy sincero, durante mucho tiempo fue más bien un cliché de taza de café. No significaba mucho. En realidad, no lo cuestionaba todo. Como mucho, cuestionaba una o dos cosas aquí y allá.

Sin embargo, he empezado a cuestionar más cosas. Y lo recomiendo encarecidamente. De hecho, si lo haces, si realmente lo haces, algunas cosas bastante notables podrían estar en el horizonte. El mundo sería un lugar mejor si todos pasáramos un poco más de tiempo utilizando un “análisis anarquista”.

****

Me enamoré por primera vez del anarquismo cuando asistí a una clase universitaria llamada “Banderas rojas, banderas negras: Marxismo vs. Anarquismo”. Cuando la empecé, no podría haber dicho nada sobre el anarquismo; hasta donde lo entendía, sólo me parecía una especie de rechazo sin sentido a todo gobierno. La clase, sin embargo, me introdujo en él a través de un debate: una disputa intraizquierdista entre los anarquistas y los marxistas. Es un debate que cambió mi forma de pensar sobre todo.

En primer lugar, la existencia de socialistas anarquistas demostró instantáneamente que la idea del socialismo como “control estatal” no podía ser cierta. De hecho, el socialismo económico consistía en el control popular/trabajador/común, y el hecho de que eso se hiciera o no a través de los medios del Estado era una fuente caliente de contención. Pero lo que más me gustaba de los anarquistas era que hacían preguntas penetrantes y útiles y se negaban a ceder ante la autoridad. Advertían que, a menos que los socialistas tuvieran un compromiso tan fuerte con la libertad como con la igualdad, los regímenes supuestamente socialistas podrían acabar oprimiendo al pueblo en nombre de su liberación. Mijail Bakunin advirtió que “el socialismo sin libertad es esclavitud y brutalidad”, y “cuando el pueblo es golpeado con un palo, no se alegra mucho si se llama ‘el palo del pueblo'”. P.J. Proudhon, en una carta a Karl Marx, ofreció una advertencia premonitoria contra los intelectuales de izquierda que se consideraban defensores infalibles de nuevos dogmas incuestionables:

Busquemos juntos, si lo deseas, las leyes de la sociedad, la manera en que estas leyes se realizan, el proceso por el cual lograremos descubrirlas; pero, por Dios, después de haber derribado todos los dogmatismos a priori, no soñemos a su vez con adoctrinar al pueblo; no caigamos en la contradicción de tu compatriota Martín Lutero, quien, habiendo derrocado la teología católica, emprendió enseguida, con la excomunión y el anatema, la fundación de una teología protestante… Llevemos a cabo una buena y leal polémica; demos al mundo un ejemplo de tolerancia culta y clarividente, pero no nos convirtamos, por el mero hecho de estar a la cabeza de un movimiento, en los líderes de una nueva intolerancia, no nos hagamos pasar por los apóstoles de una nueva religión, aunque sea la religión de la lógica, la religión de la razón. Reunamos y alentemos todas las protestas, tachemos todo exclusivismo, todo misticismo; no consideremos nunca una cuestión como agotada, y cuando hayamos utilizado nuestro último argumento, comencemos de nuevo, si es necesario, con elocuencia e ironía. Con esa condición, entraré con gusto en su asociación. De lo contrario, ¡no!

Era una advertencia que muchos de los que enarbolaban la bandera roja deberían haber escuchado con más atención.

Los anarquistas podían ser pendencieros, y a menudo poco prácticos -un famoso lema anarquista es “exigir lo imposible”. Pero también eran maravillosamente clarividentes: Un anarquista nunca conspiraba en la ilusión de que una sociedad claramente opresiva era un lugar de libertad. Hay una escena maravillosa en la película Dr. Zhivago en la que Klaus Kinski tiene un cameo como anarquista encarcelado en un tren que transporta a trabajadores forzados. El anarquista de Kinski se declara “el único hombre libre en el tren” porque es el único dispuesto a llamar al guarda “lameculos” y “mentiroso” en su cara después de que el guarda afirme que Kinski está allí como trabajador “voluntario”.

Cuando leí los escritos de Peter Kropotkin, Alexander Berkman, Errico Malatesta o Emma Goldman, me impresionó su fuerza y claridad. Goldman, en Mi desilusión en Rusia, escribió con franqueza y honestidad cómo sus esperanzas sobre la libertad que se podía encontrar en la Unión Soviética se habían desvanecido durante su visita a la misma:

Había llegado a Rusia poseída por la esperanza de encontrar un país recién nacido, con su pueblo totalmente consagrado a la gran, aunque muy difícil, tarea de la reconstrucción revolucionaria. Y tenía la ferviente esperanza de poder formar parte activa de la obra inspiradora. Encontré la realidad en Rusia grotesca, totalmente diferente del gran ideal que me había llevado en la cresta de la alta esperanza a la tierra de la promesa… Vi ante mí el Estado bolchevique, formidable, aplastando todo esfuerzo revolucionario constructivo, suprimiendo, degradando y desintegrando todo.

Sin embargo, es importante destacar que la desilusión de Goldman no la llevó a convertirse en una anticomunista conservadora. Siguió siendo una socialista revolucionaria, porque tenía una visión del socialismo que era tanto anticapitalista como antiautoritaria. A menudo pienso que el eslogan del anarquismo debería ser “En realidad, ambas cosas son malas”, por su compromiso de rechazar las falsas dicotomías y declinar unirse a un “campo” u otro.

Mi aprecio por el anarquismo se profundizó con mi lectura de Noam Chomsky, que se identifica a sí mismo como operando dentro de la tradición anarquista. Muchos anarquistas son escépticos sobre si Chomsky “es” anarquista, porque apoya muchas políticas socialdemócratas, piensa que deberías votar a Hillary Clinton si vives en un estado indeciso, y no es un revolucionario. Su enfoque político es muy pragmático. Su enfoque intelectual, sin embargo, es completamente anarquista. A menudo habla del enfoque anarquista de la legitimidad de la autoridad:

“La autoridad, a menos que se justifique, es intrínsecamente ilegítima y la carga de la prueba recae en quienes tienen la autoridad. Si esta carga no se puede cumplir, la autoridad en cuestión debe ser desmantelada”.

Eso no significa que no haya autoridades legítimas. Pero sí significa que ninguna autoridad es presuntamente legítima. Las órdenes del rey pueden ser buenas, pero no son buenas porque él sea el rey, y que sean buenas no hace necesariamente que los reyes sean buenos o necesarios. Tu profesor puede tener razón, pero no tiene razón porque sea tu profesor.

Curiosamente, el enfoque anarquista de Chomsky es una de las formas en las que sus dos esfuerzos intelectuales (la lingüística y la crítica política) están unificados. Chomsky siempre ha dejado de lado la pregunta común: “¿Qué conecta su trabajo lingüístico con su análisis de la política exterior de Estados Unidos?” señalando correctamente que no hay casi nada en común entre “comprender las raíces profundas del uso del lenguaje humano” y “criticar a Estados Unidos por lanzar bombas sobre el pueblo vietnamita”. Sin embargo, una de las formas en que estas dos partes de su vida están unidas es que, en cada ámbito, logró sus conocimientos mediante la aplicación de la “presunción contra la autoridad existente” anarquista. Su influyente crítica a las explicaciones conductistas sobre el desarrollo del lenguaje, y su precipitación de una “revolución” en la lingüística, surgieron de la voluntad de plantear preguntas sencillas que desafiaban la sabiduría convencional. Asimismo, los escritos de Chomsky sobre la política exterior de Estados Unidos se centran con frecuencia en cómo los actores poderosos utilizan eufemismos para encubrir atrocidades. No acepta justificaciones para las guerras porque provengan de grupos de expertos en política exterior, o porque la persona que las ofrece tenga credenciales de élite y una carpeta delante con la etiqueta “pruebas”. Señala preguntas sencillas que no reciben respuestas satisfactorias. (Por ejemplo, ¿por qué no se clasificó la guerra de Vietnam como una “invasión estadounidense de Vietnam”, a pesar de que eso era claramente lo que era? ¿Por qué un acto cometido por Estados Unidos nunca se califica de terrorismo aunque sea idéntico a un acto cometido por uno de nuestros enemigos)?

Al hablar de cómo estudiar a los seres humanos, Chomsky invocó el famoso ejemplo de un “marciano que visita la Tierra”. El marciano sería algo así como un anarquista, en el sentido de que no tendría ninguna razón para aceptar nuestras justificaciones de las cosas hasta que satisfacemos sus preguntas. El marciano podría notar cosas sobre nosotros que no notamos sobre nosotros mismos, como ver una estructura lingüística humana unificada en lugar de un conjunto de muchas lenguas diferentes. El marciano podría quedarse perplejo cuando intentáramos explicar qué es un estado-nación y por qué es importante, o por qué utilizamos el sexo cromosómico como una categoría importante para clasificar a los seres humanos, o por qué tenemos coches. Este tipo de “desfamiliarización” -tratar de ver las cosas que damos por sentadas como si las viéramos por primera vez- es muy poderoso para generar ideas creativas. Mi amigo Albert Kim dice que entiende mucho mejor la política cuando trata de imaginar nuestra propia sociedad como si fuera un adolescente leyendo sobre ella en un libro de historia, 2000 años en el futuro. ¿Cómo les parece a los estudiantes de dentro de dos milenios, por ejemplo, la mayor atención prestada a Trump y a Ucrania por el cambio climático?

El anarquista tiene un cerebro que no se calla. No pueden evitar preguntarse “¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Deben ser las cosas así? ¿Pueden ser diferentes?”. Los niños, por supuesto, se hacen este tipo de preguntas, y una de las razones por las que me gustan los anarquistas es que se niegan a dejar de hacerse las preguntas que todos nos hacíamos de pequeños pero a las que nunca se les daba una respuesta satisfactoria. Si preguntaran: Por qué algunas personas son muy ricas y otras muy pobres, y por qué los ricos no se limitan a dar a los pobres el dinero suficiente, probablemente te hayan soltado alguna chorrada que realmente no tiene sentido. Algunos dejamos de hacer preguntas con el tiempo, pero los anarquistas son personas poco comunes que no se acomodan a la sociedad que les rodea por muy intensa que sea la presión. Chomsky habla de la “voluntad de permanecer perplejo” y de seguir haciendo preguntas sencillas. Esto puede hacerlos difíciles, pero también significa que son como el “hombre irrazonable” de George Bernard Shaw: La persona razonable se adapta al mundo, mientras que la persona irrazonable espera que el mundo se adapte a ella.

Eso puede significar que el anarquismo se convierta en un credo egoísta e individualista, por supuesto, y esa tensión siempre ha atravesado la tradición. Pero no tiene por qué, y podemos acomodarnos prácticamente a la realidad mientras nos negamos a cambiar nuestras creencias últimas. Un ejemplo de ello es el abogado anarquista. Un abogado a menudo tiene que presentar argumentos en los que no cree realmente. Por ejemplo, en un caso, argumentarán que en lugar de mirar la letra de la ley, deberíamos mirar la intención del legislador, porque la intención del legislador es más favorable a su posición. Luego, en el siguiente caso, argumentarán que debemos fijarnos en la letra de la ley, no en su intención, porque ésta es más favorable para el siguiente cliente. O puede que tengas que aceptar unas premisas que realmente no te crees. Si eres un abogado de inmigración, puede que tengas que decir que el estatus de tu cliente está protegido por X parte de la ley, por lo que debería quedarse en el país, aunque realmente te importe una higa la autoridad de la ley y en realidad lo único que te importa es la justicia, y seguirías pensando que debería quedarse aunque la ley dijera exactamente lo contrario.

Así que, como cuestión de realidad práctica, a veces tenemos que diferir de la autoridad. En un artículo académico, alguien podría escribir: “Robinson (2016) en su artículo clásico, dijo que…”) Y puede que no cite a Robinson porque crea que Robinson era perspicaz, sino porque sabe que la literatura académica considera a Robinson muy importante y el profesor esperará que cite a Robinson. Sin embargo, es esencial que tratemos de resistirnos a hacer esto, y que intentemos constantemente decidir por nosotros mismos si creemos que Robinson tenía razón o no.

Permítanme darles algunos ejemplos de posiciones radicales a las que me ha llevado el enfoque intelectual anarquista.

Lugares de trabajo democráticos – Una pregunta sencilla: ¿Por qué puedes votar por quién es tu congresista pero no por quién es tu jefe en el trabajo? ¿Por qué los trabajadores de Amazon no pueden votar para echar a Jeff Bezos si creen que está haciendo un mal trabajo? El principio de la democracia es que la gente debe tener voz y voto en las decisiones que afectan a sus vidas. Pero los lugares de trabajo son lugares muy poco democráticos. Como señala Elizabeth Anderson, políticamente siguen la estructura de las dictaduras: Los de arriba dicen a la gente lo que tiene que hacer, pero no pueden ser destituidos por los de abajo. Aceptamos la estructura descendente como algo natural en la institución de la corporación cuando no la aceptamos en la institución del gobierno.

Fronteras abiertas – Las fronteras entre países no tienen sentido. No existieron durante la mayor parte de la historia de la humanidad. La idea de que porque surgiste en un lugar, no se te permitiría ir a otro lugar, es absurda. Cada persona debería tener el mismo derecho a moverse libremente por el mundo. En la práctica, puede ser difícil abrir unilateralmente las fronteras, pero está muy claro que un mundo sin fronteras no sólo es posible, sino necesario, para evitar que el mundo sea absurdo e irracional.

Militares y armas nucleares – La institución de un ejército podría ser extraña desde la perspectiva de nuestro marciano. Es un despilfarro colosal de recursos humanos que existe sólo porque los humanos no han encontrado formas de cooperar que no impliquen amenazarse con la muerte. Una vez más, el desarme unilateral podría no ser factible. Pero poner uniformes a la gente y hacer que se preparen para matarse unos a otros en cualquier momento es una idea de la que los humanos deberían reírse algún día cuando miren hacia atrás en la sangrienta prehistoria de la civilización. (Siendo la civilización algo que tal vez logremos algún día en el futuro, una vez que aprendamos lo que realmente implicaría).

Burocracia – Las burocracias suelen sobrevivir porque son aceptadas. El anarquista se pregunta: ¿Cuánto de este papeleo es realmente necesario? ¿Es realmente necesario que este reglamento tenga 800 páginas?

Propiedad – La propiedad privada es una construcción peculiar. ¿En qué consiste? ¿Qué significa que una cosa sea “mía”? Desde el punto de vista jurídico, significa que tengo derecho a impedir que otras personas la utilicen por la fuerza, y que si intentan hacer ciertas cosas con ella, puedo impedírselo. Proudhon señaló que el origen de estos derechos era muy misterioso. Si empezamos con un mundo que es propiedad de todos, ¿cómo se desarrolla el derecho de las personas a cortar trozos de él y excluir a otros de su uso?

Autoridad religiosa – No pretendo menospreciar aquí toda la religión o las creencias religiosas, pero las revoluciones más poderosas del pensamiento humano han venido a menudo de quienes están dispuestos a cuestionar la autoridad religiosa: rechazando las explicaciones que les ofrece el clero. Hoy en día, muchos niños de Estados Unidos siguen creciendo en comunidades fervientemente cristianas que les cuentan mentiras evidentes sobre el mundo, pero es difícil ser disidente contra tus padres, tu pastor e incluso tus amigos.

Cientificismo – Al rechazar correctamente la autoridad absoluta de los textos religiosos y afirmar la creencia en la independencia de la mente, algunos ateos se olvidan de la importancia del cuestionamiento. Personas como Sam Harris, por ejemplo, hablan en nombre de una cosa que llaman Razón, pero como no son lo suficientemente anarquistas, porque no escudriñan a los que profesan un amor por la ciencia con la misma intensidad con la que escudriñan a los religiosos, terminan siendo irracionales en nombre de la Razón, y practicando el “cientificismo” (una cosa que se parece a la ciencia y utiliza su retórica) en lugar de la ciencia real.

La Ley – Me especialicé en filosofía política, y lo hice en parte porque me fascinaban preguntas sencillas como: ¿Por qué debería la gente obedecer nuestras leyes? Resulta que muchas de las respuestas sencillas a este tipo de preguntas no se sostienen realmente bajo el escrutinio. Por ejemplo, la Constitución: No es un documento democráticamente legítimo. La mayoría del país (las mujeres, los negros, los nativos) fue excluida de la participación en su redacción y ratificación. No supera las pruebas que utilizaríamos para determinar si las leyes tienen autoridad moral. Y sin embargo, pedimos a la gente que respete su autoridad, y el Tribunal Supremo anula las leyes democráticamente legítimas que son incompatibles con este documento democráticamente ilegítimo.

Jerarquía de género y racial – El feminismo nace del pensamiento racional, de negarse a deferirse a la tradición social y a los prejuicios y de exigir respuestas a por qué las cosas son como son. Personas como Ben Shapiro no son anarquistas: Aceptan concepciones simplistas de lo que es el género y no las cuestionan ni tratan de formular conceptos mejores y más sensatos. Lo mismo ocurre con el racismo: Shapiro no se detiene a preguntarse por qué encuentra divertidos los nombres de los negros, y Charles Murray no examina su propia preferencia por la cultura europea. Tanto la ciencia como el estudio de la historia se ven enriquecidos por el feminismo y el antirracismo, que corrigen el sesgo que supone que ciertas perspectivas y voces queden excluidas del análisis principal y, por tanto, que se acepten falsedades como verdades.

Animales – Muchos de nosotros incurrimos en un evidente acto de incoherencia moral: Si alguien mutilara a un perro vivo delante de nosotros, consideraríamos a esa persona como un psicópata, pero aceptamos la matanza masiva e industrializada de criaturas inteligentes para alimentarse como algo que no es psicópata. Una vez que empiezas a pensar en ello, y te das cuenta de cuánto daño se inflige (y se seguirá infligiendo) a otras criaturas que no son nosotros, que no pueden hablar, no pueden votar y no tienen propiedades, queda claro que el bienestar de los animales tiene que estar a la cabeza de nuestras prioridades morales.

Prisiones – Las prisiones son peculiares. En lugar de resolver el problema social de la victimización, decidimos encerrar en una caja a cualquiera que infrinja la ley durante un periodo de tiempo. Encerrar a la gente en una jaula escuálida parece algo intrínsecamente inhumano y sin sentido y, sin embargo, es la solución a la que se recurre, y el país más libre del mundo es también el que más gente encarcela. Acordemos todos que la abolición de las prisiones, al menos a largo plazo, es la única postura sensata, y que el único debate que merece la pena es la rapidez con la que podemos llegar a ella.

Escuelas privadas – Mucha gente dice que cree en la “igualdad de oportunidades”. Pero no se lo toman en serio. ¿Por qué existen las escuelas privadas? Las escuelas privadas existen para que algunos niños puedan obtener una ventaja injusta sobre otros niños. Su propia existencia hace imposible la igualdad de oportunidades. Ni siquiera es necesario creer en el concepto supuestamente más radical de “igualdad de resultados” para darse cuenta de que las escuelas privadas son incompatibles con una sociedad justa.

Arquitectura contemporánea – Es curioso, parece que esta debería ser una cuestión comparativamente poco controvertida, pero es la que recibe más correos de odio cuando escribo sobre arquitectura, lo que sólo me anima (como anarquista obstinado) a ser más provocador. Para mí, es obvio que algo ha ido profunda y preocupantemente mal con los espacios construidos. No sólo son antidemocráticos, sino que tampoco proporcionan sensaciones de felicidad estética. El consenso arquitectónico es, en realidad, más rígido que el que se puede encontrar en casi cualquier otro lugar. Si intentas construir algo así, o así, o así, se reirán de ti. Existe el dogma de que los edificios deben ser “como los de su época”, lo que se utiliza para decir que “hay que diseñar cosas que se parezcan a las que se diseñan actualmente”. Se impone una estética minimalista y no se permite a nadie producir nada que parezca que podría haber sido erigido antes de 1945. Sólo en muy raras ocasiones se ven nuevos experimentos realmente interesantes (como la nueva arquitectura andina en Bolivia).

Extraterrestres – Vale, esto es sólo una diversión, pero ¿por qué la gente no piensa más en los extraterrestres? ¿Por qué la gente que “cree en los extraterrestres” parece rara? El universo es insondablemente gigantesco. Creer que somos la única vida inteligente en él requiere pensar que somos lo más especial que ha existido. Creo que es mucho más probable que no seamos lo suficientemente especiales como para que los extraterrestres piensen que vale la pena visitarnos, o (y esto sería bastante triste) que haya mucha vida inteligente en el universo, pero que las realidades de la física signifiquen que es imposible que muchos de ellos se encuentren.

Autoridad académica – Es difícil hacer una contribución original a un campo de conocimiento establecido, pero es mucho más probable que lo hagas si empiezas a pensar como un anarquista y a escudriñar cada palabra de cada afirmación en la literatura existente para ver si realmente te la crees. Esto es lo que hizo Sócrates, en cierto modo, y es lo que le convirtió en un gran filósofo. (También lo hizo tan molesto que la gente lo asesinó).

* * * *

El anarquismo es muy poderoso como herramienta de análisis, pero no tanto como guía para la acción. Así, hemos descubierto que los principales argumentos a favor de la propiedad privada son falaces, o hemos descubierto que los ejércitos son el resultado absurdo de una incapacidad para resolver lo que deberían ser problemas bastante básicos de cooperación. Hemos mirado a nuestro alrededor y hemos exigido que el mundo se justifique, y el mundo se ha encogido de hombros y ha respondido “supongo que no puedo”.

La economista Joan Robinson relató que después de que ella señalara que una parte importante de la teoría económica neoclásica era incoherente, otros economistas admitieron que tenía razón, pero simplemente continuaron como si ella no hubiera demostrado lo que había demostrado, porque no estaba claro cómo podían hacer lo contrario. Si, en los casos políticos, el Tribunal Supremo decide basándose en sus valores políticos, como sabemos que hacen, haciendo que su razonamiento declarado sea engañoso y sus opiniones no tengan valor, puede que ya no respetemos lo que el tribunal tiene que decir. Pero sigue estando ahí. También habrá casos mañana. Y los jueces tendrán que seguir haciendo algo. Las construcciones sociales no son menos reales por ser construcciones. Puedes señalar que el dinero no tiene ninguna realidad aparte de nuestra creencia en él, y que no hay ninguna razón teórica por la que no podamos creer en “otra cosa”, pero esto es un descubrimiento prácticamente inútil por sí mismo.

De hecho, las cuestiones anarquistas suelen dar miedo, porque una vez que “deconstruimos” varias certezas, puede no estar claro qué poner en su lugar. Uno de los principales eslóganes anarquistas es “sin dioses, sin amos”, pero tener dioses y amos facilita evitar el problema de tener que decidir qué hacer; la decisión ya se ha tomado por ti. Si no es justo tener una clase de capitalistas y una clase de trabajadores, entonces ¿qué tipo de estructuras de propiedad alternativas necesitamos? Es porque los socialistas luchan con esas preguntas increíblemente difíciles que a menudo son descartados como soñadores poco prácticos. Pero nótese que la imposibilidad de describir con precisión las alternativas no significa que una persona esté equivocada: Un campesino que se opone al feudalismo no necesita haber ideado una forma “alternativa” de hacer las cosas para tener una objeción sólida.

La tradición anarquista también es fuertemente democrática. Si lees los libros anarquistas antiguos, encontrarás que son accesibles, porque los anarquistas creen en la “democratización del conocimiento” y sospechan que una pequeña clase de intelectuales sea la única que entienda las cosas. Los anarquistas están generalmente a favor de la “descentralización”: No les gusta el poder concentrado, y plantean cuestiones importantes sobre cómo podemos equilibrar la necesidad de lograr cosas con la garantía de que haya una participación masiva. (Las asambleas generales de Occupy, con su proceso de consenso, fueron un ejemplo de democracia anarquista, que es hermosa y excepcionalmente inclusiva, pero a menudo enloquecedoramente ineficiente).

El pensamiento anarquista te ayudará a evitar el error. A mí me ayudó en 2016, por ejemplo. Como tengo una mentalidad anarquista, no me satisfacían las predicciones de los expertos de que Donald Trump fracasaría, que parecían entrar en conflicto con cosas que yo sabía de la realidad. Y no entendía por qué los demócratas pensaban que podían nominar a un candidato bajo investigación activa del FBI sin que eso supusiera un riesgo masivo de elegibilidad. La gente seguía diciendo que las cosas eran ciertas, pero hay que “quedarse perplejo” y preguntarse si realmente son ciertas. La gente dice que Pete Buttigieg es un progresista. Yo, como anarquista, decidí leer sus memorias para averiguar si eso era cierto. Resultó que no lo era.

No soy el único que sabe de política. Mucha gente sabe muchos más datos que yo. Lo que sí tengo es una disposición anarquista, y esto me ayuda a notar cosas que frecuentemente se pasan por alto. El anarquista piensa para sí mismo: “Me pregunto si esa persona está distorsionando las conclusiones del estudio, quizá sea mejor que lea la fuente primaria y lo averigüe”, porque no se siente inclinado a ser deferente. Y he aquí que la persona estaba distorsionando los resultados del estudio. Si no fuera un escéptico radical, ¡nunca lo habría descubierto! Esta misma tendencia me llevó a pensar: este célebre “intelectual”, Jordan Peterson, me pregunto si, cuando lea su obra magna, Maps of Meaning, descubriré que es en su mayor parte un disparate. Y así fue. Cuando veo que intelectuales célebres como Steven Pinker son aclamados por su razonamiento, me hace ser más escéptico, así que en realidad reviso sus obras cuidadosamente para juzgar por mí mismo si los efusivos comentarios de Bill Gates están justificados.

Merece la pena señalar la función del privilegio en todo esto. Una de las razones por las que puedo tener nociones más descabelladas y hacer preguntas más críticas es que estoy en una posición relativamente aislada de las consecuencias. Mi único “jefe” son los lectores de Current Affairs. Puedo disentir sin tener que ser un “disidente”. Mucha gente debe reprimir sus preguntas no porque esas preguntas desaparezcan, sino porque no tienen otra opción. Si un trabajador en un almacén de Amazon pregunta: “Oye, ¿por qué el robot puede decidir si me despide o no?”, entonces el robot probablemente decidirá que su “puntuación de compatibilidad cultural ha caído por debajo del nivel de umbral” o algo así, y será despedido. El sistema Jim Crow era indignante e injusto, pero cualquier persona que hablara sería aterrorizada y asesinada. Mucha gente se da cuenta de que las cosas están mal pero no puede hacer o decir nada al respecto.

Sin embargo, es por eso que aquellos de nosotros que tenemos comodidad y privilegio tenemos la responsabilidad de atacar implacablemente la autoridad injustificada. Si nos encontramos en una posición de comodidad, en la que no hay ningún castigo por hablar, salvo la leve sensación de incomodidad social que supone que se rían de ti y te digan que eres un idiota que necesita leer más economía o lo que sea, entonces tienes mucha menos excusa. Es bastante asqueroso que personas privilegiadas que realmente no tienen nada que perder sigan sin adoptar posturas morales correctas, cuando es mucho más fácil para nosotros que para cualquiera que se enfrente a daños y amenazas reales.

Puede ser muy satisfactorio sentirse como “la única persona libre en el tren”, la que ve a los emperadores en su completa desnudez. Puede hacer que te sientas menos loco y ajeno al mundo. Pero también puede convertirte en un gilipollas, como lo eran tanto Sócrates como el obrero de Kinski, e impedirte hacer los compromisos necesarios para trabajar y convivir con otras personas. Hay que tener cuidado. Aun así, me gustan los anarquistas porque me parece que serían los que gritarían “¡Dejad las armas! Sois libres de elegir!” cuando los soldados vinieran a arrastrarlos. El anarquista no tolera ni la más insignificante de las injusticias, y por eso ayuda a evitar que las pequeñas injusticias se normalicen y racionalicen y muten en otras muy grandes. Probablemente ya no describiría mi política como anarquista. Pero diría que cada persona debería intentar ser anarquista al menos varias veces al día. Todo sería más claro y todos estaríamos mejor. De hecho, ¿quién sabe lo que podríamos lograr una vez que veamos las cosas como realmente son?

Este ensayo está dedicado a mi gran camarada anarquista Oren Nimni.