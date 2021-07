EL PODER JUDICIAL EXCLOU FAM脥LIES VULNERABLES DE LA MORAT脪RIA DE DESNONAMENTS

El Reial decret llei 11/2020 i la seva ampliaci贸 del mes de desembre han perm猫s suspendre molts desnonaments, per貌 la PAH de Terrassa denuncia que hi ha jutjats que es neguen a suspendre llan莽aments de persones que reuneixen els requisits. A m茅s, avui, mobilitzacions arreu de l’Estat reclamaran l’ampliaci贸 de la normativa, que, te貌ricament, queda sense efecte el 9 d’agost

La comitiva judicial es va presentar a casa Soumaya Lakhial, amb un menor a c脿rrec, per desnonar-la el passat 13 de juliol / PAH TERRASSA

脡s mare soltera amb dos menors d鈥檈dat a c脿rrec, okupa un pis d鈥檜n gran tenidor -Divarian- i actualment cobra 700 euros al mes com a cuidadora. A m茅s, un dels seus fills t茅 una discapacitat reconeguda del 41%. El passat 8 de juliol, el jutjat de primera inst脿ncia n煤mero 3 de Terrassa pretenia desnonar la fam铆lia de Sandra S谩nchez, despr茅s d鈥檋aver dictaminat 鈥渜ue no s鈥檃credita que concorrin els requisits de vulnerabilitat鈥 establerts per la morat貌ria estatal. La PAH va aconseguir ajornar-lo in extremis, per貌 ja t茅 nova data per al 21 d鈥檕ctubre, quan far脿 dos mesos i mig que la pr貌rroga de la morat貌ria haur脿 finalitzat i milers d鈥檈xecucions s鈥檋auran reactivat.

Si b茅 茅s cert que el Reial Decret-llei 11/2020 de mesures urgents en l鈥櫭爉bit social i econ貌mic per fer front a la COVID-19, i especialment la seva ampliaci贸 amb el Reial Decret-llei 37/2020, ha perm猫s suspendre molts desnonaments, hi ha fam铆lies que en queden excloses i altres que no s鈥檋i han pogut acollir tot i reunir les condicions. Per aquesta ra贸, avui la PAH Terrassa denuncia avui a les 11鈥痟 del mat铆 en roda de premsa que alguns jutjats no apliquen la morat貌ria, tot i complir els requisits pertinents i quan tant la defensa d鈥檕fici com l鈥橝juntament han acreditat la situaci贸 familiar de vulnerabilitat en seu judicial. La Plataforma, la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa i les Comissions de Drets Humans i d鈥橦abitatge de l鈥橧l路lustre Col路legi d鈥橝dvocats de Terrassa lliuraran una carta al Jutge Deg脿 perqu猫 corregeixi aquestes situacions i alhora volen reivindicar una nova pr貌rroga i ampliaci贸 de la morat貌ria, com les PAH del conjunt de l鈥橢stat, que han convocat mobilitzacions avui arreu de l鈥橢stat per exigir que es prorrogui la morat貌ria i s鈥檃mpli茂 a casos que per ara no estan contemplats.



El jutge va denegar la suspensi贸 del desnonament de Maira Cerrato a Barcelona, que t茅 informe de vulnerabilitat i menors a c脿rrec|ARXIU

Sandra S谩nchez 茅s una excepci贸 a Terrassa, ni Terrassa 茅s l鈥櫭簄ic municipi on hi ha casos com aquest. Fa un parell de setmanes, el jutjat de primera inst脿ncia n煤mero 3 de la ciutat vallesana va acordar tirar endavant el desnonament de la fam铆lia d鈥橭uafae Grilli, malgrat okupar un pis del gran tenidor Divarian -controla en un 20% pel BBVA i en un 80% pel fons d鈥檌nversi贸 Cerberus-, comptar amb un informe que acredita el risc d鈥檈xclusi贸 residencial i viure amb dues criatures menors d鈥檈dat -de vuit i tres anys. Va ser la PAH qui, el 8 de juliol, es va plantar a la porta de casa seva i va aconseguir que la comitiva es fes enrere. Grilli no haur脿 de continuar vivint en la incertesa perqu猫, per fi, despr茅s de quatre anys en espera, acaba de signar l鈥檃djudicaci贸 d鈥檜n pis de la mesa d鈥檈merg猫ncia. Un cas similar, tamb茅 de Divarian, 茅s el de Soumaya Lakhial, que un cop separada del seu marit, no va poder seguir pagant el lloguer sola i va okupar un habitatge d鈥檜n gran tenidor amb un fill menor d鈥檈dat a c脿rrec. Actualment percep la Renda Garantida, per貌 no 茅s suficient per fer front a un lloguer a preu de mercat. Malgrat aix貌 i un informe de serveis socials que ho detalla, el jutjat de primera inst脿ncia n煤mero 5 de Terrassa va desestimar la suspensi贸 del llan莽ament per al passat 13 de juliol, que finalment es va aturar a porta i ha estat ajornat fins al setembre.

La PAH de Barcelona denuncia que Maira Cerrato ha estat exclosa de la morat貌ria sense cap ra贸. Viu amb la seva germana, mare des de fa tres setmanes, i amb quatre criatures d鈥檈dats entre tres i 13 anys en un pis de Divarian

M茅s enll脿 de Terrassa, un cas recent 茅s el de Loubna Fahd i el seus quatre fills menors d鈥檈dat a l鈥橦ospitalet de Llobregat, que, segons explica l鈥橝ssemblea de Defensa de Drets d鈥橦ospitalet, 茅s v铆ctima de viol猫ncia de g猫nere i t茅 reconeguda la situaci贸 de vulnerabilitat, perqu猫 nom茅s disposa d鈥檜ns ingressos de 700 euros al mes. Aix铆 i tot, el jutjat de primera inst脿ncia n煤mero 3 de l鈥橦ospitalet va decidir tirar endavant el seu desnonament el passat 13 de juliol, que el moviment pel dret a l鈥檋abitatge va aturar. La PAH de Barcelona denuncia que Maira Cerrato ha estat exclosa de la morat貌ria sense cap ra贸. Viu amb la seva germana, mare des de fa tres setmanes, i amb quatre criatures d鈥檈dats entre tres i 13 anys en un pis de Divarian. 鈥淭inc informe de vulnerabilitat, en el que s鈥檌nclou que la meva germana t茅 un informe de psiquiatria鈥, explica Cerrato, qui 茅s treballadora de la llar i ingressa entre 780 i 950 euros al mes. El seu pare tamb茅 viu amb elles i treballa puntualment de paleta. El passat 16 de juliol, si la PAH no hagu茅s convocat a porta, tots serien al carrer.

Josep Babot reconeix que les darreres setmanes han viscut un repunt d鈥檈xecucions, per貌 que 鈥渕algrat ser insuficient i t茅 moltes llacunes鈥, la morat貌ria ha tingut uns efectes considerables. De dades p煤bliques no n鈥檋i ha i el term貌metre 茅s l鈥檈xperi猫ncia de les PAH, els col路lectius i els sindicats d鈥檋abitatge. Per una banda, el Consell General del Poder Judicial assegura a la Directa que no disposa del nombre de fam铆lies que s鈥檋an pogut acollir a la morat貌ria des que va entrar en vigor i per l鈥檃ltra, el ministeri espanyol de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana tampoc. Nom茅s a Barcelona, l鈥橝juntament calcula que entre el 18 de gener i el 28 de febrer de 2021, el 77% dels desnonaments es van aturar 鈥済r脿cies al poder de negociaci贸 que brinda la morat貌ria estatal鈥 i el 7% per la morat貌ria 37/2020 de la Generalitat, que ha quedat parcialment sense afecte arran de la decisi贸 del Tribunal Constitucional de tombar diversos articles del Decret llei 17/2019.

