De parte de A Las Barricadas February 27, 2022 26 puntos de vista

FAU – Federaci贸n Anarquista Uruguaya

Organizar la vida social desde abajo.

Frente al evidente fracaso hist贸rico de determinadas corrientes designadas como socialistas se fue abriendo un amplio debate te贸rico pol铆tico. Mucho del material que se fue incorporando a 茅l no resultaba nada m谩s que el viejo discurso fracasado ahora aggiornado y que no tocaba cr铆ticamente los temas fundamentales. Otros tomaban v铆as de b煤squeda que pese a su aporte descartaban elementos que a煤n sugieren mucho al presente y que son hijos de grandes luchas populares transcurridas en un largo periodo. Por supuesto no encontraremos respuesta para nuestra 茅poca en propuestas, planteos y elementos te贸ricos que pertenecen a un contexto social-hist贸rico que es anterior. Pero s铆 hay vigente un sistema, que pese a los cambios que se fueron desarrollando, mantiene una matriz fundamental basada en la dominaci贸n que hoy gran parte de la humanidad padece. Es el sistema capitalista.

Lo medular de este sistema capitalista y la forma de irlo destruyendo en pos de crear una nueva civilizaci贸n fue comprendido por muchos luchadores sociales y pol铆ticos que dejaron l煤cidos planteos y sobre cuyas sugerencias e intuiciones hay espacio de reconstrucci贸n y actualizaci贸n a la luz de la nueva realidad existente.

Para evitar equ铆vocos reafirmamos que nada de aquello se puede tomar al pie de la letra, ya como dogma o como verdad cient铆fica valedera para todos los tiempos y lugares. Pero no se puede, de ninguna manera desconocer o subestimar, que detr谩s de nosotros, y en aquel tiempo, hay una larga lucha de los pueblos y producciones te贸rico-pol铆ticas en consonancia con ello. As铆 como hay cosas a descartar hay que tener presente que actualizando lo mejor del pasado corresponde a las organizaciones populares y pol铆ticas de este tiempo hacer su ruta, ir poniendo sus mojones, ir elaborando lo que falta.

Por 煤ltimo queremos resaltar un planteo que ha ido ganando terreno y que estimamos tiene en su fondo los elementos que hicieron fracasar hist贸ricas experiencias que fueron realizadas a nombre del socialismo. Es ese que regresa con una concepci贸n, una metodolog铆a y proponiendo la utilizaci贸n de instituciones y mecanismos del sistema que finalmente significa m谩s de lo mismo. Dicen que es propuesta nueva, pero realmente es continuaci贸n de priorizar el arriba, la vanguardia, la participaci贸n electoral y el uso del Estado para ir realizando cambios profundos que se encaminen a la creaci贸n de la sociedad futura. Dicen algo as铆 como: tomar el gobierno, entrar en la din谩mica del estado burgu茅s y desde all铆 con un trabajo simult谩neo en el abajo producir el cambio antisist茅mico. Una mixtura, puramente intelectual, que no hace otra cosa que repetir de otra forma el viejo planteo del reformismo fracasado. Desde el Estado se produce una cosa y desde un proceso aut茅ntico del abajo se produce algo totalmente distinto. Esto ya debiera ser tema saldado. Pero no es as铆. Tenemos entonces hoy, los que teorizan acerca de una articulaci贸n del arriba con el abajo. Son sue帽os de pesadilla y de descontado dram谩tico final.

S铆, se hace hoy mixturas, de niveles que son poseedores de din谩micas sociales diferentes como propuesta fresca para el presente. En tal sentido se desarrolla un an谩lisis acerca de todo lo que significa la construcci贸n desde abajo como parte del proceso de cambio. Incorporando incluso consideraciones acerca de las din谩micas que tal forma de lucha pueden ir produciendo. Una articulaci贸n con cosas contradictorias que dan para un mar de confusiones, que pueden llegar a masacrar honestos esfuerzos, cuando los haya. Esfuerzos, intenciones al margen, que son finalmente conducidos a un camino sin salida o, m谩s bien dicho, a seguir circulando en la noria dominante, repitiendo experiencias que ya demostraron en qu茅 terminan.

Dentro de estos elementos mixturados ha aparecido alguna vez el pensamiento de Bakunin, tenido en cuenta como un te贸rico socialista que puso el acento en el abajo. Es cierto puso el acento en una forma de procesar una organizaci贸n social que condujera a la destrucci贸n del capitalismo, pero ni por asomo se le ocurri贸, ah铆 est谩n sus escritos que los certifican, que eso fuera compatible con un trabajo desde el Estado. Expresamente contrario a que ambos planos pudieran articularse coherentemente.

Creemos 煤til entonces, primeramente, separar la paja del trigo. Veamos al respecto algo del pensamiento de Miguel Bakunin, de su fundamentaci贸n y convicci贸n acerca de que el verdadero proceso de cambio es desde el abajo o no es. Dice:

鈥淐ambiar y organizar la sociedad desde abajo a arriba. Desde luego, este ideal aparece ante el pueblo significando el fin de sus necesidades, el fin de la pobreza, y la satisfacci贸n plena de todos sus requerimientos materiales mediante el trabajo colectivo, igual y obligatorio para todos, y luego, como el final de la dominaci贸n, y como la organizaci贸n libre de las vidas de las personas conforme a sus necesidades -no desde la cima hacia abajo, como lo tenemos en el Estado, sino de abajo a arriba, una organizaci贸n formada por el pueblo mismo, independiente de gobiernos y parlamentos, una uni贸n libre en asociaciones de trabajadores agr铆colas y de f谩brica, en comunas, regiones, y naciones鈥

Nuestro programa puede ser resumido en unas pocas palabras:

Paz, emancipaci贸n, y la felicidad de los oprimidos.

Guerra contra todos los d茅spotas y opresores.

Restituci贸n total a los trabajadores: todo el capital, las f谩bricas, y todos los instrumentos de trabajo y materias primas deben ir a las asociaciones, y la tierra a los que la cultivan con sus propias manos.

Libertad, justicia y fraternidad con respecto a todos los seres humanos sobre la tierra. Igualdad para todos鈥

La organizaci贸n de una sociedad mediante una federaci贸n libre, desde abajo hacia arriba, de asociaciones de trabajadores, tanto industriales como asociaciones agr铆colas, cient铆ficas y literarias – primero en una comuna, luego una federaci贸n de comunas en regiones, de regiones en naciones, y de naciones en la asociaci贸n fraternal internacional.

鈥 tender con todos sus esfuerzos a reconstituir sus patrias respectivas a fin de reemplazar en ellas la antigua organizaci贸n fundada de arriba a abajo sobre la violencia y sobre el principio de la autoridad, por una organizaci贸n nueva que no tenga otra base que los intereses, las necesidades, y las atracciones naturales de los pueblos, ni otro principio que la federaci贸n libre de los individuos en las comunas, de las comunas en las provincias, de las provincias en las naciones鈥 m谩s tarde del mundo entero鈥.

Agrega con toda claridad cuales caminos emprender para la real emancipaci贸n de los pueblos as铆 como que concepciones y estrategias no llevan a tal fin. Nos Dice:

鈥淟a Revoluci贸n por Decretos est谩 Condenada al Fracaso. Frente a las ideas de los comunistas autoritarios -ideas falaces, en mi opini贸n- de que la Revoluci贸n Social puede ser decretada y organizada por medio de una dictadura o de una Asamblea Constituyente, nuestros amigos, los socialistas parisinos, sostienen que la revoluci贸n s贸lo puede ser emprendida y llevada a su pleno desarrollo a trav茅s de la acci贸n masiva continua y espont谩nea de grupos y asociaciones populares… Porque, en realidad, no hay cerebro, por muy genial que sea, o -si hablamos de la dictadura colectiva de algunos centenares de individualidades supremamente dotadas no hay combinaci贸n de intelectos capaz de abarcar toda la infinita multiplicidad y diversidad de intereses, aspiraciones, deseos y necesidades reales que constituyen en su totalidad la voluntad colectiva del pueblo; no existe intelecto capaz de proyectar una organizaci贸n social que pueda satisfacer a todos y cada uno鈥.

En cuanto al uso del Estado en el proceso hacia la revoluci贸n el anarquista ruso afirma:鈥渆s un viejo sistema de organizaci贸n, basado sobre la fuerza, que la Revoluci贸n Social suprimir谩 para dar plena libertad a las masas, los grupos, Comunas, asociaciones e individualidades, destruyendo de una vez por todas la causa hist贸rica de toda violencia: la misma existencia del Estado cuya ca铆da supondr谩 la destrucci贸n de todas las iniquidades del derecho jur铆dico y de todas las falsedades de los diversos cultos -derechos y cultos que han sido siempre, los canonizadores complacientes, tanto en el terreno ideal como en el real, de toda la violencia representada, garantizada y autorizada por el Estado.

Es evidente que s贸lo cuando el Estado haya dejado de existir, la humanidad obtendr谩 su libertad, y que s贸lo entonces encontrar谩n su aut茅ntica satisfacci贸n los verdaderos intereses de la sociedad, de todos los grupos, de todas las organizaciones locales y, en consecuencia, de todos los individuos que forman tales organizaciones鈥. Agrega:

鈥淟a Libre Organizaci贸n seguir谩 a la abolici贸n del Estado. Que el Estado ha sido siempre el patrimonio de una clase privilegiada, como la clase sacerdotal, la clase nobiliaria, la clase burguesa; clase burocr谩tica, al fin, porque cuando todas las clases se han aniquilado, el Estado cae o se eleva como una m谩quina; pero para el bien del Estado es preciso que haya una clase privilegiada cualquiera que se interese por su existencia, y es, precisamente, el inter茅s solidario de esta clase privilegiada, lo que se llama patriotismo鈥.

Hace de paso Bakunin algo de lo que plantea M.Foucault.: 鈥減oner de relieve, m谩s que el elemento fundamental de la soberan铆a… (El 鈥減atriotismo鈥) las relaciones o los operadores de dominaci贸n… Teor铆a de la dominaci贸n, de las dominaciones, m谩s que teor铆a de la soberan铆a… partir de la relaci贸n misma de poder, de la relaci贸n de dominaci贸n en lo que tiene de f谩ctico, de efectivo, y ver como es ella misma la que determina los elementos sobre los que recae. En consecuencia, no preguntar a los sujetos c贸mo, por qu茅 y en nombre de qu茅 derechos pueden aceptar dejarse someter, sino mostrar c贸mo los fabrican las relaciones de sometimiento concretas… no pretendo decir, desde luego, que no hay grandes aparatos de poder… Creo, empero, que siguen funcionando sobre la base de esos dispositivos de dominaci贸n…鈥.

Tenemos entonces que la concepci贸n de construcci贸n social revolucionaria desde el abajo en Bakunin, que a nosotros tanto nos interesa, nada de nada tiene que ver con articulaciones estatistas en el marco institucional burgu茅s.

A prop贸sito agregaremos a continuaci贸n algunas consideraciones de FAU sobre el tema general aqu铆 impl铆cito.

Las instituciones burguesas solo a la burgues铆a pueden servir

Una historia con un fin que bien conocemos

Los documentos que van a continuaci贸n son opiniones que nuestra organizaci贸n fue dando a trav茅s de sus 鈥淐artas鈥 semanales. Corresponden al a帽o 1970. Hacemos un extracto de varios trabajos que tienen unidad tem谩tica, como es material nuestro lo libraremos de la formalidad sint谩ctica. Como dijimos m谩s arriba hay temas que se repiten pero que se abren hoy como novedosos. Son realmente tem谩ticas que ya estuvieron planteadas hace mucho tiempo. Temas te贸ricos-pol铆ticos que son hoy presentados como nueva propuesta o como interrogantes, fueron muy discutidos en el seno de la izquierda reiteradamente durante bastante tiempo. Con estos materiales, nos parece, completamos este sint茅tico enfoque primario sobre la estructura de dominaci贸n, sus 鈥渃omponentes鈥 y las t茅cnicas de reproducci贸n que ponen en juego. Al rev茅s que ciertos materiales de Bakunin y Kropotkin el orden de an谩lisis es con menos referencias descriptivas de lo hist贸rico y m谩s centrado en categor铆as. Hemos procurado quitar al m谩ximo lo que tiene de referencia muy espec铆fica al lugar, tratando de que vaya lo que es de rigor m谩s general. Veamos:

鈥淗ace muchos a帽os, cuando en el mundo gobernaban solo reyes, hubo mucha gente que se hizo ilusiones con los parlamentos. Pero el liberalismo que eso quer铆a, ten铆a una falla grande, que con el tiempo aparecer铆a clara. El liberalismo democr谩tico se fijaba solo en el aspecto pol铆tico, en la igualdad de derechos pol铆ticos. Lo 煤nico que ped铆a era que todos tuvieran derecho a votar. Se fijaba solo en la desigualdad pol铆tica, que quer铆a convertir en igualdad, en democracia, y no se fijaba en otros aspectos, tanto o m谩s importantes de la desigualdad. La desigualdad social, la desigualdad de riquezas, el hecho de que, en el mundo capitalista que nac铆a, unos eran explotadores y otros 鈥搇a enorme mayor铆a- eran explotados.

El estado merece un tratamiento especial pues est谩 vinculado a toda una estrategia hist贸rica de la corriente marxista: la toma del poder del estado. El concepto de poder de estas concepciones est谩, m谩s que nada, relacionado con el estado. Lo que sugiere la idea de que el poder est谩 en lo pol铆tico y que no circula en las otras esferas. Entonces tanto para la socialdemocracia como para el marxismo-leninismo el acceder al estado fue la v铆a estrat茅gica principal. Criterio estrat茅gico que, por otra parte, ha estado, y sigue estando, como tema central en muchas organizaciones sociales y pol铆ticas que se auto designan de izquierda.

Aparece unido a este enfoque, a esta conceptualidad, el concepto vanguardia. En los hechos habr铆a una sola direcci贸n: del partido a la clase y la poblaci贸n toda. Est谩 ah铆 la creencia de que la poblaci贸n, y su sujeto hist贸rico la clase, deb铆a permanecer subordinada al Partido y que sola era incapaz de crear instancias de liberaci贸n. Tambi茅n la creencia de que en el seno de la sociedad capitalista no se pueden generar, desde abajo, b谩sicas condiciones para su ruptura. No importaba entonces el grado de desarrollo de autoorganizaci贸n, de autogesti贸n, de democracia directa de instancias populares. Pues, no se trataba, en el fondo, de crear un pueblo fuerte sino un partido fuerte capaz de conducir. Reduccionismo pol铆tico total, hijo, por otra parte de toda una concepci贸n general reduccionista.

Otras creencias son de que lo principal es generar cambios desde la 鈥渋nfra-estructura鈥, la econom铆a, para cambiar las mentalidades; de que lo fundamental es tomar el poder del estado y operar desde all铆 teniendo como importancia central la vanguardia para dirigir este proceso. Estas creencias quedan hoy m谩s que cuestionados, podr铆a decirse despedazados en cualquier an谩lisis descriptivo de rigor. Esa descripci贸n que es necesario articular para la producci贸n de hip贸tesis de car谩cter te贸rico. Para robustecer con rigor una estrategia de Poder Popular.

Sobre ideolog铆a y construcci贸n social de subjetividad

Creaci贸n mediante la acci贸n social de un Pueblo fuerte.

El sujeto de cambio debe producirse, no viene fatalmente ni m谩gicamente. Precisa de los discursos-acci贸n que lo vaya haciendo posible.

Tenemos que en determinados momentos hist贸ricos se producen con peso un conjunto articulado de ideas, representaciones, nociones en el interior del imaginario de los distintos sujetos sociales. Es este conjunto articulado de car谩cter imaginario, y que toma la forma de 鈥渃ertezas鈥 defendidas por los mismos sujetos sociales lo que puede transformar a estos sujetos en protagonistas de su propia historia o en sujetos pasivos y/o disciplinados por las fuerzas dominantes.

Eso lo definimos como ideolog铆a, tiene que ver directamente con la constituci贸n hist贸rica de los sujetos sociales, y, con la forma como estos se expresan en la sociedad. Es algo bien distinto de la noci贸n de que la ideolog铆a sea la falsificaci贸n de la realidad, justamente porque ella es uno de los componentes fundamentales de cualquier realidad social.

Como bien ya expon铆a la FAU en el documento Huerta Grande: 鈥渓a ideolog铆a tiene en su constituci贸n a elementos de naturaleza no cient铆fica y que contribuyen para dinamizar la acci贸n, motiv谩ndola en base a circunstancias que no derivan en sentido estricto de ellas. La ideolog铆a, como otras esferas sociales, est谩 condicionada por las condiciones hist贸ricas, aunque no est茅 determinada mec谩nicamente por ellas.

En esta relaci贸n entre ideolog铆a y producci贸n de sujetos hist贸ricos, relaci贸n que si no existiera, no habr铆a ni ideolog铆a ni sujeto, es que se van conformando los momentos de vigencia ideol贸gicos. Bien como, los sujetos/agentes hist贸ricos se expanden y llevan a la hegemon铆a de los cuerpos sociales, a partir de la vigencia de las ideolog铆as.

Estos momentos pueden expandirse llegando a totalizarse, en otros momentos las ideolog铆as se superponen en la misma sociedad o quedan viviendo en zonas aisladas. Frente al fruto de la fragmentaci贸n neoliberal, romper el aislamiento de representaciones ideol贸gicas con potencial emancipador es tarea permanente de una organizaci贸n pol铆tica con intenciones de cambio.

En este sentido podemos concluir la importancia de la lucha ideol贸gica, principalmente, en los tiempos hist贸ricos actuales en nuestro Continente, donde constatamos la derrota del marxismo real, la llegada violenta de la ideolog铆a neoliberal, la reducci贸n de las acciones y los movimientos armados de liberaci贸n nacional, la derechizaci贸n de las izquierdas institucionales que se van insertando cada vez m谩s al sistema. Y en funci贸n de estos hechos contundentes, la intensa retomada de ideolog铆as de ultra derecha que parec铆an derrotadas hist贸ricamente y que adquieren una nueva ropa y est谩n con fuerza en la escena pol铆tica.

Frente a todos estos cambios y p茅rdidas sociales, frente a la cultura que proclama el fin de las ideolog铆as y de la historia, que declara el capitalismo y sus instituciones como la 煤nica realidad posible, es que actualmente la lucha ideol贸gica gana dimensiones estrat茅gicas para la producci贸n de un nuevo sujeto hist贸rico, capaz de confrontar a tales concepciones dominantes en base a la acci贸n directa. A partir de la ideolog铆a, del poder de las ideas, es que se puede movilizar a los corazones y las razones, articul谩ndolas colectivamente en una expresi贸n de resistencia y de avance en la medida que convoca distintos sujetos sociales y los convierte en agentes capaces de reescribir la historia y concebir un nuevo mundo.

C贸mo avanzamos hacia la creaci贸n de lo nuevo. A una sociedad organizada por el pueblo, por los de abajo.

Los viejos socialistas hablaban de construir una nueva civilizaci贸n, el Che puso de moda el hablar del hombre nuevo. Durruti dijo que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Estas cosas aluden a valores, a una nueva forma de vida, de nuevas relaciones sociales. Si algo ense帽a la historia, es que esto no se produce desde arriba, requiere construir un nuevo sujeto social. Y para esta construcci贸n es fundamental la participaci贸n activa, transformadora, de ese sujeto. Construyendo nuevas formas de organizar la lucha social transformadora. Pues si el sujeto social no ha tomado contacto con nuevas, aunque sean incipientes, nociones y relaciones sociales no puede tener otros referentes que los conocidos y los tiende a reproducir.

Es construyendo fuerza social y tomando activa participaci贸n en ella que se pueden formar embriones de la nueva civilizaci贸n o del 鈥渉ombre nuevo鈥, de otro sujeto. Digamos que este es el tema de c贸mo se transforma la conciencia, para usar el lenguaje cl谩sico. Por lo que se ha visto la econom铆a por s铆 no transforma la conciencia. Tampoco la participaci贸n popular por s铆 misma, por m谩s que sea condici贸n de posibilidades, ella debe ir junto a una forma de construcci贸n basada en la democracia directa. Lo que el sujeto vive y como lo vive cotidianamente, hist贸ricamente, en el marco de determinados dispositivos y luchas ser铆a el elemento principal de cambios en su conciencia.

Poder dominante y Poder Popular

Claro est谩, lo dicho nos lleva de la mano al tratamiento de otro concepto: el de poder. Herramienta imprescindible. Los estudios que parecen m谩s rigurosos nos indican algunas cuestiones fundamentales a saber: que el poder circula por todo el cuerpo social, por las diferentes esferas estructuradas. Vale decir por todas las relaciones sociales. Tendr铆amos as铆 poder en lo econ贸mico, jur铆dico-pol铆tico-militar, ideol贸gico-cultural. Tendr铆amos poder en todos los niveles de la sociedad.

En las escalas menores el poder adquiere importancia tambi茅n a la luz de la formaci贸n de embriones de nueva civilizaci贸n, en la entramada de la resistencia y de diferentes formas de autoorganizaci贸n o autogesti贸n.

Pues hay un universo social de lo cotidiano, de dimensi贸n chica, nodos de resistencia, que como posibilidad es una f谩brica de producci贸n de nuevas nociones y t茅cnicas de poder popular. Hemos tenido como definici贸n desde el a帽o 1960 en adelante que poder no es sin贸nimo de dominaci贸n y que por ello no puede catalogarse como algo solamente negativo y casi sin贸nimo de coacci贸n y represi贸n. La construcci贸n de un poder emancipatorio lleva el camino opuesto al poder de dominaci贸n.

Adem谩s, con respecto a la dominaci贸n, unos y otros estudios recientes nos dicen o sugieren que su poder no est谩 en las instituciones o los aparatos. S铆 que estos no son nunca amorfos, son funcionales y est谩n siempre penetrados. Vale decir que por su interior circula ese poder, que esa es su real forma de existencia. Se vienen abajo aqu铆 las cl谩sicas tesis marxistas y de economistas y cientistas que separan las estructuras econ贸micas, casi siempre la de producci贸n, como antecediendo el poder o separadas de 茅l. Articulada a la estructura de producci贸n, por ejemplo, est谩 el poder, lo pol铆tico, lo ideol贸gico, las clases, la lucha, la resistencia. Existen simult谩neamente y as铆 se despliegan. Siguiendo este ejemplo, decir producci贸n en el sistema capitalista es decir clases, decir plusval铆a es decir explotaci贸n, decir clases es decir violencia y represi贸n pero tambi茅n grados permanentes de resistencia y de posibilidades de creaci贸n de poder popular.

Finalmente, tenemos que decirlo, hay aqu铆 algo medio complicado para lo libertario por c贸mo se ha conceptualizado hist贸ricamente el concepto Poder. Tenemos varias interrogantes: 驴El poder se transforma o se disuelve, siempre es algo negativo que hay que destruir?驴El poder es sin贸nimo de represi贸n? 驴Hay formas organizadas sin poder? 驴El poder no es tambi茅n y fundamentalmente capacidad de realizar? 驴No significa al mismo tiempo capacidad para la ruptura y la reconstrucci贸n?

Afirmamos que no nos resulta lo mismo poder que poder dominante. Vemos el poder como la capacidad de realizaci贸n. Realizaci贸n, en nuestra concepci贸n, de una organizaci贸n social que asegure a todos la libertad, igualdad y justicia plena.

Se dice de que como se 鈥渧ea鈥 una cosa, qu茅 ideas te贸rico-pol铆ticas se adoptan, que tecnolog铆a social se pone en funcionamiento, resulta de primordial importancia para las pr谩cticas que se quieran ejecutar y desplegar. En tal contexto es que ubicamos este concepto ya que 茅l tiene efectos de primer orden justamente en el terreno de las pr谩cticas y de la estrategia toda.

Elementos del poder dominante. Necesidad de ruptura con ellos.

Nuestra insistencia en los objetivos finalistas y la preocupaci贸n por destacar las bases estructurales de los conflictos sociales han de formar parte obligada de nuestra pr茅dica. Esta pr茅dica, procurando siempre que sea consecuente, actualizada y fundamentada, es uno de los ejes principales de nuestra propaganda y acci贸n. Est谩 justificada con holgura en la medida que la misma est谩 pensada como contribuci贸n a hacer posible una toma de conciencia de ruptura y transformaci贸n. Este planteo que parecer谩 obvio es al mismo tiempo decisivo en tanto que nos enfrenta a un problema te贸rico-pr谩ctico de capital importancia: el hecho de que la sociedad socialista sea probablemente la primera forma hist贸rica conocida de sociedad que no es posible construir enteramente de manera pac铆fica, ni por la acci贸n de supuestas leyes de la historia, sino que requiere de una profunda toma de conciencia colectiva. Ella es la que dar谩 las posibilidades de ruptura.

Una vez reiterados estos conceptos generales pasamos a registrar algunos aspectos institucionales y estructurales del sistema.

Tenemos como un elemento importante la instituci贸n parlamento. Es hoy una instituci贸n en decadencia. Los parlamentos, las elecciones, que la burgues铆a reclamaba cuando luchaba contra las antiguas clases dominantes para conseguir apoyo del pueblo hoy ya juegan un papel secundario. Parlamentos que adem谩s en determinadas etapas del sistema jugaron un rol preponderante de contenci贸n social, rodeada de toda una construcci贸n ideol贸gica, de 鈥渄iscursos de verdad鈥 (en sentido foucaultiano), muy desgastados en el presente.

En este momento hist贸rico tampoco le preocupa especialmente al sistema cuidar la imagen de la democracia formal y de sus proclamados DD.HH. Son usados gruesamente para su reproducci贸n, para mantener sus escandalosos privilegios y hasta para justificar invasiones y guerras. Esto le ha hecho perder eficacia en cuanto a credibilidad a nivel de amplios sectores populares. Toda la experiencia popular, de los de abajo, especialmente a trav茅s de sus luchas, han ido creando determinadas subjetividades. De ah铆 han ido surgiendo visiones distintas a las que quiere consagrar el sistema. Tambi茅n es cierto, que no siempre han sido de signo positivo en relaci贸n a un cambio a favor de los intereses populares. Pues esas subjetividades operan en un contexto que les da lucha y que procura crearle la mayor confusi贸n posible.

Un proceso de cambio profundo de estructuras fundamentales tendentes al cambio del conjunto de las relaciones sociales no puede venir desde el llamado 鈥淓stado neoliberal鈥 ni tampoco del 鈥淓stado populista鈥. Conceptos que m谩s refieren a gobiernos que al Estado propiamente dicho.

Un aut茅ntico proceso de cambio es de un tipo muy diferente.

En t茅rminos descriptivos, sabemos que el Estado comprende, cantidad de instituciones. Ej茅rcito, polic铆a, justicia, empresas industriales, servicios sanitarios y educativos, estamento pol铆tico, etc. Tambi茅n presidente y parlamento. Todas estas instituciones tienen cometidos te贸ricamente fijados en una ordenaci贸n general, 鈥榣egal鈥, ampl铆simas atribuciones. Su forma hist贸ricamente puede variar, su pol铆tica coyuntural tambi茅n. Por ejemplo, en los periodos de crisis, quienes detentan el poder precisan que alguien 鈥榤ande con fuerza鈥, que se act煤e en funci贸n del mantenimiento del 鈥榦rden鈥. Cuando se produce, sin soluci贸n dentro de su sistema, el deterioro econ贸mico-social, cuando crece el desempleo y la pobreza, saben que eso produce expresiones de descontento en aumento y entonces ampl铆an las funciones represivas del estado. Hasta estableciendo 鈥渆stados de excepci贸n鈥 en el seno mismo de la democracia formal burguesa. Estados de Sitio, Medidas de Seguridad, etc. Esto puede decretarse a nivel internacional, nacional o para zonas determinadas.

Hay planteos que lo presentan al Estado como muy complejo, pero es sencillo, ah铆 est谩 una historia que lo muestra, dentro del sistema actual, el estado representa los intereses de las clases dominantes. Siempre representa privilegios.

No s贸lo el anarquismo sostiene el car谩cter opresor y al servicio de la dominaci贸n del Estado. Hoy hay estudios rigurosos, que tienen en cuenta todo su trayecto y las funciones que le dan existencia y permanencia. El entramado de poder al que pertenece.

As铆 tenemos el problema del estado como lugar de 鈥渃ondensaci贸n鈥 (coagulaci贸n dir铆a M.Foucault) de diversos poderes, como lugar espec铆fico que tiene su propia 鈥渁utonom铆a relativa鈥 y que es capaz de canalizar, mantener y reproducir privilegios de diferente orden.

Su din谩mica centralizadora, es apta s贸lo para dominaci贸n, igualmente su funci贸n de disciplinamiento, control, coacci贸n y represi贸n. Quiz谩s con supremac铆a con respecto a otros poderes que cumplen funciones de la misma categor铆a a nivel social. Adem谩s de la dimensi贸n de su acci贸n y producci贸n singular tiene, al mismo tiempo, cierta especificidad en tanto parte del poder dominante.

Agregamos que premisas que tengan valor para el Estado en general, vale decir, para el estado en los diversos sistemas hist贸ricos, no surge con rigor mucha cosa. Pero lo que surge y que tiene consenso bastante general es: que posee el monopolio de la fuerza represiva organizada; monopolio de la 鈥淛usticia鈥 y vendedor de esta idea de 鈥渏usticia鈥, su car谩cter de defensor y sostenedor de privilegios, poseedor de din谩mica centralizadora y anuladora de lo 鈥渆spont谩neo鈥, de lo que no controla, de toda la resistencia que estima peligrosa. Es el gestor de la gran operaci贸n de lo normal y anormal, del secuestro del cuerpo.

Socializaci贸n de la funci贸n pol铆tica y todas las funciones comunitarias.

Socializaci贸n y Poder Popular.

Plantea nuestra Organizaci贸n desde la d茅cada del 60 y que actualiza en 1986 l铆neas generales de orientaci贸n que estima son las que crean la real posibilidad de otro tipo de sociedad.

Realizar en t茅rminos sociales e hist贸ricos concretos los principios y valores fundamentales del pensamiento libertario, nos lleva de la mano al problema de la socializaci贸n.

Proclamamos la socializaci贸n m谩s completa de todas las esferas del quehacer social. La socializaci贸n de los medios de producci贸n ejercida desde los 贸rganos de representaci贸n real de la sociedad y no del Estado, la socializaci贸n de la educaci贸n, de la administraci贸n de justicia, de las organizaciones de defensa, de las fuentes del saber y la informaci贸n, y muy especialmente la socializaci贸n del poder pol铆tico. En este 煤ltimo aspecto, propugnamos la supresi贸n del Estado y las formas gubernamentales de poder como 煤nica garant铆a de eliminaci贸n de toda clase de dominaci贸n.

Obviamente, la socializaci贸n, como condici贸n imperativa para su concreci贸n, plantea la reapropiaci贸n por parte de la sociedad en su conjunto, a trav茅s de sus nucleamientos b谩sicos, de los bienes y funciones monopolizadas por las clases dominantes, cualesquiera sean 茅stas. Una socializaci贸n que no concebimos en forma estrecha, constre帽ida y limitada al campo econ贸mico. Una socializaci贸n que no es la propiedad estatal. La socializaci贸n que concebimos no es un sistema cerrado, est谩 abierto a la construcci贸n, por eso mismo abierto a la experimentaci贸n, el debate y el inevitable error. Pero lo que s铆 afirmamos en nuestra concepci贸n es que ese proceso de socializaci贸n debe ser organizado, ejercido y realizado desde los 贸rganos reales y b谩sicos de la sociedad y enfrentado al estado.

Estamos plenamente convencidos que esto es efectivamente posible a trav茅s de la democracia directa, ejercida por las organizaciones populares de abajo organizadas en forma autogestionaria y vinculada en un marco federalista, donde se expresan en nuevas formas institucionales esas mismas organizaciones populares. Hoy sabemos con mayor firmeza que ayer que el modelo de sociedad que proponemos no solo es posible sino que es pr谩cticamente y de acuerdo a la experiencia hist贸rica y revolucionaria de distintos pueblos del mundo, el 煤nico camino vigente de construcci贸n realmente socialista.

Tambi茅n sabemos que la construcci贸n de una sociedad animada por esos principios no es un acto de predisgitaci贸n pol铆tica, sino que requiere de una ruptura revolucionaria con el sistema de dominaci贸n y la sustituci贸n de las actuales relaciones de poder vigente en la actual organizaci贸n social por formas originales e in茅ditas de poder, un poder que nosotros definimos como poder popular, y que concebimos como lo exactamente opuesto al poder pol铆tico centralizado en el Estado, el gobierno burgu茅s y sus aparatos.

Tampoco ignoramos que esa ruptura revolucionaria solo es posible luego de un prolongado y complejo y muchas veces reversible proceso de maduraci贸n, sabemos y tenemos que plantearlo con la mayor franqueza que una ruptura de esas caracter铆sticas, es una ruptura no lineal y seguramente dolorosa. Impregnada de confrontaciones y violencia y que el recurso a la misma es un acto de leg铆tima defensa de las clases oprimidas frente a la violencia institucionalizada de las clases opresoras. Por eso somos conceptualmente insurreccionalistas y no queremos ocultarlo porque sabemos que el ejercicio de la fuerza por parte del sistema de dominaci贸n transforma a un pueblo fuerte, si es que quiere mantenerse y proyectarse, en portador de pr谩cticas insurreccionales. Mucho m谩s si 茅l es pre谩mbulo de construcci贸n socialista. Pero ser铆a equivocado suponer que so帽amos con insurrecciones inminentes para ma帽ana, dentro de quince d铆as o dentro de un a帽o. Las insurrecciones solo se producen cuando vastos sectores populares organizados en un frente de clases y categor铆as oprimidas las asumen y afrontan como el 煤nico recurso de liberaci贸n y aplican su potencial en una coyuntura que abre posibilidades. Lo que s铆 debemos hacer ayer, hoy y ma帽ana mismo es tratar de aportar nuestra contribuci贸n a ese proceso. Es promover y mantener en alto el esp铆ritu de resistencia, lucha y organizaci贸n. Lo que s铆 planteamos desde ya es la acci贸n directa, concebida en sentido amplio, como necesaria pr谩ctica de las organizaciones del abajo para enfrentar la explotaci贸n capitalista y todas las formas de dominaci贸n. Lo que s铆 defendemos desde ahora mismo es la m谩s amplia participaci贸n popular como principio de acci贸n pol铆tica y por lo tanto nos oponemos a todos aquellos ajetreos de dirigentes partidarios que al margen del pueblo e incluso de sus propios adherentes, pretenden interpretar las necesidades, las inquietudes y las expectativas de los oprimidos.

Acci贸n directa y poder popular

Hemos mencionado de paso el concepto de acci贸n directa, creemos que es concepto de importancia suficiente como para insistir y ampliar su consideraci贸n.

El m茅todo de actuaci贸n social y pol铆tico que preconizamos ha sido y es la acci贸n directa. Si bien la acci贸n directa es autom谩ticamente relacionada con el empleo de formas violentas de resistencia y lucha, el concepto engloba una mayor riqueza de contenido. Fundamentalmente se trata de hacer prevalecer el protagonismo de las organizaciones populares, bregando por la menor mediaci贸n posible y asegurando que la necesaria mediaci贸n no implique el surgimiento de centros de decisi贸n separados de los interesados. En ese sentido, la acci贸n directa tiene consecuencia l贸gica con los objetivos finales. Puesto que la gesti贸n directa de las diversas ramas del quehacer social es la meta del Poder Popular, en rigor y coherencia s贸lo la acci贸n directa puede ser la metodolog铆a que se corresponda con ese objetivo. En tal sentido, la acci贸n directa es el complemento de la democracia directa.

Los trabajadores y todos los sectores oprimidos en la medida que aumenten las posibilidades de una pr谩ctica de la acci贸n directa y de la democracia directa, pueden asumir responsablemente la defensa de sus intereses e ir adquiriendo la capacidad necesaria para fortalecer su posibilidad de decisi贸n, maduran en la medida en que se hacen cargo de sus aciertos y sus errores asumi茅ndolos como propios y evitando subordinarse a planteos externos y ajenos que los colocan en situaci贸n subalterna.

La acci贸n directa se expresa en m煤ltiples variantes y en todos los niveles y expresiones se encarga de ubicar a los trabajadores y todos los oprimidos en el centro de la acci贸n pol铆tica.

En este sentido, para nosotros la lucha de clases, en sentido amplio, es el combate diario de los trabajadores y todos los sectores oprimidos que a trav茅s de su propio accionar, extendi茅ndolo y profundiz谩ndolo, crea las condiciones para el protagonismo, es decir, para la forja del propio destino, para la realizaci贸n de sus intereses.

Con id茅ntico sentido, de lucha contra el poder dominante, los m茅todos de acci贸n directa deben englobar todos los 谩mbitos de quehacer social, pol铆tico, ideol贸gico, cultural, econ贸mico, etc. que constituyen la capilaridad y el conjunto de todo el cuerpo social.

El Poder Pol铆tico y poder popular

El elemento distintivo clave del proyecto de sociedad libertaria, que merece una consideraci贸n separada y especial, es nuestra concepci贸n acerca del poder pol铆tico.

En nuestra pr谩ctica de intenci贸n revolucionaria cotidiana no s贸lo debemos distinguirnos por una estrategia singular de poder sino por un estilo militante que implica una particular forma de hacer pol铆tica. Esto es l贸gico en la medida que nuestro quehacer militante se subordina y se relaciona coherentemente, adem谩s de hacerlo con nuestra estrategia de poder popular, con nuestra cr铆tica de la sociedad y con nuestro espec铆fico proyecto de transformaci贸n libertaria. Esta metodolog铆a de trabajo revolucionario debe estar constituida por un conjunto de elementos indisociables que pautan la coherencia y la unidad de pensamiento y acci贸n. En ese sentido, nuestra Organizaci贸n reconoce que las propuestas m谩s o menos tradicionales del anarquismo cl谩sico se han mostrado insuficientes cuando no err贸neas. Especialmente en lo referente a la problem谩tica del Poder en general, tema sobre el que ya hemos hecho referencia.

Reconocemos por lo tanto la necesidad de ir elaborando pacientemente respuestas m谩s acabadas a ciertas problem谩ticas que son claves. Para esta elaboraci贸n reivindicamos algunas premisas.

Con respecto al tema poder pol铆tico nuestra propuesta pol铆tica fundamental consiste en la destrucci贸n del Estado en tanto especial 谩mbito institucional de dominaci贸n pol铆tica y en la supresi贸n de las formas gubernamentales que constituyen expresi贸n del poder dominante. Ahora bien, cuando habl谩bamos de reapropiaci贸n por parte de la sociedad, del conjunto de las mujeres y los hombres, de la posibilidad de ejercer las funciones detentadas por las clases o grupos dominantes, nos estamos refiriendo en lo medular, precisamente, a la desaparici贸n del estado y junto con 茅l toda la cultura y estructura de poder dominante que lo sustenta y reproduce.

Nos parece que hay que plantearse la reflexi贸n del Estado desde dos planos: como terminal de un conjunto de diversas relaciones y como reproductor de ellas.

Para nosotros reintegrar a la sociedad el poder pol铆tico es sustituir al Estado y al gobierno en sus funciones tutelares, dominantes y habitualmente represivas. Es socializar los mecanismos de expresi贸n y decisi贸n que deben serle propios al pueblo e ir abandonando los mecanismos de represi贸n y coacci贸n violenta en beneficio de relaciones de convivencia asentadas en la libertad responsable y el compromiso libremente acordado.

En t茅rminos de realizaci贸n libertaria esto quiere decir que el poder pol铆tico asume la forma de una democracia directa, federativa, ejercida desde las instituciones de base y las instancias globalizadoras que las expresan.

Por esto pensamos una democracia distinta a la meramente representativa. Por democracia directa pensamos en una nueva institucionalidad, donde no haya lugar a ning煤n g茅nero de privilegios, sean estos econ贸micos, sociales o pol铆ticos. En una institucionalidad donde la revocabilidad de los miembros est茅 inmediatamente asegurada y donde por lo tanto, no haya espacio a la habitual irresponsabilidad pol铆tica que caracteriza a la democracia representativa, ni a la creaci贸n de esa casta que ya tanta gente llaman con desd茅n: “los pol铆ticos”.

Una pr谩ctica y una institucionalidad que debe reflejar el derecho y las obligaciones de todos los miembros de la sociedad. Su derecho a ser elegido y elector, y tambi茅n su obligaci贸n a rendir cuentas en forma efectiva, pr谩ctica, cotidiana. Y esto debe ser v谩lido tanto para las instancias m谩s amplias de la globalidad social, como tambi茅n para las instancias de base. De esta forma es que concebimos la libertad pol铆tica como una construcci贸n, un quehacer y una voluntad colectiva que no tienen l铆mites en el tiempo. Nuestra visi贸n pol铆tica de la sociedad no es el fin de la historia. Es su continuaci贸n en la forma m谩s arm贸nica, libre y responsable posibles.

Este es un camino para que la totalidad de los hombres y mujeres puedan expresar genuinamente sus necesidades, pueda discutirlas, confrontarlas y madurarlas. Y puedan plasmar en decisiones pol铆ticas generales ese proceso de elaboraci贸n y de intercambio. Estas son algunas de las bases de lo que siempre entendimos como poder popular. Poder Popular que reiteramos es concebido por nosotros como el poder revolucionario protagonizado por las organizaciones populares, donde lo pol铆tico y lo social adquieren una nueva articulaci贸n que lo asegura. Sin tal articulaci贸n, estimamos, no habr谩 poder popular real.

Adem谩s, existe en nosotros la convicci贸n de que el tema del poder es medular para el proyecto y el quehacer de una organizaci贸n pol铆tica. En ese sentido para la FAU este no es un tema cerrado, al contrario contin煤a abierto y nos parece, hoy m谩s que nunca, una de las grandes cuestiones te贸ricas y pr谩cticas del proyecto socialista.

Participaci贸n social y responsabilidad colectiva.

La participaci贸n activa de los interesados en un proceso de cambio es otro de los temas fundamentales inherentes al Poder Popular que venimos desarrollando.

Si las organizaciones populares de base son constre帽idas al papel de auditorio pasivo y de testigo mudo de las iniciativas ajenas, si se establece una diferenciaci贸n artificial entre “cuadros” capaces de tomar decisi贸n y “masas” encargadas de la ejecuci贸n, bien poco podr谩 esperarse de esas mismas “masas” a las que se invoca.

La gestaci贸n de una conciencia y una voluntad protag贸nica es una exigencia prioritaria en la medida en que apunta a subvertir las ra铆ces ideol贸gicas que la burgues铆a se ha preocupado escrupulosamente de inculcar a los sectores oprimidos, que por esta v铆a aceptan como algo “natural” su dominaci贸n. El embrutecimiento, la indiferencia, la pasividad, el sentimiento de inferioridad, el fatalismo y la obediencia ciega, que el capitalismo administra y estimula con mentalidad empresarial, son cuestionados en la acci贸n cuando esta nace como la expresi贸n y el reflejo de una voluntad colectiva ejercitada y manifiesta.

En sentido contrario se hace evidente la inoperancia relativa de las plataformas reivindicativas y los planes de lucha, cuando estos no son el fruto de la discusi贸n y la elaboraci贸n conscientes, en esta medida, y solo en ella, ser谩n expresi贸n genuina del sentir colectivo. En el traqueteo burocr谩tico, el protagonismo de las bases aparece siempre como un objetivo que est谩, mediante vitalicias postergaciones, en permanente fase de preparaci贸n, en manos de la burocracia. No tiene fin en la medida que este se constituye en la continuaci贸n m谩s fiel de la ideolog铆a burguesa, en el seno propio de las clases oprimidas.

Existe a煤n otra dimensi贸n de la participaci贸n popular que consiste en la promoci贸n consecuente de todas aquellas expresiones y experiencias populares que rompan con el paternalismo y la tutela de los organismos estatales o capitalistas. Sustituir las funciones del estado o del patr贸n, as铆 sea como ensayo y en experiencias de breve duraci贸n, constituyen por su capacidad altamente demostrativa, una cr铆tica al sistema de dominaci贸n y de las distintas variantes del autoritarismo y pueden, adem谩s, crear zonas de subjetividad antag贸nica.

La multiplicidad de experiencias de 鈥渂ase鈥 con que la experiencia popular ha explotado las fisuras del sistema en distintos planos, creando alternativas posibles para la resoluci贸n de problemas sociales concretos, se configura como un canal de participaci贸n colectiva a tener muy en cuenta. Crea condiciones de posibilidad para pr谩cticas de mayor calado.

La autogesti贸n.

La autogesti贸n de la vida social debe ser la forma natural de participaci贸n en las decisiones generales o particulares de las organizaciones de base. La autogesti贸n se reafirma y consolida en la estricta aplicaci贸n de la democracia interna, a trav茅s de mecanismos participativos de diversa 铆ndole.

Nuestra concepci贸n de la autogesti贸n no se confunde con las versiones distorsionadas que la emparentan con una visi贸n estrechamente particularista, por momentos algo atomizado y hasta capaz de convivir sin contradicci贸n con el sistema. Por el contrario, la concebimos como un elemento de principal importancia en el proceso de ruptura y en la posible instancia de nueva construcci贸n social. Adem谩s en el marco de las luchas reivindicativas cotidianas el movimiento popular puede y debe plantearse formas autogestionarias, incluso a nivel econ贸mico, que vayan creando las bases para el surgimiento de una nueva cultura social y laboral, realmente participativa y responsable.

Democracia directa, autogesti贸n y federalismo son entonces los tres pilares fundamentales, complementariamente relacionados, del poder popular, del poder pol铆tico en su sentido libertario, antigubernamental y antiestatista.

La pr谩ctica pol铆tica.

Para evitar equ铆vocos aclaramos que no trataremos en este punto la relaci贸n entre organizaciones pol铆ticas de intenci贸n revolucionaria y el campo de la actividad social, de 鈥渕asas鈥.

Tenemos entonces, que los puntos desarrollados anteriormente constituyen un rico n煤cleo metodol贸gico y una gu铆a no desde帽able para la acci贸n de intenci贸n revolucionaria. Sin embargo son en s铆 mismos insuficientes para dar respuestas acabadas en cada momento concreto. Tanto para la acci贸n desde las organizaciones populares de acci贸n social y m谩s a煤n para aquella que es propia de la organizaci贸n espec铆fica pol铆tica de los anarquistas. Por ello vemos como necesario introducir y desarrollar primeramente el concepto de pr谩ctica pol铆tica.

Para nosotros pr谩ctica pol铆tica es toda actividad que tenga por objeto la relaci贸n de los explotados y oprimidos con los organismos del poder pol铆tico, el Estado, el gobierno y sus distintas expresiones. Pr谩ctica pol铆tica es el enfrentamiento con el gobierno como expresi贸n del poder impuesto, la defensa y la ampliaci贸n de las libertades p煤blicas e individuales, la capacidad de propuestas que ata帽en al inter茅s general de la poblaci贸n o a aspectos parciales del mismo. Y pr谩ctica pol铆tica es tambi茅n la insurrecci贸n como instancia de cuestionamiento violento e intento de cambio profundo en una coyuntura id贸nea. Pr谩ctica pol铆tica son igualmente las propuestas que recogiendo los reclamos populares enfrenten los organismos del poder dominante, que presentan soluciones a temas generales y concretos y obligan a aquellos organismos de poder a adoptarlas y hacerlas v谩lidas para el conjunto de la sociedad. Tomando como ejemplo a la formaci贸n social uruguaya, son las propuestas de Amnist铆a para los presos pol铆ticos, plebiscito contra la impunidad, movilizaciones que ampl铆en derechos populares, las que como la Ley Org谩nica Universitaria intentaron mediatizar el peso del poder pol铆tico en la ense帽anza o las que tratan de lograr lo mismo en otras 谩reas sociales. Son ellas expresiones de pr谩ctica pol铆tica y all铆 debemos estar presentes, porque es esa presencia la que nos justifica, d铆a a d铆a, como Organizaci贸n Pol铆tica. Porque el rol de una Organizaci贸n Pol铆tica no es ni puede ser la de un cen谩culo de reflexi贸n o meditaci贸n ideol贸gica, de doctrinarismo. S贸lo nuestra participaci贸n en el drama cotidiano del pueblo justifica nuestra existencia.

As铆 como hay pr谩cticas pol铆ticas reaccionarias, conservadoras, liberales, reformistas, etc. debe haber una pr谩ctica pol铆tica de intenci贸n revolucionaria. Y es la presencia en el quehacer pol铆tico, permanente, con un perfil revolucionario o combativo la que permite ir acumulando las necesarias fuerzas capaces de nutrir un proceso de ruptura.

Un segundo e importante aspecto designado por la pr谩ctica pol铆tica es el que tiene que ver con el an谩lisis concreto de coyunturas pol铆ticas concretas y fundamentalmente con lo que de este se deduce, es decir: la relaci贸n, disposici贸n y orientaciones de las principales fuerzas en pugna, las l铆neas fundamentales de agitaci贸n en cada etapa y, por lo tanto, los centros fundamentales de accionar de la organizaci贸n.

Por 煤ltimo, y aun cuando a esta altura seguramente es redundante se帽alarlo, la importancia de la pr谩ctica pol铆tica estriba en que 茅sta, unida a las razones t谩citamente aportadas hasta ahora, es el elemento que corona, justifica y define a nuestra organizaci贸n en tanto tal.

La FAU como organizaci贸n de la acci贸n pol铆tica

Nos referiremos aqu铆, m谩s expresa y espec铆ficamente a nuestra Organizaci贸n. Sus intenciones, sus prop贸sitos y c贸mo ve su articulaci贸n con el campo social.

La FAU pretende ser una determinada expresi贸n pol铆tica de los intereses de las clases dominadas: explotadas y oprimidas, y trata de ubicarse al servicio de las mismas, aspira a ser un motor de las luchas sociales. Contraria a toda concepci贸n elitista, vanguardista y autoritaria su relaci贸n con el campo de la acci贸n social es horizontal. Es decir, contrario a subordinar o mezclar o desconocer las din谩micas espec铆ficas del campo social y sustituirlas as铆 por la acci贸n de la organizaci贸n pol铆tica. Sostenemos que son dos campos que respetando sus especificidades debieran marchar unidos con la correspondiente articulaci贸n que no inhiba la acci贸n que corresponde a cada uno.

Un motor entonces que ni sustituye ni representa directamente a los oprimidos. Que s铆, pretende dinamizar, organizar y contribuir a superar esa din谩mica que se ha llamado 鈥渆spont谩nea鈥 en el movimiento popular. Un aporte que ayude a canalizar resistencias hacia el campo propio, que ayude a trascender los vaivenes de la coyuntura y asegure continuidad a las rebeld铆as, las luchas cotidianas, las expectativas y aspiraciones, as铆 como los elementos ideol贸gicos de ruptura que se van produciendo.

Para nosotros, la Organizaci贸n pol铆tica es tambi茅n un 谩mbito donde se va acumulando la experiencia de la lucha popular, tanto a nivel nacional como internacional. Una instancia que trata de impedir que se diluya el saber que los explotados y oprimidos van adquiriendo a trav茅s del tiempo. Una herramienta para dar la lucha a las confusiones sembradas desde el poder dominante para ser explotadas en su beneficio.

Concebimos que la Organizaci贸n Pol铆tica act煤a tambi茅n como escenario de producci贸n de los an谩lisis coyunturales, de orientaciones fundamentales y de estrategias globales tanto para el largo plazo como para acci贸n del presente. Por ello, es la Organizaci贸n Pol铆tica la instancia adecuada para asumir los distintos y complejos niveles de actividad que puede exigir la labor revolucionaria; es la instancia id贸nea capaz de asegurar el conjunto de recursos t茅cnicos, materiales, pol铆ticos, te贸ricos, etc. que son condici贸n indispensable de una estrategia de ruptura que debe mantenerse en el tiempo y en el marco de un mar de dificultades con constantes y diversos enfrentamientos con el Poder Dominante.

Reiteramos nuestra visi贸n de la Organizaci贸n Pol铆tica es contraria a las distintas formas de “vanguardismo”, de “depositores de la conciencia” en fin, de grupos auto-elegidos, que se sienten tocados por el dedo de Dios. La Organizaci贸n, respetando otros niveles, manteniendo y promoviendo el esp铆ritu de revuelta, asume como propias todas las exigencias presentes y futuras de un proceso revolucionario.

Es desde la labor militante organizada, tanto social como pol铆tica, y s贸lo desde ella que puede promoverse coherentemente y con fuerza redoblada la creaci贸n, fortalecimiento y consolidaci贸n de las organizaciones populares de base, que constituyen los n煤cleos del poder popular revolucionario.

La organizaci贸n pol铆tica no es una cosa acabada, est谩 sujeta a influencias diversas que van exigiendo adecuaciones. Tambi茅n es una instancia especial de aprendizaje en relaci贸n con las luchas sociales con las que articula su accionar.

Y finalmente, en el estricto 谩mbito de la acci贸n pol铆tica, y reconociendo la existencia de otros, es que reivindicamos lo pol铆tico como un 谩mbito separado. Concebimos, entonces, a la Organizaci贸n pol铆tica anarquista inserta en la acci贸n popular como herramienta que aspira a hacer realidad nuestros principios libertarios.

Periodo de transici贸n hacia la sociedad socialista libertaria.

Pueblo fuerte y Poder Popular

Luchamos por una utop铆a que pone un horizonte. Una utop铆a que comprende una forma distinta de organizaci贸n social y de convivencia entre los seres humanos. Esa utop铆a pari贸, como lo vemos nosotros, un proyecto general de acci贸n social-pol铆tica y una aspiraci贸n de igualdad y libertad.

Sabemos, nuestra propuesta trata de una forma de organizaci贸n social a煤n no experimentada. Con pocas y breves referencias hist贸ricas. En ese sentido nos planteamos lo que se quiere presentar como imposible, para hacerlo realidad. As铆 concebido, ese imposible es lo que demora un poco m谩s, exige m谩s esfuerzo, tenacidad, imaginaci贸n y responsabilidad.

Hay toda una gama de exigencias durante el trayecto de cambio. Las que corresponden a lo que se ha llamado com煤nmente 鈥渁cumulaci贸n de fuerzas鈥; las de un per铆odo de alto enfrentamiento contando ya con fuerza social capaz de iniciar un nuevo ordenamiento social y finalmente la que va consolidando ya, sin lo fundamental de las viejas fuerzas enemigas a la vista, la construcci贸n de la nueva sociedad. Para las dos 煤ltimas etapas numeradas aceptaremos, provisoriamente, la palabra transici贸n. Ella es la que ha sido m谩s usada para designar procesos m谩s o menos semejantes.

El periodo de acumulaci贸n de fuerzas, con su correspondiente estrategia y t谩ctica y todos los elementos que lo componen no es algo que pueda ser totalmente separado de la transici贸n pero nos parece que es tema que merece ser tratado en relaci贸n con muchas cosas que le son espec铆ficas.

Trataremos entonces, primeramente, la transici贸n solo referida a las dos 煤ltimas etapas.

La transici贸n es un tema que los socialistas revolucionarios del siglo XIX no pudieron enfrentar de manera sistem谩tica por limitaciones hist贸ricas. Tambi茅n por l贸gicas limitaciones epistemol贸gicas. Sus saberes estaban vinculados a su 茅poca y sus expectativas hist贸ricas y revolucionarias eran otras. Quiz谩s con una esperanza y pasi贸n de m谩s cercan铆a. Es as铆 que en este plano solo aparecen, por aqu铆 y por all谩, escuetas menciones generales.

En nuestro 谩mbito libertario a trav茅s de pensadores como Bakunin, Kropotkine, Malatesta, hay valiosos aportes parciales que de hecho pertenecen a un espacio de transici贸n.

A esta altura se hace imprescindible tener en cuenta experiencias y elaboraciones que refrescan y enriquecen nuestra doctrina libertaria y los caminos a tomar para un aut茅ntico proceso de transformaci贸n. Los elementos te贸ricos-pol铆ticos, los conceptos y categor铆as que intentan dar cuenta de la realidad, como todas las cosas, sufren modificaciones ampliaciones y desarrollo y todos sabemos que el refresco y el esfuerzo de puesta al d铆a es fundamental para toda organizaci贸n que desea operar en su tiempo y su medio.

En el siglo que reci茅n nos dej贸 la defensa del socialismo real o diversos modelos leninistas, condicionada por circunstancias de sobrevivencia de su funesta experiencia, limit贸, salvo honrosas y escasas excepciones, el an谩lisis de esta tem谩tica a un nivel panfletario, dogm谩tico y sumamente simplista, hoy ante los nuevos hechos hist贸ricos hay un retorno al punto de partida para toda esta problem谩tica.

Debemos reconocer que en nuestro movimiento es inexistente la literatura acerca del tema. Es m谩s parece ser que 茅l ha sido constantemente soslayado. Si acaso, aparecen menciones aisladas y parciales que apenas se corresponden con este problema. Pero un tratamiento sistem谩tico de 茅l no ha sido realizado. Ni siquiera aparece planteado como problema de trascendencia.

Y sin embargo, no hay duda, es un tema relevante que tiene efectos sobre el conjunto del trabajo revolucionario a realizar antes, durante y despu茅s de la desestructuraci贸n, de la deconstrucci贸n, del orden capitalista. De tanta importancia es que de acuerdo a como se interprete esta tem谩tica se har谩n determinados encares y se establecer谩n determinadas prioridades.

Hemos designado per铆odo de transici贸n a aquel per铆odo que tiene la fuerza social de producir un evento revolucionario y de dar comienzo a una nueva forma de organizaci贸n social. Para nuestro caso espec铆fico este comienzo lo pensamos orientado hacia una sociedad comunista libertaria.

Ante que nada conviene establecer una premisa que para nosotros alumbra todo este planteo. La sociedad socialista y libertaria no puede surgir por “evoluci贸n” del seno de la sociedad capitalista. Este sistema no hace lugar a modificaciones en tal direcci贸n. Combate firmemente todo intento de modificaci贸n de sus estructuras fundamentales. Tiene mecanismos montados a tal efecto. Es enemigo declarado de este cambio. Un nuevo orden social, correspondiente a otro sistema, derivar谩 de una ruptura. Vale decir, del enfrentamiento de fuerzas que llevan sus prop贸sitos a fondo. Una verdadera lucha de poderes. El dominante y el del pueblo que emerge.

En el proceso previo los elementos relevantes para esa ruptura ser谩n fieramente atacados por el sistema que trabaja siempre para su reproducci贸n. Componente que afecte esa reproducci贸n fundamental ser谩 violentamente atacado. Violencia que puede expresarse en distintos niveles: pol铆tico, jur铆dico, ideol贸gico, econ贸mico, social. Hasta dando una prioridad coyuntural a uno de sus niveles.

Nos parece aqu铆 necesario hacer una menci贸n aunque sea breve sobre la instancia que no incorporamos al periodo de transici贸n.

Sin duda a esta altura del discurso es necesario destacar algo que es fundamental, hay un conjunto de actividades que pueden y deben ser realizadas en el seno de las sociedades capitalistas. Actividades sociales y pol铆ticas que permiten un ejercicio de participaci贸n y resoluci贸n de problemas a la poblaci贸n. Ellas generan, al mismo tiempo, nociones y experiencias que hacen al crecimiento de la conciencia y a la confianza en las propias fuerzas. De este proceso previo vendr谩 la fuerza capaz de la confrontaci贸n al sistema y las condiciones de posibilidad de su ruptura. Es la etapa de construcci贸n de Pueblo Fuerte. Es en tal marco que se puede y debe desplegar la Resistencia organizada de los explotados y oprimidos. Un Pueblo Fuerte teniendo como eje esa Resistencia organizada ir谩 dando forma org谩nica, de instituci贸n distinta, a todo lo rebelde y confrontativo que se vaya construyendo.

Mayores ser谩n las posibilidades de formas de organizaci贸n de poder popular cuanto m谩s se haya desarrollado la participaci贸n popular en la etapa previa a la transici贸n. Mayor tambi茅n la presencia de participaci贸n, de democracia directa y autogestionaria, de federalismo, de nueva institucionalidad que descanse sobre la igualdad y libertad.

Antes de continuar con el tema transici贸n nos parece necesario sentar otra premisa para evitar equ铆vocos.

La desestructuraci贸n de un sistema abre nuevas posibilidades, surgen combinaciones nuevas que no estaban en el orden anterior. Pero ser铆a negativo idealizar, creer que todo lo que encontraremos ser谩 de signo positivo y que las herencias malditas del sistema desaparecen as铆 como as铆. Se puede suponer espacios mayores para el desarrollo de la nueva experiencia y la instalaci贸n de una din谩mica social que vaya favoreciendo el nuevo entramado. Pero tambi茅n, la experiencia existente da indicaciones, permite suponer la continuaci贸n de remanentes del viejo sistema apareciendo con otras formas o hasta ser 茅l, arbitrariamente y por razones varias, recordado distinto a lo que era por sectores de poblaci贸n. Dicho sea de paso la esfera ideol贸gica tendr谩 que ser de fundamental atenci贸n en tales circunstancias. Los nuevos valores estar谩n estrechamente vinculados a ella.

Creemos, tambi茅n, que esa etapa no puede verse con una mirada pre帽ada del horizonte que hoy tenemos frente a nuestros ojos. Han de surgir posibilidades positivas que no pod铆an ser imaginadas en la situaci贸n anterior. No ser铆a correcto entonces ver solo los referentes anteriores sin incorporar el “salto” que habilita la ruptura para iniciar un proceso de poder popular camino del socialismo con libertad. De todas maneras el “salto” no produce posibilidades ilimitadas, posibilidades m谩gicas. Las posibilidades de un determinado avance del ordenamiento social despu茅s de la inicial ruptura guardar谩n fundamental relaci贸n con la realidad que le precedi贸.

Pero es previsible que se presenten problemas que entorpecen o resultan negativos y hasta contradictorios con el proceso que se procura. El volumen de esa fuerza no se puede estimar a priori, seguramente ser谩 distinta en uno y otro lugar. Los nuevos mecanismos organizados tendr谩n que dar su lucha a estos elementos del pasado que est谩n a煤n ah铆.

S铆, te贸ricamente es de presumir que no cambiar谩 radicalmente a nivel general toda una cultura de corte autoritario, individualista, de poca participaci贸n, de cierta sumisi贸n al arriba. Una milenaria cultura que ha echado sus ra铆ces. Algo de aquello a lo que se refer铆a l煤cidamente Bakunin: “el ser humano est谩 determinado por las innumerables relaciones pol铆ticas, religiosas y sociales, por los h谩bitos, las costumbres, por todo un mundo de prejuicios o pensamientos elaborados en el correr de los siglos.” O que dir铆a Foucault m谩s adelante: 鈥淟o que hace que el poder se sostenga, que sea aceptado, es sencillamente que no pesa s贸lo como potencia que dice 芦no禄, sino que cala de hecho, produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; hay que considerarlo como una red productiva que pasa a trav茅s de todo el cuerpo social en lugar de como una instancia negativa que tiene por funci贸n reprimir鈥.

Para nuestro tiempo habr铆a que agregar aunque sea muy brevemente lo dominante de la etapa sist茅mica en que nos encontramos. Deleuze dice con cierta iron铆a respecto a la sociedad disciplinaria: “Es posible que los m谩s duros encierros lleguen a parecernos parte de un pasado feliz y ben茅volo frente a las formas de control en medios abiertos que se avecinan”. Agrega a prop贸sito: “Lo que m谩s falta nos hace es creer en el mundo, as铆 como suscitar acontecimientos, aunque sean m铆nimos, que escapen al control, hacer nacer nuevos espacio-tiempos, aunque su superficie o su volumen sean reducidos鈥. Malatesta dec铆a algo semejante:

鈥淒ebemos procurar que el pueblo, en su totalidad o en sus varias fracciones, pretenda, realice, por s铆 mismo, todas las mejoras que desee, tan pronto como las desee y tenga fuerza para realizarlas, y propagando siempre nuestro programa completo, y luchando siempre por su realizaci贸n integral, debemos empujar al pueblo a que pretenda y consiga cada vez mayores fines, hasta que llegue a su emancipaci贸n total鈥濃

鈥淪e trata en suma de educar para la libertad, de elevar a la conciencia de su propia fuerza y de su capacidad a hombres y mujeres habituados a la obediencia y a la pasividad”.

De todas maneras, sociedades de control con buena parte todav铆a de disciplinamiento, nos alertan m谩s que nunca que no hay que olvidar que presumiblemente la transici贸n es un per铆odo sumamente conflictivo, en el que sus protagonistas se encuentran bajo la presi贸n de situaciones l铆mites, de conflicto entre el deber ser y lo que es, debiendo tomar decisiones particulares y globales sobre las que no hay suficiente experiencia ni la seguridad plena. Decisiones que lamentablemente en muchas oportunidades pueden no ofrecer alternativa clara ni nada ideal.

Tampoco debemos olvidarnos que en la historia son innumerables las transiciones que devienen en situaciones permanentes, m谩s all谩 de las intenciones de una parte de sus actores.

A las causas interiores se帽aladas hay que agregar las exteriores, sean desde el marco internacional o desde el interior de la sociedad, sean los elementos reaccionarios o sean quienes tambi茅n en discordancia con la sociedad anterior propugnan un modelo de cambio y de sociedad antag贸nico al que queremos construir. Se conjugar谩 aqu铆 la nueva situaci贸n posrevolucionaria, las fuerzas sociales y pol铆ticas en juego, las luchas ideol贸gicas, el estado espiritual de la poblaci贸n, los avances posibles y la atenci贸n de la vida social en todos sus aspectos. Cada proceso ofrecer谩 sus posibilidades espec铆ficas, pero el modelo de transici贸n parece ser com煤n a todos

S铆, junto a lo nuevo que llega tenemos a todas las dificultades que pueden estar presentes en una primera etapa de la transici贸n. Tanto esto como el periodo de construcci贸n de Pueblo Fuerte es algo que hay que asumir o renunciar a participar en la historia.

Reafirmando realidades que un proceso de ruptura plantear谩



Tenemos entonces, que aun estimando las posibilidades que genera el “salto”, en la instancia de ruptura, una revoluci贸n no hace espacio para un ordenamiento social libertario inmediato. Aun tomando como modelo una cierta historia de participaci贸n social previa de la poblaci贸n. Siguen, seguramente, caminos din谩micos a recorrer para obtener este logro.

Es necesario detenernos un poco y examinar y reiterar, aunque sea brevemente, las consecuencias pr谩cticas que en todos los 谩mbitos conlleva este concepto Transici贸n.

Por de pronto, la revoluci贸n no la har谩n solo los libertarios. Es de suponer que varias organizaciones pol铆ticas y sociales de distintas orientaciones ideol贸gicas estar谩n presentes; que algunas fuerzas del orden destruido seguir谩n operando. Al mismo tiempo, como m谩s arriba se帽alamos, los cambios en las costumbres y formas de pensamiento de la gente no ser谩n tan radicales como para matar todo un largo pasado. Todo esto establece l铆mites al proceso que se inicia. Importante es el ubicar esos l铆mites para no proponer inviabilidades que nos pueden dejar fuera de toda incidencia. Pues como dice Malatesta 鈥渓a vida debe continuar al otro d铆a de la revoluci贸n y si no se puede organizar libertariamente esa vida la gente preferir谩 el autoritarismo a la ausencia de funcionamiento social鈥.

Sentado ya el criterio de que no habr谩 una sociedad libertaria al otro d铆a de la revoluci贸n, es obligatorio plantearse todo lo concerniente a como es este per铆odo de transici贸n hacia lo que se propone como ordenamiento social m谩s acabado: socialismo con libertad. Cu谩les son las propuestas generales, a adecuar a cada circunstancia hist贸rica concreta, igualmente sobre formas de organizaci贸n social para los distintos niveles: econ贸mico, pol铆tico, jur铆dico, ideol贸gico-cultural, militar (organismos regulares de defensa de la revoluci贸n) etc.

Desde el presente creando Pueblo Fuerte y Poder Popular

Se trata antes que nada de tener en cuenta y valorar los esfuerzos cumplidos por los pueblos a trav茅s de su historia, las luchas para mejorar sus condiciones de vida. Junto al sometimiento que procur贸 y mucho logr贸 el poder dominante, tenemos que el ser humano es al mismo tiempo tambi茅n portador de resistencia durante todo ese tramo hist贸rico. Portador igualmente de saber popular. Las innumerables luchas de los pueblos por justicia, por m煤ltiples cambios sociales y culturales, por mejores condiciones de vida bien lo reflejan.

Reafirmaremos primeramente conceptos fundamentales que orientan nuestro accionar social-pol铆tico. Creemos que el proceso de acuerdo con el modelo de sociedad socialista y libertaria que queremos construir, nuestra acci贸n en el hoy y aqu铆 y en el ma帽ana de la transici贸n se da sobre tres ejes interdependientes e indivisibles: Pueblo Fuerte, Poder Popular y la presencia permanente de la organizaci贸n Espec铆fica. Sobre lo primero tal como ya dijimos, todo acto de democracia directa, de participaci贸n, de acci贸n directa, de pr谩ctica autogestionaria es un aporte en tal construcci贸n. Pero simult谩neamente es importante asumir la lecci贸n de la historia de que es imposible un proceso hacia una sociedad socialista libertaria sin una organizaci贸n pol铆tica anarquista fuerte inserta en la realidad, con una estrategia revolucionaria que contemple los m茅todos a aplicar en cada coyuntura.

No bastan frases generales y vagas. Hay que orientarse a pensar desde el vamos el funcionamiento de la econom铆a, las instancias globales de decisi贸n pol铆tica, lo ideol贸gico, la articulaci贸n de las distintas 谩reas sociales, los valores a resaltar. etc.

Hay que desalojar las consideraciones que excluyen un conjunto de problemas pr谩cticos detr谩s de algunos supuestos, esos que la historia se ha encargado de invalidar. Es com煤n a煤n encontrar en nuestro movimiento y entre los cl谩sicos te贸ricos del socialismo, el supuesto, sino expreso si impl铆cito, de que los problemas que impiden una justa y solidaria organizaci贸n social son “externos” a la gente. Se tratar铆a de estructuras econ贸micas y pol铆ticas como el Estado las que estar铆an impidiendo que se expresara una especie de bondad innata que est谩 pugnando por salir a la superficie social. Se tratar铆a tan solo de quitar esas estructuras (que as铆 visto, nadie sostiene) y lo dem谩s vendr铆a solo. Es de primera importancia que la construcci贸n subjetiva sea estimada como corresponde.

Una parte de esto, obviamente, es verdad. Esas estructuras fundamentales del sistema tienden a reproducirlo. Solo su destrucci贸n habilita un sistema distinto. Pero, de ah铆 a la creencia que la disposici贸n al cambio profundo es algo casi dado hay un buen trecho. Como ya se ha se帽alado, la gente lleva sobre sus espaldas siglos de nociones y representaciones, de referentes pol铆ticos y de convivencia, de individualismo negativo. Hay pr谩cticas sociales y pol铆ticas que tienen ra铆ces profundas. El poder no solo est谩 en el Estado y en forma exterior a la gente. Hay subjetividades que pueden reproducir lo anterior o producir nuevas formas de explotaci贸n u opresi贸n.

Reiteramos, la complejidad que reviste un proceso de transformaci贸n exige un alto nivel de comprensi贸n de los distintos mecanismos sociales; del imaginario social existente en los diferentes momentos. Es de importancia el procurar que las herramientas de an谩lisis no se anquilosen, que pisen realidades que tienen muchas interacciones din谩micas, que d茅 cuenta de las distintas fuerzas en juego.

Para avanzar hay exigencias insoslayables. Caminar con un proyecto finalista con tal ductilidad que pueda 茅l ser operativo en las m谩s diversas circunstancias coyunturales. Plantearse y resolver problemas, planificar periodos de acci贸n, estar atento a los cambios, estimar las fuerzas propias, las del enemigo y de amigos puntuales. Desarrollar una capacidad de an谩lisis que permita adelantarse en algo a acontecimientos para poder operar con mayor eficacia en ellos. Trabajar por un desarrollo t茅cnico y pol铆tico que permita la incidencia pertinente. Estar atento y escuchando lo que la acci贸n social va ense帽ando para que la Organizaci贸n no pare en su aprendizaje y vaya realizando los ajustes y correcciones pertinentes.

No hay duda, el avance hacia un Pueblo Fuerte requiere de todo un aprendizaje que incorpora nuevas formas de funcionamiento. Hay que ir creando las formas org谩nicas e institucionalidad que le corresponde. Procurando transitar en todo su quehacer con pr谩cticas de una independencia social consecuente. Camino que requiere el desechar viejos y vigorosos mitos que todo parece indicar est谩n dispuestos a irse muy lentamente y sin dejar de dar la lucha previa. Pero, alentados siempre de la esperanza y la convicci贸n que con las herramientas adecuadas y la lucha pese a las dificultades que se presenten, la victoria final ser谩 del pueblo resistente.

Ordenamiento social sin Estado ni dominaci贸n.

Reiteraremos un tema que tratamos al principio pero ahora desde otro 谩ngulo, teniendo presente la tem谩tica que fuimos tratando en el transcurso de estas consideraciones generales.

La destrucci贸n del Estado (entendiendo por Estado la forma actual jur铆dico-pol铆tico de la sociedad de clases, pieza articula al sistema, que trabaja para la legitimaci贸n de las relaciones sociales vigentes), no es un acto puntual, coyuntural, sino una acci贸n continua, permanente de destrucci贸n y simult谩neamente de construcci贸n de un nuevo relacionamiento social, es un proceso que no necesariamente es uniforme y lineal.

La forma que podr铆a llegar a adquirir otro ordenamiento en esa transici贸n necesaria la designaremos hoy con el nombre de Poder Popular Democr谩tico. De democracia directa claro est谩.

Significa esto que intentamos avanzar hacia ese Poder Popular Democr谩tico que concebimos como etapa previa a un socialismo con libertad.

La participaci贸n popular ser谩 una orientaci贸n constante y prioritaria de todo ese per铆odo, comprender谩 todo el espectro de actividades sociales y pol铆ticas.

De alguna manera se conjugar谩 aqu铆 la nueva situaci贸n posrevolucionaria. Cada proceso tendr谩 sus posibilidades y su especificidad, pero el modelo general de transici贸n que nos parece viable y consecuente es el mencionado.

Los planteos hechos m谩s atr谩s sobre democracia directa como sistema social y acci贸n directa como orientaci贸n guardan estrecha relaci贸n con la definici贸n que aqu铆 hacemos de Poder Popular Democr谩tico.

Como ya se帽alamos, hist贸ricamente es impensable que sean los anarquistas solos los que hagan la revoluci贸n. Igualmente impensable que solos hagamos la reconstrucci贸n. Pues, en un marco de construcci贸n de lo nuevo, ello implicar铆a, intenciones aparte, una concepci贸n de dictadura que no permitir铆a la expresi贸n de la discrepancia o de distintas propuestas. A煤n en el caso de ser mayor铆a se estar铆a confrontando y acordando. Y eso es el principio b谩sico de nuestro concepto de la pr谩ctica pol铆tica. Est谩 fuera de nuestra concepci贸n una sociedad de doctrina ideol贸gica 煤nica y de organizaci贸n pol铆tica 煤nica. La doctrina v谩lida de libertad est谩 en estricta relaci贸n con lo que pueda construir cada sociedad en ese sentido. Claro est谩, hay un marco por el que seremos intransigentes: contra cualquier forma de explotaci贸n o dominaci贸n.

Es imposible adivinar cu谩les y con qu茅 caracter铆stica ser谩n los actores hegem贸nicos en una futura coyuntura revolucionaria. Pero debemos admitir que podemos no ser la fuerza mayoritaria. Por eso importa de qu茅 forma estaremos presentes.

No descartamos que podremos llegar a ser, y eso depende de nuestro desarrollo pol铆tico, una fuerza de alguna gravitaci贸n en alg煤n proceso revolucionario. Lo que implica tener claro todo lo que hay que confrontar y compartir.

El nivel pol铆tico hoy y ma帽ana

Es sabido, hay muchas veces un pensamiento deseoso que se sit煤a por fuera de las realidades sociales. Cree posible todo lo que se elabora a nivel de procesos de pensamiento. Asumimos que algunos discursos libertarios tienen algo de esto. De ah铆 puede venir, hay que evitarlo, la subestimaci贸n de problemas concretos que hacen a la acumulaci贸n de fuerzas para la ruptura y al tr谩nsito posible despu茅s de ella.

Dos temas importantes a reiterar : 1) concepto de exterioridad y de c贸mo es el ser humano social; 2) confusi贸n de procesos sociales con procesos de pensamiento han arrojado, en general, un saldo muy negativo.

En nuestras tiendas en virtud de estos y otros conceptos, en oportunidades, se ha despreciado la labor espec铆fica pol铆tica. Estar铆a impl铆cito algo as铆 como que una sociedad con libre articulaci贸n de todas sus instancias sociales, con toda la gente participando, no precisar铆a de la instancia pol铆tica espec铆fica.

Esto quiz谩s pueda esperarse de una sociedad acabadamente libertaria, cosa que habr铆a que ver si en ella esto es posible. 驴Con qu茅 fundamento hist贸rico podr铆amos hoy decretar la defunci贸n de la instancia globalizadora del nivel pol铆tico?

Pero regresando al tema que nos ocupa, esa abstracci贸n se pretende trasladar al presente y por a帽adidura a la etapa de transici贸n. Por ah铆 puede estar viniendo esa falta de idoneidad pol铆tica del anarquismo, esa falta de “oficio” a la que hace referencia Peirats refiri茅ndose a las experiencias de Espa帽a y que es trasladable con car谩cter m谩s general al anarquismo. Aquella carencia, aquella falta de oficio de la que hablaba Peirats al referirse al rol del movimiento libertario en Espa帽a, es consecuencia de varios hechos:

1) La ya mencionada carencia e imprecisi贸n sobre el per铆odo de transici贸n. El absoluto revolucionario y anarquista, eternamente postergado para el ma帽ana, anula la posibilidad de buscar respuestas para el hoy.

2) El rechazo y la confusi贸n sobre lo que es acci贸n pol铆tica, que se identifica solamente con mecanismos y pr谩cticas propias del sistema.

3) Una visi贸n totalizante del accionar revolucionario, donde no se percib铆a como necesario la confrontaci贸n y acuerdos con otras fuerzas. 4) La confusi贸n, la contradicci贸n en pr谩cticas sociales y pol铆ticas en situaciones complejas por ausencia de una experiencia en la labor pol铆tica y en el ejercicio que de ella emana.

Para nosotros la acci贸n pol铆tica es una instancia, al mismo tiempo que globalizadora, de s铆ntesis que la sociedad debe brindarse para ir resolviendo los problemas de car谩cter general y 鈥渘acional鈥. Es una instancia que va m谩s all谩, abarca mucho m谩s que lo simplemente corporativo, parcial o regional. Es a trav茅s de ella donde se hace posible ir resolviendo el conjunto de necesidades y problemas globales de la poblaci贸n de un pa铆s, de una formaci贸n social.

La acci贸n pol铆tica es instancia espec铆fica y diferenciada y constituye un espacio particular de las pr谩cticas. La organizaci贸n que la expresa, es decir la Organizaci贸n pol铆tica, debe comprender esa particularidad.

Las confrontaciones, contradicciones, acuerdos que se dirimen en el campo pol铆tico tienen un tenor general y sint茅tico. Por lo menos hoy y en el periodo de transici贸n la organizaci贸n pol铆tica se diferencia de las otras pr谩cticas sociales por los temas que aborda y la forma en que los trata. El hecho de que debe procurarse una articulaci贸n distinta a las conocidas por parte de la organizaci贸n pol铆tica libertaria con las otras pr谩cticas sociales no resta el car谩cter especial que aquella tiene.

El proceso de ruptura y el de la Transici贸n requieren una organizaci贸n pol铆tica revolucionaria fuerte y de desarrollo parejo, con adecuado conocimiento: de las fuerzas en pugna, de los distintos acuerdos a que es posible arribar, de los movimientos generales de la coyuntura, del estado ideol贸gico de la poblaci贸n. Igualmente: buen desarrollo t茅cnico, planes para periodos, propuestas para todo evento relevante, especial conocimiento del medio en que se opera.

Conscientes somos que las precedentes consideraciones no agotan, ni por lejos, el tema de la transici贸n y el Poder Popular. Hemos procurado en esta oportunidad dejar planteado, quiz谩s m谩s precisamente, un problema que venimos procesando en acci贸n y pensamiento desde hace d茅cadas y que hemos entendido de principal importancia para nuestro futuro.

Algo sobre nuestro proyecto.

Nuestro proyecto revolucionario anarquista es consecuencia l贸gica de la cr铆tica y de nuestras aspiraciones de una forma de convivencia entre los seres humanos. De una vida social organizada sin dominaci贸n.

El anarquismo como cr铆tica del capitalismo y del Estado, como cr铆tica de la burgues铆a y de la burocracia, como cr铆tica de la dominaci贸n, el privilegio y la injusticia en cualquiera de sus formas, como cr铆tica radical del autoritarismo deviene necesariamente en actitud de lucha y en las luchas sociales de las clases y categor铆as sociales oprimidas encuentra su raz贸n.

Nuestra cr铆tica y nuestro proyecto no se agotan en el levantamiento, la protesta y la rebeli贸n sino que maduran en un modelo de sociedad libertaria inconfundiblemente socialista, en una estrategia de ruptura revolucionaria en base a Pueblo Fuerte y Poder Popular y en un estilo militante combativo y de agitaci贸n permanente, con el estar en los problemas concretos y cotidianos del pueblo, de los de abajo, pero en la perspectiva siempre hacia las transformaciones sociales en gran escala. Este proyecto se canaliza a trav茅s de la organizaci贸n del campo social y pol铆tico portando intenciones revolucionarias.

En Am茅rica Latina y el mundo nuestro proyecto anarquista, hoy como ayer, recobra actualidad y posibilidades de acci贸n en zonas de actividad donde se va expresando el protagonismo popular y en aquellos 谩mbitos que tienen que ver con la calidad de la vida, la lucha contra la miseria, la destrucci贸n de la naturaleza, las discriminaciones, toda forma de dominaci贸n. Luchas de las cuales hist贸ricamente el pensamiento libertario ha intentado ser vocero. En nuestra formaci贸n social nuestra actualidad y reconocimiento podemos hallarlo en las distintas instancias sociales donde algunos sectores de pueblo buscan su protagonismo, donde enfrentan injusticias y exigen reivindicaciones y en aquellas luchas generales del pueblo por una existencia mejor.

Sobre el programa. Preocupaciones y prevenciones.

El programa 鈥渓o situamos espec铆fica y concretamente en el campo de las pr谩cticas sociales. En el campo que se expresan las tensiones y luchas sociales”. El programa recoger谩 la evaluaci贸n que se realice acerca de la etapa en la que est谩 el sistema en nuestra formaci贸n social y ubicando el espacio de acci贸n existente desplegar谩 su trabajo. El programa comprender谩 “la orientaci贸n del conjunto de nuestra acci贸n para un periodo”. Se trata de no ir haciendo lo que salga, ni estimar aisladamente cada cosa que aparece, ni desanimarse por que el avance no es inmediatamente visible. Se tratar铆a s铆, de fijar objetivos y avanzar hacia ellos. De escoger acci贸n y establecer prioridades en funci贸n de esos objetivos. Lo dicho implica, claro est谩 que habr谩 actividades que no encararemos, hechos en los que no estaremos. Ellos pueden parecer importantes y hasta espectaculares, pero, no cuentan si no encajan en los prop贸sitos para la etapa de nuestro programa. En otros casos, que si encajan, podemos estar en minor铆a absoluta o con grandes complicaciones pero ellas son actividades que condicen con nuestros objetivos. Elegir lo que est谩 de 鈥渕oda鈥, lo que est谩 promovido con intensiones e intereses distantes a los que nos mueven, hacer lo que m谩s nos guste o menos complicaciones nos traen no es una pol铆tica correcta. Por el contrario, las diversas luchas, experiencias, reivindicaciones, por mejoras o defensa de conquistas que lleva adelante la poblaci贸n deben contar con nosotros. Obviamente m谩s intensamente aquellas de tono combativo y adecuado sentido social. Pero, solamente estar no alcanza. Hay que estar con una “intenci贸n”. Por la gran movilidad de la situaci贸n social es conveniente establecer programas t谩cticos de corto aliento. Es igualmente imprescindible manejarse con tiempos. No resulta posible evaluar la eficacia de un trabajo en t茅rminos de meses o un a帽o. Hay tareas que van dando sus frutos en t茅rminos de cierto tiempo. Las cosas hechas en perspectiva muy corta, solamente puntual, dejan poco o nada de saldo. Se sabe una acumulaci贸n pol铆tico-social es tarea’ compleja y depende de m煤ltiples factores. Se combinan en el tiempo aciertos y errores, correcciones y reiteraciones. Para cierta cultura que anda en la sociedad podemos agregar que, creatividad no es cambiar de onda a cada rato sino “inventar” y refrescar en el marco de un objetivo y de una tarea met贸dica que mantenga regularidad. Una cosa es creaci贸n y otra inestabilidad. Un proyecto de cierto tiempo requiere perseverancia, regularidad y cierta estabilidad. Y esto de regularidad hay que recalcarlo, lo trascendente es el trabajo de todos los d铆as, la continuidad en una estrategia diagramada, que las distintas tareas sean finalmente convergentes. El puntualismo, la tarea epis贸dica como pol铆tica no conduce a ning煤n puerto.

La resistencia y las luchas de nuestro tiempo.

Vemos que con mayor o menor intensidad, el cuestionamiento del conjunto de fen贸menos que com煤nmente denominamos crisis se transforma en opci贸n de lucha. Luchas parciales y reivindicativas, algunas de cierto contenido revolucionario con mayor o menor comprensi贸n acerca de las ra铆ces hist贸ricas y estructurales de esa crisis, con caracter铆sticas peculiares de acuerdo al contexto social concreto que les sirve de marco. Sea como sea la lucha por una mayor justicia social, pol铆tica o econ贸mica, la lucha por nuevos modelos de convivencia, se nos presenta como 煤nica alternativa cierta y como atributo irrenunciable de los oprimidos. Ya se trate de la lucha donde resiste y se reimpulsa bajo formas nuevas la independencia de la clase trabajadora, aun pujando fuerte en contextos sindicales que operan como poleas de transmisi贸n de partidos reformistas o francamente integrados al sistema, o las luchas de nuevos movimientos sociales contestatarios. Ya se trate de las luchas contra la miseria, las desigualdades, las discriminaciones, el racismo, en defensa del eco-sistema, las injusticias econ贸micas, de distintas formas de tiran铆as pol铆ticas o de minor铆as oprimidas o las luchas directamente antimperialistas. Sea donde sea, asumiendo las caracter铆sticas espec铆ficas que cada sociedad y cada coyuntura exige creemos deseable la inscripci贸n en ellas de un proyecto de ruptura y una resistencia organizada.

El desgaste y el alto nivel de descreimiento sobre la forma tradicional de hacer pol铆tica abren espacios a nuestra concepci贸n de participaci贸n efectiva de la gente, de pr谩cticas de acci贸n directa popular, de construcci贸n de Pueblo Fuerte.

Est谩 claro que no alcanza con constatar que el modelo llamado “socialismo real” termin贸 en fracaso y que nunca fue una alternativa realmente socialista; que la formal democracia burguesa es una ilusi贸n tramposa y brutalmente desigualitaria. Tampoco que ha avanzado el descreimiento sobre las “virtudes” de esta “democracia”. Los espacios que producen un conjunto determinado de relaciones para que sirvan a un proceso de signo de Poder Popular deben ser ocupados intencionalmente. Es relevante tener en cuenta en todo momento que el espacio que no ocupa una concepci贸n la ocupa otra.

Etapa de Pueblo Fuerte y Resistencia.

El Frente de clases y categor铆as sociales oprimidas como sujeto de cambio.

Nos hemos planteado la necesidad de un desenlace popular como corolario de un largo proceso de luchas de orientaci贸n revolucionaria y, en consecuencia, el necesario protagonismo de las organizaciones populares de abajo, finalmente una nueva e in茅dita estructura pol铆tico-social que articule adecuadamente el protagonismo del pueblo todo en un marco de Poder Popular y Democracia directa y federativa.

Una nueva estructura antiautoritaria por excelencia, la que est谩 anunciada desde los comienzos socialistas por los libertarios en rasgos generales aunque asumimos que insuficientes.

Estos elementos son partes sustanciales de nuestra estrategia de poder popular, son condiciones insustituibles de un recorrido aut茅nticamente socialista y libertario en la peripecia revolucionaria de nuestros pueblos. Tenemos unido a ello una etapa previa de Pueblo Fuerte.

Todo este proceso, especialmente el de etapa previa requieren de un complemento indispensable o de una mayor definici贸n del sujeto revolucionario y de sus bases estructurales en lo que respecta a su contenido de clase. Por lo tanto, plantearemos esquem谩ticamente el tema en lo que es indispensable a los efectos de este trabajo.

Como hemos visto, las relaciones de dominaci贸n propias de una sociedad determinada se originan en el elemento constitutivo de las clases sociales. Por otra parte, las relaciones de dominaci贸n existentes en el interior de una sociedad concreta no solo resisten cualquier tipo de simplificaci贸n sino que m谩s bien determinan un complejo espectro de clases y categor铆as sociales y de las luchas que las acompa帽an. Lo que s铆 podemos y debemos determinar, a grosso modo, en el marco de una compleja y diversa lucha de clases y categor铆as sociales, es el conjunto de los oprimidas que por su situaci贸n social, por su condici贸n de segmentos dominados de la sociedad, est谩n con posibilidades de constituirse en el eje y en el motor de cambios sociales de intenci贸n revolucionaria.

Si bien hay elementos que tienen car谩cter general, nuestro an谩lisis se centrar谩 aqu铆 sobre Am茅rica Latina, lugar donde se desarrolla nuestra acci贸n espec铆fica.

A efectos de fijar criterios es necesario tener en cuenta, en primera instancia, dos elementos:

1) el car谩cter del proceso revolucionario y 2) el espectro de clases en los pa铆ses latinoamericanos.

El proceso revolucionario que planteamos tiene como fin 煤ltimo la sociedad socialista y libertaria que, en tanto tal, delimita desde un principio amigos y enemigos.

Dec铆a Bakunin: 鈥Establecer una l铆nea de demarcaci贸n entre las clases poseedoras y las clases despose铆das; pues esas dos clases se confunden una con otra por una cantidad de matices intermedios e imperceptibles鈥 en la sociedad humana, a pesar de las posiciones intermedias que forman una transici贸n insensible de una existencia pol铆tica y social a otra, la diferencia de las clases sin embargo es muy marcada, y todo el mundo sabr谩 distinguir la aristocracia nobiliaria de la aristocracia financiera, la alta de la peque帽a burgues铆a, y esta 煤ltima de los proletarios de las ciudades y de las f谩bricas; lo mismo el gran propietario latifundista, el rentista, el campesino propietario que cultiva la propia tierra, el granjero, del simple proletario del campo…鈥

Una revoluci贸n anticapitalista y antiautoritaria apunta inconfundiblemente a la desaparici贸n de las relaciones de dominaci贸n y, por lo tanto, contra la supervivencia de todas las clases y capas dominantes. Es una revoluci贸n que anhela la desaparici贸n de la burgues铆a como clase -sin los cl谩sicos distingos filantr贸picos del reformismo entre la burgues铆a grande y peque帽a, nacional o extranjera-, la desaparici贸n de terratenientes y rentistas, castas militares, burocracia y jerarqu铆as estatales. La revoluci贸n socialista y libertaria, precisamente por su contenido radicalmente anticapitalista y antiautoritario, s贸lo puede encontrar combatientes en las clases y categor铆as oprimidas. En ese sentido el papel central en un proceso revolucionario de orientaci贸n socialista y libertaria le corresponde a la clase trabajadora en general y a todos los oprimidos. De ninguna manera a ning煤n sector de la burgues铆a.

Claro est谩 que en pa铆ses capitalistas atrasados y dependientes como los latinoamericanos -con la particular estructura econ贸mica y de clase que ello determina- no puede pensarse en las posibilidades de una revoluci贸n protagonizada exclusivamente por los nucleamientos del proletariado fabril y quiz谩s ni siquiera por los asalariados en su totalidad. Es preciso pensar en la construcci贸n, como herramienta estrat茅gica b谩sica para la transformaci贸n social, de un frente de clases y categor铆as oprimidas que tenga como n煤cleo central a la clase trabajadora, que incluye a los trabajadores rurales, a la gran diversidad de trabajadores por cuenta propia -sector progresivamente engrosado por la crisis y las respuestas del sistema ante los cambios tecnol贸gicos-, a los marginados que reclaman trabajo, al estudiantado (sector potencialmente asalariado en el contexto de la reconversi贸n productiva capitalista, llamado a constituirse en proletariado cient铆fico y tecnol贸gico); al feminismo anticapitalista, a los movimientos en defensa del eco-sistema, a sectores que reclaman diversos derechos o reconocimiento.

En trazos gruesos, entonces, el frente de clases y categor铆as oprimidas a que hacemos referencia se constituye como una red de relaciones permanente, ligada program谩ticamente, de la multiplicidad de organizaciones de abajo capaces de expresar en la lucha los intereses inmediatos de estos sectores sociales y de desarrollarlos y profundizarlos en el sentido de metas y orientaciones de tipo transformador y socialista. Frente de clases y categor铆as oprimidas que vaya conformando sus formas organizativas eficientes para la lucha y el avance. Organizaci贸n que concebimos como tejido de la Resistencia que opera en el seno del Pueblo Fuerte.

El conjunto de los sectores oprimidos cuentan con un poder en estado latente que deben trasformar en estado conciente: el poder de decidir el funcionamiento o la paralizaci贸n de la sociedad y el sistema de dominaci贸n. Este poder resistente de Pueblo Fuerte es la ra铆z del poder popular, para cuya concreci贸n se requiere una larga cadena de mediaciones. Entre ellas, y no precisamente la menos importante, es todo un proceso de subjetivaci贸n, ese que exige una importante toma de conciencia para dar pasos revolucionarios.

Queda claro en la din谩mica imperativamente coactiva del sistema de dominaci贸n no es suficiente con un pueblo favorable y bien dispuesto al cambio -obviamente, mucho menos en potencialidades que en nada se expresan-: es imprescindible contar con un pueblo organizado y en lucha por los cambios.

Este puede ser el combate de este momento en Am茅rica Latina, en nuestro Uruguay. Muy variada pueden ser las formas de movilizaci贸n y resistencia, de reivindicaciones, de las clases y categor铆as oprimidas.

Este combate exige ponerse a la altura del enemigo en organizaci贸n, en tecnificaci贸n, en preparaci贸n para la lucha en sus diferentes formas, pero super谩ndolo en moral, en democracia interna, en firmeza ideol贸gica. Se abre una nueva etapa, para una vieja esperanza de justicia y libertad, que demandar谩 redoblados esfuerzos.

La importancia de la resistencia en las etapas de cambio

Las viejas sociedades de resistencia de principios de siglo, aquellas que tantos logros impulsaron en las luchas clasistas de los trabajadores, daban un contenido a esta palabra. Era algo as铆 como sin贸nimo de no insertarse al sistema y de enfrentarlo vigorosamente. Por eso en cada reclamo iba un pedazo del ma帽ana. Sus luchas por mejoras en el hoy se inscrib铆an, al mismo tiempo, en una estrategia de resistencia y superaci贸n del sistema. Al margen de aciertos y errores, de no haber marchado en lo social-pol铆tico a tono con los tiempos, tal concepto de resistencia ten铆a un v谩lido y profundo sentido. Su radicalidad anticapitalista era incuestionable. Es as铆 que mantendr谩 siempre, mientras exista el sistema capitalista, su vigencia fundamental.

Son tiempos dif铆ciles para los pueblos de nuestro Continente, para nuestro pueblo. El nivel de organizaci贸n del movimiento popular ha descendido, igualmente las luchas que cuestionaban la propia existencia al sistema. En tal sentido, hay que rehacerse de golpes recibidos y encontrar la forma de superar condiciones muy adversas, eludiendo los supuestos atajos que a nada conducen. Tenemos la fe de siempre que el pueblo encontrar谩, en sus diversas luchas, con construcciones subjetivas favorables, poco a poco, el camino. La historia es aleccionadora en tal sentido.

“Desde el momento mismo en que se da una relaci贸n de poder, existe una posibilidad de resistencia” dicen nuevas investigaciones. As铆 nos parece, mientras haya injusticia, explotaci贸n y opresi贸n, habr谩 resistencia. Y esa resistencia estar谩 alumbrando un futuro distinto, la posibilidad de la radical transformaci贸n de este orden.

Hay luchas diversas en el espectro del campo social-pol铆tico. Su permanencia y profundidad es variable. Hay algunas que emergen por momento con mucha fuerza social. El descontento parece buscar cauces.

S铆, en lo social, la nueva situaci贸n se manifiesta de manera diversa y encuentra diferentes resistencias y luchas. Estas pueden ubicarse seg煤n el campo que se est茅 tratando. Con distintos grados de relevancia se encuentran manifiestamente presentes.

Esto ocurre en el marco de un proceso permanente de tensiones sociales, de rebeld铆as, enfrentamientos, descontentos.

Se afirma, que la resistencia es construida sobre la base de la experiencia l铆mite vivida por aquellos que hacen de ella una aut茅ntica pr谩ctica de libertad. El 鈥渃omando鈥 est谩 en todas partes, viene de todas partes. Y sin embargo, la resistencia es primera, en esa medida est谩 necesariamente en una relaci贸n directa con el afuera del que procede el dominio. Est谩 en toda la extensi贸n territorial del poder dominante, es coextensiva a 茅l. Desde este punto de vista, el poder dominante ya no busca s贸lo disciplinar la sociedad sino que busca controlar la capacidad de creaci贸n y transformaci贸n de la subjetividad.

En tanto que los ejercicios de poder contempor谩neos se ejercen sobre la subjetividad, sobre el cuerpo individual y colectivo, pareciera que no queda lugar a donde ir m谩s all谩 de 茅l. Tenemos por el contrario que la resistencia se ejerce en cada lugar, de ah铆 que el sujeto de la resistencia sea un sujeto que escapa a su 鈥渁prisionamiento鈥, un sujeto resistente que enfrenta al poder dominante, un sujeto, pese a todo, capaz de desplegar pr谩cticas de resistencia y lucha en toda la extensi贸n social. Las resistencias contempor谩neas no tienen un lugar privilegiado, por el contrario, son muchas y en diferentes terrenos sociales. Pertenecen a una dimensi贸n que escapa a las relaciones sujetas al poder dominante, y esa dimensi贸n est谩 en el tipo de subjetivaci贸n que va produciendo. La pregunta por la resistencia es al mismo tiempo una pregunta por el poder. Pues el poder es una relaci贸n de fuerzas, esa relaci贸n de fuerzas ya es una relaci贸n de poder. Siendo as铆 la resistencia va estableciendo una relaci贸n de poder. En este caso de Poder Popular.

Resistencia, entonces, para esta larga etapa desde el presente a la Transici贸n. Acci贸n resistente para fortalecer luchas, para tender lasos solidarios entre ellas, para evitar y combatir su atomizaci贸n, para darle potencia organizativa y para crear nuevas posibilidades revolucionarias.

Cultura de Resistencia. Etapa de construcci贸n de Pueblo Fuerte.

En el sentido mencionado queda claro, que nuestra acci贸n social se proyecta desde la situaci贸n existente en un momento social dado. De ah铆 que tratemos de constatar que situaci贸n tenemos hoy en el movimiento popular. Tenemos que en tal espacio se ha producido en este 煤ltimo per铆odo un debilitamiento no solo en la cantidad de gente movilizada, del nivel de combatividad, sino tambi茅n y es lo m谩s preocupante un descenso en el nivel de circulaci贸n de ideas de rebeld铆a y cuestionamiento del orden existente.

Cuando nos referimos a esto, hablamos de grados de penetraci贸n de toda una cultura generada desde los centros de poder, difundida al nivel de bombardeo por los medios masivos llamados de comunicaci贸n, y muchas veces esto mismo repetido por sectores que se autodenominan de izquierda o progresistas. Una cultura de no te metas con 茅l sistema, buenos modales y adaptaci贸n al capitalismo como 煤nica realidad posible. Parece que tal cultura, finalmente, ha calado hondo en ciertos sectores del movimiento popular.

Por eso creemos firmemente que recrear una cultura de Resistencia es todo un desaf铆o militante de imprescindible urgencia.

Para profundizar la actitud de resistencia, reiteramos, se necesitan herramientas de an谩lisis, a trav茅s de las cuales elaborar una cr铆tica y una propuesta para tal medio espec铆fico. Es decir, pautas claras de acci贸n para el terreno de la militancia social. Ideas gu铆a que descartan de plano las ideolog铆as derrotistas, que aceptan al capitalismo como el 煤nico sistema posible.

Este proceso de elaboraci贸n, es fruct铆fero, y comienza a generar fermentos de resistencia fuerte cuando se da en 谩mbitos colectivos. Es parte de la pr谩ctica a desarrollar en estos 谩mbitos, pues ella va produciendo el fortalecimiento popular que es una tarea prioritaria en pos de la creaci贸n de un Pueblo Fuerte.

Cuando a esto nos referimos, hablamos de organizaciones sociales (sindicales, barriales, juveniles, estudiantiles, por reclamo de derechos, contra discriminaciones, contra atropellos y represiones etc.) independientes de los resortes del sistema. Hablamos de una actitud de no adaptaci贸n a las pautas del sistema en lo econ贸mico, pol铆tico, ideol贸gico, 茅tico y moral. En el campo de los valores, tan atacados en cuanto a identificaci贸n subjetiva, el rescate de la solidaridad y del sentimiento de pertenencia a los oprimidos se torna hoy tarea urgente. Sabido es que valores como estos no se decretan, ni vienen solos, sino que se aprenden en el contacto cotidiano, las diversas peleas sociales y en la comprensi贸n de que la pr谩ctica de ello posibilita un camino hacia una convivencia mejor entre iguales.

De este modo nuestros lugares de militancia deben ser al mismo tiempo escuelas sin aulas, donde nos eduquemos a trav茅s de la pr谩ctica sistem谩tica de los valores que posibilitan cambio. Fomentar una cultura de la resistencia, aportando en ella lo mejor de lo que somos y pensamos como pueblo oprimido, procurando simult谩neamente que la fraternidad de los que luchan se respire en el ambiente.

Tal discurso-acci贸n es necesario para ir forjando, sin prisa pero sin pausa, el rescate de los valores y las utop铆as que son el fermento profundo de la Resistencia. Plantear las discusiones, dando el combate pol铆tico e ideol贸gico al sistema, y no caer en el error de creer, que este tipo de discusiones son divisionistas. Ese sentimiento que han tratado de construir con aviesas intenciones los que quieren que s贸lo sus ideas conformistas sean las aceptadas y practicadas.

Aqu铆 el fortalecimiento resistente ir谩 de la mano, con retomar la concepci贸n de que la lucha es el 煤nico camino que puede rendir frutos reales y duraderos. La instalaci贸n de esa noci贸n y esa discusi贸n en el seno del movimiento popular es fundamental. Romper con esa actitud de confiar en el di谩logo sin lucha, de pedir favores al poder. La historia comprueba suficientemente que a煤n para lograr que el pueblo mejore sus condiciones de vida fue necesaria la lucha organizada enfrentando directamente a los sectores dominantes. Es en esa l铆nea y en esos 谩mbitos colectivos de lucha donde se puede generar la cultura de resistencia a que aludimos, desde las m谩s diversas expresiones.

S铆, las peleas se vienen planteando un poco diluidas y en forma fragmentaria, como fragmentado est谩 el tejido social. La cuesti贸n es generar o aumentar esos espacios de encuentro entre los que luchan, cada uno con sus aportes y experiencias desde lo espec铆fico, buscando el elemento com煤n que una las diversas expresiones en un solo pu帽o. El camino es largo, pero las anteriores generaciones nos han dejado un rico legado de experiencias. Ejemplos de lucha constante, en un tono decididamente anticapitalista, en las que tambi茅n el anarquismo organizado tiene una riqu铆sima historia y valiosos aportes. Son esas herramientas de an谩lisis y esa metodolog铆a que fomenta la solidaridad, la participaci贸n directa, y la dignidad en la lucha, combatiendo al mismo tiempo al individualismo y la resignaci贸n. Sin esperar soluciones m谩gicas de ning煤n tipo, menos del espectro de los que se autotitulan representantes del pueblo. En este sentido rescatamos aquella consigna que usaban los compa帽eros de la vieja ROE: “solo el pueblo salvar谩 al pueblo”. Igualmente aquel criterio que establec铆a: 鈥淓n la militancia cotidiana por una sociedad sin oprimidos ni opresores, hoy la tarea es resistir, ir acumulando para la pelea desde la pelea misma鈥.