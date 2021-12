Ucrania sigue 鈥巗in aplicar los acuerdos de Minsk, acuerdo que firm贸 en 2014. Y el r茅gimen de EEUU鈥 鈥巗igue haciendo resonar los tambores de guerra

El senador republicano Roger Wicker tiene una estrecha relaci贸n con el ex presidente dem贸crata Barack Obama y desempe帽贸 un papel central en la certificaci贸n de los resultados electorales que daban como perdedor al presidente saliente Donald Trump. El senador Wicker se pronuncia ahora contra toda forma de espiritualidad fuera del marco de las iglesias y es un aliado seguro del hoy inquilino de la Casa Blanca, el dem贸crata Joe Biden.

Roger Wicker, miembro de la Comisi贸n de Servicios Armados del Senado estadounidense, declar贸 el 8 de diciembre a Fox News que no excluye una intervenci贸n militar directa de EEUU contra Rusia para 芦defender Ucrania禄. Sin que el entrevistador se lo preguntara, el senador agreg贸 :

芦Ustedes saben que nosotros no excluimos la acci贸n nuclear en primer uso.禄

En otras palabras, este senador estadounidense dijo que EEUU podr铆a decidir ser el primero en recurrir al arma nuclear. Esto es un mensaje a Mosc煤 sobre la determinaci贸n de EEUU en cuanto a respaldar un posible ataque de Kiev contra los rusos de la regi贸n de Donbass. En las mentes de quienes desde 2014 han venido utilizando contra Rusia la estrategia de la tensi贸n, ese tipo de ataque ser铆a siempre una opci贸n ganadora.

Mosc煤 tendr铆a dos posibilidades: no intervenir militarmente en defensa de los rusos del Donbass, permitiendo que estos se viesen desbordados por el ataque ucraniano con apoyo de la OTAN y obligados a buscar refugio en Rusia -lo cual ser铆a un trauma para Rusia, sobre todo en el plano interno- o intervenir militarmente para detener el ataque ucraniano, exponi茅ndose as铆 a la condena internacional bajo la acusaci贸n de haber agredido e invadido un Estado soberano.

Los generales ucranianos han advertido que no estar铆an en condiciones de 芦repeler las tropas rusas sin una transfusi贸n masiva de ayuda militar de Occidente禄. Esa 芦transfusi贸n禄 ya ha comenzado. EEUU, que ya ha entregado a Kiev una ayuda militar de 2 500 millones de d贸lares, le entreg贸 adem谩s, en noviembre, otras 88 toneladas de municiones como parte de un 芦paquete禄 de 60 millones de d贸lares, que incluye tambi茅n misiles Javelin, ya desplegados contra los rusos del Donbass. Simult谩neamente, EEUU ha enviado a Ucrania m谩s de 150 consejeros militares que, junto a una docena de aliados de la OTAN, en realidad dirigen las operaciones ucranianas.

La situaci贸n es todav铆a m谩s explosiva dado el hecho que Ucrania -a煤n t茅cnicamente pa铆s socio pero de hecho ya miembro de la alianza atl谩ntica- podr铆a ser aceptada oficialmente como el miembro n煤mero 31 de la OTAN. Por consiguiente, a la luz del art铆culo 5 del Tratado del Atl谩ntico Norte, los otros 30 miembros de la OTAN deber铆an intervenir militarmente en el Donbass para apoyar a Ucrania contra Rusia.

El ministerio ruso de Exteriores ha solicitado a la OTAN no admitir a Ucrania, para no agravar la tensi贸n militar y pol铆tica en Europa, y record贸 que desde el fin de la guerra fr铆a Rusia ha recibido reiteradamente garant铆as de que el espacio de acci贸n y las fuerzas militares de la alianza atl谩ntica no avanzar铆an ni un paso hacia el este. Tambi茅n record贸 que esas promesas no se han respetado.

El ministerio ruso de Exteriores propuso despu茅s a la OTAN abrir negociaciones para alcanzar acuerdos a largo plazo que impidan tanto la ulterior expansi贸n de la alianza hacia el este como el despliegue de sistemas de armas en zonas de cercan铆a inmediata al territorio ruso. El 10 de diciembre, la OTAN rechaz贸 esa proposici贸n por boca de su secretario general, Jens Stoltenberg, quien declar贸 secamente que 芦la relaci贸n de la OTAN con Ucrania se decidir谩 entre los 30 miembros de la OTAN y Ucrania, y por nadie m谩s.禄

Inmediatamente despu茅s, el 13 de diciembre, los ministros de Exteriores del G7 (EEUU, Canad谩, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Jap贸n) y el Alto Representante de la Uni贸n Europea, reunidos en Liverpool, declararon estar 芦unidos en la condena del fortalecimiento militar de Rusia y de su ret贸rica agresiva hacia Ucrania禄 y agregaron que 芦Rusia no debe tener duda alguna sobre el hecho que una ulterior agresi贸n militar contra Ucrania tendr铆a como respuesta consecuencias masivas y graves costos.禄

Mientras tanto, Finlandia, miembro de la Uni贸n Europea y activo socio de la OTAN contra Rusia, anuncia la compra de 64 aviones de combate F-35A a Lockheed Martin a un costo de 8 400 millones de euros, suma que se eleva a 10 000 millones al agregar el costo de la infraestructura necesaria para esos aparatos. El gobierno finland茅s tendr谩 que dedicar tambi茅n otros 10 000 millones de euros al mantenimiento y la modernizaci贸n de esos aviones de combate de fabricaci贸n estadounidense.

Esos 64 aviones de combate F-35A, con capacidades de ataque nuclear, ser谩n desplegados cerca de la frontera de Rusia, a s贸lo 200 kil贸metros de San Petersburgo, y estar谩n de hecho bajo las 贸rdenes de EEUU, que, como acaba de recordarlo el senador estadounidense, no excluye ser el primero en recurrir a las armas nucleares.

il Manifesto