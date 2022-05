–

Por Barbaria

El desarrollo de la guerra imperialista entre Rusia y Ucrania ha vuelto a colocar, de modo meridiano, la importancia de las consignas invariantes y tradicionales del movimiento revolucionario frente a la guerra del capital: la fraternizaci贸n entre los proletarios en uniforme de ambos frentes, contra todas las patrias por el internacionalismo proletario, dirigir las armas contra la propia burgues铆a, el derrotismo revolucionario y la transformaci贸n de la guerra imperialista en guerra de clases. En el cuaderno que editamos aqu铆 publicamos una serie de textos que hemos ido sacando como grupo al calor del recrudecimiento de la guerra imperialista y otros materiales, que nos parece importante sacar tambi茅n en papel, de compa帽eros que se ubican en un mismo terreno de intransigencia de clase e internacionalista. Han circulado numerosos comunicados defendiendo una perspectiva an谩loga a la nuestra. Los compa帽eros de la revista Controverses han publicado la mayor铆a de estos comunicados en franc茅s, ingl茅s y castellano y se puede consultar en su p谩gina web[1]. Tambi茅n los compa帽eros argentinos de Panfletos subversivos o los compa帽eros checos de Tridni Valka han desarrollado una labor muy importante para hacer conocer las reacciones internacionalistas frente a la guerra que minor铆as de todo el mundo estamos llevando a cabo de modo claro y cabal[2].

La mayor铆a de los grupos que hemos defendido estas posiciones nos encontramos ubicados en un terreno program谩tico, que es el de la izquierda comunista o el de otras corrientes influenciadas por ella[3]. Nos referimos a las minor铆as revolucionarias que, de un modo intransigente, a partir de la d茅cada de los 20 del siglo XX, defendieron la autonom铆a de clase y el internacionalismo proletario en la larga noche de la contrarrevoluci贸n, en aquellos a帽os que eran medianoche en el siglo, para retomar la met谩fora de Victor Serge. Es muy importante c贸mo, en ese contexto contrarrevolucionario, defendieron a contracorriente una perspectiva revolucionaria contra todas las facciones burguesas: del capitalismo de Stalin a las potencias democr谩ticas, del fascismo a las corrientes antifascistas. Eso es lo que permiti贸, adem谩s, defender una perspectiva de clase e internacionalista contra los dos campos burgueses durante la II Guerra Mundial[4]. Adem谩s, algunos grupos anarquistas e internacionalistas han manifestado un posicionamiento claro y significativo contra la guerra imperialista. Queremos destacar, en primer lugar, el comunicado de los compa帽eros rusos de KRAS-AIT Contra la guerra, comunicado que publicamos en este cuaderno por la importancia de la defensa de posiciones internacionalistas y revolucionarias en uno de los Estados protagonistas de la guerra imperialista. Como dicen los compa帽eros de KRAS-AIT:

鈥淗acemos un llamado a los soldados enviados a combatir a que no se disparen unos a otros y m谩s a煤n a que no abran fuego contra la poblaci贸n civil.

Los instamos a que se nieguen en masa a cumplir las 贸rdenes criminales de sus comandantes.

隆PARAR ESTA GUERRA!

隆BAYONETA AL SUELO!

Llamamos a la gente en la retaguardia a ambos lados del frente, a los trabajadores de Rusia y Ucrania a no apoyar esta guerra, no ayudarla, al contrario, 隆resistirla con todas sus fuerzas!

隆No vayas a la guerra!

隆Ni un solo rublo, ni un solo hryvnia de nuestros bolsillos para la guerra!

隆Haced huelgas contra esta guerra si puedes!鈥

Hay que destacar tambi茅n comunicados como los del grupo anarcosindicalista serbio IWA-AIT con el expresivo t铆tulo Convirtamos la guerra imperialista en revoluci贸n obrera[5]. Este tipo de posiciones suponen adem谩s suponen una cr铆tica internacionalista frente a otros grupos anarquistas que est谩n participando en la guerra imperialista como parte del ej茅rcito ucraniano[6].

Ahora bien, la defensa de estas posiciones internacionalistas son un ejemplo importante, pero muy minoritario y a contracorriente. Existen sectores que aluden al hecho de que la defensa del internacionalismo no tendr铆a sentido porque sus efectos pr谩cticos a d铆a de hoy ser铆an nulos. Realizan una cr铆tica no porque no sea justo el derrotismo revolucionario, sino porque no ser铆a operativo. Dos son las cr铆ticas que debemos hacer a este tipo de planteamientos. En primer lugar, a peque帽a escala y de modo obviamente d茅bil, se est谩n dando ejemplos de posicionamiento contra la guerra y de deserciones en ambos ej茅rcitos[7]. Y en segundo lugar, una cr铆tica con m谩s enjundia es que los comunistas revolucionarios no operamos en funci贸n simplemente al momento presente, al instante y a la capacidad que tengamos de actuar sobre un momento. Los revolucionarios, en la sociedad del capital, somos normalmente minor铆as que operamos en situaciones desfavorables. Por ello, nuestra teor铆a, como dec铆a Bordiga, es sobre todo una doctrina de la contrarrevoluci贸n. Defender posiciones internacionalistas ahora es algo esencial para que la clase en su conjunto pueda hacerlas suyas en un futuro. Los revolucionarios tenemos que mantener la l铆nea del futuro en el presente: esa es nuestra tarea esencial.

Otra posici贸n muy diferente es la de aquellos que sostienen que los revolucionarios deber铆amos defender el derecho del pueblo ucraniano a la defensa de su territorio y que no habr铆a existencia independiente del proletariado sin ese contenido elemental. Algo que se afirma aunque suponga que, de modo no ideal, el proletariado ucraniano lo haga organizado por el ej茅rcito y el Estado ucraniano. No defender esa posici贸n, argumentan, ser铆a una muestra de un dogmatismo que someter铆a el esp铆ritu de la emancipaci贸n proletaria al dogma de unas posiciones abstractas y sin alma. Todo ello, sin embargo, nos evoca la letra y el sentido de discusiones pasadas:

鈥淟as f贸rmulas se adaptan a los acontecimientos, pero pretender adaptar los acontecimientos a las f贸rmulas es un onanismo est茅ril, es algo banal y alocado. Es una empresa rid铆cula. Si ma帽ana 鈥攑or un juego complejo de circunstancias鈥 se demostrase que la intervenci贸n de Italia pudiera acelerar el fin de esta horrenda carnicer铆a, 驴qui茅n 鈥攅ntre los socialistas italianos鈥 querr铆a desencadenar una huelga general para impedir la guerra? [La intervenci贸n] ahorrar铆a centenares de miles de vidas proletarias en Francia, Alemania, Austria, etc. 驴No ser铆a una prueba suprema de solidaridad internacional? 驴Nuestro inter茅s, como hombres y como socialistas, no es que este estado de anormalidad sea breve y liquide todos los viejos problemas? [鈥 No podemos encerrarnos en una f贸rmula si no queremos condenarnos a la inmovilidad. La realidad se mueve y con ritmo acelerado. Tenemos el privilegio de haber vivido en la hora m谩s tr谩gica de la historia del mundo. 驴Queremos ser 鈥攃omo hombres y como socialistas鈥 simplemente los espectadores de este grandioso drama? 驴No queremos ser, de alg煤n modo, sus protagonistas? Socialistas de Italia, mirad bien: a veces la letra mata el esp铆ritu. 隆No salvemos la letra del socialismo si eso significa matar su esp铆ritu!鈥[8]

El tono y el sentido de estas mismas palabras las hemos escuchado estos d铆as de cara a nuestras posiciones internacionalistas. Bastar铆a eliminar las referencias a Italia y a los contendientes de la I Guerra Mundial y hablar de Ucrania para ver c贸mo palabra por palabra su sentido se repite en algunos sectores pretendidamente anticapitalistas. Nosotros ser铆amos doctrinarios dogm谩ticos que vivir铆amos encerrados en f贸rmulas que pretenden ajustar la realidad a nuestros deseos. Por su boca, en realidad, habla el oportunismo de toda la vida, que es incapaz de mantener la l铆nea del futuro revolucionario en el presente, porque se adapta a lo inmediato. Son los conservadores contrarrevolucionarios del instante, de la cat谩strofe capitalista. El hecho de que el autor de las palabras citadas arriba sea Mussolini deber铆a hacer reflexionar. Quien defiende alguno de los bandos de una guerra imperialista se ubica en el terreno de la burgues铆a y del capital para toda la vida. No hay vuelta atr谩s. Por eso es tan importante la intransigencia revolucionaria e internacionalista en estos momentos de aceleraci贸n de la crisis del capital y de la guerra imperialista. El comunismo es un movimiento real e hist贸rico que implica fines y medios. Debemos preparar los medios ya desde el presente para poder alcanzar los fines de la autoemancipaci贸n proletaria y humana. El comunismo, una sociedad sin clases, mercanc铆a y Estado, implica, como prerrequisito, la autonom铆a y antagonismo de clase frente a la burgues铆a, el internacionalismo que se concretiza en la constituci贸n de un proletariado mundial que se constituye en clase y, por tanto, en partido dirigido hacia los fines del comunismo. Quien niega la independencia de clase y la autonom铆a del proletariado contra todas las burgues铆as ahora, la niega para siempre. No hay medias verdades en estas cuestiones. Supone levantar barreras de clase infranqueables. Y como revolucionarios, como han dicho los anarquistas de KRAS-AIT frente a los 鈥渁narco-patriotas鈥, tenemos el deber de no olvidar. O como dijeron otros revolucionarios en el pasado, nuestra obligaci贸n es no traicionar nunca la perspectiva revolucionaria y emancipadora del proletariado. Es lo que olvidan nuestros cr铆ticos cuando nos atacan como doctrinarios.

Obviamente nuestra repulsa y odio a las matanzas de toda guerra imperialista es plena. Nuestro odio a todos los bandos en conflicto y a las matanzas del imperialismo ruso es inquebrantable. Lo que afirmamos es que el proletariado ucraniano, y todo el proletariado mundial, solo puede defender su existencia y sus condiciones de vida si se opone a la guerra imperialista, a su propia burgues铆a y a todas las burgues铆as en liza. El proletariado ucraniano no defiende su existencia en la guerra imperialista, sino que se convierte en carne de ca帽贸n de unos intereses que no son los suyos: son los de la burgues铆a ucraniana y los del bloque imperialista occidental que est谩 detr谩s de ella. Est谩 afirmaci贸n, actualmente minoritaria, ser谩 cada vez m谩s evidente en la medida en que el conflicto imperialista se enquiste. Y es que la guerra no es el resultado de una mala burgues铆a que se opone a una burgues铆a racional. No hay ning煤n mal menor. La guerra nace de las entra帽as de la l贸gica de la sociedad del capital.

Tenemos ejemplos en el pasado durante la primera matanza imperialista: la divisi贸n en l铆neas de clase de 鈥渁narco-patriotas鈥 como Kropotkin frente a internacionalistas como Malatesta, por ejemplo; o dentro del campo de la II Internacional, cuando la socialdemocracia adquiri贸 definitivamente su naturaleza de clase como izquierda del capital, llamando a los proletarios a matarse unos contra otros en defensa de la patria. Sus argumentos se repiten ahora. Era una matanza moment谩nea, luego volver铆a la solidaridad de clase. Tras la masacre en las trincheras habr铆a que reconstruir pl谩cidamente la Internacional en los salones de la pol铆tica burguesa. Lo que importaba era no ser doctrinarios, ser concretos, reaccionar frente a lo inmediato. Esos argumentos no eran solo de Mussolini, que fue coherente llevando la defensa de la patria al desarrollo del movimiento fascista. La socialdemocracia alemana defend铆a la civilizaci贸n germana, m谩s progresista que el zarismo ruso, y hab铆a que defender los cr茅ditos de guerra. Tambi茅n hoy se sostiene el env铆o de armas a Ucrania desde arriba o, en una perspectiva m谩s izquierdista que comparten muchos anarquistas y trotskistas, se llama al armamento desde abajo de las milicias ucranianas. Son los mismos que despu茅s defendieron el Estado burgu茅s de la Rep煤blica de Weimar. Los que odiaban la revoluci贸n como el pecado como Ebert, el presidente del SPD alem谩n y de la Rep煤blica democr谩tica. Los que se ofrec铆an a ser los perros sangrientos contra la revoluci贸n como Noske, el que fue ministro democr谩tico del Interior y que asesin贸 a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht, adem谩s de a decenas de miles de proletarios revolucionarios. De eso se trata, del hilo hist贸rico, el de la revoluci贸n y el comunismo, o el de la contrarrevoluci贸n y la izquierda del capital.

Frente a esta, nosotros defendemos las tradiciones revolucionarias de las oposiciones internacionalistas a la II Internacional, las que defendieron el derrotismo revolucionario de los bolcheviques y la izquierda germano-holandesa (Pannekoek, Gorter鈥) en las reuniones de Zimmerwald y Kienthal. El enemigo es siempre nuestra burgues铆a y toda la burgues铆a internacional. Hay que transformar la guerra imperialista en guerra de clases. Las posiciones de Rosa Luxemburgo en El folleto Junius: la afirmaci贸n de la lucha de clases frente a la sagrada familia de la unidad patri贸tica. Aquellos que llaman a defender a Ucrania est谩n afirmando que no existen clases ni antagonismo de clase, en esa arcadia fuera de la historia que ser铆a la naci贸n ucraniana. El imperialismo no es una realidad que sea propia de algunos Estados. Todos los Estados son imperialistas, algunos dominantes y otros subalternos, como dec铆a la misma Rosa, porque el imperialismo no es sino la expresi贸n pol铆tica e internacional de la competencia capitalista mundial. Igual que las empresas compiten entre s铆, los Estados, encarnaci贸n del capital nacional y sus intereses, compiten entre ellos. De ah铆 que la guerra sea intr铆nseca a la din谩mica capitalista. Defender a Ucrania no es defender al proletariado y a la poblaci贸n, sino luchar para que seamos carne de ca帽贸n de la burgues铆a mundial. Como afirman con fuerza los compa帽eros iran铆es de la f谩brica de Haft Tappeh, esta guerra, como todas las guerras entre naciones, es contra el proletariado internacional[9].

Tambi茅n podemos pensar en la II Guerra Mundial y en la d茅bil posici贸n internacionalista que, en plena contrarrevoluci贸n, defendieron los revolucionarios del tercer campo[10]. En esa ocasi贸n, por ejemplo, el trotskismo pas贸 al campo de la izquierda del capital al defender uno de los bloques en guerra (el democr谩tico) frente al otro (el fascista), con la excepci贸n notable de aquellos que defendieron una posici贸n de derrotismo revolucionario y de oposici贸n a todos los campos burgueses. Nos referimos a compa帽eros como los internacionalistas en torno a Munis (Benjamin P茅ret, Natalia Sedova, Esteban Bilbao o Jaime Fern谩ndez)[11], al revolucionario griego Agis Stinas[12] o a los comunistas revolucionarios de origen austr铆aco del RK脰[13]. Por eso no debe extra帽arnos que a d铆a de hoy los diferentes grupos trotskistas se ubiquen directa o indirectamente del lado de uno de los bloques en guerra, o que le den m谩s importancia a la lucha contra la OTAN y, entonces, Putin o no es imperialista o es representante de un imperialismo menor, o que sostengan al otro bando con la c贸moda excusa de defender la autodeterminaci贸n ucraniana: armas para Ucrania, gritan: o sea, armas para la guerra imperialista.

Y es que la defensa de la guerra imperialista se presenta siempre con los mismos argumentos: defensa de la civilizaci贸n democr谩tica frente a la barbarie, las (pobres) naciones agredidas frente al invasor (como si la naturaleza de un esclavista que posee 100 esclavos fuera mejor que quien posee 1.000) o en nombre del sacrosanto derecho de las naciones a la autodeterminaci贸n[14].

Entonces, y como dec铆amos al inicio de esta introducci贸n, la guerra imperialista en curso supone el sost茅n invariante de la estrategia y t谩ctica internacionalista. Esto se expresa en la defensa del derrotismo revolucionario proletario y en la transformaci贸n de la guerra imperialista en guerra de clases, todo ello en contra de un inmediatismo oportunista que destruye nuestra perspectiva hist贸rica en nombre de la complejidad del momento, o de ser concretos y poder intervenir de modo m谩s eficaz en la realidad del momento: Mussolini habla por su boca.

Esa es la finalidad de publicar los textos que se pueden leer o releer a continuaci贸n en papel. Como Barbaria hemos publicado cuatro de textos. El primero, Rusia, Ucrania y la importancia de las preguntas, habla de la importancia de no empantanarnos en los discursos burgueses sobre la guerra. El segundo, Guerra en Ucrania: el rat贸n y el gato, se escribi贸 al calor del desencadenamiento de la guerra defendiendo una perspectiva internacionalista neta. En el tercero, como dice su t铆tulo, tratamos de volver a Algunas posiciones fundamentales del internacionalismo proletario. En el 煤ltimo, La guerra econ贸mica, la guerra que ya es, observamos las consecuencias econ贸micas de la guerra como un ataque contra el proletariado. Publicamos adem谩s otros textos que defienden igualmente el internacionalismo proletario de un modo neto e intransigente. El ya mencionado comunicado de los compas rusos de KRAS-AIT contra la guerra, un texto inicial de los compa帽eros de Tridni Valka que se detiene en explicar de manera clara el porqu茅 del derrotismo revolucionario, una breve y excelente denuncia a la guerra imperialista escrita por un compa帽ero que firma como Esclavo asalariado internacionalista, que recuerda la frase de Liebknecht de que el enemigo est谩 siempre en tu propio pa铆s, y por 煤ltimo, la denuncia expl铆cita y firme de los compa帽eros argentinos de La Oveja Negra a la guerra imperialista.

Publicamos estas p谩ginas no como un an谩lisis de una guerra puntual o un an谩lisis de coyuntura, sino desde el convencimiento de que estamos viviendo una aceleraci贸n hist贸rica de la crisis del capitalismo como civilizaci贸n. La guerra es solo una de las muestras de dicha crisis originada por un sistema que ha llegado a sus l铆mites internos. En primer lugar, porque el capitalismo vive de explotar a personas (proletarios) y no a m谩quinas. La expulsi贸n de fuerza de trabajo supone un estancamiento y una regresi贸n en la producci贸n de valor, as铆 como la misma crisis ecol贸gica, que se manifiesta tambi茅n en pandemias como el COVID[15]. Y por c贸mo, todo ello, expresa la p茅rdida de energ铆a[16] que un sistema tan entr贸pico como el capitalismo vive鈥 En este contexto, la guerra imperialista se presenta como una realidad cada vez m谩s palpable sobre el horizonte. La guerra en el capitalismo no es el resultado puntual de unos gobernantes locos, sino de la misma realidad competitiva de un capitalismo que, adem谩s, est谩 en crisis. Por eso, estas p谩ginas no hablan desde la reivindicaci贸n de un eterno y catastr贸fico presente, pero s铆 miran al pasado para abrir el 煤nico horizonte posible de futuro: el comunismo. Una comunidad sin dinero, sin Estado y sin clases sociales. Y por tanto, sin guerras. Pero para ello debemos transformar las guerras del capital en la guerra de clases contra esta sociedad putrefacta. Estamos convencidos de que no faltar谩n situaciones que lo hagan posible.

