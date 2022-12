–

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcanyiz aprob贸, con los votos en contra de PP y PAR, la adhesi贸n a un convenio con Amical de Mauthausen, asociaci贸n de prestigio internacional que defiende los derechos morales y materiales, la dignidad y memoria de las personas represaliadas en los campos de exterminio nazis.

Durante el debate, el portavoz del PP, Ignacio Carb贸, menospreci贸 la memoria de 17 alca帽izanos asesinados en Mauthausen. Como respuesta a sus declaraciones IU Alca帽iz ha querido puntualizar su argumentaci贸n.

Carta integra de la Asamblea de IU Alca帽iz al concejal, consejero comarcal, y portavoz del PP, Ignacio Carb贸 Espinosa:

El pasado martes 13 de diciembre, en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Alca帽iz, hab铆a un punto del orden del d铆a donde se propon铆a la adhesi贸n a un convenio con Amical de Mauthausen, se trata de una asociaci贸n fundada en 1962 por antiguos deportados a este campo de concentraci贸n nazi, y que tiene como objetivo defender los derechos morales y materiales de los aproximadamente 10.000 espa帽oles deportados a los campos de concentraci贸n del Tercer Reich y de sus familiares, estrechar lazos de solidaridad entre ellos y preservar su memoria. Al campo austr铆aco de Mauthausen fueron deportados y all铆 asesinados 17 alca帽izanos.

Durante el debate de este punto en el Pleno (donde tanto PP como PAR votaron en contra), el Sr. Carb贸 realiz贸 una serie de afirmaciones y valoraciones a las que deseamos responder desde la Asamblea de IU-Alca帽iz.

1潞 Se refiere a la asociaci贸n Amical de Mauthausen como 鈥渦na asociaci贸n que ni nos va, ni nos viene鈥. Una frase especialmente lamentable, m谩s cuando estamos hablando de que 17 alca帽izanos perdieron la vida en este campo de concentraci贸n y que esta asociaci贸n busca dignificar y poner en valor su memoria. Pensamos que esta desafortunada frase del Sr. Carb贸 lo ubica en una posici贸n pol铆tica a a帽os luz de la concordia y la reconciliaci贸n que tanto les gusta predicar.

2潞 Votaciones como la del otro d铆a por parte del PP, contra la Amical de Mauthausen, y por tanto contra la dignificaci贸n de los espa帽oles que murieron en los campos nazis, suponemos que es consecuencia inevitable de ser los herederos pol铆ticos de un r茅gimen, el franquista, que no solo era golpista y dictatorial, sino el aliado de los reg铆menes nazi y fascista, que realizaron bombardeos como el de Alca帽iz o Guernica.

Entendemos que por todo esto les ser谩 imposible reparar la memoria de las v铆ctimas espa帽olas de los campos de concentraci贸n nazis, al ser herederos pol铆ticos de quienes fueron aliados de los criminales que llevaron a las c谩maras de gas a millones de personas, entre ellas 17 alca帽izanas en Mauthausen.

Y no decimos esto de manera infundada, ya que el PP es el resultado de la refundaci贸n de Alianza Popular (AP), partido creado por pol铆ticos franquistas que rechazaron en su momento la reforma del r茅gimen tal como se desarroll贸 en la transici贸n; y la mitad del grupo parlamentario de AP no apoy贸 la Constituci贸n de 1978 y todos ellos votaron en contra del T铆tulo VIII que desarrolla la Organizaci贸n Territorial del Estado.

3潞 En gran parte de su argumentaci贸n se empe帽a en igualar y equilibrar a los dos bandos de la Guerra Civil espa帽ola como igual de malos: es lo que se denomin贸 en Argentina como la 鈥渢eor铆a de los dos demonios鈥, en donde las dos partes son igual de culpables y sus actos igual de terribles; actualmente en Argentina ya nadie defiende esas tesis y el pa铆s ha asumido que hubo unos verdugos y unas v铆ctimas, unos golpistas asesinos y unos dem贸cratas asesinados. Sin embargo, en Espa帽a la postura equidistante de 鈥渢odos fueron malos鈥 sigue teniendo fuerza gracias al poso ideol贸gico y cultural que provocaron las cuatro d茅cadas de dictadura.

Pero no, Sr. Carb贸, no, los dos bandos no fueron iguales, por mucho que a usted le moleste. Hubo un bando rebelde que dio un golpe de Estado y que, al fracasar en muchos territorios, provoc贸 una lenta y cruenta guerra civil que el bando golpista s贸lo gan贸 gracias a la ayuda de la Alemania nazi de Hitler y a la Italia fascista de Mussolini. Despu茅s de ganar la guerra, el bando franquista no busc贸 la reconciliaci贸n, sino la represi贸n y la venganza m谩s cainita, que provoc贸 miles de muertos en las c谩rceles y en los pelotones de fusilamiento. Durante 40 a帽os las v铆ctimas provocadas por el bando republicano (que por supuesto las hubo) tuvieron su justicia y reparaci贸n en forma de homenajes, nombres de calles e inscripciones en monumentos, mientras las v铆ctimas del bando republicano se pudr铆an en cunetas o se exiliaban fuera de Espa帽a, y sus bienes eran saqueados e incautados. Y ahora, despu茅s casi de 100 a帽os siguen siendo ustedes igual de inmisericordes, intentando bloquear la dignificaci贸n de la memoria de aquellas personas que fueron represaliadas y asesinadas por el fascismo en todas sus versiones, ya sea franquista o nazi.

4潞 Sigue usted falseando la Historia, utilizando el viejo y rancio argumento de la ingobernabilidad de la Rep煤blica y la inevitabilidad del golpe de Estado. Se refiere a la Rep煤blica como 鈥渁quellos a帽os oscuros鈥 y que 鈥渘o era una 茅poca dulce ni que augurara un futuro prometedor para Espa帽a鈥. Le queremos responder que la Rep煤blica fue la primera experiencia verdaderamente democr谩tica que tuvo este pa铆s en su historia, y que los sectores olig谩rgicos (terratenientes, grandes industriales, iglesia y ej茅rcito) no pudieron soportar, generando un ambiente de crisis e inestabilidad que propiciara la vuelta al orden 鈥渄e toda la vida鈥. La mayor铆a del pueblo espa帽ol vot贸 en febrero de 1936 por seguir profundizando en la democratizaci贸n y en la justicia social para hacer avanzar al pa铆s, aspecto que no pudieron soportar las 茅lites econ贸micas y sociales y propiciaron un golpe de Estado con las sabidas consecuencias para todos. Esta es la verdad de su 鈥渙diada鈥 Rep煤blica. Un sistema democr谩tico, con todos sus errores, pero democr谩tico, que fue derrocado por la fuerza de las armas, no de la raz贸n.

5潞 Dice usted cosas que no son verdad (no sabemos si por ignorancia o por su inter茅s pol铆tico) cuando afirma que el Partido Comunista es ilegal en Alemania. Hemos de decirle que esto es falso y que durante a帽os, ya con la Alemania reunificada, los 鈥渧iejos comunistas鈥 segu铆an ganando las elecciones en el Berl铆n oriental. Y con respecto a su obsesi贸n con el Partido Comunista de Espa帽a, le recordamos que es un partido legal desde el 9 de abril de 1977, aunque actualmente no se presenta a las elecciones porque est谩 integrado en IU. La historia del PCE, es la historia de la dignidad y la lucha contra el franquismo. Mientras todos los partidos estaban desaparecidos en la oscuridad que este pa铆s tuvo que vivir durante los 40 a帽os de dictadura, el PCE segu铆a con su lucha clandestina para pelear por la democracia, la justicia social y los derechos laborales. Mientras Espa帽a era un p谩ramo pol铆tico, el PCE mantuvo la llama de la esperanza y forz贸 junto el pueblo espa帽ol un sistema democr谩tico durante la transici贸n que jam谩s se hubiera alcanzado sin la fuerza de las mujeres y hombres del PCE. Esta es la realidad del comunismo en Espa帽a por mucho que le pese, Sr. Carb贸.

6潞 Saca a la luz la resoluci贸n del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019 en donde 鈥渃ondena los cr铆menes cometidos por los reg铆menes nazi y comunista a lo largo del siglo XX e insta a los Estados miembros a hacer frente a las organizaciones que difunden discursos de incitaci贸n al odio y a la violencia鈥. Y en donde vuelve a repetir el mantra de los 100 millones de muertos que ha producido el comunismo durante su historia. Iremos por partes Sr. Carb贸.

En primer lugar queremos poner en valor el impulso de la URSS para vencer al nazismo durante la II Guerra Mundial. Que nadie se enga帽e, si no hubiera sido por la valent铆a, fuerza y sacrificio del pueblo ruso y el Ej茅rcito Rojo, los aliados no hubieran ganado la guerra. Seguido a esto y como dijo Julio Anguita: 鈥渃on todos los horrores y los errores, el pueblo ruso comi贸 por primera vez con los comunistas鈥. Y repetimos nosotros en primera persona, con todos los horrores y los errores que hayan podido cometer algunos en nombre del comunismo, nuestra asamblea no renuncia a los valores ni a los principios del comunismo entendido como lucha por la igualdad, la justicia social, los servicios p煤blicos, los derechos sociales y laborales, el feminismo, el laicismo, el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos.

En segundo lugar, no vamos a entrar en la justificaci贸n de cr铆menes totalmente repudiables de sistemas totalitarios, pero le animamos a leer la abundante bibliograf铆a que pone en duda y solfa el mantra de los 100 millones de muertes a cargo del comunismo.

7潞 Para finalizar, Sr. Carb贸, nosotros s铆 votamos a favor de apoyar a Amical de Mauthausen, como tambi茅n hubi茅ramos apoyado cualquier iniciativa que hubiera apoyado a v铆ctimas de cualquier signo y color. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros.