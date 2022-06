–

De parte de Socialismo Libertario June 20, 2022

La victoria de las derechas, que consigue el 60% de los votos frente el 39% de las izquierdas, es una mala noticia.

Detr谩s del triunfo del PP, 1.582.412 votos (43,1%), frente a los 750.778 (20,7%) de 2018, en las elecciones auton贸mica andaluzas del pasado domingo hay muchos mensajes.

El PP menos 鈥渋deol贸gico鈥, el menos conflictivo con el gobierno central, el menos proclive a seguir a Vox, el que consigue ocupar la posici贸n central del PSOE consigue un resultado hist贸rico. Un resultado hist贸rico y, por eso mismo, condicionado, porque la mayor铆a absoluta del PP andaluz se debe a la moderaci贸n demostrada en el ejercicio del poder auton贸mico. Moderaci贸n de la que depender谩, por eso, conseguir mantenerlo.

El PP absorbe el voto de Ciudadanos, y tambi茅n parte del PSOE (cerca del 10% dicen algunos institutos demosc贸picos). Consigue canalizar tambi茅n el voto 鈥溍簍il鈥 para que, al gobernar en solitario, pueda neutralizar a Vox.

El PSOE no ha sabido reinvertir su declive andaluz, despu茅s de 37 a帽os de poder absoluto que se acabaron en 2018. Consigue 883.707 (24.09%) votos, 130.000 menos que hace 4 a帽os, que ya era su peor resultado. A su izquierda, la ri帽a que ha llevado a la formaci贸n de Por Andaluc铆a, el conjunto de organizaciones (Podemos, M谩s Pa铆s, Izquierda Unida, Ecuo etc鈥) que, junto a En Com煤 Podem en Catalunya y Compromis en Valencia, deber铆an sostener el proyecto de Yolanda D铆az, ha provocado un esperado fracaso, agrandado por la presencia de Adelante Andaluc铆a de Teresa Rodr铆guez. En conjunto las fuerzas a la izquierda del PSOE pasan de los 15 esca帽os de 2018 a los 7 actuales.

Seg煤n los sondeos demosc贸picos, de los resultados andaluces no se podr铆an extraer indicaciones m谩s generales. Veremos. Algunos indicios, sin embargo, se pueden ver. En las derechas, ya no hay tres partidos. El PP ha aniquilado a Ciudadanos y quiere reducir a Vox a la irrelevancia o, en todo caso, a una alianza subordinada. Para las izquierdas las cosas son m谩s complicadas porque el PSOE necesita urgentemente un aliado solvente para aspirar a seguir gobernando y el camino de Yolanda D铆az no se anuncia f谩cil.

Tampoco hay que olvidar el dato de quienes han decidido no participar en las elecciones. Son 2.633.145 personas, es decir el 41,67% de los que ten铆an derecho al voto.