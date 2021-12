–

De parte de Nodo50 December 16, 2021 58 puntos de vista

鈥淟as leyes de la Comunidad de Madrid ven铆an a intentar resolver algunos problemas que pon铆an en situaciones de vulnerabilidad de algunos ciudadanos, y por supuesto que no soy mejor por ser gay, pero he tenido que sufrir que se me insultara y por eso son necesarias las leyes de igualdad鈥, ha afirmado el diputado del PP Jaime de los Santos para anunciar la abstenci贸n de su grupo en la toma de consideraci贸n de la proposici贸n de ley de Vox, que supon铆a derogar la Ley LGTBI y la Ley Trans madrile帽as.

Con la abstenci贸n del Partido Popular, la proposici贸n de ley ha deca铆do en la Asamblea de Madrid, pero desde el partido que Isabel D铆az Ayuso lidera en la Comunidad de Madrid contin煤an las negociaciones para modificar ambas leyes, unas reformas que, seg煤n alertan desde colectivos como la Plataforma Trans y la Federaci贸n Estatal LGTBI+, pueden dejar en papel mojado estas leyes auton贸micas que respaldan los derechos de este colectivo y que a煤n no se han llegado a implementar en varios de sus 谩mbitos.

鈥淓st谩n negociando con los derechos LGTBI por la puerta de atr谩s鈥, ha alertado en el Pleno de la Asamblea de Madrid la diputada de Unidad Podemos Paloma Garc铆a Villa. Desde el PP madrile帽o, la respuesta sobre estas negociaciones, en palabras de la diputada popular Encarnaci贸n Rivero, ha sido que 鈥渕odificar no es sin贸nimo de derogar鈥, y tras hecho ha echado en cara a Podemos defender a las madres de Infancia Libre o a Juana Rivas.

Lo ha hecho antes de que llegara el punto del d铆a sobre la proposici贸n de Vox, en una jornada que ha ido marcada sobre todo por este punto. 鈥淪omos m谩s diputados y diputadas LGTBI鈥, ha afirmado Garc铆a Villa en su turno de palabra sobre la propuesta de Vox en respuesta a De los Santos. 鈥淓ste debate no tendr铆a que haber tenido lugar鈥, ha concluido.

Desde Vox, Roc铆o Monasterio ha defendido la proposici贸n de ley como parte de una 鈥渂atalla ideol贸gica鈥. 鈥淯na defensa de la verdad, de la familia, de la propiedad, de los valores, una defensa de la belleza鈥, ha afirmado la l铆der de Vox en Madrid. Unos valores que, seg煤n ha continuado Monasterio, se han visto amenazados por la deriva que lleg贸 a Espa帽a con Zapatero, en referencia a la ley de matrimonio homosexual impulsada con su Ejecutivo. 鈥淣o dieron la batalla ideol贸gica ni con Catalu帽a, ni con las leyes de memoria hist贸rica, ni con el g茅nero, desprotegiendo a las familias y a los ni帽os鈥, ha echado en cara al Partido Popular.

鈥淧ara ustedes nos habr铆amos quedado en 1979 y seguir铆amos siendo enfermos鈥, ha afirmado sobre Vox el diputado del PSOE madrile帽o Santiago Jos茅 Rivero Cruz. 鈥淰ox pretende derogar la protecci贸n en el 谩mbito familiar, la protecci贸n en el empleo, la protecci贸n en el 谩mbito deportivo, que podamos recoger a refugiados y refugiadas LGTBI, que haya protocolos policiales para reconocimiento de la lgtbfobia, o de los menores trans鈥, contin煤a el diputado. 鈥淟a sociedad les pasa por delante鈥, concluye.

鈥Van a fracasar鈥, ha afirmado en referencia a Vox por su parte Eduardo Fern谩ndez Rubi帽o, de M谩s Madrid, quien ha se帽alado que en la actualidad la Comunidad de Madrid mantiene bloqueados miles de expedientes relacionados con las leyes LGTBI y Trans que hoy el partido de extrema derecha pretend铆a derogar.