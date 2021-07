–

Los amigos de la sistematizaci贸n sit煤an la evoluci贸n del anarquismo, del anarquismo moderno al menos, de la siguiente manera: Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta鈥 Despu茅s de estos nombres, no todos coinciden, e incluso parece que antes hay discrepancias sobre la importancia o aportaci贸n de seg煤n qu茅 autores. En cualquier caso, los tres primeros nombres antes mencionados son indiscutibles para los propios anarquistas y respecto a Malatesta, parece existir controversia sobre su aportaci贸n u originalidad de pensamiento, pero es un nombre fundamental como divulgador, en cualquier caso, y por su lucidez para matizar seg煤n que aspectos excesivamente rigidos en la filosof铆a de sus predecesores.

La visi贸n antidogm谩tica del anarquismo es conocida; no obstante, y a pesar de la firmeza de las ideas de los primeros anarquistas, supongo que fue inevitable no verse impregnado del esp铆ritu de la 茅poca y valorar ciertas tesis hasta extremos casi metaf铆sicos: dial茅ctica, materialismo, cientificismo, positivismo鈥 Malatesta vendr谩 a poner fin a la controversia, sosteniendo algo que actuar谩 como ant铆doto frente al dogmatismo: se puede ser anarquista desde diferentes perspectivas filos贸ficas, y es m谩s importante unirse a los que transitan el mismo camino, aunque digan tener otro destino, que hacerlo con los que se denominan anarquistas y toman rutas repugnantes al propio anarquismo. El pragmatismo del italiano le llevo a considerar que todas las vertientes anarquistas (mutualistas, comunistas, colectivistas, individualistas, y otras denominaciones) a veces eran interpretadas de manera que oscurecen y ocultan una fundamental identidad de aspiraci贸n; en cualquier caso, pod铆an ser solo teor铆as que tratan de explicar y justificar conclusiones pr谩cticas similares, el modo que se considera mejor para llevar a la praxis el ideal de libertad y solidaridad.

Lo que caracteriza a los anarquistas, p贸ngase el apelativo que se quiera, es la b煤squeda m谩s segura de garantizar la libertad, que en el aspecto econ贸mico ser铆a la exposici贸n del modo m谩s adecuado de distribuir entre las personas los medios de producci贸n y los productos del trabajo. Los aspectos filos贸ficos que pueden diferenciar a los diferentes te贸ricos anarquistas son para el pragm谩tico Malatesta un aspecto secundario. 脡l mismo se declaraba 芦ignorante禄, no le gustaban las etiquetas y consideraba, de manera tal vez algo r铆gida (por lo que podemos considerarle muy influido por el materialismo) que las concepciones filos贸ficas tienen poca o ninguna influencia en la conducta. Seg煤n la visi贸n de Malatesta, el anarquismo surge de la rebeli贸n moral contra la injusticia (contra la desigualdad y la opresi贸n); no hay quiz谩 visi贸n del anarquismo m谩s simple y cristalina, y tambi茅n irrefutable en mi opini贸n, que la del italiano cuando sostiene que el ideal libertario nace al descubrir el ser humano que aquellos males los produce 茅l mismo y son, por tanto, perfectamente erradicables por su mano.

Malatesta consideraba el n煤cleo b谩sico del programa anarquista seg煤n los siguientes puntos:

1. Abolici贸n de la propiedad privada de la tierra, de las materias primas y de los instrumentos de trabajo. 2. Abolici贸n del Estado y de toda desigualdad pol铆tica. 3. Organizaci贸n de la vida social a trav茅s de libres asociaciones y federaciones de productores y consumidores. 4. Garant铆a de vida y bienestar para los ni帽os y quienes no puedan bastarse por s铆 mismos. 5. Educaci贸n cient铆fica y guerra a las supersticiones religiosas. 6. Reconstrucci贸n de la familia, fundada en el simple amor, sin ligaduras legales ni religiosas.

Cuando se habla de 芦abolici贸n del Estado禄, est谩 claro lo que se quiere significar: abolici贸n de toda organizaci贸n pol铆tica fundada en la autoridad y constituci贸n de una sociedad de hombres libres e iguales, fundada sobre la armon铆a de los intereses y el concurso voluntario de todos, a fin de satisfacer las necesidades sociales. No obstante, en otros escritos, Malatesta matiz贸 sobre la diferente concepci贸n que suscita la palabra Estado, algunas susceptibles de inducir a error: 芦sociedad o colectividad humana reunida en un territorio determinado禄, 芦administraci贸n suprema de un pa铆s禄, 芦poder central禄, 芦condici贸n禄, 芦modo de ser禄, etc. Malatesta pensaba en la propaganda negativa y en lo que pudieran entender las clases m谩s humildes, por lo que consideraba m谩s claro hablar de 芦abolici贸n del gobierno禄. El italiano consideraba que el atribuir al concepto de 芦gobierno禄 o 芦Estado禄 cualidades como raz贸n, justicia o equidad era producto de la tendencia metaf铆sica a la abstracci贸n del ser humano, y a tomar como real el objeto abstra铆do. Pero el gobierno tiene un significado concreto: la colectividad de los gobernantes, aquellos que poseen la facultad, en grado m谩s o menos elevado, de servirse de la fuerza colectiva de la sociedad (fuerza f铆sica, intelectual y econ贸mica) para obligar a todo el mundo a hacer lo que obedece a sus designios particulares. Esta era la definici贸n para el pragm谩tico Malatesta del principio de gobierno o de autoridad.

En la l铆nea de Bakunin, y refutando todo individualismo, Malatesta pensaba que el ser humano no era independiente de la sociedad, sino su producto. Alejado de la sociedad, el hombre nunca hubiera podido salir de la esfera de la animalidad brutal y conseguir su pleno desarrollo. Rechazaba el italiano una supuesta ley natural, y aqu铆 se aleja de algunos precedentes suyos en la ideas libertarias, en virtud de la cual pudiera establecerse autom谩ticamente una armon铆a entre los hombres, sin ninguna necesidad de una acci贸n consciente y querida. Esa armon铆a solo podr铆a establecerse por la voluntad y la acci贸n de los hombres, la naturaleza no puede ocuparse de lo que est谩 bien o mal, por lo que la desaparici贸n del Estado o de cualquier otro artificio sociopol铆tico no garantiza un sistema mejor. Cuando Malatesta argumentaba de esta manera, queria contestar a la visi贸n individualista en el anarquismo, pero parece que su cr铆tica va bastante m谩s all谩. Lo que se denomina 芦armonismo禄 no deja de ser una visi贸n determinista (o, en palabras de 茅l mismo, de 芦fatalismo optimista禄), algo que fue propio de muchos anarquistas (no solo individualistas) y socialistas. Malatesta quer铆a ver una influencia religiosa en esta creencia en una 芦ley natural禄, en pensar que una instancia superior o externa (ll谩mese Dios o ll谩mese Naturaleza) hab铆a creado y ordenado el mundo para bien de los hombres. Tampoco estaban exentos de culpa los economistas y liberales, los cuales mencionaban una armon铆a de intereses para legitimar los privilegios de la burgues铆a.

En definitiva, no era amigo el italiano de caminos f谩ciles y de visiones simplistas, no era partidario de una propaganda que sacrificara el rigor y la profundizaci贸n para un mayor 茅xito y deseaba que el ser humano afrontara y resolviera las dificultades en vistas a una aut茅ntica emancipaci贸n social (liberaci贸n que, en algunos casos, pudiera hacerse tambi茅n venciendo ciertos males o desarmon铆as 芦naturales禄). Malatesta negaba una finalidad en la naturaleza, al menos no una finalidad de 铆ndole humana (y mucho menos pensado en la benignidad), por lo que incluso el mal o el dolor pudieran ser vistos como parte de esa supuesta 芦armon铆a禄 natural. Es una visi贸n que huye de todo determinismo, optimista o no, y de todo dogmatismo dentro de las ideas libertarias; son conocidas las discrepancias de Malatesta con Kropotkin y las cr铆ticas que hizo a su excesivo rigorismo cient铆fico (por muy impresionante que pueda ser la obra del ruso en este sentido). Era una confianza, como ya hemos dicho anteriormente, en la voluntad y creatividad del hombre; la naturaleza es arbitraria, pero la mano del hombre da lugar a las m谩s bellas obras de manera consciente. Desde nuestro punto de vista, nos encontramos en Malatesta un paso m谩s all谩 en el ideal libertario que surge de la modernidad; se trata de no substituir al d茅spota divino en nombre de otro esp铆ritu trascendente (ll谩mese ciencia, ley natural o raz贸n) sino de destruirlo y permitirle al hombre construir su futuro. Toda suerte de providencialismo es obviamente rechazable para el anarquismo, y las acusaciones en ese sentido son meramente reduccionistas o distorsionadas. El pragmatismo, dentro de una visi贸n enormemente amplia del anarquismo y de la pluralidad humana, y el amor por la libertad de Malatesta son admirables. Conflictos de intereses y de pasiones existir谩n siempre en las sociedades humanas, no es deseable ninguna uniformidad y s铆 admitir una variedad que s铆 forma parte de la naturaleza; la consecuci贸n de la equidad social ser谩 ya obra de la mano humana. Est谩 claro que la visi贸n de Malatesta era la de una sociedad organizada y cooperativa, que proveyera adecuadamente a cada uno de sus miembros.

Capi Vidal